Against the Storm ist etwas so Ungewöhnliches wie ein Roguelike-Städtebau - eine Kombination, die eigentlich nicht funktionieren sollte. Städtebauer haben in der Regel eine langfristige Perspektive; Das heißt, wie kann ich diese Stadt so planen, dass sie auch viele Stunden später noch funktioniert, und wie schaffe ich es, dass alles zusammenpasst, wenn ich sie schließlich mit X, Y und Z erweitern muss? Aber das Wesen eines Roguelikes ist die Vergänglichkeit, denn in einem Moment muss ich von vorne anfangen, also warum sollte ich mir die Mühe machen, meine Stadt zu planen, wenn sie gleich wieder verschwindet?

Against the Storm ist das erste Spiel des polnischen Entwicklers Eremite Games, und die PC-Version wurde bereits im Dezember 2023 veröffentlicht. Jetzt ist dieses kleine Strategiespiel, mit mehr Tiefe als die meisten anderen Spiele, auf Konsolen und Game Pass verfügbar.

Alles spielt in einer düsteren Fantasy-Welt, einer Welt, die von einer Reihe heftiger Stürme heimgesucht wird, die es schwierig machen, das Land zu bewohnen. Alle 12 Jahre fegt ein besonders heftiger Sturm, ein Blightstorm, über das Land und zerstört Städte und Siedlungen - mit Ausnahme der Hauptstadt Smoldering City, die diesen Stürmen standhält und in der die Bewohner des Landes verständlicherweise Zuflucht suchen.

Du schlüpfst in die Rolle des Vizekönigs, des Repräsentanten der Königin, und deine Aufgabe zwischen diesen Blightstorms ist es, das Land zu bereisen und so viele Siedlungen wie möglich zu bauen, Ressourcen für die Königin zu erhalten, Schätze und Wertsachen im ganzen Land zu finden, aber auch neue Techniken und neue Wege zu lernen, um die Siedlungen der Zukunft zu gestalten, Damit Sie in der nächsten Lücke zwischen zwei Blightstorms noch weiter ins Land gehen und noch mehr lernen können.

Es gibt mehrere Dinge, die Against the Storm von anderen ähnlichen Spielen unterscheiden, und eines dieser Dinge ist tatsächlich die Dame. Wenn du mit deiner Karawane aufs Land ziehst, um Siedlungen zu errichten, erhältst du fortlaufende Befehle von der Königin. Das kann alles sein, vom Bau verschiedener Strukturen über verschiedene Lieferungen bis hin zu vielen anderen Aufgaben, aber sie ist ungeduldig - wenn du zu lange brauchst, ruft sie dich vielleicht nach Hause und sagt die Expedition ab.

Es mag stressig klingen, ist es aber nicht. Es ist sehr gut ausbalanciert und im Gegensatz zu anderen Spielen des Genres wartet hier nicht viel. Diese Befehle der Königin tragen dazu bei, eine konstante Dynamik zu erzeugen, es gibt immer Ziele zu erreichen (und damit Belohnungen) und es gibt immer etwas, das man anstreben kann. Man muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Es gibt aber auch Gegenden im Land, in denen die Königin ihre Befehle nicht rausholen kann, also hier muss man sich einen eigenen Schwung schaffen (denn die Königin ist immer noch genauso ungeduldig), und das ist erheblich schwieriger, und hier könnte man sagen, dass die Ungeduld der Königin ein Stressfaktor sein kann.

Man könnte befürchten, dass die Geschwindigkeit des Spiels die Spieltiefe beeinträchtigen würde, aber das ist hier kein Problem. Du musst ständig im Auge behalten, auf welche Ressourcen sich deine verschiedenen Gebäude konzentrieren sollten. Was sind die Bedürfnisse Ihrer Einwohner? Was fressen sie am liebsten? Welche Art von Unterhaltung mögen sie, wenn sie nicht arbeiten? Wie sorgen Sie dafür, dass sie sich sicher fühlen? All dies ist von Rasse zu Rasse unterschiedlich, und es gibt insgesamt fünf Rassen, die von Menschen, Bibern und Reptilien bis hin zu Füchsen und Harpyien aus der griechischen Mythologie reichen. Je glücklicher und sicherer sie sind, desto besser funktionieren sie und desto mehr Ressourcen stehen Ihnen zur Verfügung. Umgekehrt, wenn sie hungern oder ihre grundlegendsten Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wird ihre Bereitschaft zu arbeiten abnehmen und sie können die Siedlung verlassen und Sie ohne Arbeitskräfte im Wald zurücklassen - und eine wütende Königin am Apparat.

Du musst auch ein Auge darauf haben, welche Arten von Ressourcen benötigt werden, um die Strukturen zu bauen, die entweder die Königin verlangt oder die benötigt werden, um einige der beschädigten Strukturen wieder aufzubauen, die du im Wald findest. Machen Sie sich also keine Sorgen, auch wenn der Städtebau-Teil in kleinen, mundgerechten Häppchen serviert wird und das Tempo (für ein Spiel dieses Genres) schnell ist, gab es hier keine Kompromisse bei der Tiefe.

Aufgrund der Roguelike-Struktur weißt du nie, welche Gebäude, Ressourcen oder Rassen dir zur Verfügung stehen werden, also musst du, anstatt langfristige Pläne für deine Stadt zu machen, in der Lage sein, dich an die Karten anzupassen, die dir ausgeteilt werden. Auch dies ist etwas, das sich deutlich von anderen Städtebauern unterscheidet.

Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie diese Art von Spiel mit einem Controller auf Konsolen funktioniert, wenn es von einem PC mit Maus und Tastatur konvertiert wird. Das Team hinter dem Spiel hat das wirklich gut gelöst, und obwohl es ein paar Stellen gibt, an denen man viele Knöpfe drücken muss, um die Dinge zu finden, die man braucht, ist die Benutzeroberfläche intuitiv und liefert genau die Informationen, die man braucht - weder zu viel noch zu wenig.

Gibt es nichts Schlechtes über Against the Storm zu sagen? Nein, eigentlich nicht viel. Das einzige, worauf Sie hinweisen können, ist der visuelle Aspekt. Die Grafik wirkt etwas altmodisch (ich bekomme hier ein bisschen Warcraft III Vibe), aber das ist in Ordnung. Was noch schlimmer ist, ist, dass die vielen verschiedenen Strukturen, die du bauen kannst, visuell etwas schwer voneinander zu unterscheiden sind. Die Designer hätten sie karikierter gestalten können, so dass zum Beispiel ein Sägewerk eine riesige Kreissäge hat, die leicht als Sägewerk zu erkennen ist, und ähnlich bei anderen Gebäuden. Einige von ihnen sehen ein wenig zu ähnlich aus, so dass Sie den Mauszeiger über das Gebäude bewegen und das Overlay lesen müssen, um zu sehen, um welches Gebäude es sich handelt. Natürlich lernt man sie mit der Zeit kennen, aber es ist relativ leicht, den Überblick zu verlieren, welche Gebäude man hat.

Alles in allem ist Against the Storm ein wirklich hervorragendes Spiel und eine überraschend gut funktionierende Mischung aus zwei Genres, die eigentlich nicht möglich sein sollten. Es fängt etwas langsam an, da die ersten Stunden ein einziges langes Tutorial sind, und trotzdem hat es eine ziemlich steile Lernkurve, wenn man auf sich allein gestellt ist. In diesem kleinen Spiel sind Hunderte von Stunden Spielspaß versteckt, obwohl es nur einen einzigen Spielmodus gibt. Er frisst die Stunden und Sommerabende einfach auf, ohne dass Sie es merken, und ehe Sie sich versehen, ist es Herbst.

Against the Storm kommt mit einer großen Empfehlung von uns, wenn du auch nur das geringste Interesse an Strategiespielen und Städtebauern hast. Vor allem, wenn Sie ein Game Pass -Abonnement haben, da Against the Storm Teil dieses Dienstes ist, sodass Sie es herunterladen können, ohne extra bezahlen zu müssen, was bedeutet, dass es keine Entschuldigung gibt, es nicht auszuprobieren. Aber Vorsicht, es kann Sie viele Stunden kosten.