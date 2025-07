HQ

Hobbits führen ein ruhiges und friedliches Leben. Sie pflegen ihre Gärten, pflücken Kräuter im Wald, fangen Fische in wunderschönen Seen, schmücken ihre Hütten, tanzen und genießen köstliche Abendessen mit den anderen Hobbits. Es sei denn, sie begeben sich mit einem magischen Ring auf gefährliche Abenteuer, aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Dies ist das ruhige Leben, das du in Tales of the Shire leben kannst, einem gemütlichen Lebenssimulator, der sich um Hobbits dreht. Du beginnst in aller Stille, indem du deinen eigenen Hobbit erschaffst, und verlässt dann deine Heimatstadt, um ein neues Hobbit-Leben in einer der schönsten Städte des Shire, Bywater, zu beginnen.

Schnell wird man von den anderen Hobbits begrüßt, bekommt ein leicht abgenutztes Häuschen zum Wohnen zugewiesen und dann beginnt auch schon das Leben als Hobbit. Du lernst schnell, wie du Gemüse in deinem Garten anbaust, wie du dein Ferienhaus dekorierst, wie du in der Küche kochst, wie du in den kleinen Seen rund um die Stadt fischst, wie du Kräuter und Beeren im Wald sammelst, wie du Dinnerpartys veranstaltest, um deine Freundschaften zu pflegen, und vieles mehr.

Allerdings ist nicht alles friedlich und ruhig in Bywater. Unter der Oberfläche brodelt Frustration, und ein paar mürrische Hobbits glauben nicht, dass Bywater ein echtes Hobbitdorf ist. Das ist etwas, das die Hobbits natürlich beschäftigt, und deshalb hast du die Aufgabe, ein altes Buch zu finden, in dem die Regeln der Stadt niedergeschrieben sind, damit die Angelegenheit ein für alle Mal geklärt werden kann.

Hier zeigt sich eines der grundlegenden Probleme des Spiels, nämlich dass die verschiedenen Aufgaben, die einem gestellt werden, nicht besonders interessant sind. Der Weg, dieses Buch zu finden, besteht darin, unzählige Male zwischen denselben drei oder vier Hobbits hin und her zu laufen, weil sie ziemlich vergesslich sind und sich daher nicht erinnern können, wer das Buch hat und wem sie es vielleicht gegeben haben. Die ersten 20 Minuten in Gesellschaft von Tales of the Shire bestehen also darin, zwischen einem Hobbit nach dem anderen hin und her zu laufen, und das ist einfach nicht sehr unterhaltsam. Und das ist nicht das einzige Mal, dass es passiert, ganz im Gegenteil.

Einige der anderen Missionen des Spiels sind mehr oder weniger gleich, nur mit unterschiedlichen Zielen, aber im Grunde macht man dasselbe, nämlich durch die Landschaft rennen, mit verschiedenen Hobbits sprechen, verschiedene Gegenstände an die Hobbits liefern, Dinge in der Umgebung finden (die normalerweise unglaublich leicht zu finden sind) und dergleichen. Es ist einfach nicht sehr interessant, und diese Aufgaben werden schnell trivial.

Interessanter ist der gesamte soziale Aspekt des Spiels und das ruhige Leben, das die Hobbits im Einklang mit der Natur führen. Dein Status in der Stadt und deine Freundschaften mit den anderen Hobbits sind sehr wichtig und müssen ständig gepflegt werden. Dies geschieht in der Regel durch kleine Dinnerpartys, bei denen du die Gerichte servierst, die den anderen Hobbits am besten schmecken. Es gibt insgesamt 120 Rezepte, die in verschiedene Arten von Lebensmitteln unterteilt sind, von Suppen, Eintöpfen und Braten bis hin zu Brot, Torten und Kuchen.

Um diese Partys zu veranstalten, musst du die richtigen Zutaten für die Gerichte sammeln, anbauen oder kaufen. Das Essen muss dann in einem überraschend fortschrittlichen Koch-Minispiel zubereitet werden, und je besser deine Gerichte auf die richtige Textur und nicht zuletzt auf den Geschmack der Gäste abgestimmt sind, desto mehr verbessert sich deine Beziehung zu ihnen und desto schneller schaltest du neue Rezepte, Möbel für deine Hütte und andere Dinge frei, die du brauchst.

Dieser Teil funktioniert überraschend gut, ebenso wie die Art und Weise, wie Du verschiedene Pflanzen anbaust. Du bekommst zum Beispiel qualitativ hochwertigeres Gemüse, wenn du es neben anderen Gemüsesorten pflanzt, zu denen es gut passt. Je besser die Zutaten, desto besser die Gerichte, desto glücklicher die Hobbits und desto mehr Rezepte und andere Dinge hast du zur Verfügung.

Es gibt mehr als 40 verschiedene Gemüsesorten, mehr als 25 verschiedene Kräuter und 12 verschiedene Obstbäume, die du in deinem Garten anbauen kannst. Wenn sich die Jahreszeiten ändern, ändern sich auch die Arten von Pflanzen, die Sie in Ihrem Garten anbauen können, und die Arten von Kräutern, die Sie in der Natur finden können, ändern sich ebenfalls. Das bedeutet, dass sich auch die Gerichte, die Sie in der Küche kreieren können, unterscheiden, da sich die Zutaten ausrotieren.

In den schönen Seen, die das Dorf umgeben, können Sie mehr als 30 verschiedene Fischarten fangen, so dass der gesamte Aspekt des Kochens, der Landwirtschaft und des Sammelns von Zutaten in der Natur ziemlich umfangreich und unterhaltsamer ist, als den anderen Hobbits im Dorf zu helfen. Leider kommst du um diese Aufgaben nicht herum, da sie neue Rezepte und andere Dinge eröffnen, die du brauchst, um zum Beispiel deinen Garten und deine Hütte zu erweitern.

Tales of the Shire ist ein visuell beeindruckendes Spiel. Die Umgebung strahlt Atmosphäre und Gemütlichkeit aus, verändert das Aussehen mit den Jahreszeiten, die Menüs sind wunderschön gestaltet und alles passt wirklich gut zusammen. Es ist klar, dass viel Arbeit in das Design des Spiels geflossen ist.

Die Designer haben auch eine clevere Möglichkeit geschaffen, sich in der Landschaft zurechtzufinden, zumindest auf dem Papier. Statt hässliche Computerspiel-Richtungspfeile in der wunderschönen Landschaft zu platzieren, musst du kleinen blauen Vögeln folgen, die auf Schildern, Brücken und Zäunen landen. Du musst diese Vögel im Auge behalten und darauf achten, in welche Richtung sie blicken, denn der Weg, den sie gehen, ist der Weg, den du gehen musst, um dein Ziel zu erreichen. Es ist eine ziemlich gute Idee, aber es ist etwas gewöhnungsbedürftig, und manchmal scheint es, als würden die Vögel zurückfallen, und dann muss man am Ende auf sie warten. Darüber hinaus kann es an bestimmten Orten, wie z.B. auf dem Stadtplatz, schwierig sein, die Vögel zu finden, so dass es zwar eine ziemlich gute Idee ist, die sich gut in die Spielwelt einfügt, aber leider nicht immer optimal funktioniert.

Wie bereits erwähnt, ist Tales of the Shire wirklich wunderschön gestaltet, weshalb es besonders bedauerlich ist, dass es wahrscheinlich eines der unoptimiertesten Spiele ist, die ich seit sehr langer Zeit gespielt habe. Wir haben das Spiel auf einem PlayStation 5 Pro getestet, und selbst auf diesem Gerät ruckelt und verzögert sich die Grafik. Normalerweise bin ich nicht übermäßig empfindlich für so etwas (ich bin in der Lage, mich daran anzupassen), aber hier ist es so schlimm, dass es schwer ist, es zu übersehen. Nach etwa einer Stunde setzen leichte Kopfschmerzen ein, und es ist nicht schön anzusehen, und wir hoffen, dass es sehr bald behoben wird.

Der Ton ist angenehm, mit einem schönen und passenden Soundtrack und feinen Soundeffekten. Es gibt viele Dialoge im Spiel, aber leider wird nichts davon vertont. Es war wohl eine Frage des Budgets, aber sie hätten eine einfache Schwätzersprache erfinden können, wie in so vielen anderen Spielen, aber das haben sie auch nicht getan, so dass es fast völlig still ist, wenn die Hobbits miteinander reden (abgesehen von ein paar Grunzen und Ausrufen hier und da), und es wirkt etwas seltsam.

Tales of the Shire wurde im Vorfeld seiner Veröffentlichung mehrmals verschoben, und es scheint, dass keine weiteren Verzögerungen mehr zulässig sind. Leider scheint das Spiel noch nicht ganz fertig zu sein, und es hätte sicherlich etwas mehr Zeit im Ofen gebrauchen können, um seine Leistung zu verbessern, denn es ist wirklich nicht auf der Höhe der Zeit.

Die grundlegenderen Dinge mit den langweiligen und monotonen Aufgaben sind jetzt wahrscheinlich schwieriger zu erledigen, aber leider ziehen sie auch den Eindruck des Spiels nach unten, während die gemütlichen Aufgaben zu Hause in der Hütte und im Garten gut und erstaunlich gut funktionieren und leicht mehrere Spieltage füllen können.

Tales of the Shire kann es teilweise mit Spielen wie Animal Crossing, Cozy Grove und Stardew Valley aufnehmen, und hier greift es einfach zu kurz. Es macht auch keinen wirklichen Gebrauch von der Tatsache, dass es tatsächlich eine The Lord of the Rings -Lizenz hat, als ob man die Hobbits durch einige andere kurzbeinige Charaktere ersetzen und hier und da ein paar Dialogbrocken ändern würde, könnte es jedes Spiel sein.

Tales of the Shire macht viele Dinge richtig, aber es gibt auch grundlegende Dinge, die es einfach nicht ganz richtig macht, und die das Spiel mehr beeinflussen, als du vielleicht denkst. Aber wenn du auf der Suche nach einem gemütlichen Lebenssimulationsspiel bist, das du über den Sommer spielen kannst, oder wenn du einfach alles mit dem Namen The Lord of the Rings ' besitzen musst, dann schau dir Tales of the Shire an, aber sei darauf vorbereitet, dass das Leben als Hobbit nicht ganz so einladend ist, wie du vielleicht denkst.