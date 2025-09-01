HQ

Einige Bewertungen sind aus ganz trivialen Gründen schwieriger zu schreiben als andere. Nach etwas mehr als siebzehn Stunden Lost Soul Aside musste ich aufhören. Ich entdeckte, dass ich auf einen Fehler gestoßen war, der dazu führte, dass ein erheblicher Teil der Spielmechanik einfach nicht freigeschaltet werden konnte. Also beschloss ich, UltiZero Games ' Abenteuer auf Pause zu setzen. Erst einmal. Ich werde zurückkehren und die Reise beenden, aber nicht, bis es repariert ist, und ich werde genau darauf zurückkommen, warum.

Es dauert nicht viele Minuten Lost Soul Aside, bis klar wird, wovon sich die Entwickler wirklich inspirieren ließen. Was als Ein-Mann-Projekt begann, stieß bei Sony auf Interesse, erhielt Unterstützung in Bezug auf Budget und Entwicklung und konnte dann zu einem größeren Projekt heranwachsen. Es ist immer noch ein Spiel, dessen Ambitionen oft weit über die tatsächliche Ausführung hinausgehen, aber es ist auch an einigen Stellen sehr deutlich, dass die großen Ambitionen auf beeindruckende Weise funktionieren.

Unsere Hauptfigur namens Kazer ist ein anonymer, etwas zurückgezogener Held, der sich auf ein Abenteuer begibt, um die Seele seiner Schwester zu retten. Er wird nach dem Prolog von einer Kreatur begleitet; ein Drache mit dem Namen Arena. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, die leider eine eher flache und wenig fesselnde Geschichte bietet, die jedoch nicht im Mittelpunkt steht; Wenn Lost Soul Aside sich dem Gefühl eines Final Fantasy -Spiels annähert, funktioniert es in Bezug auf die Spielbarkeit eher wie ein Devil May Cry. Es ist "Hack and Slash", bei dem du stärkere Angriffe aufbaust, indem du in einem kontinuierlichen Tempo auf Feinde einprügelst, und es bietet großartige Bosse mit viel Gesundheit und ein Abenteuer mit völlig linearem Fortschritt.

Für jedes gute Element von Lost Soul Aside gibt es auch schlechtes, eine Mischung aus Gut und Böse. Es gibt Orte, die mit schönen Farben und herrlichen Aussichten glänzen, aber auch Umgebungen, die sich wie reiner Füllstoff anfühlen. Wenn es wirklich gut ist, ist es oft fast fantastisch, aber es wird viel zu oft nach unten gezogen. Nach der wenig fesselnden Einführung, die es immer noch wert ist, durchzugehen, beginnt die Reise ernsthaft, und hier wechseln sowohl die Umgebungen als auch die gesamte Grafik zu etwas deutlich Schöneres. Jede neue Etappe von Kazers Reise bietet mir wunderschöne Aussichten und interessante Umgebungen, aber jedes Kapitel endet auch mit einem langweiligen Marsch durch eine dimensionale Welt, die viel zu lang und viel zu langweilig ist. Die Kämpfe und Bewegungen funktionieren zufriedenstellend, wobei im Laufe der Zeit verschiedene Waffen freigeschaltet werden, um unterschiedliche Spielstile anzubieten. Allerdings ist es nie so schnell wie in den besseren Alternativen des Genres, auch wenn es unterhaltsam ist und eine gewisse Herausforderung bietet.

Jetzt ist es jedoch an der Zeit, zu dem zurückzukehren, was ich in der Einleitung geschrieben habe, warum ich das Abenteuer auf Pause legen musste. Es gibt einen klassischen Skill-Baum sowohl für Kazer als auch für jede Waffe. Nach ein paar Stunden begann ich zu vermuten, dass etwas nicht stimmte, weil diese nicht freigeschaltet wurden, dachte aber, dass es wahrscheinlich an einem zentralen Punkt im Spiel passiert war. Es stellte sich jedoch heraus, dass es einfach verwanzt war. Ein wenig Recherche später stellte sich heraus, dass die PlayStation 5-Version einfach einen Fehler hat, der bedeutet, dass dies für einen ziemlich großen Teil der Spieler nie verfügbar ist...

Ich kann mich nicht wirklich erinnern, wann ich das letzte Mal diese Art von Fehler hatte, wenn überhaupt. Das Problem war einfach, dass das Spiel fortgesetzt werden konnte, was ich auch tat, und manchmal dachte ich, dass die Herausforderung etwas steil und seltsam war, dass ich viele Erfahrungspunkte bekam, mit denen ich nichts anfangen konnte. Irgendwann dachte ich auch, dass es vielleicht ein Feature ist, das noch nicht im Spiel war, aber in einem Update hinzugefügt werden würde...

Das hat mich in ein Dilemma gebracht, was ich von dem Spiel halte, weil ich immer noch Spaß daran habe. Es ist oft visuell schön, hat einen schönen Soundtrack und vieles von dem, was es inspiriert, ist sehr gut gelungen. So gibt es zum Beispiel sehr viele Bereiche, die optisch unglaublich schön sind und eine reine Freude zu besuchen sind. Leider leidet das Spiel technisch unter einer Menge Micro-Lags. Es ist eine seltsame Form davon, da es sich anfühlt, als würde es manchmal laden, anstatt ständig niedrige Bildraten zu haben. Wenn du zum Beispiel gegen Feinde oder Bosse kämpfst, fließt es gut, aber wenn du unterwegs bist, was du oft tust, verzögert sich das Bild ein wenig, wenn du dich vorwärts bewegst.

Wie bereits erwähnt, verfügt Kazer über eine Reihe verschiedener Waffen und Fähigkeiten. Nachdem er die Kreatur getroffen hat, die dann zu seinem Gefährten wird, schaltet er mächtige Fähigkeiten sowie verschiedene Anzeigen frei, die er durch einfaches Austeilen von Schlägen auffüllen kann. Die Kämpfe verwenden teilweise ein System mit einem klassischen "Break", damit die Feinde mehr Schaden nehmen, wenn du erfolgreich bist. Wenn du genug Energie gesammelt hast, um eine Spezialfähigkeit zu aktivieren, verursachst du auch deutlich mehr Schaden. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Waffenkombinationen, aber da der Fehler zu dem Zeitpunkt auftrat, konnte ich nicht in die Tiefe eintauchen und musste so gut wie möglich mit den Standardangriffen kämpfen. Einige Bosse sind wirklich schwer - vor allem, wenn ich keinen Zugang zu freigeschalteten Fähigkeiten hatte - aber es fühlte sich oft lohnend an, wenn man sie getötet hatte.

Obwohl sowohl die Geschichte als auch die Charaktere recht uninteressant sind, gibt es hier als Ganzes immer noch etwas, das man faszinieren kann, wenn es darum geht, wie die Inspirationen aus anderen Titeln kombiniert werden. Es ist oft sehr klar, woher große Teile des Abenteuers ihre Inspiration genommen haben, und wenn man diese Teile mag, kann man sich auch auf eine sehr gute Zeit gefasst machen. Deshalb ist es so traurig, dass die technischen Aspekte so ungleichmäßig sind, und vor allem ist es unglaublich enttäuschend, dass ich mit der Fortsetzung des Abenteuers warten muss, bis ein Update veröffentlicht wurde.

So wie das Spiel selbst halbfertig ist, so ist auch dieser Text ein bisschen so. Es gibt auch Inhalte, die ich nicht einmal erleben konnte, und obwohl es sich um ein Spiel handelt, das von einer Person gestartet wurde, befindet es sich schon so lange in der Entwicklung, dass ein so großer spielzerstörender Fehler nicht passieren sollte. Das Positive an all dem ist, dass es immer noch etwas gibt, das es wert ist, erlebt zu werden, und ich werde das Abenteuer bis zum Ende weiterführen, sobald es behoben ist.