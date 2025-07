Little Nightmares Enhanced Edition ist eine aktualisierte Version des ersten Little Nightmares, das bereits 2017 veröffentlicht wurde. Dieses Enhanced Edition wird erst am 10. Oktober 2025 offiziell veröffentlicht, aber da ihr es jetzt abrufen könnt, wenn ihr das kommende Little Nightmares III vorbestellt, haben wir uns das Spiel genauer angesehen.

Little Nightmares wurde ursprünglich vom Schweden Tarsier Studios entwickelt und ist ein kleiner 2,5D-Puzzle-Plattformer mit grotesken Horrorelementen. Es ist nicht direkt beängstigend, sondern eher beunruhigend, und es lebt von seinem exzellenten Design und seiner intensiven Atmosphäre, nicht unähnlich Inside aus dem Dänischen Playdead.

Schauen wir uns zunächst an, was dieser Enhanced Edition im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2017 bietet. Inhaltlich ist es genau das gleiche Spiel, aber die technische Seite wurde deutlich aktualisiert. Die Grafik wurde stark verbessert und bietet jetzt Raytracing-Reflexionen, verbesserte Wassereffekte, mehr Partikel und volumetrische Beleuchtung. Außerdem gibt es nun zwei verschiedene Grafikeinstellungen: "Beauty" (4K/30fps) und "Performance" (60fps).

Little Nightmares war schon 2017 ein wirklich schönes Spiel, aber die neuen Updates bringen etwas schärfere Grafiken, mit klareren Kontrasten, schöneren Farben und einigen deutlich besseren Lichteffekten. Little Nightmares ist auf seine eigene düstere Art wirklich beeindruckend. Darauf kommen wir später noch zurück.

Wie oben erwähnt, ist der Inhalt des Spiels der gleiche wie im Original, so dass du wieder als Six spielst, ein kleines Mädchen mit nackten Füßen und einem gelben Regenmantel, das nur mit einem Feuerzeug "bewaffnet" ist. Du befindest dich in The Maw, einem Ort, der im Spiel nicht detailliert beschrieben wird, aber einem bizarren und schrecklichen schwimmenden Urlaubsort für die extrem reiche, vulgäre und mächtige Elite ähnelt.

Du wirst direkt in die Nöte des Fluchtversuchs geworfen The Maw, und du musst selbst interpretieren, was vor dir passiert. Die Erzählung des Spiels entfaltet sich ohne ein einziges Wort, und sie funktioniert hervorragend, wobei in diesem Fall die Stille weitaus effektiver ist als die Stimme eines Erzählers. Du musst herumschleichen, Rätsel lösen, klettern, Hebel ziehen und so weiter, und das alles ist Teil von Versuch und Irrtum. Du weißt, wie es ist. Aber am wichtigsten ist, dass du den furchterregenden und grotesken Monstern von The Maw ausweichst.

Etwas, das hilft, die Spannung in Little Nightmares zu erhöhen, ist eindeutig die Tatsache, dass du nur ein kleines Mädchen und daher ein sehr verletzlicher Charakter bist (zumindest ist das deine anfängliche Annahme). Daher müssen die verschiedenen Monster vermieden werden, indem man sie zum Beispiel versteckt, ablenkt, Ablenkungstaktiken anwendet und dergleichen. Diese Monster sind einfach fabelhaft gestaltet, und besonders hervorzuheben ist die Hausmeisterin mit verbundenen Augen, ungewöhnlich langen Armen und der Fähigkeit, Six zu riechen, wenn sie sich nähert. Ein weiteres Highlight sind die übergewichtigen und sehr gewalttätigen Koch-Zwillinge, die Kinder in der Küche definitiv nicht mögen.

Acht Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung hält Little Nightmares immer noch Bestand. Die aktualisierte Grafik macht es noch besser, und die schöne Beleuchtung, die dunklen Schatten und die dramatischen Kamerawinkel unterstreichen weiter, wie hervorragend die Grafik gestaltet ist. Es ist wunderschön, verrückt und ein bisschen beängstigend zugleich. Auch der Sound ist hervorragend, und obwohl auch hier das Motto "weniger ist mehr" gilt, ist der Sound sehr atmosphärisch und trägt dazu bei, die intensive Stimmung des Spiels aufzubauen. Manchmal ist das Einzige, was man hören kann, dass der Boden ein wenig knarrt und die nackten Zehen von Six gegen den kalten Metallboden "klatschen".

Es gibt etwas, das im Kontrast zwischen dem kleinen, zerbrechlichen Mädchen mit nackten Füßen und der kalten, metallischen, dunklen Welt und den grotesken Kreaturen funktioniert. Das Spiel erzählt die Geschichte eines verletzlichen und zerbrechlichen kleinen Wesens, das in einer Welt überleben muss, die nur darauf aus ist, zu töten, und das alles ohne ein einziges Wort. So etwas ist zeitlos, weshalb Little Nightmares immer noch Bestand hat.

Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie Supermassive die Serie in Little Nightmares III später in diesem Jahr fortsetzt, oder wie die ursprünglichen Schöpfer von Tarsier Studios die Formel in ihrem kommenden Spiel Reanimal weiterentwickeln werden. Aber bis dahin ist Little Nightmare Enhanced Edition der beste Ort, um die Serie zu starten, und wenn Sie nicht vorhaben, Little Nightmares III vorzubestellen, wird dieses Enhanced Edition am 10. Oktober separat erhältlich sein, wenn Little Nightmares III veröffentlicht wird.