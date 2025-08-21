Der Indie-Entwickler Okomotive ist bekannt geworden für seine atmosphärischeren und einfacheren Abenteuer. Nach zwei gut aufgenommenen Kapiteln der FAR -Serie hat das Studio seine Meinung geändert und seine Aufmerksamkeit stattdessen auf etwas Frisches gelenkt, ein Spiel namens Herdling.

Die Prämisse dieses Projekts ist eigentlich ziemlich einfach. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Hirten, dessen ultimatives Ziel es ist, eine Herde fantastischer Bestien - die als Calicorns gelten - durch eine Welt zu führen, um ihre Wanderung zum Gipfel eines riesigen Berges zu vollenden. Dies beginnt in der schmuddeligen und schmutzigen Unterführung einer dunklen Stadt, wechselt aber mit der Zeit zu offenen Prärien, atemberaubenden Tälern, tiefen Tunneln und alpinen Gebirgsketten, in denen der Spieler kleinere Herausforderungen in der Umgebung meistern muss, um weiter voranzukommen und die Herde mit zusätzlichen Calicorns zu erweitern, die auf dem Weg adoptiert wurden.

Auch hier ist die Prämisse sehr einfach und daran ist nichts auszusetzen. Herdling ist so schnell vorbei, wie es begonnen hat, aber es hinterlässt einen Eindruck, aus dem einfachen Grund, weil es den Spieler dazu anregt, sich voll und ganz auf das Führen der Herde zu konzentrieren. Mechanisch ist es eine sehr einfache Erfahrung, bei der du die meiste Zeit damit verbringst, als eine Art Schäferhund zu agieren und Befehle zu bellen,Calicorn um die Herde in die richtige Richtung zu treiben. Es gibt nur eine Handvoll Eingaben, die jemals gemeistert werden müssen, aber sie sind so konzipiert und integriert, dass Sie sie immer verwenden und interessante Wege finden, um Ihre Verwaltung der Calicorns zu verbessern. Es funktioniert, auch wenn es etwas von der mechanischen Tiefe anderer Spiele vermissen lässt.

Und das auch, obwohl Herdling ohne Dialog oder irgendeine Art von gesprochener Erzählung ist. Es gibt so gut wie keinen relevanten Ton, und die gesamte Erzählung erfolgt durch das Worldbuilding und die Spieleraktionen, und Okomotive erweisen sich als effektiv bei der Umsetzung dies. Herdling ist emotional, und obwohl es nur minimale Interaktion mit den Calicorns selbst gibt, bindest du dich zu ihnen und entwickelst eine Verbindung zu den Bestien unter deinem Schutz, etwas, das erweitert werden kann, indem du ihnen Spitznamen und kleinere kosmetische Accessoires gibst.

Aber es sollte gesagt werden, dass das alles aus dem einfachen Grund funktioniert, dass Herdling nicht annähernd zu lange überzieht. Es ist ein sehr kurzes und kurzes Spiel, das ein paar Stunden dauert, je nachdem, wie effektiv man sich als Schäfer erweist. Aufgrund der kurzen Länge gibt es keinen Platz für aufgeblähte oder unnötige Systeme und Mechaniken, und die Rätsel erweisen sich auch als recht einfach und führen nicht dazu, dass man mit dem Kopf gegen eine Wand schlägt, was ein Vorteil ist, da die Steuerung oft ein Punkt der Frustration ist und einen vom Weiterspielen müde macht.

Ja, Herdling, zumindest auf Switch, ist ein bisschen lästig zu spielen. Das Spiel ist kein Performance-Trainwreck im Sinne von Frame-Drops und abgehackter Auflösung (auch wenn die Auflösung nicht großartig ist und es auffällige Texturen gibt, besonders wenn es in sehr offenen Umgebungen passiert), aber es hat seine Dämonen mit Bugs und Problemen, ohne Frage.

Zum einen ist die Kamera abscheulich zu bedienen. Es funktioniert kaum richtig und geht immer wieder von selbst los, verdreht die Perspektive und hindert den Spieler dann daran, es zu korrigieren. Dies kann sein, dass er unter dem Level hindurchschneidet oder sich so bewegt, dass der Spieler in die Kamera starrtCrash Bandicoot, als würde er von einem Felsbrocken weglaufen. Es ist ungeheuer frustrierend, vor allem, wenn die Bewegung versucht, aus eigenem Antrieb die Kontrolle zu übernehmen und in Richtungen abzubiegen, die man nicht erwartet... Wenn man dies mit dem eigentlichen spielzerstörenden Fehler abgleicht, der darin besteht, dass man ohne seine Calicorn Herde vorankommen kann, was bedeutet, dass man schließlich auf ein Rätsel stößt, das man nicht lösen kann, da es keine Calicorn gibt und keine Möglichkeit, seine Schritte zurückzuverfolgen, da das Spiel Barrieren auferlegt... Letztendlich bekommst du ein Spiel, das sich manchmal als zu lästig erweist, als es seine kurze Dauer jemals zulässt.

Es mag sich so anhören, als würde ich Herdling verprügeln, aber das sind ziemlich grundlegende Dinge, die das Spiel richtig machen sollte, und ehrlich gesagt, wenn es das täte, hätte Okomotive ein ziemlich schönes und charmantes Indie-Spiel in den Händen. So wie es aussieht, ist es zumindest auf Switch schwierig, Herdling zu empfehlen, da die Probleme einfach einige Teile des Spiels unspielbar machen, zumindest wenn man, wie ich, es als eine grundlegende Aufgabe eines Videospiels ansieht, ein Spiel nicht von Grund auf neu starten zu müssen, um einen Fehler zu umgehen. Wenn Sie jedoch das Glück haben, diese Probleme zu vermeiden, werden Sie feststellen, dass Herdling Charme und eine einfache Prämisse hat, die ideal für diejenigen ist, die ein paar oder ein paar Nächte mit einem neuen Videospiel füllen möchten.