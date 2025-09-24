HQ

Final Fantasy Tactics wurde 1997 auf der ersten PlayStation veröffentlicht. Es wurde ursprünglich von Yasumi Matsuno entwickelt und gestaltet, der ein zugängliches taktisches Spiel im Final Fantasy -Universum schaffen wollte. Das Ergebnis war Final Fantasy Tactics, das ein ziemlicher Erfolg wurde. Bis Ende 1997 wurden allein in Japan über 1,2 Millionen Exemplare verkauft (im Westen kam das Spiel erst 1998 auf den Markt).

Seitdem ist das Spiel unter den Fans zu einem Kultklassiker geworden und gehört zu den beliebtesten Strategiespielen überhaupt. Square Enix hat also eine ziemliche Aufgabe bei der Restaurierung dieses Klassikers übernommen, zumal der Quellcode für das Originalspiel teilweise verloren gegangen ist, was bedeutet, dass Teile dieses Remasters von Grund auf neu geschrieben wurden. Square Enix hofft, das Spiel einer neuen Generation von Spielern vorzustellen und hat daher dieses The Ivalice Chronicles Remaster veröffentlicht, das eine Reihe von Quality-of-Life-Updates, einen brandneuen visuellen Stil, vollständige Sprachausgabe, neue Steuerung, eine aktualisierte Benutzeroberfläche und verschiedene Gameplay-Rebalances bietet.

Wenn du Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles startest, kannst du wählen, ob du in Enhanced Mode spielen möchtest, was das neue Remaster ist, oder Classic Mode, was eine 1:1-Konvertierung des Originals von 1997 ist. Classic kommt komplett mit Old-School-4:3-Verhältnis, verschwommenen Zwischensequenzen, aber auch mit der charmanten und klassischen Pixelgrafik. In dieser Version wurde eine Funktion zum automatischen Speichern hinzugefügt, aber ansonsten wird sie als Original angezeigt und unterstützt Trophies auf PlayStation 5 nicht.

Für diesen Test habe ich natürlich beide Versionen gespielt, aber der Fokus wird hauptsächlich auf der aktualisierten Version des Spiels und den vorgenommenen Änderungen liegen.

Zunächst eine sehr kurze Zusammenfassung dessen, was Final Fantasy Tactics ist. Das Spiel wurde 1997 veröffentlicht und ist ein teambasiertes taktisches isometrisches Rollenspiel. Die Kämpfe finden auf einem Raster statt, in dem sich jede Einheit einer Gruppe einmal pro Runde bewegen und angreifen kann. Hindernisse, Geländetyp und Höhenunterschiede im Gelände wirken sich darauf aus, welche Bewegungen und Aktionen Sie ausführen können. Wenn alle Einheiten in deiner Gruppe das getan haben, was sie tun sollten, geht der Zug an den Gegner über. Wenn du glaubst, das schon einmal gehört zu haben, dann liegt das daran, dass Final Fantasy Tactics im Laufe der Jahre unzählige Spiele in diesem Genre inspiriert hat. Darüber hinaus gibt es eine packende Geschichte, die auf dem Weg einige Wendungen nimmt, wie es sich für ein Final Fantasy -Spiel gehört, und das Ergebnis ist eines der fesselndsten Strategiespiele aller Zeiten.

Unter der Oberfläche funktionieren die Editionen Classic und Enhanced auf die gleiche Weise. Beide basieren auf den gleichen Prinzipien und Mechaniken, aber die Enhanced Edition wurde viel zugänglicher gemacht als das Originalspiel. Wie bereits erwähnt, wurde die Grafik erheblich aktualisiert, die Menüs und die Benutzeroberfläche im Allgemeinen wurden aktualisiert, die Steuerung wurde aktualisiert und zu guter Letzt verfügen alle Dialoge jetzt über eine vollständige Sprachausgabe, und mehrere Teile der Dialoge wurden neu geschrieben.

Die beiden größten unmittelbaren Änderungen kommen in Form des neuen Combat Timeline und des neuen Tactical View. Das Combat Timeline befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms, wo du die Reihenfolge sehen kannst, in der die Feinde angreifen und wann deine eigenen Truppen an der Reihe sind, anzugreifen. Es mag sich nach einer Kleinigkeit anhören - und etwas, das man von einem Strategiespiel im Jahr 2025 erwarten würde - aber das ursprüngliche Spiel hatte diesen Zeitplan nicht, und das macht einen großen Unterschied und trägt dazu bei, das Spiel weniger frustrierend zu machen.

Die zweite Sache ist, wie erwähnt, Tactical View. Da Final Fantasy Tactics mit einer isometrischen Perspektive und einer relativ niedrigen Kameraposition stattfindet, gibt es oft Orte, an denen sich deine Truppen oder deine Feinde hinter Häusern, Felsen oder anderen Hindernissen in der Landschaft verstecken können. Obwohl du die isometrische Perspektive jeweils um 90 Grad drehen kannst, kann es immer noch schwierig sein, einen vollständigen Überblick über das Schlachtfeld und die Position der Feinde zu erhalten. Mit dem neuen Tactical View bekommst du eine Top-Down-Ansicht des Schlachtfeldes, wodurch du einen deutlich besseren Überblick erhältst, was wiederum dazu beiträgt, das Spielerlebnis etwas besser und zeitgemäßer zu gestalten.

Die Enhanced Edition ist weit weniger frustrierend als das Original, und ich denke, dass viele der Updates dazu beitragen, ein hervorragendes Strategiespiel noch besser zu machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob engagierte Fans mir zustimmen werden. Diese Anpassungen machen das Spiel nicht nur zugänglicher und zeitgemäßer, sondern verändern auch die Balance des Spiels, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob erfahrene Fans davon begeistert sein werden.

Dann kommen wir zum visuellen Aspekt, der einfach ein Fehlschlag ist. Zunächst muss man sagen, dass die Menüs schön und viel besser zu bedienen sind als die Originale, und die neuen Zwischensequenzen sind auch eine enorme Verbesserung gegenüber den Originalen. Aber die Grafik im Spiel wurde von einem charmanten Pixel-Art-Stil zu einer ausgesprochen charakter- und seelenlosen Richtung geändert. Es ist möglich, dass die Grafik technisch in einem HD-2D-Update ist, aber sie ist nicht annähernd so charmant und schön wie z.B. in Octopath Traveler oder Dragon Quest III HD-2D Remake.

Die neue Grafik ist eine bedeutende Änderung, aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine Verbesserung ist. Es sieht so aus, als wäre es durch einen TikTok -Filter oder eine KI gegangen, und das Endergebnis ist etwas... Das sieht einfach nicht richtig aus. Das ist wirklich schade. Der Ton wurde ebenfalls aktualisiert, mit einem verbesserten Soundtrack, aber was einem wirklich auffällt, sind die aktualisierten Dialoge, die jetzt auch vertont sind, und die Synchronsprecher machen tatsächlich einen wirklich guten Job.

Das taktische Gameplay ist auch 28 Jahre später noch der Star der Show, und mit dieser neuen Version hat Square Enix ein bereits hervorragendes Spiel in den meisten Bereichen aktualisiert, und leider auch in einigen anderen Bereichen einen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Sowohl die Story als auch das komplexe Jobsystem halten immer noch stand, und die neuen Verbesserungen der Lebensqualität und die jetzt vollständig vertonten Dialoge machen das Spiel für die heutigen Strategiespieler etwas verdaulicher.

Allerdings würde ich auch vermuten, dass die engagiertesten Fans nicht mit allen Updates gleich glücklich sein werden, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand widersprechen kann, dass Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles der perfekte Ausgangspunkt ist, wenn man eines der besten taktischen Rollenspiele unserer Zeit ausprobieren möchte, da es etwas zugänglicher ist als das Original. Es erfordert immer noch viel Zeit und Hingabe vom Spieler, aber die Zeit, die man mit dem Spiel verbringt, wird weniger frustrierend sein als vor 28 Jahren. Versuchen Sie einfach, die mitgelieferte Originalversion zu spielen, und ich denke, Sie werden verstehen, was ich meine.