Der Sommer ist vorbei, die Blätter fallen von den Bäumen, und wenn die Temperaturen sinken und das Licht schwächer wird, schleicht sich der Monat des Grauens, der anscheinend Oktober ist, an uns heran. Für viele bringt dies einen Hauch von Traurigkeit mit sich, aber für andere ist es eine wunderbare Zeit des Jahres. Niemand ruft Sie an, um Sie zu bitten, an den Strand zu kommen, es gibt keine Sonne, die von Ihrem OLED-Bildschirm reflektiert wird. Mit anderen Worten, es ist die perfekte Zeit, um sich einzukuscheln und ein paar Videospiele zu spielen, und Little Nightmares 3 könnte die perfekte Ergänzung für diesen Allerheiligenmonat sein.

Die Serie Little Nightmares sorgte mit ihrer gemütlichen Unheimlichkeit für Furore. Es ist eine düstere Serie mit einer schweren, beklemmenden Atmosphäre, aber mit einem visuellen Stil, der an einen kinderfreundlichen Animationsfilm erinnert. Dieser Kontrast war ein Erfolgsrezept, aber nach zwei Spielen hat sich die Fortsetzung der Serie von Tarsier Studios zu Supermassive Games verschoben, und es stellt sich die Frage, ob sich dies bemerkbar machen wird. Supermassive Games ist mit dem Horrorgenre gut vertraut, aber Little Nightmares ist ein deutlich anderer Stil als das, was sie bisher mit Titeln wie Until Dawn und The Quarry gemacht haben. Die schnelle Antwort ist, dass Little Nightmares sich selbst ähnlich ist, und der einzige Punkt, an dem Sie den neuen Entwickler bemerken könnten, ist, wie wenig Risiken eingegangen werden.

Little Nightmares war in seinem Erzählstil nie explizit, und das Gleiche gilt für dieses dritte Kapitel. Es gibt keinen Dialog, und das einzige Wort, das ausgesprochen wird, ist "Hey". Es gibt auch keine weitere Intro-Sequenz oder einen Kontext, der dir vom Spiel präsentiert wird. Stattdessen hast du die Kontrolle über zwei süße Kinder, die durch eine bedrohliche Welt reisen müssen. Im Laufe des Spiels kannst du die Teile zusammensetzen und dir deine eigene Interpretation bilden, aber was tatsächlich in dieser mysteriösen Welt passiert ist, bleibt im Dunkeln. Und so soll es auch sein, aber dennoch wirkt die Geschichte ein wenig zu einfach und gleichzeitig zu undurchsichtig. Ich möchte nichts verraten, was es ein wenig schwierig macht, darüber zu sprechen, aber die Beziehung und Geschichte der Kinder sind im Grunde einfach und vertraut, während es ein wenig schwierig ist, die spezifischere Bedeutung einiger Level und Umgebungen zu finden.

Trotz der Tatsache, dass die Hauptfiguren keine komplexen Charakterporträts sind, sind sie dennoch gut und effektiv. Das niedliche Aussehen der Kinder im Kontrast zu der unangenehmen Welt weckt einen enormen Drang, sie zu beschützen und für sie zu sorgen, was einer der Hauptreize des gesamten Little Nightmares -Universums ist, und dieser Effekt ist hier wie in den vorherigen Spielen vorhanden.

Visuell fühlt sich das Spiel auch vertraut an, und es ist tatsächlich wunderschön. Wenn Sie die vorherigen Spiele gespielt haben, wird sich der dritte Teil grafisch wie eine natürliche Fortsetzung anfühlen. Das Spiel findet in vier Kapiteln statt, doch wo die Levels in den vorherigen Spielen oft ganz selbstverständlich ineinander übergingen, reisen die Kinder hier durch magische Spiegel zwischen den Welten. Supermassive Games hat sich dies zunutze gemacht, um einige abwechslungsreiche Levels zu erstellen.

Das erste Kapitel ist lichtdurchfluteter und weniger düster als der Rest des Spiels. Es herrscht eine fast märchenhafte Atmosphäre, wie bei einer archäologischen Ausgrabung. Vielleicht ist das der Grund, warum es nicht so beängstigend erscheint, wie man hoffen könnte, was ein wenig enttäuschend ist. Glücklicherweise verstärkt sich die düstere Stimmung in den folgenden Kapiteln. Ich möchte nicht zu viel von dem verraten, was mich erwartet, aber ein abscheulicher Vergnügungspark, der alle Freuden der Kindheit auf den Kopf stellt, ist ein Highlight, und das letzte Kapitel ist das effektivste, sowohl in Bezug auf das Gruselige als auch auf die Manifestation der Traumata, die die Kinder auf einer metaphorischen Ebene durchmachen. Ein riesiger Arm schlängelt sich durch die Gänge eines großen Hauses, als wäre er eine riesige Schlange. Es ist effektiv, und die Metapher, auch wenn sie vielleicht übertrieben ist, ist verständlich, ohne lächerlich zu sein. Es ist, als hätten die Entwickler 2-3 Level genutzt, um Schwung aufzubauen und dann einen effektiven, aber zu schnellen Endspurt zu nehmen, und diese Energie fehlt, vor allem in den ersten beiden Kapiteln.

Das Monsterdesign ist auch effektiv, aber auch hier gibt es zu wenige davon. Sie erscheinen oft als absurde und gruselige Versionen von Erwachsenen, bei denen man nie genau weiß, ob es sich um lebende Puppen oder halbtote Menschen handelt, aber es ist selten ein Schock, wenn man ihnen begegnet. Abgesehen von ein paar effektvollen Sequenzen vermisst man das Gefühl einer allgegenwärtigen Bedrohung, das essentiell ist, um Unbehagen zu erzeugen. Wenn du keine Angst vor dem hast, was sich hinter der Tür verbirgt, gehst du einfach unbekümmert von Raum zu Raum, und in Little Nightmares 3 langweilst du dich manchmal, wenn du einfach durch leere Korridore watest, in einen Lüftungsschlitz und hinaus in einen neuen leeren Korridor. Wie erwähnt, gibt es eindeutig effektive Sequenzen, die schön und unangenehm gestaltet und animiert sind, aber es gibt zu wenige davon.

Die wichtigste Neuerung von Supermassive Games, die dieses Spiel von den vorherigen in der Serie abhebt, ist die Hinzufügung von Koop. Little Nightmares 3 ist durch und durch kooperativ. Es ist nicht obligatorisch; Du kannst mit einem KI-Partner spielen, aber es besteht kein Zweifel daran, dass es ein Spiel sein soll, das du zusammen spielst. Ob das ansprechend ist oder nicht, hängt weitgehend davon ab, ob man Koop-Spiele im Allgemeinen ansprechend findet, aber ich würde es nicht als Einzelspieler-Erlebnis empfehlen. Wenn Sie zusammen spielen, müssen Sie mit Ihrem Partner sprechen und gemeinsam erkunden. Wenn du mit einem KI-Partner spielst, deutet er stark auf Lösungen von Rätseln hin, wenn er sie nicht wirklich für dich löst. Glücklicherweise enthält das Spiel einen Freundespass, mit dem du einen Freund einladen kannst, mit dir zu spielen, auch wenn er das Spiel nicht besitzt. Dies ist jedoch nur auf der gleichen Plattform, da es kein Crossplay gibt und kein lokaler Koop verfügbar ist, sondern nur online.

Das Gameplay besteht hauptsächlich aus Plattforming und dem Lösen von Rätseln, um zum nächsten Bereich zu gelangen. Das Spiel ist in 3D, aber die meiste Zeit bewegt man sich wie in einem 2D-Sidescroller. Es ist eigentlich effektiv genug, wie es in den vorherigen Spielen der Fall war, aber es verursacht einige Probleme. Der größte ist die Beurteilung der Entfernung. Du verpasst unzählige Sprünge, läufst von der Kante eines Bretts, auf dem du balancieren musst, oder rennst direkt gegen einen Türrahmen, nicht weil du schlecht bist, sondern weil es schwierig sein kann, zu beurteilen, wo sich die Figur in der Tiefe des Bildes befindet. Dieses Problem wird durch die Anwesenheit von zwei Spielern nur noch verschärft, da man leicht blocken oder aneinander stoßen kann. Das Jump'n'Run fühlt sich jedoch gut an. Die Sprünge sind schwer, und man muss Kanten greifen und sich hochziehen. Das sind einige akrobatische Kinder, aber sie fühlen sich immer noch wie Kinder.

Jeder Spieler hat eine Waffe und ein Werkzeug. Einer hat einen Schraubenschlüssel, mit dem er auch schlagen kann, und der andere hat einen Bogen. Meistens werden sie nur zum Lösen von Rätseln verwendet, aber es gibt ein paar Kampfsequenzen, die Kommunikation und Zusammenarbeit erfordern. Es gibt zum Beispiel eine Situation, in der einer einer einer Puppe den Kopf abschießen muss, woraufhin der andere sie mit dem Schraubenschlüssel zerschlagen kann, aber es geht nie darüber hinaus und wird zu einem Actionspiel. Das Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf Rätseln. Leider sind die meisten von ihnen nicht wirklich schwierig und erfordern nicht viel Zusammenarbeit. Es ist eine Schande und auch seltsam, dass nicht mehr Fokus darauf gelegt wird, jetzt, da sie sich entschieden haben, das Spiel im Koop-Modus zu machen. Es ist, als ob es ein wenig Nervosität gibt, wenn man sich auf die Prämisse einlässt, und jedes Szenario wird auf Nummer sicher gespielt, so dass man es auch alleine spielen kann. Ich denke, es wäre effektiver gewesen, das Spiel zu einem obligatorischen Koop-Modus zu machen, anstatt mit einem Fuß in jedem Lager zu stehen. Alles in allem ist das Gameplay zuverlässig, aber es fehlt etwas Besonderes, und zu viel Zeit wird damit verbracht, nichts anderes zu tun, als sich durch einen Lüftungsschlitz nach dem anderen zu bewegen.

Supermassive Games hat den Stil und die Atmosphäre beibehalten, für die die Serie bekannt ist, und dafür sollten sie gelobt werden, aber sie sind auch auf Nummer sicher gegangen. Abgesehen von der Hinzufügung von Koop gibt es nichts Wesentliches Neues in Little Nightmares 3. Das mag für Fans der Serie beruhigend klingen, und wenn Sie einer von ihnen sind, können Sie sicher eintauchen. Aber es fehlt an Evolution. Es mangelt an Entwicklung im Universum, nicht weil sie eine ganze Menge enthüllen müssen, sondern weil es mehr ausgebaut werden sollte, vor allem, wenn man bedenkt, dass Bandai Namco es in eine multimediale IP mit sowohl Podcasts als auch Comics verwandeln möchte. Das Gameplay ist mechanisch solide - abgesehen von dem Problem mit der Entfernungsbeurteilung - aber zu viel Zeit des Spiels wird damit verbracht, nichts zu tun, und da einem auch das Gefühl einer drohenden Bedrohung fehlt, fühlt es sich am Ende manchmal eher leer als beängstigend an. Grundsätzlich sind die Atmosphäre und der Stil jedoch genau richtig, wenn du also auf der Suche nach einem Horrorspiel bist, das du während des designierten Horrormonats Herbst genießen kannst, kannst du gerne einen Freund anrufen und es dir mit Little Nightmares 3 gemütlich machen.