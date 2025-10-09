HQ

Obwohl Battlefield 6 ein einzelnes Spiel ist, wie Call of Duty heutzutage, ist es eigentlich ein Produkt, das in einige einzigartige Kategorien unterteilt ist. Für die Zwecke dieser Rezension werde ich also im Wesentlichen drei kleine Rezensionen zu jedem Bereich schreiben und dann alles wieder zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammenfügen. Beginnen wir mit dem Campaign.

Die Kampagne von Battlefield 6 ist kein guter Indikator für dieses Spiel...

Ja, die Zwischenüberschrift erklärt wirklich die Situation hier, aber zur weiteren Betonung: Jeder, der die letzten Betas gespielt hat, wird wahrscheinlich bereits einen Eindruck von Battlefield 6 haben, der ziemlich stark ist. Leider stimmt das Campaign überhaupt nicht damit überein.

Ich habe oft festgestellt, dass Multiplayer-Shooter wie Battlefield den Fans einen Grund geben müssen, ihre Einzelspieler-Story spielen zu wollen. Wir kommen nicht wegen der Kampagne zu diesen Spielen und nutzen das dann als Sprungbrett, um in den Multiplayer zu springen. Das ist fast nie der Fall. Tatsächlich wird es viele Fans geben, die sich nicht einmal die Mühe machen, den Story-Modus zu spielen, weil er ehrlich gesagt nicht das ist, was sie interessiert. Für diejenigen, die sich Zeit zum Spielen nehmen, ist es also einigermaßen fair zu erwarten, dass die Erfahrung irgendwie lohnend und unterhaltsam ist. Ich finde nicht, dass dies bei diesem Einzelspieler-Angebot der Fall ist.

HQ

Werbung:

Zum einen ist die Prämisse so unwahrscheinlich, dass es fast unmöglich ist, sich damit zu identifizieren. Die NATO befindet sich im Krieg mit einer privatisierten Miliz. Der Grund für den Konflikt oder wie sich diese Miliz überhaupt gebildet hat, wird kaum erklärt, vielmehr wird man in eine Geschichte geworfen, in der es untypische Gute und Böse gibt, wobei letztere in der Regel verdunkelte Ausrüstung tragen, während unsere Helden Tarnmuster und dergleichen tragen. Wenn du jemals eine Shooter-Kampagne gespielt hast, riecht diese nach dem gleichen Material und den gleichen Ideen, tatsächlich ist sie in Bezug auf ihren grundlegenden Aufbau so vorhersehbar, dass du anfängst, nach jeglicher Originalität zu suchen.

Es gibt Charaktere, die man eigentlich interessieren sollte, die aber nur minimale Entwicklung erhalten, normalerweise in Form von Dialogzeilen, die an vergangene Missionen erinnern, die wir nie erlebt haben. Es gibt einen Bösewicht, der selten schurkische Taten begeht, von dem uns aber immer wieder gesagt wird, dass er der reinkarnierte Teufel ist. Es gibt den unglaublich vertrauten Militärjargon und das Geplänkel zwischen den Helden, das sich anfühlt, als wäre es direkt aus Jarhead oder einem anderen Militär-Actionfilm der 2000er Jahre gerissen worden. Es gibt vorhersehbare Wendungen, explosive Versatzstücke, die dem Spieler die Kontrolle in Form von entmutigenden Zwischensequenzen nehmen, wenn es gut wird, und das zusätzlich zu einer NPC-KI, die im besten Fall dysfunktional ist.

Es mag den Anschein haben, als gäbe es kein Licht am Ende des Tunnels, aber das liegt einfach daran, dass das Gesamtergebnis von Battlefield 6 von sehr hoher Qualität ist, und im Vergleich dazu scheint dieses Campaign weit vom Ziel entfernt zu sein. Tatsächlich sind der Produktionswert, die erstaunliche Grafik und das seidenweiche Gefecht die Dinge, die diese Kampagne zusammenhalten und sie in ihren besten Momenten mittelmäßig erscheinen lassen. Das liegt auch daran, dass es sich ein wenig beleidigend mittelmäßig anfühlen kann, denn nachdem man das Multiplayer auch nur 30 Minuten lang ausprobiert hat, beginnt man, die gleiche Liebe zum Detail und die gleiche Qualität in der Einzelspieler-Alternative zu erwarten. Und es ist einfach nicht da.

Werbung:

Das Campaign ist übersehbar, nicht sehr lohnend, und wie das Spiel vorschlägt, nachdem du die Geschichte beendet hast, wirst du dich überhaupt nicht verloren fühlen, wenn du diesen Teil des Spiels deinstallierst, sobald der Abspann läuft...

... Aber der Multiplayer ist alles, was man sich von einem Battlefield-Spiel wünschen kann

Das Multiplayer ist ein ganz anderes Biest. Da Call of Duty immer schneller und größer wird und immer isolierender für diejenigen wird, die nicht ihren gesamten Lebensunterhalt dem Franchise widmen, kehrt Battlefield stattdessen zu den Grundlagen zurück, die die Leute lieben. Bodenkriegsführung mit packenden und fesselnden Schießereien und Action, die in einem zugänglichen und wertschätzenden Tempo geliefert werden.

Hier gibt es alles, was Fans an Battlefield lieben, vom Feinsten, sei es ein Fokus auf die moderne Kriegsführung, eine Reihe einzigartiger, aber brauchbarer Waffen, breite und einzigartige Karten, die die verschiedenen Spielmodi unterstützen, tonnenweise Fahrzeuge von Meistern am Boden oder in der Luft und sogar einfache Anpassungsmöglichkeiten und Buildcrafting, die die Handlungsfähigkeit der Spieler fördern, ohne sie mit Optionen zu überfordern. Es ist fast die perfekte Formel für Multiplayer-Kriege in großen Teams, wobei das Spiel am besten im spannenden, zielorientierten Modus Breakthrough ist und sich die neue Hinzufügung von Escalation als würdige Weiterentwicklung der Conquest -Formel erweist.

Battlefield 6 ist einer der besten Multiplayer-Shooter, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, und es zeigt, dass sich die Bemühungen von Battlefield Labs und der Fokus darauf, der Community zuzuhören, ausgezahlt haben, da es ein Spiel ist, das im Vergleich zu Battlefield 2042 fast nicht wiederzuerkennen ist. Die Action und das Gunplay sind stabiler und erfüllender und fühlen sich weniger wie ein Twitch-Arena-Shooter an. Das Kartendesign und die Art und Weise, wie Ziel und Teamplay die Action steuern, führen zu einem Gefühl der Kameradschaft, wie es alle guten Battlefield -Spiele getan haben, wobei dieser Titel auch am besten glänzt, wenn man Teil eines Squads ist und als Einheit arbeitet, um jedes Match zu beeinflussen. Tatsächlich ist das Teamplay der Ort, an dem Battlefield 6 am meisten hervorsticht, denn wenn man wirklich zusammenarbeitet und sich einfallsreiche Wege einfallen lässt, um die gegnerische Verteidigung zu überwinden, ist es zum Beispiel eine lohnende Erfahrung, mit der nur wenige mithalten können.

HQ

Es hat also einige der besten Schießereien und das beste Gameplay, das man sich von einem Shooter in der heutigen Zeit wünschen kann, es hat unvergessliche und unterhaltsame Karten, die in Stücke gesprengt werden können, das Zerstörungssystem ist beeindruckend und wirkungsvoll und die Rückkehr zu traditionellen Klassen ist nichts anderes als ein massiver Vorteil, der jeden einzelnen Aspekt des größeren Ganzen verbessert. Warum diese jemals in Battlefield 2042 angepasst wurden, ist eines der größten Rätsel des Lebens...

Man könnte argumentieren, dass einige der Spielmodi mittlerweile veraltet sind oder dass sie vielleicht nicht zu der Art von Spiel passen, die Battlefield 6 letztendlich sein möchte. Rush ist heutzutage Breakthrough massiv unterlegen, und Deathmatchs fehlt beispielsweise auch der Fokus der zielbasierten Modi. In ähnlicher Weise sind einige der Klassen für die allgemeine Gesundheit des Teams wichtiger als andere, und Fahrzeuge, wenn sie von einem erfahrenen Fahrer/Piloten gesteuert werden, sind vielleicht ein bisschen zu überwältigend und frustrierend, um damit umzugehen. Und in ähnlicher Weise ist Battlefield eine Serie, die am besten mit Verbündeten funktioniert, und wenn man alleine spielt, können sich einige der Karten und Modi fast erstickend anfühlen, wenn man darum kämpft, Verteidigungen oder ein effektives Angriffsteam zu überwinden. Dies sind alles Elemente, die das Spiel beeinflussen, aber ehrlich gesagt sind es größtenteils kleinere Unannehmlichkeiten, da das breitere Battlefield 6 Multiplayer -Setup raffiniert, ausgefeilt und gut durchdacht wirkt. Ich würde mich nicht einmal unwohl fühlen, wenn ich sagen würde, dass es das beste Multiplayer-Shooter-Erlebnis der 2020er Jahre ist.

Wir tappen immer noch ein wenig im Dunkeln, was Portal angeht

Was Portal betrifft, sollte gesagt werden, dass der Überprüfungszeitraum keinen beispiellosen Blick auf die Erfahrung ermöglicht hat. Das Leveldesign-System stand nicht zum Testen zur Verfügung und die Anzahl der verfügbaren Modi beschränkte sich auf ein paar ehrlich gesagt einfache Optionen, die von normalen Multiplayer nahezu nicht zu unterscheiden sind. Also werde ich diesen Teil tatsächlich kurz halten.

Portal ist in Battlefield 6 eine entscheidende Idee, denn wenn es die Versprechen von Battlefield Studios hält, könnte es eines der besten benutzerdefinierten Spielerlebnisse der letzten Zeit werden. Der Haken an der Sache ist, dass wir das noch nicht persönlich gespielt haben, was bedeutet, dass wir nach hoffnungsvollen Prämissen und den beiden Modi urteilen müssen, die zur Verfügung gestellt wurden: Infantry Breakthrough und Hardcore Conquest.

Ja, man muss kein Genie sein, um zu verstehen, was diese Modi bieten, und genau das ist der Punkt. Wenn Portal nur zu solchen Modi führt, wenn es von Nostalgie lebt und stirbt wie 24/7 Rush Modi, dann wird es nicht wirklich viel geben, worüber man nach Hause schreiben könnte. Aber wenn es die verrückteren Kreationen unterstützen kann, die versprochen wurden, wie das Plattform-zentrierte Top of the World, dann wird es sich als hervorragender tertiärer Teil des Battlefield 6 -Setups abheben.

Wo stehen wir also letztendlich zu Battlefield 6 ?

Betrachtet man Battlefield 6 als vollständiges Produkt, lässt sich nicht leugnen, dass Battlefield Studios hier ein außergewöhnliches Produkt geliefert hat. Während ich persönlich von der Einrichtung und Strukturierung des Campaign nicht beeindruckt war, fühlt es sich auch wie ein so kleiner Teil des Gesamtganzen an, dass man es effektiv völlig ignorieren kann. Da wir dann noch Multiplayer und Portal übrig haben, ist es offensichtlich, dass das, was präsentiert wird, erstklassig und hochwertig ist.

Es ist ein Komplettpaket mit tonnenweise Inhalten und einer sehr kompetenten kostenlosen ersten Staffel, die viel Vertrauen in die Zukunft gibt. Die Grafik ist erstaunlich schön und sticht als wahres Beispiel für einen Current-Gen-Titel hervor, während das Erlebnis unglaublich gut zusammengestellt ist, bis zu dem Punkt, an dem Bugs und Probleme fast wie glückliche kleine Unfälle behandelt werden. Die Leistung ist außergewöhnlich und das Spiel spielt sich flüssig und ohne jegliche Probleme, das Matchmaking ist schnell und schnell und der Netcode ist zuverlässig und zeigt keine Anzeichen von Verzögerungen. Da es sich um EA handelt, besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie uns einen schnellen Strich durch die Rechnung machen und es schaffen, aufdringlichere Mikrotransaktionen in den Launch-Build einzuschleusen. Nach dem, was ich gesehen habe, gibt es nur sehr begrenzte Möglichkeiten oder Gründe, jemals mehr Geld für dieses Spiel ausgeben zu wollen, als das Eintrittsgeld, also gibt es so wie es aussieht, überhaupt keinen Grund zur Sorge.

HQ

Lange Rede, kurzer Sinn, Battlefield 6 ist die Rückkehr zur Form, die wir uns für dieses Franchise gewünscht haben. Es ist ein bemerkenswertes und unterhaltsames Multiplayer-Erlebnis, das dank der Möglichkeiten, die die erweiterten Portal versprechen, so viel zusätzliches Potenzial hat. Die Einzelspieler-Story ist vermissbar und vergesslich, aber am Ende des Tages tut die Mehrheit der Spieler, die zu diesem Spiel kommen, dies wegen des Online-Multiplayer-Elements, das nie enttäuscht. Was gibt es also anderes zu sagen als bravo, Battlefield Studios, bravo.