Plants vs. Zombies: Replanted

Eines der heißesten Themen in der modernen Videospielindustrie dreht sich um die Idee, Titel zu remastern und neu zu gestalten. Im Gegensatz zu Film und Fernsehen haben Videospiele beispielsweise nicht die gleiche Langlebigkeit, da neue Hardware-Fortschritte und Änderungen den Zugriff auf ältere Titel immer schwieriger machen. Zu diesem Zweck haben wir eine massive Erweiterung der Remastering- und Remake-Front erlebt, aber das führt zu der Frage, ob ein Spiel jemals diese Behandlung braucht?

Geben Sie Plants vs. Zombies ein. Vor etwa einem Jahrzehnt hattest du wahrscheinlich dieses Strategiespiel auf deinem Smartphone installiert und hast im Zug oder etwas Ähnlichem Levels gespielt. Es war eine erfolgreiche und einzigartige Formel, die die Aufmerksamkeit von Millionen auf sich zog, so sehr, dass EA den Entwickler PopCap übernahm und dann das Franchise mit ehrgeizigeren Multiplayer-Shootern erweiterte. Aber das Herzstück von PvZ war schon immer das ursprüngliche Strategiespiel, das jetzt mit einem Replanted -Zusatz erweitert wird, der die Grafik verbessert und zusätzliche Inhalte hinzufügt. Aber nochmals, da Sie das Originalspiel immer noch auf Ihr Mobiltelefon herunterladen können, lohnt es sich, 18 £ für diese Replanted -Version auszugeben?

Für den Anfang sind 18 £ ein ziemlich erschwinglicher Preis für ein Videospiel, insbesondere für ein mühelos unterhaltsames und leicht zu erlernendes Strategiespiel wie PvZ. Wir sprechen jedoch nicht von einem Top-Down-Remake, das Tag und Nacht anders aussieht als das Original. Es handelt sich um ein remastertes Spiel mit HD-Grafik und ein paar Extras, so dass das Argument, dass diese Version des Spiels nicht wirklich benötigt wird, sehr lebendig ist. Es ist nicht dasselbe wie z.B. Metroid Prime Remastered, wo das Spielen des Originalspiels veraltete Hardware erfordert, die viele Verbraucher möglicherweise nicht mehr zur Hand haben, was bedeutet, dass ein grundlegendes HD-Upgrade eine gewisse Notwendigkeit ist.

Nichtsdestotrotz ist das Kern-Gameplay hervorragend und macht nach wie vor eine Menge Spaß. PvZ hat schon immer diese großartige Balance zwischen Arcade-Strategie und der Komplexität erreicht, die mit der stetigen Steigerung des Schwierigkeitsgrads durch neue Feinde und Umgebungsänderungen einhergeht. Was als einfache Lane-Verteidigung auf einem stabilen und gepflegten Rasen beginnt, entwickelt sich bald zu wasserbasierter Kriegsführung, nächtlichen Possen und sogar Levels, in denen du überhaupt keinen Boden hast, auf dem du Pflanzen anbauen kannst. Die Adventure Mode liefert eine gut strukturierte Kampagne, die die Grundlagen vermittelt und Sie dann auffordert, sie in immer komplexeren Szenarien in die Praxis umzusetzen, und sie hat 2009 funktioniert und funktioniert auch heute noch genauso gut.

Es gibt unzählige Pflanzen, die du gut einsetzen kannst, mehrere Gegnertypen, die es zu besiegen gilt, und sogar erfüllende und lohnende Fortschritte. Und dazu kommen noch die lustigen Minispiel-ähnlichen Levels. Wall-Nut Bowling kehrt zurück und macht genauso viel Spaß, aber jetzt gibt es eine Reihe zusätzlicher Minispiele, die du meistern kannst, unter anderem indem du Zombies mit Pflanzenköpfen aufmischst, damit sie sich gegen deine Verteidigung wehren können. Diese Modi sind auch Highlights und verlängern den Spaß und sorgen dafür, dass Sie sich an der Action beteiligen können. Als ob das noch nicht genug wäre, um sich darauf zu freuen, gibt es jetzt einen kooperativen Modus, einen Hardcore-Modus und sogar ein Roguelike, die jeweils die Formel leicht ändern und etwas anderes von dir als Spieler verlangen. Auch hier handelt es sich um unterhaltsame und bemerkenswerte Ergänzungen, aber reichen diese und die grafische Überarbeitung von HD aus, um den Kauf einer neuen Kopie von PvZ zu rechtfertigen?

Hier liegt das Problem, denn obwohl man nicht leugnen kann, dass es Verbesserungen gibt und die neuen Ergänzungen Spaß machen, sind sie keine entscheidenden Funktionen und das Original PvZ ist genauso unterhaltsam wie diese aktualisierte Ausgabe. Brauchst du einen Roguelike-Modus oder HD-Grafik, um dich in der Brillanz dieses Spiels zu sonnen? In meinen Büchern ganz und gar nicht. Dies ist Plants vs. Zombies, wie Sie es kennen und lieben, auf die gleiche Weise, wie Sie es anderswo immer noch leicht erreichen können, was bedeutet, dass es nicht wirklich notwendig ist, 18 £ auszugeben, um das gleiche Erlebnis noch einmal zu machen, auch wenn es jetzt mit einem glänzenden Anstrich überstrichen ist.

