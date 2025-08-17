HQ

Ich gebe zu, dass das Genre der Idle-Spiele, also die Spiele, die im Hintergrund Ihres Bildschirms laufen, aber andere Aktivitäten auf dem PC nicht behindern (wie das Surfen im Internet, das Abspielen von YouTube-Videos oder... naja, arbeiten) waren nicht meine erste Wahl, als ich dieses Jahr anfing, mehr Spiele zu spielen, aber hier sind wir.

Das Gute an diesen Titeln ist, dass sie einfach sind, wenig Interaktion mit dem Spieler erfordern und sie sich in der Regel bewusst sind, dass sie ein paar Tage, vielleicht eine Woche lang gespielt werden, bevor sie für etwas anderes beiseite geschoben werden. Nun, das ist die Prämisse, mit der ich vor 10 Arbeitstagen zu Whimside gekommen bin, und ich beschäftige mich immer noch damit, weil dieses Spiel eine zusätzliche Gameplay-Ebene bietet, die Sie länger unterhält.

Ich hatte etwas viel Einfacheres erwartet, nach meiner Erfahrung mit Rusty's Retirement, aber hier habe ich eine Art Tamagotchi-Spiel gefunden, gemischt mit einem Pokémon-Kinderzimmer, in dem wir Kreaturen fangen müssen, die whimlings genannt werden und tausend und eine Möglichkeit haben, in der Wildnis gefunden zu werden. Es gibt Dutzende von Kombinationen ihrer Hauptmerkmale wie Kopf, Körper, Ohren und Schwanz sowie der Farbe ihres Fells oder der Farbpalette ihrer Haut.

Werbung:

Das Ziel hier ist es, durch eine Art selektive Zucht und viel, viel Eugenik eine Kombination von Merkmalen zu finden, die dem entspricht, was ein magisches Portal von uns verlangt, und das, wenn es uns das richtige whimling anbietet, uns mit magischen Kristallen belohnt, mit denen wir unser Fanggebiet, unser Brutgebiet oder den Zugang zu mehr Biomen erweitern können.

Der springende Punkt ist, dass es ziemlich zeitaufwändig sein kann, die richtigen Eigenschaften zu bekommen, zumindest in den frühen Phasen des Spiels, da du zum Freischalten jeder Eigenschaft zuerst ein wildes whimling Exemplar fangen musst, das sie besitzt. Außerdem müssen Sie sie in der Brüterei "sammeln", damit sie gemeinsam ein Ei legen und der Nachwuchs hoffentlich die gewünschten Eigenschaften hat. Ja, es mag ein bisschen bedrohlich klingen, aber am Ende läuft es auf ein entspanntes Erlebnis hinaus, bei dem man einfach von Zeit zu Zeit klickt, um ein Lebewesen auf dem Bildschirm einzufangen und Eier aufzuschlagen. Es ist fast so, als würde man alle fünf Minuten ein Sammelkartenspiel-Päckchen öffnen, nur mit diesen niedlichen kleinen Viechern als Hauptfiguren.

Die Benutzeroberfläche hat nicht viel Geheimnisvolles, obwohl das anfängliche Tutorial etwas dichter ist als bei anderen Spielen des gleichen Stils. Whimside ist, wie gesagt, nicht kompliziert und gibt auch nicht vor, es zu sein, aber es hat einige kleine zusätzliche Spielebenen und eine zufällige Komponente, die den Fortschritt zweifellos weniger konsistent macht als bei anderen Idle-Spielen.

Werbung:

Das Gute daran ist, dass Sie, wie bei den meisten Spielen dieser Art, es auf dem Bildschirm fast vollständig minimieren und für eine Weile oder sogar Stunden vergessen können, und es hat wenig Einfluss auf Ihr Spiel.

Whimside ist ein kleiner Titel, bei dem es genau das Richtige für dich sein könnte, wenn du konsequent bist und das klassische Pokémon-Kinderzimmer-Minispiel-Erlebnis genießen möchtest, aber mit einer zusätzlichen Wendung.