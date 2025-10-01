Ich bin der Erste, der auf den Zug aufspringt und sich eifrig in ein neues, vor allem japanisches Rollenspiel stürzt. Während ich das phänomenale Trails in the Sky 1st Chapter spielte, ergab sich die Gelegenheit, das neueste Digimon -Spiel zu rezensieren, und während es installiert wurde, nutzte ich die Gelegenheit, mich über sein Universum zu informieren. Wie es als "männlicheres" Gegenstück zu Tamagotchi eingeführt wurde und wie es von einem dieser kleinen virtuellen Haustiere, um die man sich kümmern muss, zu einem Franchise von Anime, Mangas, Kartenspielen und Videospielen wurde.

Digimon Story: Time Stranger ist eine völlig neue Geschichte, aber sie basiert im Grunde auf der gleichen Prämisse wie viele andere Geschichten in diesem Universum. Der Mensch kommt mit digitalen Monstern in Kontakt, z.B. Digimon, und es gibt eine ganze Reihe von liebenswerten und weniger angenehmen Varianten. In dieser Geschichte taucht eine mysteriöse Schattenkreatur auf und sorgt für Chaos, und unser Held muss alles in Ordnung bringen. Es ist eine Geschichte über (wie der Titel verrät) Zeitreisen und mysteriöse Dimensionen, aber vor allem ist es eine Geschichte, die sich nicht im Geringsten damit beschäftigt. Normalerweise bin ich nicht die Art von Person, die während der Zwischensequenzen bereit sitzt, auf "Überspringen" zu drücken, da ich mit allem, was passiert, Schritt halten muss, aber in einigen langsamen Abschnitten war ich kurz davor, das ganze Geschwätz einfach zu überspringen. Es gibt so viele sinnlose Dialoge, und das "Handy"-ähnliche Gerät der Figur unterbricht auch ständig mit Informationen. Die ersten Stunden fühlen sich an wie die langsamste Einführung der Welt. Zum Glück wird es mit der Zeit etwas besser, aber nur ein bisschen.

Tokio fühlt sich größtenteils hohl an, wie eine Theaterkulisse, in der man direkt durch die anonymen Statisten laufen kann.

Wenn die Charaktere des Spiels in der Digimon Welt ankommen, wird es sowohl farbenfroh als auch sehr unterhaltsam. Allerdings dauert es viel zu lange, bis dies geschieht, und wir sind gezwungen, durch ein tristes Tokio zu rennen. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Temu -Version der Persona -Serie mit ausdruckslosen Zeichen, die Sie direkt durchlaufen können. Wenn du zum Beispiel das brillante Persona 5 oder das letztjährige Like a Dragon: Infinite Wealth gespielt hast, wirst du schnell merken, was für einen Unterschied es in der Qualität einer offenen Welt in Form einer Stadt geben kann. In Digimon fühlt sich alles eher wie eine flache Kulisse an, und auch wenn es Spaß macht, einen Blick in kleine Läden zu werfen oder Tokios Viertel virtuell zum ersten Mal zu entdecken, hinterlässt es keinen Eindruck.

Neben endlosem Laufen stehen rundenbasierte Kämpfe auf dem Programm. Die Kämpfe finden mit den kleinen Monstern statt, die eingesammelt werden. Du hast drei bei dir im Kampf, mit genauso vielen Verstärkungen, zwischen denen du wechseln oder die du hereinholen kannst, wenn das Leben einer Kreatur auf Null sinkt. Die Kämpfe basieren im Grunde auf einer Art Schere-Stein-Papier-Variante, da es deine Digimon in drei Arten gibt: Data, Virus und Vaccine. Sie sind dann gegen einen bestimmten Typ schwach und gegen einen anderen stärker. Es gibt auch mehrere Elementarangriffe, die auf die gleiche Weise funktionieren, bei denen du nach dem Einsatz eines Angriffs sehen kannst, wie schwach ein Feind gegen ein bestimmtes Element ist. Mit 450 verschiedenen Digimon zum Sammeln gibt es keinen Mangel an Monstern zur Auswahl, und hier fand ich das größte Vergnügen. Es macht einfach Spaß zu sehen, wie viel Fantasie und wunderbares Design hier steckt. Bei einer so großen Anzahl sind natürlich nicht alle einprägsam, aber gleichzeitig ist es einfach, Ihre Favoriten in der großen Auswahl zu finden.

Es gibt viele Kämpfe, aber sie sind nie besonders unterhaltsam. Immerhin gibt es ein paar riesige Monster, die man zu schätzen weiß.

Als Rollenspiel enthält Digimon Story: Time Stranger fast alles, was man sich vorstellen kann. Es wird ein großer Fertigkeitsbaum angeboten, und deine kleinen Monster können auch etwas namens "Digivolutionen" tun und sich in andere Typen verwandeln. Sie können wachsen und stärker werden, ähnlich wie wenn ein Pokémon die nächste Stufe seiner Entwicklung erreicht, und wenn deine Digimon stärker werden, verursachen sie mehr Schaden. Es gibt viele Kämpfe, und hier kannst du dein kleines Monster auf einen Feind schicken, bevor der rundenbasierte Kampf beginnt. Wenn es stark genug ist, kann es den Feind auch besiegen, bevor das rundenbasierte Segment beginnt. Aber die meiste Zeit gibt es eine Schlacht zu beenden, was mit der Zeit ziemlich mühsam wird, da viele Schlachten zu einer Art "One-Shot"-Geschichte werden. Das Schöne daran ist, dass es überhaupt nicht viel "Schleifen" erfordert. Deine kleinen Kreaturen wachsen schnell stark, verschiedene Typen mit unterschiedlichen Elementen sammeln sich in rasantem Tempo an, und auch wenn einige der schwierigeren Bosse ein wenig Finesse erfordern, geht es in der Regel darum, deine Aufstellung ein wenig aufzurütteln, um sie zu besiegen.

Bei den Kämpfen geht es darum, den Knopf ein paar Mal zu drücken, oder man kann den Joystick nach unten drücken und das Ganze automatisch abwickeln lassen. Sie fühlen sich sehr grob und simpel an. Ich hätte es vorgezogen, weniger Schlachten zu sehen, die komplexer sind, anstatt in endlose Schlachten geworfen zu werden, die nur durchgepflügt werden müssen. Wenn jemand den alten Programmklassiker "RPG Maker" kennt, in dem man seine eigenen kleinen Rollenspiele erstellen konnte, dann ist das ein bisschen wie das Gefühl in den Kämpfen insgesamt. Pressen, angreifen, pressen, angreifen... Sicher, es gibt einen Spezialangriff, der sich auflädt, nachdem die Monster eine bestimmte Anzahl von Treffern einstecken mussten, und sicher, deine Digimon haben eine Liste von Elementarangriffen wie Feuer, Blitz und alle Klassiker, aber im Grunde fühlt es sich so unglaublich einfach und repetitiv an. Selbst für mich, der denkt, dass rundenbasierte Kämpfe in diese Art von Rollenspiel gehören.

Hier gibt es ein Minispiel, in dem du mit Karten kämpfst, und das Design dieser Karten ist fantastisch.

Ich habe bereits den langsamen Start des Spiels erwähnt, und ja, die ersten drei bis vier Stunden (je nachdem, wie viel man erkundet) sind wirklich nichts, worüber man nach Hause schreiben könnte. Tokio fühlt sich leblos an, aber zum Glück gibt es großzügige Möglichkeiten, die Viertel schnell zu erkunden. Deine nächste Mission ist immer klar markiert, also ist es auch nicht so, dass ich jemals riskiert hätte, mich zu verlaufen. Das deutlichste Beispiel dafür, wie langsam es am Anfang ist, ist, wenn ich in den Untergrund gezwungen werde. Hier muss ich in trostlosen, leblosen Abwasserkanälen herumlaufen, und als ich endlich fertig war, entschied das Spiel, dass ich noch zweimal zurückkehren sollte, einmal, nur um ein paar Gören zu finden, die es für eine gute Idee hielten, dorthin zu eilen. Zwischen den Missionen ruht sich dein Charakter in einer gemütlichen kleinen Wohnung aus, in der sich ein Großteil der Geschichte zwischen den Charakteren des Spiels abspielt. Tatsächlich habe ich in den ersten Stunden des Spiels geseufzt und tief gegähnt, da es nichts besonders Aufregendes zu bieten hatte...

Sobald die Bande jedoch in der Digimon Welt ankommt, wird es ein wenig besser. Die große Stadt, die als eine Art Drehscheibe dient, ist bunt, voller lustiger kleiner Monster, und hier führen Sie die Abenteuer an viel angenehmere Orte. Natürlich wird es in Bezug auf die Spielmechanik nicht viel spannender, aber es gibt zumindest etwas Leben, Bewegung und angenehmere Umgebungen zu erkunden.

Wenn du in der bunten Welt von Digimon ankommst, beginnt das Abenteuer, zumindest für ein bisschen.

Visuell ist Digimon Story: Time Stranger eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Vom Design her funktioniert es ganz gut, aber eine instabile und eher ärgerlich niedrige Bildrate, viele Pop-ups und einige visuelle Fehler, wie z.B. Charaktere, die verschwinden oder gar nicht da sind und einen Neustart erfordern, ziehen den Gesamteindruck wirklich nach unten. Es ist enttäuschend, wenn der Charakter rennt und man deutlich sehen kann, wie die Dinge in kurzer Entfernung vor einem geladen werden. Charaktere in der normalen Welt sind mit langsamen, ruckartigen Bewegungen animiert, bis man nah genug kommt und ihre Animationen schneller werden, aber es ist vor allem das Gefühl, dass es irgendwie langsam ist, wenn die Figur läuft, das wirklich nervig wird. Auch der Klang ist oft sehr zahm, mit großen Abschnitten völliger Stille. Die Musik hat ihre Momente mit einer Art Synthwave-Soundtrack, aber er ist insgesamt nicht besonders einprägsam. Die eigene Figur hat auch keine Stimme, sondern steht und macht Bewegungen mit offenem Mund, ohne einen Ton von sich zu geben, und ein starker Protagonist hätte es viel fesselnder gemacht.

Es fühlt sich ein bisschen schade an, ernsthaft in die Digimon Welt einzutauchen, mit etwas so Mittelmäßigem wie diesem. Es ist ein Genre, das im Grunde gut zum Konzept passt, es ist ein Universum, das viel Verspieltheit bietet, und wenn man ein großer Fan des Franchise ist, denke ich definitiv, dass man ein bisschen mehr daraus machen kann als ich. Aber Digimon Story: Time Stranger ist sehr unausgegoren. Nach einem unglaublich langsamen Start, und ich bin der Erste, der sagt, dass Rollenspiele Zeit brauchen und oft nach ein paar Stunden enorm wachsen, macht es sicherlich Spaß, die buntDigimon e Welt zu erkunden, aber die enttäuschenden technischen Aspekte, die simplen Kämpfe, die langweilige Story und die langweiligen Gameplay-Momente sorgen dafür, dass sich alles bestenfalls wie halbgarer Spaß anfühlt.

Es sollte angenehmer und unterhaltsamer sein, wenn das Ausgangsmaterial so ist, wie es ist, aber das gelingt ihm leider nicht.