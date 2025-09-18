HQ

Es ist 15 Jahre her, dass Sumo Digital das wahnsinnig spaßige Sonic & Sega All-Stars Racing veröffentlicht hat, in dem wir zum ersten Mal im Kart-Format mit Segas kultigem Igel Rennen fahren konnten. Es schaffte es nie, Nintendos Klempner-Rennabenteuer in Bezug auf Popularität und Qualität zu übertreffen, aber es führte dennoch zu zwei Fortsetzungen des Entwicklers. Jetzt sitzt Sonic the Hedgehog wieder hinter dem Steuer, aber dieses Mal ist es das Sonic Team, das für die Entwicklung verantwortlich ist und obwohl es viele Ähnlichkeiten gibt, ist dies wahrscheinlich der bisher beste Renntitel, bei dem Sonic im Rampenlicht steht.

Als Sega zum ersten Mal Sonic Racing: Crossworlds vorstellte, war die große Neuigkeit, genau wie der Spieltitel vermuten lässt, dass man während desselben Rennens zwischen verschiedenen Welten reisen kann. Er ist offensichtlich von den erfolgreichen Filmen von Paramount Pictures inspiriert und gleichzeitig ein Geniestreich, der dem Kart-Genre definitiv neues Leben einhaucht. Die Vermischung der verschiedenen Welten schafft ein Gefühl der Unvorhersehbarkeit für jede neue Karte, auf der der Fahrer, der ein Rennen vor der zweiten Runde anführt, wählen kann, in welche von zwei Welten die Fahrer in der nächsten Runde driften werden. Zunächst gibt es ein paar vorgegebene Welten, in die gereist werden kann, aber wenn der Spieler in jedem Grand Prix die Goldtrophäe gewonnen hat, öffnet sich die Tür zu allen Welten, in denen es nicht nur um sogenannte Crossworlds-Karten geht, die zwischen zwei Welten stattfinden, sondern auch um reguläre Karten.

Etwas, das sich Sonic Team in letzter Zeit zunutze gemacht hat, ist die lange Gaming-Geschichte des Maskottchens, nicht zuletzt Sonic X Shadow Generations ist ein Zeichen dafür. In Sonic Racing: Crossworlds haben sie Charaktere aus einer Reihe verschiedener Spiele gesammelt, darunter Sage aus Sonic Frontiers, Jet aus Sonic Riders und Omega aus Sonic Heroes. Im Vergleich zu Sonic Team Racing, das bescheidene 15 Charaktere enthielt, ist es dieses Mal vollgepackt mit verschiedenen Fahrern, aus denen man wählen kann. Aber es sind nicht nur die Charaktere, die in der Geschichte von Sonic verwendet wurden, sondern auch die Karten und die Musik verdienen eine Erwähnung.

Indem du um die bestmögliche Zeit (Zeitrennen) auf verschiedenen Karten wetteiferst, kannst du neue Musik in der Jukebox des Spiels freischalten. Du bist jedoch nicht dazu bestimmt, auf die Jukebox zu starren, während sie nostalgische Hits spielt, sondern du kannst deine eigene Playlist mit deinen Favoriten aus Sonics früheren Abenteuern erstellen. Ich persönlich habe schnell eine Liste mit Songs aus Sonic Mania, Sonic Free Riders, Sonic Colors, Sonic Unleashed und Sonic Frontiers zusammengestellt, die das Rennen wirklich noch angenehmer gemacht haben. Allen Maps ist natürlich ein Lied zugeordnet, aber um zu vermeiden, dass es sich wiederholt, empfehle ich dringend, deine eigene Playlist anzupassen und dann die Reihenfolge der Songs zu ändern. Es stellte sich heraus, dass dies eine Funktion war, von der ich nicht einmal wusste, dass ich sie brauchte, aber ich kann jetzt nicht mehr ohne sie leben.

Wenn es um die Karten geht, hat Sonic Team keinen der besten (oder schlimmsten) Momente des Igels vergessen. In Sonic Racing: Crossworlds sausen wir durch alle erdenklichen Orte, wie z.B. das griechische Apotos aus Sonic Unleashed, Kronos Island aus Sonic Frontiers, Radical Highway aus Sonic Adventure 2, Northstar Islands aus Sonic Superstars und White Space aus Sonic X Shadow Generations. Das wird zwar geschätzt, aber es besteht auch ein großes Risiko, einen Ort zu vergessen, und Tatsache ist, dass ich manchmal mehrere Karten als anonym erlebt habe. Zum Beispiel vermisse ich Green Hill Zone, Egg Planet Park oder warum nicht eine mittelalterlich inspirierte Karte aus Sonic and the Black Knight? Manche Maps sind komplett einzigartig, aber es fehlt auch ein klarer Charakter, und das zeigt sich nicht zuletzt in den sogenannten Crossworlds-Maps, die ich bereits erwähnt habe.

Sie können bereits sehen, dass das größte Problem mit Sonic Racing: Crossworlds die Anonymität ist. Die teilweise uninspirierten Maps habe ich bereits erwähnt, aber es gibt auch noch einige andere Dinge, auf die man hinweisen kann. Zunächst einmal finde ich, dass die Fahrer nicht ausdrucksstark genug sind. Wenn man gegen Rivalen antritt (dazu später mehr), können diese zwar auf den Verlauf der Ereignisse reagieren, aber ansonsten vermisse ich die Schimmer zwischen den Fahrern während der Rennen oder jede Art von Ermutigung, dass ich sie im Menü auswähle. Das Ergebnis ist, dass es mir egal ist, als wen ich spiele, was sich weit von dem unterscheidet, was ich normalerweise fühle.

Eine weitere Sache, für die ich Team Sonic Racing kritisiert habe und die wieder einmal ein Problem darstellt, sind die unglaublich uninspirierten Waffen. Im Vorgänger bestanden sie alle aus Fetzen von Sonic Colors und auch dieses Mal sind ein paar der Waffen Irrlichter. Es gibt jedoch auch andere seltsame Waffen, zu denen sich Sonic Team meiner Meinung nach eine viel bessere Alternative hätte einfallen lassen können. So kann man sich zum Beispiel mit Hilfe eines Metallschildes schützen, das nicht aus einem Spiel stammt und leicht durch die Blase aus den klassischen 2D-Spielen hätte ersetzt werden können. Ein anderes Beispiel sind die Zielsuchobjekte, die aus Boxhandschuhen bestehen und in meiner Welt sollte es Beispiele für Projektile anstelle von Boxhandschuhen geben? Wenn man bis zu einem gewissen Grad anonyme Karten, Waffen und fehlende Sprachausgabe kombiniert, fühlt es sich nicht wirklich so an, als hätten sie genug Zeit gehabt, um ein so gutes Spiel abzuliefern, wie sie hätten abliefern können.

Von Anfang an sind alle Charaktere (mit Ausnahme einiger Skins) freigeschaltet und ich persönlich fand es etwas enttäuschend, keine neuen Charaktere freischalten zu können. Es ist jedoch ein kleiner Kritikpunkt und könnte in den Augen anderer genauso gut positiv sein. Es gibt sowieso noch viel mehr freizuschalten. Ich habe bereits die Möglichkeit erwähnt, eine eigene Playlist zusammenzustellen, aber je mehr du spielst, desto mehr Songs schaltest du frei, damit du schließlich die ultimative Playlist zusammenstellen kannst. Darüber hinaus kann man das eigene Profil mit neuen Titeln schmücken, die man sich zwischen den Rennen verdient, aber vor allem geht es bei den freischaltbaren Inhalten um die verschiedenen Fahrzeuge.

Es stehen verschiedene Fahrzeugtypen zur Auswahl, die alle die verschiedenen Aspekte Geschwindigkeit, Beschleunigung, Stärke, Kontrolle und Boost in den Vordergrund stellen. Außerdem kann man wieder auf ein Hoverboard springen wie im schrecklichen Kinect-Titel Sonic Free Riders, das zwar viel Geschwindigkeit bietet, aber auf Kosten der Fähigkeit, scharfe Kurven bewältigen zu können. Neue Teile für die Fahrzeuge können für Donpa-Tickets gekauft werden, die nach jedem Rennen und durch das Abschließen verschiedener Herausforderungen verdient werden. Das Anpassen des eigenen Fahrzeugs spricht sicherlich einige an, aber ich persönlich finde es nach einer Weile einfach langweilig und frustrierend, wenn jeder seine Carts vor den Rennen im lokalen Multiplayer oder im Online-Modus umbauen muss. Ich hätte es viel lieber gesehen, wenn die Fahrer ihre eigenen, einzigartigen Autos hätten, mit spezifischen Werten, die für unterschiedliche Vorlieben geeignet sind.

Es sind jedoch nicht nur die unterschiedlichen Fahrzeuge, die einen Einfluss auf die Eigenschaften Ihres jeweiligen Fahrzeugs haben können. Je mehr du spielst, desto mehr Gadgets schaltest du frei, die das Fahren anpassen. Sie alle haben unterschiedliche Bedeutungen, wobei eine die Geschwindigkeit erhöhen kann, während die andere die Beschleunigung verbessert. Du kannst höchstens sechs Gadgets aktivieren, aber einige von ihnen nehmen mehr als einen Platz in deinem Kit ein, was Genauigkeit erfordert, um am Ende als Sieger hervorzugehen. Sie müssen sie tatsächlich berücksichtigen, da die verschiedenen Karten einfacher oder schwieriger werden können, wenn Sie ein ungeeignetes Kit verwenden. Eine Karte mit scharfen Kurven zahlt sich nicht wirklich aus, um die Schnellste zu sein, es sei denn, man möchte das Geländer lecken. Auch hier liegt der Fokus etwas zu sehr auf der Modifikation der Autos und ich hätte es vorgezogen, Optionen zu sehen, die dies komplett deaktivieren, obwohl es in bestimmten Situationen sicherlich seinen Charme hat.

Acht Rassen, bestehend aus jeweils drei Karten, stehen allen Einzelspieler-Enthusiasten zur Verfügung. Wie bei Mario Kart gibt es jetzt auch verschiedene Geschwindigkeiten zur Auswahl und durch das Sammeln von Gold in allen Rennen schaltest du Super Sonic Speed frei, was eindeutig die offensichtliche Art ist, Sonic Racing Crossworlds zu spielen. Hier wird die Geschwindigkeit auf elf hochgedreht, wo es so schnell geht, dass ich fast keine Zeit habe, auf das zu reagieren, was um mich herum passiert. Wer der Meinung ist, dass Mario Kart 8 Deluxe mit 200 ccm zu langsam ist, muss sich anschnallen, um hier mithalten zu können. Das Durchspielen der Rennen wird also nicht im Geringsten langweilig, und es wird auch nicht langweilig, wenn der gespiegelte Modus freigeschaltet ist.

Was ich vermisse, ist ein reiner Story-Modus, mit dem der Vorgänger so gut gelungen ist. Wenn du nicht alles sammeln willst, ist die Gefahr groß, dass du des Einzelspielermodus überdrüssig wirst. Abgesehen davon gibt es neben den acht Grand-Prix-Wettbewerben des Spiels noch ein paar andere Dinge zu tun. Sonic Racing: Crossworlds führt ein neues Konzept ein, bei dem du vor jedem Grand Prix mit einem neuen Rivalen konfrontiert wirst, der alles in seiner Macht Stehende tun wird, um dich zu sabotieren. Dies ist also ein weiterer Grund, erneut am Grand Prix teilzunehmen, da das gesamte Rivalensystem aus 24 Rivalen (alles Standardcharaktere) besteht. Wenn du dann auch noch einen Rivalen besiegst, wird der Schwierigkeitsgrad des nächsten Rivalen auf Wunsch um eine weitere Stufe erhöht, was sowohl die Herausforderung als auch die Belohnung erhöht.

Wenn Sie es satt haben, nur Grand Prix oder Zeitfahren zu fahren, gibt es glücklicherweise auch den Race Park, der aus sechs verschiedenen Optionen besteht. In einem von ihnen werden die Fahrer in Teams eingeteilt, in denen Sie nicht nur einen guten Platz im Rennen erhalten, sondern auch darum kämpfen, so viele Ringe wie möglich zu sammeln, während Sie in einem anderen Modus in Gegner fahren, um die gemeinsame Boost-Anzeige des Teams zu füllen, was dem gesamten Team einen echten Schub gibt, wenn die Anzeige maximiert ist. Das bedeutet, dass einige der kooperativen Elemente aus Team Sonic Racing beibehalten werden, was sie absolut verdient haben. Leider wird kein reiner Modus angeboten, bei dem man genau wie im Vorgänger spielt und sich Waffen teilt.

Race Park basiert ebenfalls auf dem Rivalensystem, kommt aber mit einer kleinen Wendung. Hier zeigt Sonic Team einmal mehr, dass sie die Geschichte von Sonic schätzen und uns nostalgische Kicks verpassen wollen, denn die Rivalen sind diesmal in Trios aufgeteilt und basieren zunächst auf Sonic Heroes. Hier dürfen wir gegen Team Sonic, Team Dark, Team Rose und Team Chaotix antreten, was mich persönlich kindlich glücklich gemacht hat. Aus irgendeinem Grund werden die Rivalen hier jedoch als Hologramme dargestellt, was ich nicht wirklich verstehe, aber es spielt auch eine sehr kleine Rolle. Race Park funktioniert als sehr gute Ergänzung zum regulären Grand Prix und zusammen mit Time Trials ist die Auswahl an Spielermodi für Solospieler immer noch völlig akzeptabel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sonic Racing: Crossworlds ein gutes Spiel ist, das für jeden etwas zu bieten hat. Aber es hat auch seine offensichtlichen Probleme, die für die Entwickler im Nachhinein nur schwer zu beheben sein werden. Ich schätze es, dass Sega bereit ist, in das Spiel zu investieren und das Konzept der gegenseitigen Befruchtung verschiedener Welten wirklich anzunehmen, da wir bald Aang aus Avatar: The Last Airbender, Joker aus Persona 5 und Teenage Mutant Ninja Turtles (um nur einige zu nennen) begrüßen können. Ich bin mir sicher, dass ich noch nicht genug Gummi verbrannt habe, aber ich habe vor, mich sofort auf die mehrdimensionalen Straßen zu begeben.