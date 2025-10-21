HQ

Das Jahr 2025 war sicherlich ereignisreich für alles, was mit Ninja Gaiden zu tun hat. Erst vor kurzem verstarb der Innovator der Spieleserie, Tomonobu Itagaki, nach kurzer Krankheit, aber glücklicherweise war in den letzten Monaten nicht alles so düster. Die betreffende Spielserie war lange Zeit inaktiv, aber allein in diesem Jahr wurden Ninja Gaiden: Ragebound (ein zweidimensionales Actionspiel) und Ninja Gaiden 2 Black (eine neue Version des zweiten Teils der Serie) veröffentlicht. Und das ist noch nicht alles, denn in nur wenigen Tagen wird Team Ninja in Zusammenarbeit mit PlatinumGames die Serie mit der Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4 wieder aufgreifen. Die Frage ist allerdings, ob man zu viel des Guten bekommen kann und ob der Appetit auf intensive Ninja-Action heute noch genauso groß ist wie damals, als Tomonobu Itagaki der König der Actionspiele war.

Neue Charaktere haben ihren Auftritt.

Wie bereits erwähnt, ist Team Ninja diesmal nicht allein am Ruder, sondern hat sich die Hilfe von PlatinumGames geholt, das eine lange Geschichte im Action-Genre hat. Bayonetta, Vanquish, Nier: Automata und Metal Gear Rising: Revengeance sind nur eine Handvoll Titel, an denen der Entwickler gearbeitet hat, und obwohl die Blütezeit des Studios wahrscheinlich vor etwa 10-15 Jahren lag, lässt sich nicht leugnen, dass die Marke PlatinumGames ' mit hohen Erwartungen verbunden ist. Im Fall von Ninja Gaiden 4 wird es diesen Erwartungen teilweise gerecht und bietet kompetentes Action-Gameplay mit Fokus auf Tempo und Drive. Gleichzeitig fühlt es sich aber immer noch so an, als würde der Kalender in mancher Hinsicht 2009 anzeigen, und wenn man bedenkt, wie viel Preis erforderlich ist, um an dem Spaß teilzunehmen, können die Verbraucher mehr erwarten.

Es ist gewalttätig genug, um den Zweck zu erfüllen.

In Bezug auf die Story haben sich die Entwickler dafür entschieden, den Fokus weg vom mittlerweile bekannten Super-Ninja Ryu Hayabusa zu verlagern und stattdessen, zumindest anfänglich, dem neuen Charakter Yakumo zu folgen. Yakumo ist, genau wie Ryu, ein geschickter Kämpfer, der sich auf schnelle Reflexe und übernatürliche Fähigkeiten verlässt, und die Entscheidung, den Hauptcharakter zu wechseln, bringt nicht viel mehr als die Möglichkeit, als junger und hipper Emo-Ninja zu spielen. Sicher, es fühlt sich anders an, Ninja Gaiden 4 zu spielen als beispielsweise Ninja Gaiden 2, aber das hat wahrscheinlich mehr damit zu tun, dass PlatinumGames am Ruder ist, als mit dem bewussten Versuch, etwas Neues hinzuzufügen. Ryu ist immer noch ein Bestandteil von Ninja Gaiden 4 (und ein spielbarer Charakter), aber da ich keine Spoiler verraten möchte, werde ich nicht zu sehr auf seine Beteiligung eingehen.

Was das Gameplay angeht, fühlt sich Ninja Gaiden 4 wie eine Mischung aus den älteren Titeln der Serie und dem eigenen Action-Stil von PlatinumGames an. Es gibt manchmal eine Menge Bayonetta Vibes, und der Fokus liegt normalerweise mehr darauf, dem Spieler das Gefühl zu geben, mächtig zu sein, als echte Herausforderungen zu bieten. Im Gegensatz zu Itagakis Lebenswerk ist dies eine viel einfachere Reise, und obwohl es manchmal einige Herausforderungen gibt, ist es vor allem ein Kampf, zu lernen, wie man sich duckt, pariert und sein Vermögen klug einsetzt, um erfolgreich zu sein. Das ist an sich nichts Negatives, und man kann den Schwierigkeitsgrad erhöhen, um sich selbst mehr herauszufordern, aber ich hätte immer noch eine schwierigere Reise zum Abspann erwartet, wenn man die Geschichte der Serie bedenkt.

Die Routen sind einfach, aber es ist möglich, manchmal alternative Wege zu finden.

Ansonsten ist Variation eine Komponente, die man kritisieren kann, und zwar ziemlich hart. Es gibt nicht viel, was die Stunden voneinander unterscheidet, und abgesehen davon, dass sich die Umgebungen geringfügig ändern und die Feinde rotieren, kann es leicht passieren, dass sich das Erlebnis etwas eintönig und eindimensional anfühlt. Das Missionsdesign bleibt von Anfang bis Ende mehr oder weniger intakt, und du bewegst dich meist durch ziemlich lineare, leere und sich wiederholende Korridore voller Feinde, um schließlich einem furchterregenden Boss gegenüberzustehen. Es ist ein bewährtes Konzept, das funktioniert, aber gleichzeitig fühlt es sich an, als wäre das Spiel aus dem Jahr 2013 genommen worden (im Guten wie im Schlechten), so dass man weder in der Spielmechanik noch in den technischen Aspekten innovative Details erwarten sollte.

In Bezug auf die Grafik lässt Ninja Gaiden 4 zu wünschen übrig. Sicher, das Spiel ist nicht hässlich, aber alles, von den Texturen bis zum Gesamtdesign, fühlt sich im Vergleich zu neuen Titeln des gleichen Genres veraltet, schlecht und antiquiert an. Die Tatsache, dass es sich um ein Abenteuer handelt, das exklusiv für die neueste Konsolengeneration und den PC erhältlich ist, fühlt sich seltsam an, da die Erfahrung ein Spiel suggeriert, das genauso gut auf Xbox One hätte gespielt werden können. Es sollte angemerkt werden, dass die Bildrate die meiste Zeit hoch und flüssig bleibt, aber es ist eine Schande, dass sie angesichts der spektakulären Sequenzen, die sie darzustellen versuchen, kein ausgefeilteres Abenteuer bieten konnten.

Die Grafik hätte besser sein können, aber zum Glück sieht sie in Bewegung besser aus als auf Bildern.

Ninja Gaiden 4 fühlt sich letztendlich wie ein etwas veraltetes Spiel an, aber das bedeutet nicht, dass es keine gute Unterhaltung bietet. Trotz der schwachen Grafik, der faden Story und der ständigen Wiederverwendung bestimmter Assets bieten die Actionsequenzen das patentierte "Platin-Feeling ", bei dem exzessive Ultra-Gewalt auf ebenso exzessive Verspieltheit trifft. Es mag manchmal ein wenig an Abwechslung mangeln, aber es wird nie langweilig, Roboter-Ninjas und Dämonen mit verschiedenen Waffen zu verprügeln. In der Lage zu sein, die verschiedenen Waffen von Yakumo gegen wehrlose Monster einzusetzen und dann im nächsten Moment als Ryu die Köpfe von ebenso wehrlosen Feinden abzuhacken, hat mich immer zum Lächeln gebracht, und trotz ihrer Ähnlichkeiten bieten beide Charaktere genug Haltung und Überheblichkeit in ihrem Auftreten, um den Spieler dazu zu zwingen, sich vorwärts zu bewegen. Es gibt ein visuelles Spektakel, das man leicht lieben kann, und mit ihrem hochoktanigen Ballett der Gewalt gelingt PlatinumGames und Team Ninja das Wichtigste in einem Actionspiel; Nämlich gute Kämpfe zu bieten.

Die Zwischensequenzen zeigen das Spiel von seiner besten Seite.

Ninja Gaiden 4 erweckt also einen eher gemischten Eindruck, der aber dennoch positiv tendiert. Die Art und Weise, wie das Abenteuer strukturiert ist, hat einen vertrauten Charme, und obwohl ich die Kritik an der minderwertigen Grafik und dem veralteten Design nicht beiseite schieben und sie mit rosaroter Nostalgie verteidigen möchte, funktioniert das Konzept der einfachen Action, die mit ebenso einfachem Spielcode aufgebaut ist, überraschend gut. Es ist kein Spiel, das auf die gleiche Weise in die Geschichte eingehen wird wie seine Vorgänger, aber es ist immer noch ein Abenteuer, das es wert ist, durchgespielt zu werden, wenn du dich nach hektischer Ninja-Action sehnst. Die Größe von Tomonobu Itagaki wird nach dem tragischen Tod dieser Ikone schmerzlich vermisst, aber Ninja Gaiden lebt auf eine Weise weiter, die Gutes für die Zukunft verheißt.