Ich beneide Nintendos Studio in Tokio wirklich nicht um die Aufgabe, die es mit jedem seiner Spiele zu bewältigen hat. Im Moment befindet sich EAD Tokyo auf einem Generationenlauf, der auf zwei zeitlosen Super Mario Galaxy -Projekten und dann dem wohl besten 3D-Plattformer aller Zeiten, Super Mario Odyssey, basiert. Das nächste Spiel auf dem Programm ist Donkey Kong Bananza, ein Spiel, das seine eigenen Erwartungen mit sich bringt und weitgehend das erste große Beispiel dafür ist, was die Nintendo Switch 2 -Hardware auf den Tisch bringen kann. Unnötig zu erwähnen, dass bei diesem epischen und mit Spannung erwarteten Titel viel auf dem Spiel steht.

Vor ein paar Wochen hatte ich den Luxus, einen Teil von Bananza für eine Vorschau zu spielen, in der ich erwähnte, dass die breite Palette an mechanischer Tiefe den Mangel an Richtung im Spiel und den weniger erzählerisch verfeinerten Ansatz größtenteils ausgleicht. Nach deutlich mehr Stunden stehe ich zu diesem Eindruck, da DK Bananza, so lustig und abwechslungsreich es auch sein kann, es nicht geschafft hat, das gleiche Maß an Staunen und Staunen einzufangen wie Odyssey oder die Galaxies zuvor es getan haben. Nun, lassen Sie mich eines klarstellen: Ich sage keineswegs, dass Bananza ein schlechtes Spiel ist, sondern nur, dass ich nicht glaube, dass es der Exzellenz gerecht wird, die die Projekte, die vor ihm kamen, erreicht haben. Aber wie auch immer, kommen wir zu den komplizierteren Details.

Donkey Kong Bananza stellt den berühmten Affen in den Mittelpunkt eines Abenteuers, in dem es darum geht, immer tiefer in einen Planeten einzutauchen. Der Grund dafür ist, dass DK die Aufgabe hat, eine gierige und wahnsinnige Gruppe, die als Void Company bekannt ist, daran zu hindern, das Zentrum des Planeten zu erreichen und den Schatz zu ernten, den sie besitzt. Dieser immense Aufwand erfordert das Durchlaufen verschiedener Layers, bei denen es sich effektiv um hochstilisierte und einzigartige Reiche oder Welten handelt, von denen jede neue Mechaniken bietet, die es zu meistern, Feinde zu überwinden und Umgebungsrätsel zu lösen gilt. Während du tiefer und tiefer gräbst, stößt du auf verschiedene neue Charaktere, Verbündete oder Bedrohungen und beginnst, die übergreifende Geschichte zusammenzusetzen, in deren Mittelpunkt die liebenswerte Teenager-Gefährtin Pauline steht.

Die Erzählung selbst ist ein bisschen wie eine seltsame Pille, die man schlucken muss, denn es gibt Kernelemente und Themen, die dieses Abenteuer grundlegend definieren, aber aufgrund der Struktur von DK Bananza kann man ganze Layers gehen, ohne mit einem NPC sprechen zu müssen, was bedeutet, dass die Beats der Geschichte oft auf der Strecke bleiben. Die Idee, dass eine Kerngeschichte nicht im Mittelpunkt des Spiels steht, erstreckt sich auch auf die Funktionsweise des Leveldesigns, da man nicht jeden Layer auf eine bestimmte Weise durchläuft und auf der Reise auf zentrale und entscheidende Momente trifft. Vielmehr werden Sie in etwas hineingeworfen, das man am besten als Sandbox beschreiben kann, und erhalten die Werkzeuge und die Freiheit, das nächste Layer zu erreichen, wie und wie Sie es für richtig halten. Für mich bedeutete das zum Beispiel, herumzuwandern und die verschiedenen Sammlerstücke zu jagen, während ich dabei die ziemlich ähnlichen Schlüsselmomente der Geschichte abhakte. Es ist nichts Falsches daran, das Spiel auf deine Weise zu spielen, aber es ist erwähnenswert, dass die freiere Natur von DK Bananza bedeutet, dass du das Gefühl haben kannst, als würdest du einfach durch eine Landschaft planieren und nicht auf komplizierte neue Teile davon stoßen.

Für mich ist das auch die größte Stärke und Schwäche von DK Bananza. Die mechanische Tiefe, die hier geschaffen wurde, die Möglichkeit, Levels in Stücke zu schlagen und eigene Wege und Wege zu Sammelobjekten und versteckten Bereichen und dergleichen zu entwickeln, ist eine fantastische Idee, die den Spielern Handlungsfähigkeit und Wahlmöglichkeiten verleiht. Dies ist ein 3D-Plattformer ohne Schienen oder Einschränkungen bei der Art und Weise, wie du deine Geschäfte machst, aber das geht auf Kosten eines Großteils des Gameplays, das sich ziemlich ähnlich anfühlt und vielen der Levels ein gewisses Maß an Einprägsamkeit fehlt. Wenn du zum ersten Mal in das Lagoon Layer fällst und die Partikeleffekte in vollem Umfang siehst, während du Steine und Schmutz wie ein ausgedienter Bagger vernichtest, ist das ein fantastisches Gefühl, das dir ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern wird. Aber nach 20 Stunden pulverisierendem Gelände, sobald man ein weiteres neues Layer erreicht hat und zum xpeenten Mal weitere 70+ Bananadium Gems zum Sammeln sieht, plus über 60 von einem Fossil -Typ, plus 10 von einem anderen, und noch einen, um das hinzuzufügen, beginnt das Wunder zu sickern und stattdessen sehnt man sich nach dem verfeinerten und herausfordernderen Plattformer-Erlebnis, das die Super Mario -Projekte boten.

Der Punkt ist, dass DK Bananza trotz all seiner mechanischen Tiefe in der Praxis tatsächlich ein bisschen wie ein One-Trick-Pony ist. Er lebt und stirbt von seiner Zerstörungsphysik, und selbst diese hat ein paar Knicke in seiner Rüstung. Wenn man tiefer in die Welt eintaucht, flippt die Kamera aus und wird zu einem Albtraum, den man manipulieren kann, die Beleuchtungs-Engine ist ein wenig problematisch, besonders wenn man sich in unterirdischen Bereichen ohne Lichtquelle befindet, das eigentliche Gameplay als Ganzes ist um die Kernmechanik von DKs Schlagangriff herum aufgebaut und ehrlich gesagt ist alles andere nur Flair, das meistens nicht allzu wichtig ist. Ich will nicht lügen, dass Pauline eine viel bessere und interessantere Begleiterin ist als zum Beispiel Cappy, aber die Tiefe, die Cappy bot, stellt das, was Pauline auf den Tisch bringt, in den Schatten, und das erstreckt sich auch auf die Action und die grundlegende Mechanik.

Es gibt etwas zu feiern an den 3D-Plattformern von Nintendo und wie sie für ein breites Spektrum von Zielgruppen und demografischen Gruppen anwendbar sind, aber das bedeutet sicherlich nicht, dass es zum Beispiel auf Kosten ziemlich langweiliger Kämpfe gehen muss. Einige der denkwürdigsten Momente in einem 3D-Mario-Spiel sind die epischen Schläge mit Bowser, während in Donkey Kong Bananza Bosse oft ein Witz mit sehr geringer mechanischer Reichweite sind. Auch hier fühlt es sich so an, als ob ein so massiver Schwerpunkt auf die zerstörerische Physik und das Leveldesign gelegt wurde, dass einige der anderen wichtigen Aspekte auf der Strecke geblieben sind.

Aber es ist immer noch ein sehr hochwertiger 3D-Plattformer von Nintendo. Dies ist ein Unternehmen, in dem sich alles andere als reine Exzellenz anfühlt, als würde man den Ball fallen lassen, und genau das ist hier der Fall. Wir sprechen immer noch von einem Spiel, das dich immer wieder überraschen kann, indem es dich alleLayers ein oder zwei Stunden in völlig unterschiedliche Umgebungen schickt und dies dann mit einer breiten Palette von Feinden kombiniert, die es zu überwinden gilt, Rätseln, die es zu meistern gilt, Herausforderungen, die es zu meistern gilt, und Hunderten und Aberhunderten von Sammelobjekten, die es zu finden und zu sammeln gilt. Es gibt einen Charme, den nur wenige andere Spiele erreichen können, mit der Beziehung zwischen DK und Pauline, die vor Charisma strotzt, während viele der anderen Personen auf der Reise einem auch Grund zum Lächeln geben. Seien es die fantastischen Lieder, die hervorbrechen, wenn man ein Bananza -Formular aktiviert und sich in Zebra-Kong verwandelt, zum Beispiel, oder vielleicht das Gefühl der Nostalgie, das ausbricht, wenn man ein Herausforderungslevel betritt und sich in einem traditionellen Side-Scrolling-Donkey Kong 2D-Abenteuer wiederfindet. Es gibt so viele wundervolle Momente, die ein Gefühl der Freude hervorrufen, und das ist, bevor ich überhaupt in die Nische eingestiegen bin, und ehrlich gesagt seltsame Elemente, von denen ich annehmen würde, dass die Mehrheit der Spieler sie nie berühren wird, wie z.B. die offenkundig chaotische Kooperative oder der obskur versteckte DK Artist -Modus.

Nintendo hat sich eindeutig dafür entschieden, in diesem Spiel mechanisch über sich hinauszugehen, und ich kann das schätzen, aber es war nicht immer zum Wohle des Gesamtganzen, und das ist meiner Meinung nach der Punkt, an dem Donkey Kong Bananza am meisten stolpert. Wenn du 3D-Plattformer magst, wirst du viel Spaß mit diesem Spiel haben und Stunden damit verbringen, Levels auf der Jagd nach versteckten Banandium Gems und Fossils zu zertrümmern. Aber du wirst auch bestimmte, sich wiederholende Systeme bemerken, sei es die ständige Notwendigkeit, die Hände auf den Boden zu klatschen, um DKs Sonar konstant aktiv zu halten, die fast irrelevante des RPG-ähnlichen Fortschrittssystems oder die Tatsache, dass sich viele der Bananza -Formen miteinander überschneiden. Donkey Kong Bananza ist hektisch, chaotisch, voller Spaß und strotzt nur so vor Charisma, aber es hat auch klare Bereiche, in denen es gestrafft und verbessert werden könnte, und das ist hauptsächlich die Geschichte dieses Spiels.