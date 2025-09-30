Pompeii: The Legacy - Früher Zugang

Pompeji ist ein Name, der uns in den Geschichtsbüchern begegnet. Es ist die Stadt, die durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. mit Asche bedeckt wurde. Die Geschichte dieses unglückseligen Ortes endet hier nicht. In Pompeii: The Legacy hat dir ein einsamer Entwickler die Frage gestellt: Hast du das Zeug dazu, eine blühende Stadt auf den Ruinen der vorherigen Stadt zu bauen? Wir schreiben das Jahr 99 n. Chr. und werden vom regierenden römischen Kaiser mit dem Wiederaufbau der Stadt beauftragt. Diese Aufgabe steht im Mittelpunkt der Story-Driven-Kampagne. Er zeigt mehrere bekannte und weniger bekannte historische Persönlichkeiten. Es ist eine Geschichte von Eifersucht und dem Willen, es noch einmal zu versuchen.

Ich muss gleich sagen, dass es für ein Spiel dieses Genres im "Early Access" inhaltlich umfassend ist. Du hast Zugang zu einer Kampagne, für die du viele Stunden brauchst, und du hast auch einen Sandbox-Modus, in dem die Geschichte nicht präsent ist, und einen Modus, in dem du endlose Ressourcen hast, um zu bauen, was du willst, wann immer du willst. In der Kampagne erhalten Sie sowohl Sprachausgabe als auch eine praktischere Erfahrung, bei der Sie lernen, wie man Dinge macht. Ich schätzte all die historischen Beschreibungen, Namen, Ereignisse und so weiter. Ehrlich gesagt, ist es einer der besten modernen Städtebauer über das Römische Reich, den ich in den letzten Jahren getestet habe, und obwohl Caesar III schwer zu schlagen ist, ist dies immer noch ein würdiger Herausforderer.

Gebäude können mit Ressourcen aufgerüstet werden. Sie werden jedes Mal besser, wenn Sie für ein Upgrade bezahlen.

Es ist ein klassisches Setup mit einigen interessanten Gameplay-Elementen. Wie üblich beginnst du mit dem Bau von Häusern, Straßen und Gebäuden, die natürliche Ressourcen abbauen können. Es ist intuitiv und einfach zu spielen. Ich hätte mir vielleicht eine Farbcodierung in der Benutzeroberfläche gewünscht, um Dinge etwas schneller zu finden. Derzeit hat alles die gleiche Farbe, und es kann manchmal unnötig lange dauern, die richtige Gebäudekategorie zu finden. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Anno braucht es auch Zeit, um etwas zu erstellen. Sie platzieren nicht nur ein fertiges Gebäude; Jemand muss es bauen. In dieser Hinsicht ähnelt das Spiel eher einem Echtzeit-Strategiespiel oder Tropico, aber wenn man nicht warten kann, bis Gebäude gebaut werden, kann man die Zeit vorspulen.

Was Pompeii: The Legacy ein wenig hervorhebt, ist die Makroperspektive. Du forschst an Technologien und hast auch eine globale Sichtweise, wo du mit anderen Städten in der Nähe Handel treiben und Teil einer größeren Wirtschaft werden kannst. Diese Wirtschaft ist dynamisch und verändert sich, je nachdem, was verkauft und gekauft wird. In deiner Stadt können auch verschiedene Arten von Ereignissen auftreten, darunter Sabotage, Krankheiten und Naturkatastrophen. Die Erfahrung ist nie so brutal herausfordernd wie zum Beispiel in Frostpunk, aber manchmal muss man ein wenig nachdenken. Städtebauer brauchen solche Elemente, um Abwechslung zu schaffen, und das gelingt diesem Titel. Du kannst nur eine begrenzte Anzahl von Gebäuden bauen, andere aufrüsten und die Stadt dekorieren, bevor du weitere Herausforderungen willst, und diese Balance ist gut und funktioniert gut. Auch wenn man keine so großen Städte wie in Cities: Skylines II bauen kann, bin ich immer noch beeindruckt von dem, was dieser einzelne Entwickler erreicht hat. Es sieht großartig aus, spielt sich gut ab und hört sich gut an, und ich habe noch nicht einmal erwähnt, wie massiv die Technologiebäume sind und wie gut die anderen Tools sind, die dir zur Verfügung stehen.

Gelegentlich gibt es Unterbrechungen im Wahlkampf.

Leider hat Siscia Games noch keinen Echtzeitkampf implementiert. Die Idee ist, dass dies ein weiterer Aspekt sein wird, der neben Bau, Forschung und Wirtschaft verwaltet werden muss. Serien wie Anno sind in dieser Hinsicht oft eingeschränkt, und Stronghold ist komplett um Belagerungen herum aufgebaut und es fehlen oft andere Elemente, jedoch kann man sie mit dem Kampfsystem in Farthest Frontier und dem etwas grandioseren Manor Lords vergleichen. Nach dem, was ich gesehen habe, wird das Kampfsystem eher dem ähneln, was wir in Farthest Frontier sehen, als dem Total War -ähnlichen Manor Lords, und leider wird dieses Feature später im Early Access erscheinen, was bedeutet, dass ich seine Vorzüge oder Mängel noch nicht beurteilen kann.

Obwohl ich denke, dass der Simulator in seiner Ausführung etwas einfach ist, müssen nicht alle Titel des Genres schwierige Rätsel sein, um sie zu lösen. Manchmal reicht es aus, ein Erlebnis zu haben, das dich eine Stadt wachsen sehen lässt und dir das Gefühl gibt, ein Bürgermeister zu sein, und das ist vielleicht der größte Nachteil des Titels, wenn du komplexe Simulationen magst, da er auf einem etwas einfacheren Niveau bleibt. Trotzdem denke ich, dass es einen Versuch wert ist, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es etwas für Sie ist. Wenigen Städtebauern gelingt es so gut, das Gefühl der Herrschaft über eine Stadt im Römischen Reich nachzubilden. Pax Augusta, Roman Triumph und Citadelum sind ähnliche moderne Versuche, unterscheiden sich jedoch in vielerlei Hinsicht. Dieser Titel ähnelt eher Grand Ages: Rome und der Caesar -Serie. Dies zeigt sich deutlich im Kriegsaspekt und dem Raster, auf dem du baust, da du Gebäude nur in vier Richtungen drehen kannst. Das schränkt die Konstruktion bis zu einem gewissen Grad ein. Trotzdem ist Pompeii: The Legacy ein gutes Spiel.

Die Handelskarte und der Forschungsbaum sind in den Menüs versteckt.

Auf der technischen Seite läuft es flüssig, sieht gut aus und klingt für ein Indie-Spiel relativ anständig. Sie werden keine Sprachausgabe hören, wie wir sie oft in großen Spielen hören, aber sie erfüllt ihren Zweck und ist nicht übermäßig dramatisch. Die Städte klingen voller Leben und die Menschen bewegen sich in Ihrer Stadt. Eine Sache, für die ich Cities: Skylines II kritisiert habe, war, wie leer die Gebäude waren. In einer Arena gab es keine Sportler und in einer Schule fehlten Leute, die Dinge im Zusammenhang mit diesem Gebäude taten, und das ist ein Fehler, den ich oft bei Städtebauern sehe. In diesem Titel hat Siscia Games versucht sicherzustellen, dass Gladiatoren im Kolosseum kämpfen und dass es einige Aktivitäten in, auf und um Gebäude herum gibt. Dies ist natürlich aufgrund der Größe des Projekts und des begrenzten Personals und Budgets des Entwicklers etwas begrenzt. Nichtsdestotrotz ist es etwas, das ich gerne mehr in Städtebauern sehen würde, um mehr Leben in den Simulationen zu schaffen.

Insgesamt ist dies ein kompetenter Indie-Titel im Early Access. Es bietet einen schönen Städtebau mit vielen Technologien zum Erkunden, Gebäuden zum Platzieren und einem globaleren Handelssystem. Es fühlt sich gut an, eine Stadt aus dem Nichts aufzubauen und zu sehen, wie sie zu einer Metropole heranwächst. Auch wenn das Kampfsystem noch nicht vorhanden ist und die Kampagne noch nicht komplett fertig ist, bietet dies viele Stunden Bau- und Spielspaß. Es ist mehr in der Geschichte verwurzelt als einige zeitgenössische Städtebauspiele, die mythologische Kreaturen und Götter enthalten, und es läuft auch flüssig und hat keine größeren auffälligen Fehler. Ob es in der Lage sein wird, Anno 117: Pax Romana herauszufordern, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen, da beide Titel völlig unterschiedliche Bedingungen und Budgets haben. Pompeii: The Legacy ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es größtenteils von einer Person entwickelt wurde, und wenn Sie neugierig auf das Konzept sind, kann es sich lohnen, es im Auge zu behalten oder auszuprobieren.