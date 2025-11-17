Call of Duty: Black Ops 7 (Mehrspielermodus)

HQ

HQ

Es ist nun nicht so, dass der Mehrspieler-Thron von Call of Duty direkt angegriffen wird, und es war immer einfacher zu argumentieren, dass DICE s spezielle Battlefield -Formel ein speziell gestaltetes Wettbewerbserlebnis bieten sollte, das Treyarch, Infinity Ward und Sledgehammer jährlich bieten. Diese Erfahrungen sind letztlich unterschiedlich, jede mit ihren eigenen einzigartigen Merkmalen, Regeln und Rahmenbedingungen.

Allerdings gibt es unter den Mehrspieler-Shootern insgesamt mehr Konkurrenz als je zuvor, und obwohl Subgenres mühelos koexistieren, gibt es immer das unbestreitbare Problem der Zeit – wie viel Zeit hast du, um alles zu geben? Unter ARC Raiders, Battlefield 6, Escape from Tarkov, Overwatch 2 und allen anderen Titeln muss Call of Duty weiterhin hart arbeiten, um seinen Platz unter den Spielern zu behalten, und ich würde argumentieren, dass auch wenn es diesmal Änderungen im Kern der Multiplayer-Suite von Call of Duty: Black Ops 7 gibt, Ich bin mir nicht sicher, ob sie das Erlebnis wirklich verbessern. Ich sage das nach vielen Stunden Spielzeit, verteilt über die Launch-Zeit und die Beta des Spiels.

Werbung:

Vieles von dem, was Sie heute einloggen, ist wie zuvor, und damit meine ich reguläre Modi wie Team Deathmatch, Kill Confirmed und Search & Destroy. Diese werden auf etwa 16 Karten gespielt (soweit ich sehen kann), von denen einige Remaster alter Klassiker sind, wie zum Beispiel das ikonische Hijacked aus Black Ops 2. Sie sind Klassiker aus gutem Grund, das ist klar; Hijacked, Express und Raid sind Relikte aus einer anderen Epoche und erhalten sich auch heute noch gut. Die Auswahl neuer Karten hinterlässt nicht ganz so einen starken Eindruck.

Sie sind klein, fast klaustrophobisch die meiste Zeit, und obwohl sie meist etwas mehr Tiefe bieten als die klassische dreispurige Struktur, sorgen ihre begrenzte Größe, ständig wechselnde und wechselnde Spawnpunkte sowie ein allgemein höheres Spieltempo als je zuvor dafür, dass der klassische Mehrspielermodus in Call of Duty: Black Ops 7 nervöser wirkt als je zuvor.

Das ist im Grunde der Kern dieser separaten Mehrspieler-Rezension. Egal, was wir angehen – ob TTK, TTD, Omnimovement, Waffenphysik oder besonders Granaten – Black Ops 7 fühlt sich ziemlich seltsam kalibriert an. Sowohl mein Kollege Ben als auch ich waren uns vor einem Monat einig, dass das Tempo so weit angezogen wurde, dass das Spiel unter seiner halsbrecherischen Geschwindigkeit fast zerbricht, und wir sind wirklich zurück bei den Zeiten, in denen man dreimal hintereinander mitten im feindlichen Feuer spawnen kann und der Tod so schnell eintritt, dass man durch einen Kill oft keinen strategischen Vorteil erzielen kann. Denn du weißt einfach nicht, was vor sich geht.

Werbung:

Bevor du mir vorwirfst, ein mürrischer alter Mann zu sein, der zuletzt ein A-Spiel in Modern Warfare II gespielt hat, glaube ich tatsächlich, dass Activision s COD Studios vor nicht allzu langer Zeit dieses empfindlichere Gleichgewicht gefunden haben. Modern Warfare und Modern Warfare II und sogar Black Ops Cold War zeigten ein etwas schwereres, aber dennoch reaktionsschnelles Spielprofil, aber hier ist alles – vom Einsatz von Fertigkeiten, Granatenschaden, Sprüngen und Rutschen – so auf Geschwindigkeit und nervöse Präzision ausgelegt, dass es mitten im Kampf fast komisch wirkt.

Man kann solche Kritik immer mit einem "L" auf der Stirn und einem spontanen "git good"-Kommentar entschuldigen und erklären, und das ist nicht völlig unbegründet. Allerdings habe ich jedes Jahr Call of Duty durchlaufend gespielt und habe generell ein ziemlich gutes Verständnis für arenabasierte Multiplayer-Shooter, und ich war schockiert, diese Änderungen in der Einstellung auf völlig gewöhnlichen Mehrspielerkarten in der Praxis zu sehen. Explosionen in Fülle, schweißtreibende Doppelsprung-Rutschen mit sofortigen Kopfschüssen und ein überraschender Mangel an visueller Klarheit durch die Benutzeroberfläche und die Effekte auf dem Bildschirm, die den Bildschirm von Zeit zu Zeit mit visuellem Rauschen überfluten. Mit anderen Worten: Call of Duty Multiplayer war schon immer laut, aber meiner Meinung nach nie so sehr wie heute.

Das ist keine Katastrophe, ganz im Gegenteil. Natürlich ist es immer so, dass große Teile des Gesamtrahmens genau treffen, wie man weiterhin erwarten kann. Gunsmith fühlt sich fair und korrekt kalibriert an, trotz einiger Bildrateneinbrüche, das Spiel sieht ordentlich aus, und es gibt nichts zu beanstanden, was Sounddesign, Callouts oder Musik angeht. Alle Grundlagen, die man von einer solchen Suite erwarten würde, werden geliefert.

Aber das kann nicht wirklich von der Tatsache ablenken, dass für mich persönlich Black Ops 7 nicht wirklich zu meinen Vorlieben passt, und selbst nach längerer Zeit mit Gunsmith und in Gesellschaft der respektablen Kartenliste fühlt sich das Spiel ein wenig zu kinetisch, ein wenig zuPac-Man -labyrinthartig an, und anstatt sich mit den spannenden Layouts der einzelnen Karten zu beschäftigen, Du rennst einfach kopfüber in eine Richtung, weil dein Instinkt einfach einen One-Shot aus einem fast unmöglichen Winkel erwartet – immer.

Dies wird teilweise durch einen 20v20 Skirmish -Modus behoben, der einige Warzone -Elemente wie Armour Plates einführt. Das eröffnet mehr opportunistische Spielstile und einen etwas gewissenhafteren Einsatz von Positionierung und Strategie, obwohl der gleiche skillbasierte Kern beibehalten bleibt. Es passiert hier nicht allzu viel, noch ist es ein bedeutendes Upgrade gegenüber den vorherigen Versionen, aber es ist eine schöne Abwechslung, die dir etwas mehr Luft zum Atmen gibt als die komisch hektischen regulären Modi.

Der einzige wirklich neue Modus hier scheint Overload zu sein, wo man im Grunde nur ein Objekt von einem neutralen Spawnpunkt zu einer von zwei gegnerischen Zonen eskortieren muss. Es ist eine Art Capture the Flag, aber bei dem die zufälligen Spawnpunkte und damit wechselnde Spawnpunkte für dich und den Gegner alle etwas auf Trab halten.

Aber vielleicht spürt ihr es, Leute; Black Ops 7 könnte genau das sein, wonach du gesucht hast. Vielleicht wird dich das hektische Tempo nach den viel schwereren Alternativen der Konkurrenz auf dem Markt ansprechen, vielleicht nimmt das Chaos als Herausforderung Gestalt an, einen Everest, den du und deine Freunde besteigen müsst. Na gut. Für mich aber? Ich finde, das fühlt sich falsch kalibriert an, und hier ist der Grund. Diese Mehrspieler-Suite opfert viel, um dieses superreaktionsschnelle, nervöse Spielgefühl zu erreichen – von tieferem Kartendesign bis hin zu einem echten Gefühl von Gewicht und strategischer Tiefe. Hier ist nichts kaputt, und du wirst wahrscheinlich viele verschiedene kritische Schlussfolgerungen von den Medien und Fans auf Reddit und Steam sehen. Für mich ist das jedoch ein Fehlschlag bei einigen sehr grundlegenden Parametern.