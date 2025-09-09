Vor dieser Rezensionsaufgabe war ich nicht besonders versiert in der Super Robot Wars-Reihe. Anscheinend hat die Fortsetzung Wurzeln, die bis in die frühen 90er Jahre und die Gameboy-Ära zurückreichen, und bei den Spielen, die seitdem auf den Markt gekommen sind, geht es hauptsächlich darum, verschiedene Charaktere aus verschiedenen Anime-Serien zu sammeln und sie in riesigen Robotern kämpfen zu lassen. Das Konzept und die Prämisse klingen zunächst nicht allzu verrückt, aber nachdem ich mehrere Stunden mit der neuesten Ergänzung namens Super Robot Wars Y verbracht habe, kann ich nur enttäuscht sein.

Die Grundlage ist sicherlich nicht falsch. Das Gameplay dreht sich hauptsächlich darum, deine Kämpfer über ein Rasterschlachtfeld zu manövrieren und sie gegen verschiedene Feindtypen antreten zu lassen. Wenn du Titel wie Fire Emblem magst, ist es leicht, dich wie zu Hause zu fühlen, und mit einem unbeschwerten Rollenspielsystem (das es deinen Charakteren ermöglicht, aufzusteigen und stärker zu werden) gibt es einen Grund, weiterzuspielen, um die stärkste Armee aufzubauen, die möglich ist.

Die Geschichte ist wahrscheinlich der einzige Grund, dieses Spiel durchzuspielen.

Die Geschichte ist auch ziemlich gut gemacht, obwohl sie in keinster Weise etwas Besonderes ist. Wenn du schon einmal ein von Anime inspiriertes Abenteuer gespielt hast, ist es genau das gleiche Setup in Super Robot Wars. Figuren mit lustigen Haarfarben erzählen vom Ende der Welt und lernen sich dabei auf einer persönlicheren Ebene kennen. Mit anderen Worten, es gibt gesättigtes (und übertriebenes) Drama, gemischt mit einfacher Komödie. Es ist in keiner Weise einzigartig, aber wenn man ein Gefühl für diese Personen hat, kann ich leicht erkennen, wie man auf dem Weg dorthin eine emotionale Auszahlung erzielen kann.

So vermitteln Sie eine große Parade im Jahr 2025.

Werbung:

Das ist der Punkt, an dem die positiven Dinge, die man über Super Robot Wars Y sagen kann, enden. Denn wenn man sich das Preisschild anschaut, ist die Präsentation ein Witz. Optisch sieht es aus wie ein Nintendo 3DS-Titel, der in einem hochskalierten Format läuft, und die Grafik zusammen mit den minderwertigen Soundeffekten lässt zu wünschen übrig. Sicher, die Cartoon-Charakterporträts mögen mit einer bestandenen Note abschneiden, aber alles, von den Menüs bis zum Spielbrett, fühlt sich wie eine kleine Beleidigung für den Geldbetrag an, den man im Gegenzug verlangt.

Dass das Spiel keine verschiedenen Sprachen anbietet, sondern nur an Japanisch gebunden ist, fühlt sich geizig an. Besonders parodistisch ist es, wenn man beim Lesen der Lizenzbestimmungen die Sprache ändern kann, aber gleichzeitig – im selben Dokument – heißt, dass dies "die Sprache des Spiels nicht beeinflusst". Es ist, als würden sie versuchen, mit so wenig Aufwand wie möglich davonzukommen, und leider fühlt es sich wie ein wiederkehrendes Thema an, das sich durch die gesamte Erfahrung zieht.

Das Anpassen Ihres Roboters kann Spaß machen.

Super Robot Wars Y hat, wie bereits erwähnt, ein akzeptables Fundament, auf dem es stehen kann, aber es wurden keine Anstrengungen unternommen, um ein gutes Endprodukt zu erstellen. Alles fühlt sich billig und minderwertig an, und was ein unterhaltsamer Titel sein könnte, wird auf ein enttäuschendes Abenteuer reduziert, das weder Ihre Zeit noch Ihr Geld wert ist. Wenn Sie die vorherigen Spiele mögen und eine gewisse Bindung zu den Charakteren haben, dann ist es möglich, dass Sie hier eine Art Spaß finden können - aber lassen Sie es in Zukunft zu einem reduzierten Preis sein. Denn so wie Super Robot Wars Y sich heute anfühlt, ist es ein Spiel, das weder seinen Preis noch die Loyalität potenzieller neuer Fans wert ist.

Werbung: