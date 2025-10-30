HQ

Es ist hier, was die "neue Ära" der Football Manager Spiele sein soll. Das war schon bei der letztjährigen Version beabsichtigt, mit einer neuen Grafik-Engine und allem, aber die Qualität war anscheinend so schlecht, dass sie ganz verworfen wurde. Das bedeutet, dass Sports Interactive jetzt zwei Jahre Zeit hatten, um dieses Spiel zu erstellen, plus die Zeit, die sie aufgewendet haben, bevor sie die neue Grafik-Engine entwickelt haben. Ich hatte daher hohe Erwartungen an diesen Schritt in einer Spielreihe, die ich seit jeher spiele, aber das Einzige, was ich fühlen kann... ist Enttäuschung. Man hat das Gefühl, dass der Fokus mehr darauf liegt, EA Sports FC Spieler anzulocken, als Spieler zufrieden zu stellen, die schon lange zur Serie strömen.

Es war schon immer etwas, das für PC-Spieler entwickelt wurde, da es ein perfektes Spiel für einen Computer ist. Klicken Sie stundenlang in verschiedenen Menüs herum, passen Sie verschiedene Dinge für Ewigkeiten an, ändern Sie schnell die Taktik während des Spiels mit ein paar sanften Mausklicks. Ich weiß nicht, was sich bei den Entwicklern geändert hat, aber ich habe das ziemlich klare Gefühl, dass dieses Spiel für Konsolen konzipiert ist, wo es auch auf einem Computer verwendet werden kann. Es gibt natürlich zwei Seiten dieser Medaille. Auf der einen Seite stehen die treuen PC-Spieler, diejenigen, die durch dick und dünn gegangen sind, und diejenigen, die von diesem Neustart am meisten enttäuscht sein werden. Auf der anderen Seite stehen die Neueinsteiger und Konsolenspieler, die es vorziehen, dass der Bildschirm aus großen Quadraten und Pop-up-Fenstern besteht, anstatt sich durch kleine Menüs zu kämpfen und daran herumzufummeln. Nachdem ich dieses Spiel in den Himmel gehypt habe, gibt es meiner Meinung nach nur zwei Dinge, die Football Manager 26 besser macht als frühere Spiele der Serie: die Match-Engine und die taktischen Optionen.

Die neue Grafik-Engine ist da und bietet ein besseres Spielerlebnis.

Wenn es um Ersteres geht, ist es klar, dass die Entwickler viel Zeit damit verbracht haben, die Matches besser als zuvor zu gestalten. Die visuelle Präsentation und die Klangkulisse sind viel hochwertiger, und die Stadien sind besser an die Größe der echten Stadien mit besserer Umgebung angepasst, auch wenn sich die meisten berühmten Stadien völlig falsch anfühlen. Es gibt definitiv Spieler, die den klassischen Look von 2D- oder sogar textbasierten Spielen bevorzugen, aber für diejenigen unter uns, die die Spieler gerne über das Spielfeld laufen sehen, ist dies ein Schritt in die richtige Richtung. Sie bewegen sich wie Fußballer, mit Gesten und allem, aber erwarten Sie nichts wie EA Sports FC, da dies immer noch FM mit einer etwas schöneren Präsentation ist. Außerdem kann ich wirklich sehen, wie sich die Spieler an meine unterschiedlichen taktischen Ansätze anpassen.

Werbung:

Apropos Taktik, an der alle Fußball-Nerds gerne herumbasteln: Du kannst deine Formation jetzt sowohl dann wählen, wenn deine Mannschaft den Ball hat, als auch wenn sie den Ball nicht hat. Vielleicht spielt man gerne eine 4-3-3-Formation, aber in der Abwehr wird es eher ein 4-5-1. Auf dem Bildschirm für die Teamauswahl können Sie das eine oder das andere oder beide nebeneinander anzeigen, wenn Sie möchten. Man kann aber auch eine kombinierte Ansicht sehen, die im Grunde die Positionen der Spieler zeigt, die von der Verteidigung zum Angriff oder umgekehrt wechseln. Dies wird durch etwas, das die Entwickler "den Visualizer" nennen, weiter ausgebaut. Im Anleitungsmenü ist die Tonhöhe in drei Bereiche unterteilt, einen für jedes Drittel der Tonhöhe. Jedes Drittel hat dann von links nach rechts drei Quadrate, also ein Gittermuster mit insgesamt neun Quadraten. Hier kannst du sehen, wie sich dein Team bewegt, je nachdem, wo sich der Ball befindet. Wenn du möchtest, dass die Spieler mehr Weitschüsse von der rechten Seite machen und keine von links, kannst du ganz einfach zwischen diesen beiden Stellen hin- und herklicken und diese Änderung vornehmen.

Bewertungen zwischen 1 und 20 für Coaches und andere Mitarbeiter wurden durch Wörter wie gut und durchschnittlich ersetzt.

Die beiden wichtigsten Teile eines Fußball-Manager-Spiels, die Spiele und die Taktik, wurden stark verbessert und sind die Stärken des Spiels. Es sollte auch schwierig sein, in einer Serie, die über Jahrzehnte mit jährlichen Veröffentlichungen aufgebaut wurde, den Ball komplett fallen zu lassen, also ist dies im Grunde ein gutes Spiel. Leider hat es viel zu viele Probleme. Lassen Sie mich eine erwähnen, die sicherlich viele Menschen abschrecken wird. Es ist die neue Benutzeroberfläche. Während ich persönlich kein Problem mit dem Look an sich habe, der meiner Meinung nach irgendwann großartig sein wird, bin ich mir sicher, dass er starke Reaktionen hervorrufen wird. Ich habe gesehen, dass jemand den Look als Windows 8 mit seinem Gittermuster beschrieben hat. Das Problem, das ich habe, ist stattdessen, wie umständlich es ist. Dinge, die früher ein oder zwei Klicks erforderten, um sie zu erreichen, dauern jetzt fünf. Das ist natürlich reine Gewohnheitssache, aber es ist manchmal sehr schwierig, die Dinge zu finden, die ich finden möchte.

Als kleiner Trost wurden Lesezeichen hinzugefügt. Oben rechts auf dem Bildschirm befinden sich kleine Symbole, die Sie direkt zu einer bestimmten Seite führen, und Sie können anpassen, um welche Seiten es sich handelt. Möchten Sie schnellen Zugang zu Ihrer Jugendmannschaft? Fügen Sie es dort hinzu. Verwenden Sie Transition Activity nicht so oft? Entfernen Sie es. Wie ich jedoch in der Einleitung erwähnt habe, fühlt sich dies leider wie ein Schritt in Richtung eines stärkeren Fokus auf Konsolenspieler an. Für mich ist und bleibt Football Manager ein PC-Spiel.

Werbung:

Die taktischen Möglichkeiten haben einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Je länger ich spiele, desto mehr Fragen habe ich. Warum wurden Dinge, die vorher offensichtlich waren, entfernt? Es ist nicht mehr möglich, Spieler von der Seitenlinie aus zu ermutigen. Es ist unmöglich, mit ihnen überhaupt zu "kommunizieren", und ich denke, wenn jemand wie Diego Simeone mit seinen extremen emotionalen Ausdrücken dieses Spiel spielt, wird er explodieren. Jetzt fühlt es sich eher so an, als wäre ich jemand, der mit einem Tablet auf der Bank sitzt und die Spielerbewertungen analysiert, anstatt an der Seitenlinie zu stehen und meine Mannschaft zu dirigieren. Die verschiedenen Tontöne im Spielchat sind ebenfalls verschwunden. Nach einer wirklich peinlichen Niederlage habe ich die Spieler angeschrien und eine Wasserflasche geworfen, um den Effekt zu erhöhen. Nicht mehr. Jetzt sind es nur noch Kommentare.

Die Pokalauslosung scheint entfernt worden zu sein, es sei denn, ich habe einen Knopf verpasst und jetzt gibt es nur noch eine Nachricht, die Ihnen mitteilt, gegen welches Team Sie antreten werden. Die Änderung, die mich ein wenig am Kopf kratzen lässt, ist der Grund, warum das Bewertungssystem für Trainer, Scouts und dergleichen geändert wurde. Dabei handelte es sich um eine Skala von 1 bis 20 für die verschiedenen Kategorien, wie z.B. Angriffsspiel, Physiotherapie und andere. Die Spieler haben immer noch diese Bewertung für ihre Attribute, aber die Mitarbeiter werden jetzt stattdessen mit Wörtern wie ungeeignet, anständig, durchschnittlich, kompetent, gut, sehr gut, hervorragend und Elite eingestuft. Warum sollte man etwas reparieren, das nicht kaputt war, vor allem etwas, das weniger Präzision bietet?

Und meine vielleicht größte Frage, die bei der Veröffentlichung völlig irrelevant sein mag, ist, wie es möglich ist, ein so fehlerhaftes Spiel nach zwei Jahren Entwicklung zu veröffentlichen. Ich verstehe, dass manche Dinge mit einer komplett neuen Grafik-Engine nicht so funktionieren, wie sie sollten, aber es gibt so offensichtliche Fehler, dass ich wirklich nicht verstehe, wie sie während der Testphase nicht entdeckt wurden. Sicher, während des Testzeitraums ist das Spiel als Beta markiert, aber es sind nur noch wenige Tage bis zur vollständigen Veröffentlichung und ich sehe Spieler ohne Arme, andere, die spielen, ohne ihre Aufwärmkleidung auszuziehen, Knöpfe, die nicht gedrückt werden können, Text, der nicht in die Textfelder passt, Wörter, die nicht übersetzt wurden, und vieles mehr.

Eines meiner Spiele ging ins Elfmeterschießen, danach konnte ich keine Elfmeterschützen hinzufügen und nicht weitermachen. Ich musste die Schnellergebnis-Taste drücken (die jetzt hinzugefügt wurde, damit man den Rest des Spiels simulieren kann). Sports Interactive hat bereits eine Reihe von Updates in den kommenden Tagen versprochen, und viele dieser Probleme werden sicherlich bis zur Veröffentlichung behoben sein, aber so viele Fehler nur wenige Tage vor der Veröffentlichung zu haben und sich auf Beta-Tester zu verlassen, um sie zu melden, erweckt kein Vertrauen.

32-3 bei den Schüssen, 18-2 bei den Torschüssen, 0-1 im Endstand. Ja, solche Dinge passieren auch in diesem Jahr.

Alles in allem ist es ein gutes Spiel mit sehr großen Problemen. Eine der besseren Neuerungen habe ich noch gar nicht erwähnt, nämlich dass der Frauenfußball nun um 13 Ligen erweitert wurde. Glücklicherweise gibt es dazu sogar regionale Ligen, so dass Ihr lokales Team jetzt vertreten ist. Einige mögen denken, dass dies eine unnötige Ergänzung ist, aber es ist nicht zwingend erforderlich und mehr Auswahlmöglichkeiten sind (fast) immer besser.

Ich denke, das größte Zeichen dafür, ob jemand ein Football Manager Spiel mag, ist, wie süchtig er nach diesem "nur noch ein Spiel"-Gefühl ist. In den vergangenen Jahren bekam ich das um 21 Uhr und plötzlich war es 4 Uhr morgens, aber ich hatte dieses Gefühl nicht mit Football Manager 26. Ich habe jetzt kein Problem damit, das Spiel auszuschalten, wenn ich denke, dass es Zeit ist, und das ist sehr aussagekräftig. Es macht Spaß, macht aber nicht annähernd so süchtig wie zuvor. Das mag etwas übertrieben klingen, aber es stellt sich die Frage, ob Football Manager mit dem Neustart etwas von seiner Seele verloren hat.