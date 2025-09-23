Review: Indiana Jones and the Great Circle - Der Orden der Giganten enthüllt eine noch abenteuerlichere immersive Simulation

HQ

Erwarte nicht, dass Der Orden der Giganten die beiden Probleme (für einige große, für andere kleinere) verbessert, die Indiana Jones and the Great Circle hatte. Weder sind die Kämpfe raffinierter und ausgefeilter, noch kann es die Tarnung mit den besten des Genres aufnehmen. Wenn Sie jedoch das Originalspiel von Anfang bis Ende geliebt haben - und wir haben es zum GOTY des Jahres 2024 erklärt - wird diese Erweiterung problemlos mit Ihnen funktionieren.

Denn was kann man von einem DLC für das ursprüngliche Abenteuer erwarten? "Mehr Geheimnisse, neue Orte, frische Rätsel, Actionszenen"? Ich bin mir sicher, dass eure Antwort in diese Richtung gehen würde, und genau das bietet euch dieser DLC.

Als Ausgangspunkt wählte Machinegames aufgrund seiner Beliebtheit und der offensichtlichen Lore-Merkmale den Vatikan, deine erste große Karte, die du im Basisspiel erkunden kannst. Von hier aus verzweigen Sie sich buchstäblich auf eine optionale Expedition, alternativ und parallel zur zentralen Handlung von Der Große Kreis, die zwar in Schlüsselaspekten wie den Legenden der Nephilim-Riesen oder den Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Diktatur Mussolinis verwandt ist, aber ein neues und bis zu einem gewissen Grad zeitgenössisches Element einführt: den Kult des Gottes Mithras. Und das ist alles, was ich lesen kann.

Das alles bedeutet, dass Sie einen Umweg von dem gemeinsamen Gelände zwischen Kirche und Schwarzhemden machen, um Kanalisationen (einschließlich der berühmten Cloaca Maxima), einen Abschnitt des Tibers, einige schöne Straßen Roms und einige faszinierende Ruinen zu erkunden.

Auf dem ganzen Weg, zwischen 5 und 8 Stunden Inhalt, abhängig von deinem Tempo und wie viel du jede Ecke erkundest, bekommst du eine weitere Portion der verschiedenen Arten von Gameplay, die Indiana Jones and the Great Circle in einer reizvollen Mischung von Genres charakterisierten, die sich letztendlich mehr als wir zunächst erwartet hatten, in Richtung der immersiven Sim-Spielereien tendierten. wenn auch mit einem großartigen Film und einer abenteuerlichen Note.

Und wie geht es diesen verschiedenen Sektionen? Ziemlich gut. Ich mochte besonders ein paar oder drei der aufwendigeren Rätsel, entweder weil sie Mechaniken recycelten, die bereits im Basisspiel erfolgreich zu sehen waren, oder weil sie wirklich etwas Neues erfunden oder verdreht haben. Tatsächlich sind einige der Geheimnisse ziemlich weit hergeholt, und ich wage zu behaupten, dass die meisten Spieler den Inhalt nicht in vollem Umfang abschließen werden, ohne einen Leitfaden für den Orden der Giganten, der alle mithrasischen Artefakte enthält, wie wir sie hier bei Gamereactor für euch vorbereitet haben.

Was ich sagen möchte, ist, dass der DLC es geschafft hat, das gleiche Lächeln aus mir herauszuholen wie das Originalspiel vor knapp einem Jahr. Es gibt ein paar sehr authentische filmische Zwischensequenzen, wie Indy, der mitten in einer römischen Straße aus einem Kanaldeckel schaut, oder die erste Begegnung mit den Sektenmitgliedern, sowie einige sehr lustige Momente im Live-Kampf, wie z.B. wenn man die Schwarzhemden in einen Brunnen schieben muss. Von diesem Kampf, wie auch von der Tarnung, kann man, wie gesagt, nicht viel mehr erwarten: Es ist visuell sehr gut umgesetzt, aber die Feinde sind ziemlich dumm und man wird hier in der Regel sehr übermächtig mit Fähigkeiten in Form von "Abenteuerbüchern" sein, so dass es für sie am Ende schwer ist, einen zu besiegen. Der Endboss hat es jedoch geschafft, ein bisschen anders und frisch auszusehen und zu sein.

Wenn ich mir die feineren Details ansehe, mochte ich auch die Art und Weise, wie die Designer versucht haben, die Peitsche in den Kletter- und Plattformabschnitten auf eine etwas andere Art und Weise zu verwenden, oder die brillante Schrift in vielen der Dokumente. Gleichzeitig gibt es auch kleinere schlechte Details, wie z.B. einige unglückliche Updates des Bewegungsunschärfe-Effekts und eine Reihe von Störungen, meist kleinere, aber ein schwerwiegendere, der eines der besten Rätsel für mich ruiniert hat, wie Sie in der Anleitung lesen können. Ein weiterer Nachteil wäre vielleicht, dass das Level-/Kartendesign manchmal unnötig verworren ist. Es ist in Ordnung, sich verloren zu fühlen und ein Auge auf diese hübschen handgezeichneten Karten werfen zu müssen, aber vor allem die Suche nach den letzten Geheimnissen der Cloaca Maxima schien ein fauler Kunstgriff zu sein, um das Spiel zu verwirren oder künstlich in die Länge zu ziehen.

Auf jeden Fall habe ich nichts verpasst (ich glaube nicht, dass eine dieser geskripteten explosiven Actionsequenzen aus dem Basisspiel hier etwas zu suchen hat) und ich hatte eine tolle Zeit beim Lösen der aufwendigen Rätsel in diesem Inhalt. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (ich fühlte mich preislich viel besser als bei DK Island & Emerald Hunt), obwohl es zumindest für Game Pass-Spieler ein seltsamer Deal ist. Was ich nun hoffe und zu Mithras bete, ist, dass Bethesda und Machinegames sich dazu durchringen können, eine Fortsetzung zu dem zu schaffen, was für mich eines der besten spielbaren Abenteuer der letzten Zeit war.