HQ

Als eine Reihe ehemaliger Mitarbeiter von Rare im Jahr 2015 ihr eigenes Spielestudio gründeten, spielten sie mit dem Gedanken, eine Fortsetzung von Banjo-Kazooie zu machen, hinter dem sie bei Rare angestellt waren. Obwohl sie den Namen nicht verwenden konnten, da Rare die Rechte daran besaß, konnten sie ihre große Erfahrung nutzen, um ein Spiel zu entwickeln, das genauso gut eine Fortsetzung des Klassikers Rare hätte sein können. Das Ergebnis war das Spielestudio Playtonic und das Spiel, von dem sie träumten, war der 3D-Plattformer Yooka-Laylee, der im Frühjahr 2017 veröffentlicht wurde.

Wir schreiben jetzt im Jahr 2025 und anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Gründung von Playtonic haben dieselben Schöpfer nun ein gründliches Remake des Spiels abgeliefert, das dazu beigetragen hat, das Studio zu definieren, das es heute ist. Yooka-Replaylee ist eine Hommage an das Original Yooka-Laylee und ist ein klassischer 3D-Plattformer, der mich 25-30 Jahre zurückversetzt - im Guten wie im Schlechten. Aber vor allem zum Besseren.

Du spielst das Duo aus der Eidechse Yooka und der Fledermaus Laylee, die auf der Jagd nach dem Bösen Capital B sind, einer großen schurkischen Biene, die The One Book gestohlen hat - das Buch, um sie alle zu beherrschen, könnte man sagen. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, wird wahr, also wäre es ziemlich schlimm, wenn ein Bösewicht wie Capital B in die Hände käme... oder Flügel, auf diesem Buch. Tatsächlich hat er alle Bücher der ganzen Welt gestohlen, um das Universum neu schreiben zu können.

Werbung:

Glücklicherweise haben es ganze 300 Seiten aus dem großen Buch geschafft, sich loszureißen, bevor Capital B es in die Hände bekam, und diese sind nun auf eine Reihe von großen und weitläufigen Welten verteilt. Die Seiten sind meist hinter Rätseln versteckt, einige von ihnen wurden von den Handlangern von Capital B gefangen genommen, während andere einfach an schwer zugänglichen Stellen in der Umgebung gelandet sind. Yooka und Laylee begeben sich nun auf ein großes und gefährliches Abenteuer, um alle 300 Seiten zu finden.

Unsere beiden Freunde reisen durch eine Handvoll ziemlich großer Levels/Welten und sie sind einfach bis zum Rand gefüllt mit Rätseln, Herausforderungen, vielen lustigen Charakteren, für die es Aufgaben zu lösen gilt, einer Vielzahl von Minispielen und Bossen, die es zu besiegen gilt. Überall gibt es versteckte Münzen, versteckte Federkiele, versteckte Ghostwriter, mysteriöse leuchtende Kreaturen, die es zu fangen gilt, und die fehlenden Seiten aus dem Buch. Zu guter Letzt gibt es noch ein paar Spielmünzen für einige alte Arcade-Automaten, die herumstehen, so dass man ein paar lustige kleine Arcade-Spiele mit dem Dinosaurier Rextro in der Mitte spielen kann.

Werbung:

In diesem Remake wurden die Levels tatsächlich mit noch mehr Dingen gefüllt als zuvor. Erstens gibt es jetzt 300 gespeicherte Seiten, verglichen mit 145 Seiten im Originalspiel aus dem Jahr 2017. Einige der Herausforderungen rund um die Levels wurden neu gestaltet, es gibt neue Feinde und neue versteckte Goodies zu finden, und die Levels wurden im Allgemeinen einer gründlichen Überarbeitung unterzogen, obwohl sie stark auf denen des Originalspiels basieren.

Eines der Probleme im Originalspiel war, dass die Welten tatsächlich so groß waren, dass es schwierig war, sich zurechtzufinden und es lange dauerte, sich zu bewegen, aber das Remake hat das mit Mark the Bookmark gelöst, einem Lesezeichen, das man aufwecken kann - Mark schläft immer, wenn man ihn trifft - und die verschiedenen Lesezeichen fungieren als Schnellreisepunkte, die man verwenden kann, wenn man wollen. Es ist eine gute Ergänzung, die Sie auch ignorieren können, wenn Sie es vorziehen, so zu spielen, wie das Originalspiel entworfen wurde.

Neben dem traditionellen 3D-Plattform-Gameplay gibt es, wie bereits erwähnt, jede Menge Minispiele. Neben den recht unterhaltsamen Arcade-Automaten kann man auch ein Skelett davor retten, von Kannibalen bei lebendigem Leib gekocht zu werden, einer Wolke bei Problemen beim Wasserlassen helfen, an Quizshows teilnehmen, zusammen mit Kartos (der Antwort der Minenwagen auf Kratos ) in alten Minenloren um die Wette fahren und vieles mehr auf der Jagd nach den fehlenden Seiten. Die Minispiele sind einfach und manchmal recht schnell vorbei, aber sie machen Spaß und sorgen für gute Abwechslung im Spiel.

Trotz seines freundlichen Aussehens ist Yooka-Replaylee kein besonders leichtes Spiel, vor allem nicht für die jüngeren Spieler in der Familie. Es gibt jedoch einen Weg, dies zu umgehen, mit 35 verschiedenen sogenannten Vendi Tonics, die Sie kaufen können. Diese können das Spiel erleichtern, aber auch schwieriger machen, wenn Sie eine steilere Herausforderung wünschen. Zum Beispiel gibt es Stärkungsmittel, die alle Herzen, bis auf eines, von deiner Energieanzeige entfernen, und ein anderes, das Feinden mehr Energie gibt, und wenn du es einfacher haben willst, gibt es andere Stärkungsmittel, die deiner Energie drei zusätzliche Herzen geben und die Feinde nur einen Treffer benötigen, um zu sterben. Schließlich gibt es auch Tonics, die den Gegnern große lustige Kulleraugen verleihen, eines, das der Grafik einen 8-Bit-Look, einen CRT-Look verleiht oder die Grafik schwarz-weiß macht. Es gibt viele lustige Stärkungsmittel, die du freischalten kannst, und zusätzlich gibt es mehr als 100 verschiedene Kleidungsstücke für deine unbeholfenen Partner, so dass es hier viel zu spielen gibt.

Yooka-Replaylee unterscheidet sich vielleicht nicht allzu sehr von anderen Spielen des Genres, aber das vielleicht Wichtigste ist, dass es Spielfreude, Einfallsreichtum und einfach gute Energie von Anfang bis Ende ausstrahlt. Auch wenn die Kamera ein wenig necken kann und einige der Herausforderungen etwas frustrierend sind, kann man sich bei diesem Spiel nicht ärgern. Es geht ums Erkunden, ums Spielen und man entdeckt so ziemlich ständig neue Dinge. Es ist schwer, nicht über den trockenen Humor zu lächeln oder wenn unsere beiden Charaktere in ein gutes verbales Ping-Pong mit Shovel Knight geraten und darauf hinweisen, dass sein Humor genauso flach ist wie seine Pixelgrafiken.

Wir haben das bereits ein wenig angesprochen, aber Yooka-Relaylee wurde im Vergleich zum Original in einer Reihe von Bereichen aktualisiert. Zusätzlich zu den Dingen, die wir bereits angesprochen haben, haben Yooka und Laylee in dieser neuen Version von Anfang an Zugriff auf ihr vollständiges Move-Set, sie wurden auch um neue Moves erweitert, die Steuerung wurde gestrafft, die Geschichte wurde ein wenig umgeschrieben (mit lustigen Anspielungen auf das erste Spiel), Und die Arcade-Automaten sind jetzt auch in einer Arcade-Halle versammelt, wo du herumläufst und sie spielst, während du sie in den verschiedenen Levels freischaltest.

Auch die Grafik wurde stark aktualisiert. Das gilt für neue Ingame-Texturen, neue Menüs, ein neues Interface, viele neue Objekte in der Umgebung und Gras, Schnee und Nebel auf dem Boden, die jetzt auf unsere beiden Helden reagieren, wenn sie sich bewegen - vor allem die Art und Weise, wie sich der Nebel bewegt, sieht ziemlich überzeugend aus - der Schnee nicht so sehr. Die Grafik ist genauso verspielt und fröhlich wie der Rest des Spiels, die Farben sind lebendig und die vielen verschiedenen Charaktere sind gut gestaltet und werden niemanden erschrecken.

Der Sound ist auch hervorragend, mit guten Stimmen und einem Soundtrack, der von David Wise stammt, der hinter dem Soundtrack für Donkey Kong Country und Grant Kirkhope steckte, der Musik für Banjo-Kazooie gemacht hat und einen klassischen Soundtrack geschaffen hat, der sehr gut zum leichten Ton des restlichen Spiels passt. In diesem Remake wurde der Soundtrack von der Czech Philharmonic Orchestra in Prag neu aufgenommen, aber der Original-Soundtrack kann über diese Tonika, wie bereits erwähnt, geöffnet werden.

Yooka-Replaylee ist ein wirklich komplettes Remake und es ist ein wunderbarer Vorgeschmack auf die Vergangenheit. Die Freude am Spielen sprudelt durch, aber die Spieler von heute können frustriert sein, weil sie nicht an der Hand gehalten werden und ständig mit Richtungspfeilen in die richtige Richtung geführt werden. Dennoch geht es bei Yooka-Replaylee darum, zu erkunden, zu spielen und Spaß zu haben und nicht so schnell wie möglich zum Ende zu kommen.

Yooka-Replaylee ist eine Oase des Spiels und der Freude in der Menge der grauen Action-Rollenspiele und Dark Souls Klone, die wir in Hülle und Fülle bekommen, und auch wenn es immer noch einige Probleme mit der Kamera gibt und das Spiel das Genre nicht revolutioniert, ist dies eines der besten Spiele, die man im Jahr 2025 bekommen kann, wenn man die alten klassischen 3D-Plattformer aus einer vergangenen Ära verpasst.