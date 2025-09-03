HQ

Nach acht Jahren des Wartens ist Everybody's Golf endlich zurück, und es ist sofort offensichtlich, dass sich die Entwickler Hyde und Bandai Namco darauf konzentriert haben, das Spiel sowohl zugänglich als auch farbenfroh zu machen. Schon beim ersten Abschlag ist klar, dass es sich um ein Spiel handelt, das Spaß macht und spielerisch sein will, mit seinem bekannten Drei-Tasten-Schwung, der leicht zu erlernen ist, aber dennoch eine Herausforderung bietet, wenn man jeden Schlag meistern will. Die klassische Mechanik ist leicht zu verstehen, aber genau wie in den vorherigen Spielen der Serie gibt es eine Tiefe, die es erfahreneren Spielern ermöglicht, ihre Präzision und strategische Planung zu verbessern. Dies war schon immer die Stärke von Everybody's Golf, da es sowohl für neue Spieler zugänglich ist als auch erfahreneren Spielern die Möglichkeit bietet, ihre Fähigkeiten zu entwickeln.

Aile und Mizuki sind zunächst die einzigen spielbaren Charaktere, doch schnell gesellen sich viele weitere Golfbegeisterte zu ihnen.

Die verschiedenen Modi des Spiels sind ein großer Teil dessen, warum Everybody's Golf Hot Shots so abwechslungsreich und ständig erfrischend wirkt. Der Standardmodus bietet das klassische Golferlebnis, wobei der Schwerpunkt auf Präzision, Strategie und dem Verständnis für die einzigartigen Herausforderungen jedes Platzes liegt. Hier gilt es, das Gelände zu lesen, seine Schläge zu planen und die Auswirkungen des Windes auf den Ball zu beherrschen. Turniere und der Online-Modus fügen weitere Herausforderungen und Ziele hinzu, bei denen du sowohl gegen die KI als auch gegen andere Spieler antreten kannst, was jedes Match ein wenig spannender macht.

Aber für diejenigen, die es etwas chaotischer und spielerischer mögen, gibt es den Wacky Golf -Modus, in dem die Strecken mit Tornados, Monolithen, Rutschen und anderen unerwarteten Hindernissen gefüllt sind. Tornados können den Ball plötzlich wegwerfen, Monolithen versperren den Weg und Rutschen schicken den Ball in völlig unerwartete Richtungen. Es gibt auch subtilere Hindernisse, wie z. B. bewegliche Plattformen, Wasserpumpen, die die Flugbahn des Balls ändern, und kleine Schlaufen, die sowohl Timing als auch Präzision erfordern, um erfolgreich zu navigieren. Die Kombination dieser verrückten Elemente bedeutet, dass man nie wirklich weiß, was als nächstes passieren wird, was sowohl Lachen als auch Frustration hervorruft. Selbst die erfahreneren Spieler müssen sich gut überlegen, denn bei der Strategie geht es nicht nur um Kraft und Richtung, sondern auch um das Timing und die Anpassung an die dynamischen Elemente auf dem Platz. Es ist eine perfekte Mischung aus Chaos und Kontrolle, und der Wacky Golf -Modus wird schnell zu einem Favoriten für diejenigen, die ein spielerischeres und unvorhersehbareres Erlebnis wünschen.

Je mehr Zeit Sie mit Ihrem Caddy verbringen, desto stärker wird Ihre Beziehung.

Eine der charmantesten Überraschungen ist der Auftritt von Pac-Man als Gastspieler. Es ist ein kleines, aber lustiges Detail, das die Dinge auflockert und zeigt, dass die Entwickler kleine, unerwartete Details hinzugefügt haben, um den Spieler bei der Stange zu halten. Pac-Man ist nicht nur ein kosmetischer Gast, sondern so integriert, dass er sich wie ein Teil der Spielwelt fühlt, und es sind diese kleinen Details, die das Spiel von anderen Titeln des Genres abheben.

Die Zwischensequenzen, die die Strecken und Spielmodi miteinander verbinden, sind jedoch eine andere Geschichte. Sie sind oft recht langatmig, und die Geschichte selbst schafft es nie, wirklich zu fesseln. Es folgt einem klassischen Aufbau, bei dem die Charaktere zwischen den Wettbewerben interagieren, aber die Dialoge wiederholen sich und die Synchronsprecher haben zu wenig Mimik, was die Szenen schnell eintönig werden lässt. Für diejenigen, die auf ein starkes erzählerisches Erlebnis gehofft haben, ist dies eine Enttäuschung. Es wird deutlich, dass das Hauptaugenmerk eher auf dem Golf selbst als auf der Geschichte liegt, und obwohl die Zwischensequenzen etwas Humor und Charme bieten, reichen sie nicht aus, um das gesamte Erlebnis aufzuwerten. Manchmal fühlt es sich an, als wären sie nur Füllmaterial zwischen den Kursen, etwas, das der Spieler ertragen muss, anstatt etwas, das das Erlebnis bereichert. Wenn Hyde es sogar möglich gemacht hat, die Geschichte jedes Charakters ohne Zwischensequenzen durchzuspielen, ist klar, dass sie selbst daran zweifelten, ob sie mit dem Endprodukt zufrieden waren.

Wenn du ein echtes Bull's Eye triffst, fängt dein Ball an zu brennen – das ist ein alter Trick.

Ein weiterer Aspekt, der das Spiel wirklich aufwertet, ist die Menge an Inhalten, die freigeschaltet werden können. Die Spieler können neue Charaktere sammeln, jeder mit seinen eigenen Stärken und Schwächen, und eine große Anzahl an kosmetischen Gegenständen wie Kleidung, Keulen, Accessoires und Spezialeffekte. Das Sammeln dieser Belohnungen gibt ein Gefühl des Fortschritts und schafft Motivation, weiterzuspielen, da jede Runde neue Dinge zum Ausprobieren bieten kann. Außerdem gibt es in jedem Spielmodus Erfolge und kleine Ziele, wie z.B. das Absolvieren des Parcours innerhalb einer bestimmten Zeit oder mit einer bestimmten Anzahl von Schlägen, was bedeutet, dass man immer das Gefühl hat, dass es etwas Neues gibt, das man anstreben kann. Freischaltbare Elemente dienen auch als Belohnung für Spieler, die mehr Zeit mit dem Spiel verbringen möchten, und schaffen einen natürlichen Anreiz, sowohl die Standardstrecken als auch den Wacky Golf -Modus zu erkunden.

Everybody's Golf Hot Shots hält viele Überraschungen bereit, die das Spiel komplett verändern können.

Die Kurse in Everybody's Golf Hot Shots sind charmant gestaltet und bieten eine Balance zwischen Realismus und Fantasie. Einige Kurse sind traditionell und konzentrieren sich auf strategische Aufnahmen, während andere eher spielerisch und chaotisch sind. Es gibt jedoch eine klare Schwäche: Die Anzahl der Kurse ist recht begrenzt. Mit nur etwa einem Dutzend Strecken fühlt es sich manchmal so an, als würde man immer wieder die gleichen Umgebungen spielen, auch wenn die Variation der Hindernisse und des Layouts dies bis zu einem gewissen Grad ausgleicht. Für ein Spiel, das versucht, ein Komplettpaket zu sein und den Spieler viele Stunden lang zu unterhalten, fühlt es sich wie ein Bereich an, in den die Entwickler mehr hätten investieren können. Mehr Strecken hätten für ein noch reichhaltigeres Erlebnis gesorgt und den Wiederspielwert weiter erhöht, vor allem für diejenigen, die die Serie bereits kennen und Abwechslung in den Umgebungen erwarten.

Der Multiplayer-Teil ist eine der Stärken des Spiels. Lokale Spiele für bis zu vier Spieler funktionieren reibungslos, und der Online-Modus bietet Möglichkeiten für mehr Teilnehmer und regelmäßige Wettbewerbe. Die sozialen Aspekte halten das Spielgefühl lebendig, und mit den verschiedenen Spielmodi wird es nie langweilig, mit Freunden oder gegen Fremde online zu spielen. Turniere und das Belohnungssystem mit freischaltbaren Gegenständen tragen dazu bei, die Motivation hoch zu halten und dem Spieler ein Gefühl des Fortschritts zu vermitteln. Es macht auch Spaß, verschiedene Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten auszuprobieren, da dies kleine Variationen im Spielstil und in der Strategie schafft.

Nur wenige Dinge fühlen sich so befriedigend an, wie wenn der Schläger den Ball mit perfektem Timing trifft.

Grafisch ist das Spiel farbenfroh und einladend. Detaillierte Charaktere und Strecken in Kombination mit charmanten Animationen schaffen eine Atmosphäre, die sich verspielt und unbeschwert anfühlt. Die Musik und die Soundeffekte verstärken dieses Gefühl noch weiter und machen jede Runde unterhaltsam. Technisch läuft das Spiel auf allen Plattformen flüssig, mit stabiler Leistung und kurzen Ladezeiten, so dass der Fokus auf dem Gameplay und nicht auf technischen Problemen liegt.

Was Everybody's Golf Hot Shots wirklich zu einem starken Titel macht, ist die Art und Weise, wie er Einfachheit und Tiefe ausbalanciert. Es ist einfach, sich in ein Spiel zu stürzen und sich sofort wohl zu fühlen, aber es gibt auch Möglichkeiten für strategischere Schläge und präziseres Spiel für diejenigen, die es wollen. Der Wacky Golf -Modus mit seinen absurden Hindernissen bietet die Möglichkeit, mit Freunden zu lachen und zu spielen, während der Standardmodus diejenigen befriedigt, die ein traditionelleres Golferlebnis wünschen. Die vielen Spielmodi, zusammen mit dem Belohnungssystem und freischaltbaren Gegenständen, sorgen dafür, dass sich das Spiel frisch und motivierend anfühlt.

Gleichzeitig ist es schwer, die Mängel des Spiels zu ignorieren. Die Geschichte ist langwierig und oft uninteressant, die Zwischensequenzen fühlen sich repetitiv an und die Synchronsprecher haben zu wenig Mimik, wodurch sich einige Szenen wiederholend anfühlen. Die begrenzte Anzahl an Strecken bedeutet, dass sich das Spiel manchmal etwas abwechslungsreich anfühlt und es leicht ist, sich nach mehr Herausforderungen und Umgebungen zu sehnen, die es zu erkunden gilt. Trotzdem ist der Kern des Spiels solide und unterhaltsam, und das positive Spielerlebnis überwiegt diese Schwächen.

Die Zwischenspiele sind zu langgezogen und steif, daher lässt man sie am besten weg.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Everybody's Golf Hot Shots charmant, abwechslungsreich und unterhaltsam ist. Das Spiel kombiniert erfolgreich einfache, zugängliche Mechaniken mit Tiefe und Strategie, und die vielen Spielmodi und freischaltbaren Gegenstände sorgen dafür, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Die Pac-Man Gäste, Wacky Golf Hindernisse und verschiedene Charaktere sorgen für Abwechslung und Verspieltheit, während der Multiplayer-Modus es einfach macht, mit Freunden sowohl lokal als auch online zu spielen. Das Fehlen weiterer Strecken und die langwierige, teilweise uninteressante Geschichte lenken etwas vom Gesamteindruck ab, aber Everybody's Golf Hot Shots ist dennoch eine würdige Rückkehr für die Serie und ein Titel, der viele Stunden voller Lachen, Herausforderungen und kleiner Abenteuer auf den bunten Strecken bieten wird.