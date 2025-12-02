HQ

Du weißt bereits, dass der menschliche Geist in der Lage ist, die wildesten Träume zu erzeugen. Wenn das Unterbewusstsein freie Hand bekommt, kann alles passieren, und es kann sogar eine Interaktion mit der realen Welt geben, wie zum Beispiel zu träumen, dass man fällt, und wenn man auf dem Boden aufschlägt, wacht man auf. Träume können die Welt verzerren, in der Farben seltsam sind oder Menschen, die wir kennen, sich nicht normal verhalten. Man könnte sagen, es ist ziemlich lynchiansch, und Sleep Awake hat ein ganzes Spiel über Träume und ihre Deutung geschaffen, genau um diese Traumwelt als Ausgangspunkt zu nehmen.

Sleep Awake ist ein Fiebertraum von einem Spiel. Das Spiel spielt in einer dystopischen Zukunft, die fast zerstört wird, in der die einzige verbliebene Stadt The Crush ist, wie sie so schön genannt wird. Der Name sagt fast alles über die Atmosphäre in der Stadt aus. Die Welt wird von einem Phänomen namens The Hush geplagt, das diejenigen betrifft, die einschlafen, sodass sie spurlos verschwinden. Deshalb ist es wichtig, nicht einzuschlafen. Für alle.

Unsere Hauptfigur in dieser dystopischen Welt heißt Katja, und sie hat verschiedene Wege gefunden, den Schlaf zu vermeiden. Zum Beispiel hat sie einen Wecker, der sehr laut piept, wenn sie kurz davor ist einzuschlafen, und sie kann auch Alchemie nutzen, um eine Flüssigkeit herzustellen, die Menschen länger wachhält. Sie muss das jeden Tag herstellen, um nicht einzuschlafen, und es besteht aus Pflanzen, und sie singt zur Flüssigkeit, um ihr die richtigen Schwingungen zu geben. Allerdings hat sie nur Zeit, täglich eine zu machen, und da sie sich um eine andere Frau namens Amma kümmert, die in der postapokalyptischen Stadt lebt, steht sie unter großem Druck.

Es ist ihre Aufgabe, sich heimlich durch die Stadt zu schleichen, um Amma zu finden und ihr das seltene Heilmittel gegen den Schlaf zu geben. Es gibt jedoch auch andere in der Stadt, die Wege gefunden haben, wach zu bleiben. Diese Menschen sind nicht wirklich gute Menschen, sondern vielmehr gebrochene Menschen, die durch Schmerz oder ähnliche Mittel wach bleiben. Zum Beispiel gibt es Pain Eaters, die sich an Haken hängen, um Schmerz zu erleben und wach zu bleiben. Außerdem gibt es eine Fraktion namens DTM (Delta Transport Ministry ), eine paramilitärische Fraktion, die eine von ihnen selbst erfundene Rechtsform durchsetzt. Das alles ist ziemlich bizarr, und die Welt wirkt super kalt, sehr deprimierend und absolut schrecklich. Es ist diese Welt, in die Katja aufbricht, um Amma zu finden. Die Welt ist furchteinflößend, und die Geschichte ist gleichermaßen Horror und Geheimnis. Es funktioniert hervorragend, denn wenn man an der Oberfläche dieser finsteren Stadt kratzt, kommen Wahrheiten darüber ans Licht, warum Menschen verschwinden. Es ist ohne Zweifel spannend und dystopisch, aber es weckt auch die Neugier auf unzählige Arten.

Katja hat das Problem, dass die Flüssigkeit, die sie wach hält, ihr Visionen schenkt und sie dazu bringt, psychedelische Elemente zu erleben, die sowohl psychedelisch als auch beängstigend sind. Außerdem enthält das Spiel diese albtraumhaften Sequenzen, die Videoclips von Menschen sind, die in Stühlen liegen, mit Schläuchen am ganzen Körper. Wenn du an The Matrix denkst, liegst du nicht weit davon entfernt.

All diese verschiedenen Elemente schaffen eine fesselnde Atmosphäre und eine Welt, in die man sich sowohl aufregend als auch beängstigend betritt. Ich fürchtete jedes Mal, wenn ich mich durch die ruinierten Straßen schleichen musste, denn an jeder Ecke gab es Gefahren und schreckliche Erlebnisse, aber es gab auch viel Schönheit zu erleben, wenn man es am wenigsten erwartete.

So kann ich das Setting, die Charakterentwicklung und die grundlegende Erzählprämisse leicht und elegant abhaken, da der Entwickler Eyes Out hier den Punkt trifft, aber natürlich spielt das keine Rolle, wenn das Spiel langweilig zu spielen ist. Das Spiel ist im Grunde in zwei Teile unterteilt. Während du dich durch die düstere Stadt bewegst, musst du Rätsel lösen, um voranzukommen. Türen müssen geöffnet, Schalter aktiviert und Menschen getäuscht werden. Katja hat keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, also ist ihre einzige Waffe, dass sie eine kleine Person ist, die sich vor den Leuten verstecken kann, die sie töten wollen. Diese Sequenzen sind sehr nervenaufreibend und erinnern an ähnliche Sequenzen in Alien Isolation. Wenn du entdeckt wirst, stirbst du. Es ist nicht mehr eine Frage des "Ob", sondern "wann", was Sleep Awake neben die oben genannte Alien Erfahrung oder sogar Outlast stellt. Es ist eine gute Idee, ständig herumzuschleichen, aber man kann auch rennen, was ich manchmal tat, meistens um auf die andere Seite einer Tür zu rennen und sie vor einem der schrecklichen Leute zu schließen, die einen im Spiel verfolgt haben. Außerdem musst du The Hush in Schach halten, was durch Verzerrungen in der Umgebung und durch Katjas geistigen Abbau auftritt, während sie sich immer weiter der Wahrheit nähert. Es ist fantastisch und gleichzeitig ziemlich beängstigend. Dir läuft ein Schauer über den Rücken, wenn du dich vor den finsteren Feinden versteckst und sie dich nicht sehen, sodass du die Möglichkeit hast, dich in Sicherheit zu schleichen. Es ist Horror auf hohem Niveau.

Allerdings können die Rätsel dich auch ins Schwitzen bringen, weil du sie manchmal unter Druck lösen musst, um nicht entdeckt zu werden. Die meisten sind recht handhabbar, aber wenn Zeitdruck und finstere Gegner hinzukommen, werden die Rätsel etwas herausfordernder. Das ist aber in Ordnung, denn du hast genug Chancen, sie zu lösen, falls du erwischt wirst.

Es gibt noch einen weiteren Star im Spiel, der eine Erwähnung verdient, und das ist das Sounddesign. Der Klang ist unheimlich, und man hört ein ständiges Summen und Flüstern, während man sich herumschleicht The Crush. Und kommen diese Geräusche von Ihnen oder von Drohungen in der Gegend? Die Musik wurde von Robin Finck aus Nine Inch Nails geschaffen und gestaltet, was mir nicht viel bedeutet, aber er weiß eindeutig, was er tut, wie man im Spiel merkt, denn wow, der Sound ist gruselig, aber auch ziemlich fantastisch zu erleben. Setz dir ein gutes Paar Kopfhörer auf, dimm das Licht im Raum, in dem du dich befindest, und mach dich bereit, den Horror und all die verrückten und coolen Sequenzen zu spüren.

Diese werden durch ein cooles Grafikdesign unterstützt, in dem graue und deprimierende Landschaften von einem Moment zum nächsten durch psychedelische Effekte und Landschaften ersetzt werden. Es ist erstklassiger Horror, und ich habe jeden Moment der Atmosphäre "genossen".

Kann ich also Sleep Awake empfehlen? Ja, absolut. Zugegeben, das Spiel ist definitiv nichts für schwache Nerven, die es nicht mögen, so machtlos zu sein wie Katja am Anfang, aber wenn du exquisite dystopische Horroratmosphäre magst, dann ist dies meiner Meinung nach eines der besten Spiele des Genres seit Alien Isolation. Jedenfalls saß ich die ganze Zeit auf der Spitze meines Sitzes.