Call of Duty: Black Ops 7 (Zombies)

Activisions Versprechen der "größten Black Ops aller Zeiten" war vielleicht übertrieben. Natürlich gibt es im neuesten Kapitel der Serie eine ordentliche Bandbreite an Inhalten, Call of Duty: Black Ops 7, drei Kernmodi an Features, die man auspacken kann. Aber wenn man unter die Oberfläche schaut und sich tatsächlich auf das Angebotene auf einer detaillierten Ebene konzentriert, wirkt das etwas irreführend.

Wie Petter bereits erwähnte, war die Kampagne weit am Ziel vorbei und fühlte sich ganz anders an, als wir es von Call of Duty erwarten. Ich stimme dieser Meinung zu, auch wenn ich auch glaube, dass Treyarch in diesem neuesten Einzelspieler-Angebot einige interessante Dinge ausprobiert hat, auch wenn das meiste davon nicht funktioniert. Dann gibt es noch die Multiplayer, die mir während des Beta-Fensters nie wirklich eingefallen ist und mit der Magnus in der Rezensionsphase ähnliche Probleme und Bedenken teilte, was zu einem Kapitel in dieser traditionsreichen Serie führte, das bestenfalls schon unausgeglichen ist. Aber auch hier ist Call of Duty ein Hocker, der aus drei Beinen besteht, also wie passt Zombies in diese Gleichung?

In jüngerer Zeit habe ich festgestellt, dass Zombies der Teil von Call of Duty Spielen ist, der mich am meisten fasziniert. Die Campaigns sind von völlig unterschiedlichen Kalibern, die Multiplayers erfordern so viel Konzentration und Entschlossenheit, dass sie sich erdrückend anfühlen können, und Battle Royale war nie wirklich mein Ding, weshalb Warzone meine Aufmerksamkeit seit dem Start vor Jahren nicht gerade fesselt. Zombies hingegen ist der Ort, an dem ich Call of Duty am meisten Freude finde. Dieses Interesse und diese Hingabe begann Ende der 2000er Jahre mit Call of Duty: World at War, und seitdem ist es der Ort, an dem ich und eine Kerngruppe von Freunden wieder zusammenkommen, um die komplexen und seltsamen Easter Eggs abzuschließen und stundenlang Horden von Untoten niederzujagen.

Während Black Ops 6 s Zombies seine Eigenheiten und Bereiche hatte, die verbessert werden konnten, bot es auch ein wirklich starkes Zombies -Paket mit einigen wirklich hervorragenden Karten, wie dem epischen Terminus. Ich wollte zuerst mit dem Finger auf das Kapitel vom letzten Jahr zurückweisen, weil "das größte Black Ops aller Zeiten" schon im Vergleich zum Spiel von 2024 verblasst, da es nur eine Launch-Karte Zombies hat... Ja, anstatt zwischen Liberty Falls und Terminus zu wählen, hast du hier eigentlich nur Ashes of the Damned auszuwählen. Zugegeben, Dead Ops Arcade kehrt zurück und macht immer noch Spaß, aber für Main und Core Zombies ist es bereits ein reduzierteres Erlebnis.

Was Ashes of the Damned bietet, ist eine sehr breite und komplexe Erfahrung, die in gewisser Weise mit Tranzit aus Black Ops II übereinstimmt. Es ist ähnlich, weil es sich um eine größere Karte handelt, die sich in separate Abschnitte erstreckt, die mit einem Fahrzeug erreicht werden können, um extrem feindliche Zwischengebiete zu durchqueren, wobei dies als Wonder Vehicle Ol' Tessie bezeichnet wird. Das ist eine spaßige und interessante Idee, die dem Erlebnis viel Tiefe verleiht, indem sie es schwieriger macht, herumzuhumpeln, Perks zu sammeln, Wandkäufe zu ergattern, Informationen und Easter Eggs zu finden und sogar die Pack-a-Punch -Maschine zu bauen. Ashes of the Damned ist keine einfache Zombies -Karte, die für den erfahrenen Zombies Spieler Musik sein wird, und es erfordert viel Lernen und Übung, um ihre verschiedenen Eigenheiten und Eigenschaften zu verstehen und die breite Sammlung von Geheimnissen zu entdecken, die überall verstreut sind.

Ich meckerst, dass es momentan nur eine Karte gibt, weil ich Abwechslung mag (und ehrlich gesagt, weil eine Firma von Activision/Treyarch Größe eigentlich mit mindestens zwei Karten starten könnte...), aber die Wahrheit ist, dass Ashes of the Damned eine starke Zombies Karte ist. Es bietet alles, was man sich von einem Zombies -Erlebnis wünschen kann, all die Herausforderung und Komplexität vereint mit Tiefe und Abwechslung und fordert einen auf, sich an neue Situationen und Mechaniken anzupassen, während man vertraute Taktiken und Methoden anwendet, die Zombies seit fast zwei Jahrzehnten prägen. Das Thema, der Ton, die Vielfalt – all das ist eines der besten Zombies Werke, die Treyarch bisher geliefert hat, und für mich zeigt das zudem eine besondere Sache über moderne Call of Duty: Treyarch sollte nur Zombies machen, Infinity Ward sollte nur Multiplayer machen, und jemand anderes (vielleicht jemand Neues) sollte die Campaigns machen.

Was mich ein wenig stört, ist der Reset, der in letzter Zeit zwischen jedem Call of Duty Spiel passiert. Ich mag es nicht, ein neues Zombies -Erlebnis zu starten, das grundlegend und ernsthaft mit dem letzten Spiel verbunden ist, ohne dass mir in einem Gunsmith -Setup nichts zur Verfügung steht. Nachdem ich ein Jahr lang jedes Zombies Spiel mit der Waffe und den Aufsätzen gestartet habe, die ich möchte, fühlt es sich jetzt brutal an, fast nichts mehr anzubieten, besonders da viele der Standardwaffen aus Black Ops 7 im hordeähnlichen Zombies Modus abscheulich sind. Die Wandkäufe sind manchmal teuflisch und aufgrund der Größe von Ashes of the Damned kann es eine echte Herausforderung sein, eine Waffe zu finden, die deiner Essenz würdig ist. Dennoch ist es ein riesiger Vorteil, dass der Fortschritt bei Research und Augments zwischen BOPS 6 und 7 weitergeht, besonders jetzt, da es zusätzliche Optionen und neue erforschbare Elemente gibt, die deine Zeit wert sind.

Wie auch immer, schnell zu Dead Ops Arcade. Dieser Modus ist alles, woran man sich wahrscheinlich aus früheren Kapiteln der Reihe erinnert, und macht genauso viel Spaß. Es hat nicht die mechanische Tiefe und Reichweite der Kernkarten Zombies, was bedeutet, dass es stundenlang nicht unterhält, aber für eine kurze Spielrunde voller Horde-Action macht man mit dieser Top-Down-Alternative nichts falsch. Eine der wichtigsten Neuerungen ist, dass man jetzt in der Ego-Perspektive spielen kann, was das System etwas überrascht, wenn man bedenkt, wie Dead Ops grundsätzlich funktioniert, und ich würde dringend empfehlen, beim Top-Down-Ansatz zu bleiben. Ansonsten gibt es neue (und vertraute) Bosse zu bekämpfen und zusätzliche Herausforderungen mit einem spaßigen Retro-Feeling, und auch hier wird man mit Dead Ops in BOPS 7 nicht allzu viel falsch machen, auch wenn man sie vielleicht am besten seltener konsumiert.

Insgesamt sticht Zombies als die stärkste Säule des diesjährigen Call of Duty hervor, wenn man das ziemlich katastrophale Campaign und das ungleiche Multiplayer betrachtet. Aber obwohl Ashes of the Damned beeindruckt, fühlt es sich trotzdem so an, als würden Activision und Treyarch sich ein wenig zurückhalten. Wenn man bedenkt, wie viele Karten es jetzt in BOPS 6 gibt, verglichen mit der einzelnen (bald zwei mit Season 1 ) in Black Ops 7 und der Tatsache, dass mechanisch alles sehr ähnlich ist, gibt es keinen Grund, zu diesem neuesten Shooter-Kapitel vorzuspringen – es sei denn, man sucht verzweifelt nach frischen Zombies -Erlebnissen.