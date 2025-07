HQ

Nach der bahnbrechenden Zero Escape -Trilogie haben Kotaro Uchikoshi und sein Entwicklerteam bei Spike Chunsoft eine neue IP in Angriff genommen. AI: The Somnium Files wurde 2019 veröffentlicht, und obwohl das Tempo und die Intensität etwas geringer waren als in den Zero Escape -Spielen, war die Qualität genauso hoch. Dies war eine Visual Novel mit wahnsinnig hohem Produktionswert, gut geschriebenen Charakteren und einer verrückten, aber dennoch kohärenten Handlung. Das Gleiche könnte man über die Fortsetzung AI: The Somnium Files nirvanA Initiative aus dem Jahr 2022 sagen, daher war ich sehr aufgeregt, als ich in das neueste Kapitel No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files eintauchte, das chronologisch zwischen den beiden vorherigen Spielen angesiedelt ist.

Allerdings bekomme ich gleich in der Eröffnungssequenz ein ungutes Gefühl. Wo das erste Spiel sich allmählich, fast verführerisch öffnete und dich langsam in sein einzigartiges Universum lockte, wirft dich No Sleep For Kaname Date kopfüber in mehrere verwirrende und unzusammenhängende Szenen. Unsere Hauptfigur, der Polizist Kaname Date, ist auf der Flucht vor einer Gruppe schwarz gekleideter Handlanger, und kurz darauf wird der Nebenprotagonist des Spiels Iris Sagan, ein Internet-Idol aus den vorherigen Spielen, plötzlich von Außerirdischen entführt - so scheint es jedenfalls. Um unversehrt nach Hause zu kommen, muss Iris nun eine Reihe genialer Escape Rooms vollenden, während Date in vertrauterer Umgebung versuchen muss, herauszufinden, wo in der Welt (oder vielleicht außerhalb dieser Welt) Iris ist.

Beginnen wir mit den Escape Room Sequenzen. Wenn Sie Zero Escape gespielt haben, werden Sie sich zweifellos wie zu Hause fühlen. Die Benutzeroberfläche ist so ziemlich die gleiche, wie wir sie in Zero Time Dilemma gesehen haben, und sogar einige Soundeffekte werden wiederholt. Leider leidet No Sleep For Kaname Date unter dem gleichen Problem wie Zero Time Dilemma - die Qualität ist nicht so hoch wie in den älteren Spielen der Entwickler. Es gibt immer noch Rätsel, bei denen dich die Lösung trifft wie Newtons Apfel, und du fühlst dich plötzlich wie der klügste Mensch der Welt und wie ein Idiot (weil du die offensichtliche Lösung nicht früher gesehen hast). Dies gilt zum Beispiel für eine frühe Sequenz, bei der Sie einige Ziffern manipulieren müssen. Aber leider gibt es nur wenige ernsthafte Denksportaufgaben. Allzu oft geht es nur darum, mit allen Objekten zu interagieren – dann kommt die Lösung fast von alleine.

Es ist nicht so, dass das Spiel es nicht versucht. So wird z.B. schnell ein weiterer Charakter eingeführt, mit dem Iris zusammenarbeiten muss, um die vielen Rätsel zu lösen. Aber es funktioniert nie wirklich. Symptomatisch dafür ist die Sequenz Third Eye, die am Ende eines jeden Escape Rooms erscheint. Hier stehen Sie vor zwei unmöglichen Fluchtwegen, und dann geht es darum, einen dritten Weg zu finden. Da die beiden falschen Lösungen aber schon im Vorfeld durchgestrichen sind, untergräbt sich die Mechanik ziemlich selbst, und zu allem Überfluss bekommt man auch noch einen nervigen Timer zugeworfen. Das Zeitlimit macht die Rätsel nicht besser, es frustriert dich nur und zwingt dich, neu zu starten oder neu zu laden.

Abgesehen davon sind die Escape-Sequenzen nicht schlecht. Sie verblassen einfach im Vergleich zu den bisherigen hervorragenden Arbeiten des Entwicklers in 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und Virtue's Last Reward.

Die Idee, am Ende der verschiedenen Escape Rooms eine alternative Lösung finden zu müssen, ist gut. Es ist nur nicht besonders gut umgesetzt.

Im Vorfeld war ich ziemlich aufgeregt, dass die neuen Escape Rooms die Somnium -Sequenzen der Serie ergänzen würden, da ich, wie viele andere Spieler, eine etwas gemischte Beziehung zu diesem Teil des Spiels hatte. Dabei handelt es sich um eine Art Traumtherapie, bei der Date mit Hilfe seines KI-Gefährten AIBA die tiefste Psyche von Verdächtigen und Zeugen untersucht. Die Sequenzen waren schon immer visuell beeindruckend und ein hervorragendes Vehikel für die Erzählung des Spiels. Aber - vielleicht nicht überraschend - Träume sind assoziativ und oft etwas zufällig, was es schwierig macht, sie in ein gut funktionierendes Gameplay umzusetzen. No Sleep For Kaname Date schafft dies jedoch recht gut.

Konkret funktioniert Somnium so, dass Sie sich als AIBA bewegen und eine oft fragmentierte Landschaft erkunden können, die mit mehr oder weniger eigenartigen Objekten gefüllt ist. Genau wie in realen Träumen sind einige Objekte ziemlich zufällig - Überreste zufälliger Gedanken oder unbedeutender Beobachtungen - während andere eine tiefe symbolische Bedeutung haben. Was ist also wichtig und was ist nur Lärm in der Großhirnrinde? Das finden Sie heraus, indem Sie mit den Objekten interagieren. Es gibt typischerweise 3-4 Optionen für jedes Objekt, und wenn du die richtige Handlung für ein bedeutendes Objekt wählst, tauchst du langsam tiefer in die vielen Schichten des Bewusstseins ein, während sich der Nebel lichtet und ein roter Faden auftaucht.

Ja, es ist anfangs noch Versuch und Irrtum. Aber je mehr du über die Person lernst, mit der du dich "synchronisierst" (um die Terminologie des Spiels zu verwenden), desto einfacher ist es, genau herauszufinden, wie du dich in ihrem Kopf verhalten sollst. Denn es steckt tatsächlich eine Logik dahinter, auch wenn es oft gegen die symbolischen und konkreten Bedeutungen von Wörtern und Gegenständen verstößt.

Was in den verschiedenen somniums besonders gut funktioniert, ist ihr Tempo und ihre Intensität. Anders als in den Escape-Sequenzen kann man nicht einfach an allem herumfummeln. Sie haben nur sechs Minuten in jedem Somnium, und jedes Mal, wenn Sie mit einem Objekt interagieren, wird eine vorgegebene Anzahl von Sekunden von der Uhr abgezogen. Das Gleiche gilt, wenn du deinen Charakter bewegst, ansonsten aber die Zeit stehen bleibt, was in der Praxis dazu führt, dass ein Somnium oft über eine halbe Stunde dauert. Die Struktur bedeutet, dass du für deine Fehler bestraft wirst (aber selten zu hart), und umgekehrt wirst du auch für gute Beobachtungen belohnt, entweder indem du in der Sequenz vorankommst oder indem du einen kleinen Bonus freischaltest, der die verlorene Zeit in einer zukünftigen Aktion reduziert. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr übrigens sowohl für somniums als auch für Escape Rooms anpassen, was eine schöne Ergänzung ist.

Die Traumsequenzen waren zu meiner Überraschung eines der absoluten Highlights des Spiels.

Wenn du nicht gerade versuchst zu fliehen oder tief in verdrängte Erinnerungen einzutauchen, ist No Sleep For Kaname Date ein sehr traditionelles japanisches Abenteuer. Das bedeutet, dass Sie in erster Linie relativ statische Umgebungen mit einem Cursor in der ersten Person erkunden. Gelegentlich müssen Sie ein bestimmtes Objekt drücken, um fortzufahren. Aber es gibt hier keine Rätsel wie in westlichen Abenteuerspielen. Obwohl es Interaktivität gibt, auch durch Quick-Time-Events, drückt man sich vor allem durch eine schier endlose Menge an Dialogen.

Das stellt natürlich nicht nur hohe Anforderungen an die Dialoge und die Story des Spiels, sondern auch an die Präsentation, also den Ton und die Optik. Leider erreicht das Spiel in dieser Hinsicht nicht ganz die Höhen der vorherigen Kapitel.

No Sleep for Kaname Date ist ein japanisches Spiel im wahrsten Sinne des Wortes.

Den scharfen Anime-Grafiken und dem atmosphärischen Sound fehlt es nicht wirklich an nichts, aber hier wird viel recycelt. Du sprichst mit den gleichen Charakteren und bewegst dich immer wieder zwischen den gleichen Orten. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, dies ist jetzt das dritte Spiel in Folge, in dem wir in der Talentagentur Lemnisgate abhängen und mit der vollbusigen Rezeptionistin flirten; das dritte Spiel in Folge, in dem wir dasselbe leere Lagerhaus an der Uferpromenade besuchen und von unserer Adoptivtochter Mizuki ausgeschimpft werden; das dritte Spiel in Folge, das wir über die breiten Boulevards von Tokio fahren, während eine Projektion unseres Assistenten AIBA die neuesten Entwicklungen in dem Fall zusammenfasst. Nun, Sie können natürlich hier anfangen - AIBA erklärt im Laufe der Zeit, wer die verschiedenen Charaktere sind - aber ich vermute, dass die meisten, die dieses Spiel kaufen, bereits mindestens eines der vorherigen Kapitel gespielt haben.

Was noch schlimmer ist, No Sleep For Kaname Date ist nicht ganz so gut geschrieben wie seine Vorgänger. Kazuya Yamada hat die Rolle des Game Directors und Lead Writers übernommen, während der übliche Frontmann der Serie, Uchikoshi, als Scenario Supervisor in den Hintergrund tritt. Vielleicht um zu zeigen, dass sie die Charaktere verstehen, konzentrieren sich die neuen Autoren zu sehr auf ihre äußeren Macken und zu wenig auf ihren inneren Kern. Das Ergebnis ist, dass einige von ihnen fast wie Parodien auf sich selbst erscheinen - was leider oft passiert, wenn Charaktere an neue Autoren weitergegeben werden. Aber klar, es war ein heikler Spagat, den auch die vorherigen Spiele nicht immer beherrschten.

Ich bin ein wenig hin- und hergerissen, was Kaname Date im Besonderen angeht. Ich mag es immer noch, dass er einen frechen, seien wir ehrlich, unangemessenen Ton hat, weil er es immer noch schafft, in Situationen, die es eigentlich erfordern, ernst oder mitfühlend zu sein. Wir alle kennen so jemanden. Auf der anderen Seite darf seine Faszination für Pornomagazine aber viel zu viel Raum einnehmen. Am Anfang war es nie ein besonders lustiger Witz, aber jetzt scheint es eher eine psychische Störung zu sein, die anscheinend auch einige der anderen Charaktere infiziert hat.

Wir müssen der AIBA zustimmen - unser lieber Protagonist ist eindeutig verletzt worden.

Ich kann nicht viel über die Geschichte selbst und die Gesamthandlung sagen, da Spike Chunsoft sehr restriktiv war, um Spoiler zu vermeiden. Aber ich spoilere wahrscheinlich nichts, wenn ich sage, dass die Geschichte wieder einmal auf eine überraschende Art und Weise erzählt wird, bei der man immer wieder denkt: "Das kann nicht funktionieren", nur um zu sehen, wie sich alles zufriedenstellend fügt. Chronologisch zwischen den beiden vorherigen Spielen angesiedelt, ist der erzählerische Spielraum der Autoren begrenzt, aber ich denke tatsächlich, dass sie damit durchkommen, selbst mit dieser Einschränkung.

Wenn ich diese Rezension noch einmal lese, klinge ich sehr negativ. Aber tatsächlich ist No Sleep For Kaname Date immer noch ein gutes Spiel. Es leidet nur darunter, dass es zwei meisterhaften Spielen folgt. Gemessen an seinen eigenen Vorzügen ist es immer noch ein japanisches Abenteuer mit himmelhohen Produktionswerten, einer faszinierenden Geschichte, lustigen Charakteren und, zumindest meiner Meinung nach, guter englischer Sprachausgabe. Achten Sie nur darauf, Ihre Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben.