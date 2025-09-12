Star Wars Outlaws (Schalter 2)

HQ

Star Wars Outlaws ist nun auf Switch 2 angekommen. Mit all den Erweiterungen und Updates ist es jetzt ein gutes Star Wars-Spiel, bei dem es konzeptionell spannend ist, seine Beziehungen zur kriminellen Welt auszubalancieren und Teile des Universums zu erkunden, mit denen wir sonst selten interagieren.

Obwohl Schmuggler, Kopfgeldjäger und Kriminelle in Star Wars in anderen Medien gut entwickelte Elemente sind, können wir diese Charaktere nur selten steuern. Ich mag es, dass wir nicht der Auserwählte oder ein Jedi sein müssen. Das Abenteuer ist abgesehen von den Erweiterungen relativ frei von ikonischen Charakteren und konzentriert sich auf Dinge, die im Hintergrund passieren, nachdem Luke und die Bande das erste Death Star zerstört haben. Sowohl konzeptionell als auch zeitlich bietet das Abenteuer eine spannende Perspektive. Ich schätze das, weil ich glaube, dass das Universum so viel mehr zu bieten hat als die typischen Perspektiven.

Werbung:

Die wichtigste Frage ist, wie sich die Version Switch 2 zu den anderen Versionen verhält. Leider habe ich die Xbox- oder PlayStation-Version nicht getestet, sondern nur die auf dem PC. Dies ermöglicht es mir, Ihnen ein Stück weit zu sagen, wie ähnlich und unterschiedlich die Versionen sind. Im Grunde handelt es sich bei dieser Version um genau das gleiche Spiel wie um die PC-Version, da die Unterschiede technischer Natur sind. Ich bin beeindruckt, wie Massive Entertainment es geschafft hat, dies so schmerzlos auf Nintendos Konsole zu übertragen, wo es trotz vieler technischer Kompromisse gut fließt, ohne Hacking oder Fehler von spielzerstörender Qualität.

Wenn man die PC-Version jedoch nebeneinander stellt, werden die visuellen Mängel offensichtlich. Die Zwischensequenzen sind so niedrig aufgelöst und enthalten grafische Fehler, dass Knöpfe und andere Dinge in den Fahrzeugen in halber Auflösung gerendert werden und sogar Waffen dazu neigen, zu verschwinden. Das Bild wird auch ziemlich matschig und ich vermisse die Möglichkeit, bestimmte Effekte auszuschalten. Wenn man sich dafür entscheidet, die Filmkörnung auszuschalten, schaltet sie sich manchmal auch ein, wenn man eine Speicherdatei neu lädt, und mir ist vor allem aufgefallen, wie man die Umgebung vor sich sehen kann, hauptsächlich die Vegetation in der offenen Welt. Dies ist der große technische Kompromiss bei diesem Titel auf dieser Hardware, da ich im Vergleich denke, dass sowohl Zelda Titel mit ihren Switch 2 Upgrade-Paketen besser aussehen. Sie bieten ein saubereres und schärferes Bild.

Werbung:

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie die Version Switch 2 von Outlaws verwerfen sollten. Auch wenn diese Edition schlechter aussieht als auf einem Budget-Computer, ist sie voll spielbar. Wenn Sie einen kleineren Bildschirm haben und dies noch nicht ausprobiert haben, bietet es ein unterhaltsames Abenteuer. Gleichzeitig möchte ich dennoch betonen, dass die Grafiken, auch wenn sie nicht alles sind, zum Erlebnis beitragen. Du bekommst sowohl die am wenigsten als auch manchmal die beeindruckendste Version des Spiels für Switch 2 gleichzeitig, und wenn wir diese Ausgabe mit anderen Ports von Drittanbietern für Switch 2 vergleichen, gehört sie derzeit zu den besseren Beispielen dafür. Dies ist auch die Vollversion, was bedeutet, dass sämtliches Zusatzmaterial und alle Erweiterungen enthalten sind.

Auch wenn es nicht wirklich mit einigen von Nintendos First-Party-Titeln mithalten kann, möchte ich Star Wars Outlaws trotzdem eine Chance geben. Es fügt sich gut in die anderen Angebote von Nintendo ein, und Ubisoft erkundet einen Teil des Universums, dem wir sonst nicht so nahe kommen. Es enthält auch eine große Portion Humor, Traurigkeit, Träume und den Versuch, jemand in einer großen Welt zu werden. Mit seinen Stealth-Elementen und einer ziemlich guten Spielmechanik für diesen Zweck funktioniert es hervorragend mit dem Switch 2 -Controller und auch im portablen Format. Obwohl es nicht die schärfere, höhere Auflösung und schönere Grafik auf dem PC gibt, könnte dies eine Option sein, wenn Sie über die visuellen Schwächen hinwegsehen können.

Je nachdem, wo Ihre Schwelle liegt, wenn es um körnige Bilder, niedrig aufgelöste Zwischensequenzen und viele "Pop-Ins" und sichtbare Darstellungen von Umgebungen geht, ist es dennoch voll funktionsfähig. Allerdings habe ich festgestellt, dass es dadurch manchmal schwierig ist, in hektischen Szenen zu sehen, was auf dem Bildschirm passiert. Diese Ausgabe richtet sich vor allem an diejenigen unter Ihnen, die dies noch nicht ausprobiert haben oder für diejenigen unter Ihnen, die es auf Reisen mitnehmen möchten. Es läuft in 720p und mit 30 Bildern pro Sekunde im Handheld-Modus, und meine Tests zeigten, dass es selten viel tiefer abfiel. Im angedockten Modus läuft er in 1440p und auch dort mit 30 Bildern pro Sekunde und in manchen Menüs sogar bis zu 60.

Es ist eine technische Meisterleistung, ein so grafiklastiges Spiel auf so schwacher Hardware so gut zum Laufen zu bringen. Auch in den Städten mit vielen Menschen und Leben fließt es gut. Je nachdem, wie man die Switch 2 -Version von Star Wars Outlaws betrachtet, ist es entweder eine unterdurchschnittliche Version und eine Enttäuschung im Vergleich zu anderen Formaten, oder es ist eine technisch beeindruckende Leistung, die fast nicht möglich sein sollte. Beide Aussagen können gleichzeitig wahr sein. Ich denke, es ist die unterdurchschnittlichste Version des Titels und gleichzeitig ein beeindruckender Titel von Drittanbietern für die Switch 2, besonders im Vergleich zu anderen von Drittanbietern entwickelten Multi-Format-Abenteuern. Obwohl ich es lieber auf PC, Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielen würde, bin ich mit der Veröffentlichung von Switch 2 zufrieden. Ich kann es denjenigen unter euch empfehlen, die eine Handheld-Version wollen, es noch nie ausprobiert haben, wie Star Wars, und nur ein Switch 2 besitzen.