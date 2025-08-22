Gerade als ich in meinem The House of the Dead 2: Remake-Review dachte, dass Rail-Shooter nicht mehr viel Wertschätzung bekommen, bringt M2 Co., Ltd. eine ganze Fundgrube an Arcade-Gold auf den Markt. Für diejenigen, die es nicht wissen: Operation Night Strikers ist eine Sammlung mehrerer klassischer Arcade-Shooter aus den späten 80er und frühen 90er Jahren. Lassen Sie uns eintauchen.

Operation Night Strikers ist eine Zusammenstellung von vier Spielen, die ursprünglich von Taito entwickelt wurde. Es umfasst Operation Wolf (1987), seinen Nachfolger Operation Thunderbolt (1989), das zuvor exklusiv in Japan erschienene Night Striker (1988) und Space Gun (1990). Obwohl die Themen von Spiel zu Spiel variieren, bleibt die Kernprämisse gleich: Rette die Menschen in Gefahr und eliminiere jede mögliche Bedrohung.

Technisch gesehen hebt sich Night Striker von den anderen ab. In diesem Spiel steuert der Spieler ein fliegendes autoähnliches Fahrzeug aus der Third-Person-Perspektive durch eine futuristische Stadtlandschaft. Das Fahrzeug bewegt sich automatisch auf einem gewundenen Pfad vorwärts, und der Spieler steuert in vier Richtungen, um Hindernissen und feindlichem Beschuss auszuweichen. Die Illusion von Dreidimensionalität wird durch die Kurven und die vielschichtige Landschaft der Straße erzeugt. Das Gameplay von Night Striker fühlt sich etwas unbeholfen an, da die übermäßig empfindliche Steuerung des Fahrzeugs bei hohen Geschwindigkeiten in Kombination mit dem Schießen ohne Fadenkreuz nicht für das angenehmste Erlebnis sorgt. Es fühlt sich oft eher wie eine lästige Pflicht als ein Spiel an, vor allem, wenn die Steuerung keinen festen Halt bietet, da das Joy-Con vertikal und seitlich gehalten werden muss, was die Handhabung umständlich macht.

Die anderen Spiele in der Sammlung sind in Bezug auf das Gameplay nahezu identisch. Die Umgebung scrollt automatisch, entweder seitwärts oder vorwärts, so dass der Spieler nur für das Zielen und Schießen verantwortlich ist. Die Idee ist, schnell auf Bedrohungen zu reagieren, bevor sie zuschlagen können, und der Spieler kann sich nur gegen herannahende Projektile wie Messer oder Granaten verteidigen. Die Abwechslung im Gameplay entsteht durch die Rettung von Zivilisten, deren hektisches Laufen über den Bildschirm während der intensiven Schießmomente sorgfältig vermieden werden muss. Die Levels sind auch mit zerstörbaren Elementen gefüllt, die hilfreiche Gegenstände wie neue Waffen, Munition und zusätzliche Leben enthüllen.

Das Zielen ist hier viel einfacher zu handhaben als in der Fahrzeugschieß-Kombo von Night Striker. Das Fadenkreuz wird mit dem Joy-Con in einer natürlicheren Position gesteuert, was dem Spieler eine bessere Kontrolle gibt und das Schießen angenehmer macht. Das Zielen ist präzise genug, und selbst die gelegentliche Drift von Joy-Con ruiniert das Erlebnis nicht, und die X-Taste setzt die Position des Fadenkreuzes sofort zurück, sodass das Schießen reibungslos fortgesetzt wird.

Problematischer ist das Navigieren in den Menüs. Das Spiel scheint die Ausrichtung des Controllers und das Tastenlayout zufällig zu wechseln, was die Menüführung verwirrend macht. Zuvor bestätigte Aktionen können Sie plötzlich zurückwerfen, und einige Menüs sind ohne Hinweis hinter Schaltflächen versteckt. Das macht das Ändern der Einstellungen etwas mühsam und kann schnell an der Geduld des Spielers zehren.

Jedes Spiel bietet mehrere Versionen zur Auswahl, die sich hauptsächlich in der Sprache (Japanisch oder Englisch) und geringfügigen kulturellen Anpassungen wie dem Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Die Sammlung ermöglicht auch einfachere Versionen der ursprünglichen Arcade-Spiele, was eine willkommene Option ist, auch wenn virtuelle Münzen endlos eingeworfen werden können. Operation Thunderbolt und Space Gun unterstützen auch den lokalen Koop-Modus, so dass es einfach ist, nostalgische Momente mit einem Freund zu teilen, in denen nur wenige Dinge mit der Aufregung vergleichbar sind, eine Armee zu besiegen oder Zivilisten gemeinsam auf der Couch vor außerirdischen Bedrohungen zu retten.

M2 Co., Ltd. hat die Optik von Operation Night Strikers nicht überarbeitet, sondern den ursprünglichen klassischen Look beibehalten. Die Pixelgrafiken skalieren für moderne Displays gut, aber der visuelle Stil bleibt genau so, wie ich ihn von vor Jahrzehnten in Erinnerung habe. Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie diese Spiele mit einem modernen Touch aussehen könnten, aber die Retro-Präsentation funktioniert gut.

Technisch gesehen folgen alle Spiele einer ähnlichen Struktur. Die Welt besteht aus zweidimensionalen Bildern, die gescrollt werden, um Bewegungen zu simulieren, wobei pixelige Charaktere mit ein paar Bildern animiert werden, um Aktionen zu erzeugen. Tiefe wird durch geschichtete Hintergründe und unterschiedliche Scrollgeschwindigkeiten hinzugefügt, wodurch ein stilvoller Parallaxeneffekt entsteht, und das Ergebnis ist ein warmes Retro-Shooter-Erlebnis, in dem Kugeln fliegen und Feinde schnell fallen.

Jedes Spiel fügt detaillierte Details hinzu, um die Atmosphäre zu verbessern. In Operation Thunderbolt fliegen Kampfjets über den Köpfen, und die letzte Mission, einen Piloten vor Terroristen zu retten, ist unvergesslich. Space Gun lehnt sich stark an Alien (1979) und Aliens (1986) an, bis zu dem Punkt, an dem es sich wie eine Fortsetzung der Filme anfühlt, mit Höhepunkten wie Zivilisten, die sich mitten im Lauf in Außerirdische verwandeln, und dem Schießen von Fenstern, um einen Vakuum-Saugeffekt zu erzeugen, der automatische Explosionsschilde auslöst. Night Striker erzeugt eine überzeugende 3D-Illusion, indem Gebäude geschichtet und dynamisch skaliert werden, was ein starkes Gefühl von Geschwindigkeit vermittelt. Alle Spiele laufen flüssig auf dem Nintendo Switch OLED, mit minimalen Ladezeiten.

Das Sounddesign ist ebenso nostalgisch. Musik im Arcade-Stil gibt den Ton an und sorgt für Spannung im actiongeladenen Gameplay, in dem die Soundeffekte eine klare Kante haben und Schüssen und Explosionen mehr Durchschlagskraft verleihen. Die Sprachclips sind Low-Bit und leicht komisch, vor allem mit übertriebenen Befehlen und dramatischen Schreien. Es ist ein passender Schnappschuss der Ära, und für langjährige Spieler könnte es sogar eine Träne in die Augen treiben.

Operation Night Strikers ist von Anfang bis Ende eine starke Sammlung. Night Striker mag aufgrund seiner Unbekanntheit und seines weniger ausgefeilten Gameplays das schwächste Glied sein, aber es bietet immer noch Potenzial und ein einzigartiges Konzept. Operation Wolf, Operation Thunderbolt und Space Gun sind zeitlose Shooter, und sie auf moderner Hardware wieder zu erleben, mit ihrem ursprünglichen Gefühl, ist wirklich herzerwärmend. Die Spielintensität, die audiovisuelle Qualität und die immersive Atmosphäre machen diese Spiele unvergesslich, und sie alle in einem Paket zu vereinen, ist eine Gelegenheit, die es wert ist, ergriffen zu werden.