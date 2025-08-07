HQ

Neil Newbon (ewiges Astarion in Baldur's Gate 3 ) und Ben Starr (bekannt als Clive in FFXVI, aber jetzt mehr gelobt für seine Rolle als Verso in Clair Obscur: Expedition 33 ) waren begeistert, sich dem Projekt von Abubakar Salim anzuschließen, der nach Tales of Kenzera: ZAU und seiner lauwarmen Aufnahme einen neuen Ansatz mit einer intimeren Geschichte finden wollte, aber weniger an seine Erfahrungen gebunden war. Die Welt der Schauspielerei war seine Inspiration. Aber über die Kombination von schauspielerischem und regierendem Talent hinaus ist Dead Take eine Übung in Introspektion in die Tiefen des Menschen. Dieser kleine Winkel der Seele, den wir alle haben, der dunkler und normalerweise angekettet ist, wird hier entfesselt, um uns zu zeigen, wozu ein Mann fähig ist, um zu bekommen, was er will.

Auf technischer Ebene gibt es zu Dead Take nicht viel zu sagen. Es handelt sich um einen psychologischen Horror-"Escape Room"-Titel, in dem wir einen aufstrebenden Schauspieler steuern, der die größte Rolle seines Lebens namens Chase (gesprochen von Newbon) ergattert hat, während er zu einem Date in die Villa des Produzenten eines großen Hollywood-Films geht. Doch als er ankommt, stellt er fest, dass sein Freund und auch Rivale um die Hauptrolle Vinnie (Starr) anwesend ist. Als Spieler bewegen wir uns in der Ich-Perspektive durch die verschiedenen Räume des Herrenhauses, auf der Suche nach Hinweisen auf die Einladung, die uns dorthin geführt hat, und nebenbei auch über das Schicksal der anderen Charaktere, von denen wir durch Kassetten, aufgezeichnete Videos und Standbilder erfahren. So sehen wir zum Beispiel Matt Mercer, Sam Lake, Laura Bailey, Travis Willingham, Jane Perry und Alanah Pearce.

Es ist klar, dass Salim sich für sein Projekt mit Freunden und Gleichgesinnten umgeben hat, aber auch mit einem persönlicheren Engagement, da das Thema des Spiels mit den eigenen Berufen in der realen Welt zusammenhängt. Ich will nicht sagen, dass an Dead Take irgendetwas Reales dran ist (ich hoffe nicht), aber die Darbietungen aller Beteiligten (und natürlich und vor allem die von Newbon und Starr) sind tadellos gemacht. Sie sind für mich der Hauptgrund, in die bedrückende Finsternis von Dead Take einzutreten.

Ich bin kein großer Fan dieser Art von Puzzlespielen, weil ich schon immer das Gefühl hatte, dass ein Rätsel Nachdenken und Ruhe erfordert, um es anzugehen, und unter der Prämisse von Stress zu arbeiten, passt nicht zu meiner aktuellen Vorstellung, Videospiele zu genießen, aber die Erfahrung in Dead Take ist mehr erzählerisch als Rätsel lösend. Wenn du ausreichend in die Handlung eingebunden bist und den eigenen Hinweisen und internen Dialogen der Figur aufmerksam folgst, wird es dir nicht schwer fallen, die 12 Hauptziele dieses Abenteuers zu erreichen. Der Stress liegt hier nicht an Spielfaktoren oder Timern, sondern an der Atmosphäre, die um dich herum erzeugt wird und die du selbst ausstrahlst.

Ich denke, Dead Take hätte das viel mehr ausnutzen können, indem sie dem Setting etwas mehr Seele verliehen hätten, so wichtig es ist, wie es ist. Das Herrenhaus ist ein leerer und modernisierter Ort, der dem entspricht, was (wie ich mir vorstelle) heutzutage in der Dekorationsmode sein wird. Wenn man mehr auf Texturen und kleine Details der Umgebung geachtet hätte, hätte man dem Ort selbst mehr Atmosphäre verliehen, anstatt ihn in ein "Kommen von A nach B" zu verwandeln. Was die Rätsel betrifft, so werden sie, abgesehen von ein paar Momenten, in denen man ein wenig zurückblickt, kein großes Problem sein.

Da ich nicht in die Geschichte eintauchen will und sollte, außer zu sagen, dass dieses Spiel Sie interessieren sollte, wenn Sie ein Fan eines der bekannten Namen sind, die ich zuvor erwähnt habe, muss ich zugeben, dass die fast vierDead Take Stunden, die gedauert haben, mich nicht nur über Gehsimulatoren nachdenken ließen, sondern auch darüber, wie weit ein Mensch in der Lage ist, das zu erreichen, was er (glaubt zu wollen). Ich habe keinen Zweifel daran, dass je mehr Spieler ihre Erfahrungen nach dem Beenden des Spiels teilen, desto mehr unterschiedliche Ansätze für ihre Reise und ihren Abschluss werden zu sehen sein. Wenn es dir nichts ausmacht, dich mit einem spannenden Szenario auseinandersetzen zu müssen und dich vielleicht deinen eigenen inneren Dämonen zu stellen, bietet dir Dead Take eine All-Star-Besetzung in ihren Rollen und eine Geschichte, die dich von Anfang bis Ende packt.