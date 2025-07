HQ

Auf den ersten Blick bietet Wuchang: Fallen Feathers nicht viel, was den Titel von der Masse abhebt. Soulsborne-Spiele wurden in den letzten 15 Jahren bis zum Überdruss entwickelt, und mit Abenteuern wie Wo Long: Fallen Dynasty und Black Myth Wukong hat sich die Karte der chinesischen Mythologie auch bei mehreren Gelegenheiten gespielt, und wir sprechen nur über die letzten paar Jahre. Die Arbeit bergauf scheint Entwickler jedoch nichtLeenzee abzuschrecken, und nachdem ich etwa 40 Stunden dieses herausfordernden Action-Juwels gespielt habe, kann ich verstehen, warum sie ihrem ursprünglichen Plan treu geblieben sind, denn das ist beeindruckend, und mit vielen Inhalten zum Erkunden und einem reduzierten Preis ist es einfach, es allen Fans des Genres zu empfehlen.

Die Ästhetik mag vertraut sein, aber das macht die Umgebungen nicht weniger schön.

Der Schauplatz von Fallen Feathers ist ein alternatives altes China, und mit riesigen Imperien und langlebigen Dynastien im Hintergrund folgen wir unserer Hauptfigur namens Bai Wuchang. Dieser geschickte Piratenkrieger leidet, etwas klischeehaft, wie man sagen muss, an Gedächtnisverlust und wird gleichzeitig von etwas befallen, das "Das Gefiederte" genannt wird. Dieses pestähnliche Leiden lässt langsam Federn aus der Haut wachsen und treibt den Betroffenen nach und nach in den Wahnsinn. Ohne Behandlung verwandelt sich der Betroffene schließlich in ein blutrünstiges Monster, und da es keine bekannte Heilung gibt, ist die Diagnose mehr oder weniger ein Todesurteil für jeden, der sich damit ansteckt. Die Zeit drängt daher für unseren vergesslichen Hauptcharakter, und es liegt an dem Spieler, das Geheimnis hinter dieser seltsamen Krankheit zu lösen und ein Heilmittel zu finden, bevor Wuchang verloren geht.

Es gibt viel Dunkelheit und Elend.

Die Geschichte selbst ist nicht preisgekrönt, aber im Gegensatz zu den kryptischen Geschichten von FromSoftware bekommen wir diesmal eine offenere Erzählung mit klaren Pinselstrichen, die die Richtlinien malen und die verschiedenen Motive der Charaktere beleuchten. Sicher, es gibt immer noch viele subtile Rätsel und zweischneidige Untertöne, die zu befriedigenden Enthüllungen führen können, aber erwarten Sie nicht die gleiche Art von komplizierter Geschichte, die beispielsweise in Elden Ring zu finden ist – im Guten wie im Schlechten.

In Bezug auf das Gameplay lehnt es sich jedoch viel mehr an Miyazaki und seine immens beliebte Dark Souls -Serie an. Abgesehen von den offensichtlichen Eckpfeilern, die man mittlerweile von einem sogenannten Souls Adventure erwarten kann, wurden vor allem im Environment Design die besten Elemente aus dem Urvater des Genres kopiert. Die gleiche Art von genialen und miteinander verbundenen Karten, die in Dark Souls 3 und Bloodborne zu finden sind, gibt es auch hier zu erkunden, und manchmal fühlt es sich wirklich so an, als wäre man wieder in Yarnham oder Lothric, wenn auch mit einer anderen Ästhetik. Das mag sicherlich von einigen als Kritik aufgefasst werden, aber da die genannten Abenteuer zu den besten Spielerlebnissen gehören, die ich je hatte, ist es mehr echtes Lob für Wuchang: Fallen Feathers als jede Art von vernichtender Kritik daran, dass man nachahmen will.

Besonderes Lob verdienen die Lichteffekte, die jedem Ort ein einzigartiges Gefühl verleihen.

Allerdings ist nicht alles von den verschiedenen Meisterwerken von FromSoftware kopiert; Leenzee schafft es auch, viele seiner eigenen interessanten Zutaten hinzuzufügen, die das Grundrezept aufpeppen. Die Kämpfe zum Beispiel sind eine solche Sache, bei der man ermutigt wird, gut zu spielen, um besser abzuschneiden. Wenn du den Zeitpunkt triffst, an dem du dich vor eingehenden Angriffen entziehen oder ein schwingendes Schwert parieren musst, wirst du mit etwas belohnt, das sich "Himmelsgeborene Macht" nennt. Dies ist ein Nebeneffekt von The Feathering, und wenn du genügend Punkte dieses Wertes gesammelt hast, kannst du verschiedene Spezialangriffe entfesseln oder Zaubersprüche verwenden, die dir in den anspruchsvollsten Schlachten helfen können. Es gibt keine klassische "Manaanzeige", die man wie in klassischen Rollenspielen mit verschiedenen Heiltränken auffüllen kann, sondern nur wenn man sich Gefahren aussetzt und mit Finesse spielt, kann man die fortgeschritteneren Manöver des Spiels nutzen. Im ersten Moment mag es für einen Magieanwender vielleicht ungewohnt sein, aktiv Risiken auszusuchen, anstatt aus sicherer Entfernung Zauber zu wirken, aber ich mag es sehr, wie man seine eigene Sicherheit opfern muss, um vorübergehend stärker zu werden.

Es gibt viele Höhlen zu erkunden.

Ein weiteres interessantes System kommt von etwas, das einfach "Wahnsinn" genannt wird. Jedes Mal, wenn du stirbst, nimmt deine innere Zerrissenheit zu, und wenn der Zähler das Limit erreicht, musst du dich deinen Dämonen in Form eines Spiegelbildes deines eigenen Charakters stellen. All dein Geld zu verlieren und dann gezwungen zu sein, mit einer schnellen und tödlichen Version von dir selbst zu ringen, um deinen Reichtum wiederzuerlangen, ist eine nervenaufreibende Erfahrung, und wenn du das Spiel vorher für schwierig hieltest, wird es nicht einfacher, wenn du gezwungen bist, deinen eigenen mörderischen Wahnsinn zu bekämpfen. Dieses Madness hat jedoch auch seine Vorteile. Je mehr du dir erlaubst, dich dem hinzugeben, desto stärker wirst du in deinen eigenen Angriffen. Sicher, du nimmst gleichzeitig mehr Schaden, aber wenn du von deiner Geschicklichkeit und deiner Fähigkeit, deine Tastendrücke zu timen, überzeugt bist, kannst du dieses System nutzen, um die Oberhand zu gewinnen. Du kannst Wuchangs Seelenfrieden auch gegen eine Reihe attraktiver Gegenstände eintauschen, und manchmal musst du die Vorteile einer härteren Herausforderung gegen das Füllen deiner Taschen oder die Verbesserung deiner eigenen Kampffähigkeiten abwägen.

Der Entwicklungsbaum bietet unzählige Möglichkeiten, und Sie sind immer frei zu experimentieren.

Wuchang: Fallen Feathers ist ein herausforderndes Spiel, aber es bestraft die Spieler nicht unnötig. Klar, es gibt hier und da ein paar Fallen, in denen man in klassischer FromSoftware-Manier in den sauren Apfel beißen muss oder wo der Frust fast die Oberhand über die Spielfreude gewinnt. Glücklicherweise wird dies jedoch dadurch ausgeglichen, dass die Spieler sehr flexibel sein können, wie sie ihren Charakter aufbauen möchten. Jedes Mal, wenn du aufsteigst, kannst du deinem Entwicklungsbaum einen Punkt hinzufügen, und es gibt bestimmte Zweige, die auf der Art der Waffe basieren, die du verwenden möchtest. Wenn du zum Beispiel hauptsächlich deine treue Streitaxt benutzt, solltest du so viele Punkte wie möglich zum Entwicklungsbaum hinzufügen, da dies die Attribute sind, die den Schaden erhöhen. Wenn du jedoch auf einen Feind triffst, der eine andere Herangehensweise erfordert, oder einfach nur einen anderen Spielstil erkunden möchtest, kannst du dies tun, ohne bestraft zu werden und ohne spezielle Gegenstände zu benötigen. Ich selbst habe mich innerhalb derselben Spielsitzung vom Schwingen flexibler Samurai-Schwerter zu mächtigen Streitäxten entwickelt, und sobald man auf einen Feind trifft, den man für zu mächtig hält, ist es schön, experimentieren zu können, ohne stundenlang grinden zu müssen, um mächtige Erfahrungspunkte zu sammeln.

Einer von mehreren herausfordernden Bossen.

Souls Ein Spiel wäre nicht komplett ohne seinen gerechten Anteil an herausfordernden Bossen, und obwohl einige der früheren Kreationen des Spiels nicht als Meisterwerke eingestuft werden können, gibt es in den letzten Teilen des Abenteuers ein paar Schlachten, die zu den absolut besten des Genres gehören. Ein Beispiel dafür war ein Kampf mit einer vom Krieg zerrissenen Königin, die Magie einsetzen und ihre Beine wie ein hart tretendes Vollblutpferd einsetzen konnte. Diese Kombination von Kampffähigkeiten bedeutete, dass der Spieler die meiste Zeit auf Distanz bleiben musste, und da die weibliche Monarchin es nicht eilig hatte und sich langsam und majestätisch auf den Charakter des Spielers zubewegte, ähnelte der Kampf einem American-Football-Spiel. Stellen Sie sich ein paar schnelle Sekunden intensiver Action vor, gefolgt von Ozeanen von Zeit, in denen sich ein spannender Positionskampf in Zeitlupe abspielte. Es war ein Kampf voller Luft und negativem Raum, ganz einfach, aber einer, der dich herausgefordert und zufrieden zurückließ, sobald du als Sieger hervorgingst.

Miyazaki-Einflüsse überall.

Auf den ersten Blick bietet Wuchang: Fallen Feathers nicht viel, um sich von der Masse abzuheben. Es ist ein weiteres Soulsborne-Abenteuer, das dem Weg folgt, den FromSoftware und unzählige Nachfolger über fast zwei Jahrzehnte hinweg vorgezeichnet haben. Chinesische Mythologie und Ästhetik wurden auch schon in anderen Abenteuern verwendet, und inzwischen hat sich die Neuheit bis zu einem gewissen Grad abgenutzt. Es liegt jedoch in der wahren Natur des Spiels, mit der Kontrolle in den Händen und der Freude am Entdecken im Fokus, dass Leenzee das schafft, woran viele andere Dark Souls Nachahmer scheitern. Es schafft es, eine ähnliche Art von Spielfreude zu erzeugen, die Miyazaki und sein FromSoftware-Team in Etappen entwickelt haben, und selbst wenn Finesse und tief verwurzelte Meisterschaft nicht in gleichem Maße vorhanden sind, reicht es aus, um Lust auf mehr und dann wieder ein bisschen mehr zu machen.