Es ist der Höhepunkt des Sommers und das bedeutet, dass die Fahrradsaison in vollem Gange ist. Während viele von Ihnen vielleicht auf die Straße gehen und ein paar Kilometer zurücklegen, gibt es eine Alternative für alle, die auf zwei Rädern Spaß haben, und das ist die charmante Wheel World des Entwicklers Messhof. Dies ist ein Radabenteuer, das in einer farbenfrohen Welt stattfindet, in der es darum geht, Rennen zu fahren und Rep aufzubauen, alles mit dem Ziel, dein Fahrrad zu verbessern und schließlich das Universum vor dem Zusammenbruch zu retten. Das ist ein ziemlicher Sprung in der Größenordnung, oder? Vielleicht, aber es macht Sinn und funktioniert effektiv in der Praxis.

Im Grunde erwachst du zu Beginn von Wheel World in einer schönen, fast mediterran anmutenden Welt mit der großen Frage, wo du bist und wie du hierher gekommen bist. Vor dir befindet sich ein Tempelgebäude, das eine uralte Tür zu einer fernen spirituellen Welt beherbergt, eine Tür, die verschlossen wurde und sich nicht öffnen lässt, wenn du nicht den richtigen "Schlüssel" hast. Passenderweise ist dieser "Schlüssel" für ein Spiel namens Wheel World, das stark auf dem Radfahren basiert, ein spezielles spirituelles Fahrrad, ein Werkzeug, das im Laufe der Geschichte von einem charmanten Geist namens Skully bewohnt wurde, dessen Aufgabe es ist, nach Mt. Send zu reisen, um die Great Shift zu vervollständigen und den Geistern zu helfen, ihre Reise aus dem Land der Lebenden zu vollenden. Der Haken an der Sache ist, dass der typische antike Rahmen von Skully geplündert wurde, wobei die Teile an lokale Radsport-"Bosse" verteilt wurden, und hier beginnt Wheel World Gestalt anzunehmen, während du durch das Land reisen und diese geschickten Fahrer herausfordern musst, um sie zu schlagen und die Teile zurückzugewinnen, damit du die Tür öffnen und die Reise ins Jenseits beginnen kannst.

Da der Hauptcharakter von Kat ein Niemand ist, werden die verschiedenen Radsportveteranen natürlich nicht einfach eine Herausforderung von irgendjemandem annehmen, also musst du, bevor du diese Rennen beginnst, zuerst Rep (utation) aufbauen, indem du gegen andere Rennfahrer auf der ganzen Welt kämpfst und auch kleinere Ziele in diesen Aktivitäten erfüllst. Das Hauptziel dreht sich darum, in jedem Rennen unter den ersten drei zu landen, aber jedes Rennen hat die Nebenaufgaben, das Rennen zu gewinnen, das Rennen in einer schnellen Zeit zu beenden und auch während des Rennens Skate -ähnliche KAT-Buchstaben zu sammeln. Wenn du all diese Ziele abhakst, sammelst du schnell Rep und kannst die notwendigen Fahrradteile von Skully schnell wieder beschaffen.

Wheel World spielt sich so ab, dass es an Lonely Mountains: Downhill erinnert. Es ist ein einfaches Spiel, bei dem die meisten Mechaniken das Beschleunigen, Abbremsen und Wenden beinhalten und diese dann mit Ideallinienwissen und Risikobereitschaft kombinieren, um deine Gegner zu schlagen. Das mag zwar etwas herausfordernd klingen, aber Wheel World soll einfacher und einfacher zu erlernen und zu genießen sein, so sehr, dass Sie das Spiel in weniger als vier Stunden durchspielen können. Erwarten Sie im Wesentlichen keine Rennen, die Dutzende von Minuten dauern, da ein langes Rennen in der Regel mehr als vier Minuten dauert. Dies führt zu spannenden und unterhaltsamen Rennen, die dem Spieler nie viel mehr abverlangen, was zu schönen und charmanten Aktivitäten führt, die Sie finden und abschließen möchten.

Darüber hinaus gibt es eigentlich nicht viel mehr zu Wheel World. Sicher, es gibt eine kleine offene Welt zu erkunden, die mit verschiedenen Biomen und Orten gefüllt ist, die man besuchen kann, aber die Welt selbst ist nicht vollgepackt mit viel zu tun. Es gibt Sprünge und versteckte Strecken zu finden, hauptsächlich zum Spaß, sowie Beutekisten zu entdecken, die anpassbare Fahrradteile belohnen, aber diese sind eher eine Nebenaktivität, da die Kernsubstanz das Rennen ist.

Das soll nicht heißen, dass die Fahrradanpassung nicht erwähnenswert ist. Durch den Erwerb verschiedener Teile, sei es durch das Öffnen von Truhen oder das Gewinnen von Rennen, kannst du dein Fahrrad anpassen, indem du neue Rahmen, Sitze, Lenker, Schaltungen, Räder, Gabeln und mehr ausrüstest. Jedes hat unterschiedliche Attribute, Vorteile und Schwächen, ein bisschen wie das Optimieren eines Autos in Forza Horizon, und du kannst das perfekte Motorrad bauen, das zu deinem Spielstil passt. Für mich bedeutete das, eine griffige, leistungsstarke Maschine zu haben, die hohe Höchstgeschwindigkeiten erreichen und schnell beschleunigen konnte, während sie in Kurven und auf unwegsamem Gelände eine größere Herausforderung darstellte. Der Punkt ist, dass dieses System überraschend tiefgründig und komplex ist und die Fahrradanpassung zu einem echten Highlight von Wheel World macht.

Auch wenn es den Anschein haben mag, dass Wheel World ein bisschen wie ein One-Trick-Pony mit begrenzten Dingen zu tun ist, ist es in der Praxis ein gutes Beispiel für ein gut getaktetes und unvergessliches Indie-Erlebnis, eines, das nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, aber Sie fesseln und unterhalten wird, bis der Abspann läuft. Das Gameplay und die Mechanik sind einfach, machen aber Spaß, die Welt ist nicht mit einer überwältigenden Anzahl von Dingen überladen, die man tun kann, der lebendige Kunststil und die vielen charismatischen Charaktere sorgen dafür, dass sich die Welt lebendig anfühlt, und die Anpassungsmöglichkeiten sorgen für viel Tiefe. Wäre es für das Spiel von Vorteil, wenn es vertonte Dialoge gäbe, um das recht flache Audioprofil aufzubrechen, das sonst von Indie-Musik betont wird? Ich denke, das hätte Wheel World viel Charakter verliehen, aber da Dialoge weniger wichtig sind als bei einigen anderen Spielen, ist es in keiner Weise ein Dealbreaker.

Was ein bisschen frustrierend sein kann, ist die Verrücktheit des Spiels. Es gab unzählige Male, in denen sich gereizte Probleme negativ auf das Gesamtergebnis ausgewirkt haben, seien es KI-Rennfahrer, die mich ohne Konsequenzen von der Strecke gestoßen haben, Stürze, wenn ich buchstäblich nichts getroffen habe, Autos, die sich irrational verhalten haben und vieles mehr. Auch hier ist dies, wie das Fehlen von vertonten Dialogen, kein Dealbreaker, aber es ist sicherlich frustrierend, damit umzugehen, vor allem, da die Verrücktheit das Gameplay beeinträchtigt... Viel.

Letztendlich ist das, was Messhof hier geschaffen hat, ein wunderbares und charmantes Indie-Abenteuer. Wheel World ist ein leicht zu erlernendes und unterhaltsames Erlebnis, das dem Spieler nicht viel Investition abverlangt, obwohl es eine fabelhafte Balance aus unterhaltsamem Gameplay, einprägsamer Grafik und anpassbaren Funktionen bietet. Für einen Titel, den Sie im Laufe von zwei bis drei Tagen in seiner Gesamtheit sehen können, gibt es nicht viele Gründe, warum Sie Wheel World diesen Sommer nicht ausprobieren sollten.