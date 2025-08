Scrap Divers aus dem Dänischen Gearhead Games nimmt den klassischen Autorunner und dreht ihn, wenn nicht auf den Kopf, so doch zumindest mit der Unterseite nach oben. Es ist ein Wettlauf nach unten auf die bestmögliche Art und Weise. Bis man tatsächlich weit genug nach unten kommt und der Sturz abgefedert wird, nicht durch einen Fallschirm oder Matratzen, sondern durch Werbung für Temu und irreführende Handyspiele.

Ja, Scrap Divers ist für Konsolen verfügbar, aber ich war dumm genug, stattdessen die mobile Version herunterzuladen. Das habe ich später bereut, aber mein erster Eindruck ist immer noch äußerst positiv.

Die Prämisse von Scrap Divers ist, wie bei allen guten Spielen im Arcade-Stil, unglaublich einfach. Du schlüpfst in die Rolle eines Roboters, der im Rahmen eines futuristischen Unterhaltungsprogramms in ein Fass ohne Boden geworfen wird. Und dann geht es nur noch darum, so weit wie möglich zu fallen.

Indem du mit dem Finger nach rechts und links wischst, kannst du den vielen verschiedenen Hindernissen ausweichen, die auf dem Weg auftauchen. Die Bedienelemente sind scharf und perfekt für einen Touchscreen. Es kann zu einer leichten Verzögerung kommen, die jedoch nicht auf die Eingabelatenz zurückzuführen ist. Jeder Roboter hat sein eigenes Gewicht und seine eigenen einzigartigen Eigenschaften, und es überrascht nicht, dass sich der kleine Magnetroboter schneller bewegt als der große Killerroboter.

Es gibt zehn verschiedene Roboter zum Freischalten, und sie alle haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, die nicht unbedingt nur mit Gewicht und Geschwindigkeit zu tun haben. Einer ist klein und kann sich daher durch kleinste Ritzen zwängen. Auf der anderen Seite dreht es sich ständig und bricht leicht. Andere Roboter sind groß und schwer, aber langlebig.

Einige Roboter haben auch mehrere "Leben". Da die Roboter modular aufgebaut sind, können sie kleinere Kollisionen mit Hindernissen überstehen, solange die zentrale CPU nicht beschädigt wird. Wenn dein Roboter jedoch zu viele seiner Körperteile verliert, wird er schwer zu kontrollieren, was zu einigen intensiven Momenten führt, in denen du verzweifelt versuchst, am Leben zu bleiben, während du zu deinem Schöpfer (Menschen?) betest, dass du bald auf ein Reparatur-Power-Up stößt.

Im Allgemeinen schafft es Scrap Divers, ständig ein unterhaltsames "Fast da"-Gefühl zu erzeugen. Das Leveldesign ist sehr abwechslungsreich, aber gleichzeitig musterbasiert genug, dass man immer eine Chance hat. Ein gutes Beispiel ist die Art und Weise, wie die Entwickler Coins verwenden. Manchmal zeigen sie den optimalen Weg durch ein gegebenes Hindernis (wie in Super Mario ), manchmal warnen sie vor Gefahren, da einige große Würmer offenbar einen gewissen Appetit auf Gold haben.

Auch die optische Abwechslung ist toll. Von Ästen über Zahnräder bis hin zu Feuerbällen und Ketten können dich viele Dinge töten, und viele Dinge werden dich töten, wenn du immer tiefer in die Tiefe hinabsteigst.

Da Scrap Divers in erster Linie ein Handyspiel ist, solltest du nicht erwarten, dass du beim ersten Versuch ganz zum Mittelpunkt der Erde schwebst. Ein durchschnittlicher Lauf oder Sturz dauert zwischen 20 Sekunden und einer Minute; Wenn alles gut geht, können Sie bis zu 2-3 Minuten bekommen. Die Zeit fühlt sich jedoch nie verschwendet an, da du Gold verdienst, das du für neue Roboter verwenden kannst. Und wenn Sie einen Checkpoint passieren, können Sie das nächste Mal von dort aus starten.

Je weiter du fällst, desto härter wird es. Der Schwierigkeitsgrad steigt jedes Mal leicht an, wenn du eine neue unterirdische Welt erreichst, aber wenn du die neuen Hindernisse kennenlernst, kommst du schließlich in einen guten Rhythmus und machst weiter. Die Schwierigkeitskurve ist daher generell sehr ausgeglichen, zumindest bis zum Schluss, wo eine feurige Höllenlandschaft plötzlich wahnsinnig schwer macht.

Ich verstehe, dass das letzte Level eine kleine zusätzliche Herausforderung sein muss. Aber leider zeigt sich hier plötzlich die mobile Natur des Spiels. Es ist schlimm genug, nach 7-8 Sekunden Spielzeit einen Game Over-Bildschirm zu bekommen, aber wenn man dann noch mit einer 30-Sekunden-Werbung ins Gesicht geschlagen wird, fühlt es sich an wie eine LKW-Ladung Salz in der Wunde. Mehrmals habe ich das Netzwerk meines Telefons ausgeschaltet. Aber auch diese Lösung funktioniert nicht, denn wenn du durch das letzte Level kommen willst, musst du einfach ein zusätzliches Leben auf dem Weg bekommen, was dich wiederum eine Werbung "kostet".

Am Ende habe ich tatsächlich ein Upgrade durchgeführt, nicht auf die werbefreie Version, sondern auf die Nintendo Switch Edition. Es war gut angelegtes Geld, da das Spiel ohne Werbung viel weniger frustrierend wurde. Leider ist die Steuerung des Analogsticks etwas zu langsam, aber ansonsten ist es eine hervorragende Portierung, und glücklicherweise gibt es immer noch Touch-Steuerung, wenn man mit dem Handheld spielt.