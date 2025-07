Irgendwann in den späten 90er Jahren spielte ich das Spiel Interplay Fallout auf dem PC meiner Eltern, ohne irgendetwas zu verstehen, da ich gerade erst in die Schule gekommen war. Die Tatsache, dass ich damals nichts verstanden habe, spielte aber keine Rolle, denn wenn ich zurückblicke, war es zu einer Zeit, in der meine Liebe zu Spielen noch in einem frühen Stadium war, und als ich erwachsen wurde und immer mehr zu verstehen begann, was meine Liebe zu Spielen überhaupt bedeutete, verstand ich auch die ersten beiden Fallout Spiele von Interplay in größerer Tiefe. Diese Klassiker als Inspiration zu haben, war daher etwas, das meine Neugier auf Entwickler Dustwind Studios geweckt hat, aber leider ist Dustwind: Resistance von Anfang bis Ende die ewige Hölle und manchmal das schlechteste Spiel, das ich je in meinem ganzen Leben gespielt habe.

Der einleitende Prolog von Dustwind: Resistance ist unglaublich langatmig und flach.

Alles beginnt damit, dass unser junger Protagonist Jack und seine Freundin Amanda von seinem Vater begleitet werden, während sie auf einer friedlichen Farm aufwachsen. Viele Jahre später haben sie geheiratet, und der Hof verwandelt sich schnell in einen Albtraum. Es wird von bewaffneten Männern angegriffen und die meisten Einwohner werden ermordet, wobei Jacks Frau Amanda eines der Opfer ist. Jack, der nur ein einfacher Bauer war, schwört nun, seine Frau und sein ganzes Dorf zu rächen, und macht sich mit seinem Hund Diesel auf die Suche nach den Verantwortlichen, angeführt von ihrem Anführer Warlock, um Rache zu nehmen.

Unser Hauptcharakter Jack wünscht sich nichts sehnlicher, als sich an Warlock und seiner Bande für den Mord an seiner Frau Amanda zu rächen.

Auch wenn Rache als Motivation schon eine Milliarde Mal in allen Formen der Medien praktiziert wurde, gibt es einen Grund dafür. Wenn man es gut macht, kann man eine ganze Geschichte darum herum aufbauen, aber leider verliert mich Dustwind: Resistance von Anfang an. Alles dreht sich darum, dass Jack seine Frau Amanda verliert und sich an ihr rächen will, aber leider bekommen wir sie nie als Erwachsene zu sehen. Stattdessen wird uns einfach gesagt (nachdem wir nach ihr gesucht haben), dass sie bereits tot ist, was Jack aus irgendeinem Grund einfach akzeptiert, und er nimmt sich nicht einmal die Zeit, um zu trauern oder an ihrer Beerdigung teilzunehmen, sondern nimmt einfach seinen Hund und geht. Der einleitende Prolog des Spiels endet für mich daher mit einem großen Fragezeichen, was schade ist, denn zuvor gab es einen Hoffnungsschimmer, dass dies auf eine bessere Art und Weise fortgesetzt wird, bei der zumindest die Handlung des Spiels greifen kann.

Werbung:

Die meisten Gebiete sind unglaublich langwierig und es dauert ewig, bis man sie durchquert hat, da die Charaktere kaum laufen können.

Noch bevor das Spiel startet, ist es erwähnenswert, dass ich auf ein Problem mit Dustwind: Resistance gestoßen bin. Als ich es auf Xbox Series X rezensiere, ist sofort klar, dass dieses Spiel in erster Linie für den PC entwickelt wurde. Die Benutzeroberfläche ist extrem klein und so konzipiert, dass sie aus nächster Nähe und nicht aus der Ferne auf dem Sofa studiert werden kann. Bei Konsolenspielen ist dies jedoch in der Regel kein Problem, da Sie fast immer die Möglichkeit haben, die Benutzeroberfläche nach Ihren Bedürfnissen zu vergrößern. Mit Dustwind: Resistance ist dies jedoch nicht möglich, was bedeutet, dass ich gezwungen war, viel näher an meinem Fernseher zu sitzen als sonst, und dabei auszusehen wie ein hundertjähriger Mann, der seine Brille verloren hat.

Die Benutzeroberfläche von Dustwind: Resistance ist für PCs konzipiert und kann nicht für Konsolen angepasst werden, was die Lesbarkeit erschwert.

Genau wie in den frühesten Fallout -Spielen (in denen Dustwind: Resistance auch Spuren von Fallout Tactics: Brotherhood of Steel enthält), handelt es sich um eine isometrische Perspektive direkt von oben, die in einer postapokalyptischen Welt angewendet wird. Letzteres fühlt sich jedoch eher wie ein nachträglicher Einfall an, und es gibt kein Ereignis, das erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist, aber da Dustwind: Resistance eine Fortsetzung von Dustwind: The Last Resort ist, das ich nie gespielt habe, ist es möglich, dass dies dort geklärt wird. Es gibt auch die Möglichkeit, das Spiel zu pausieren und durch die Welt zu navigieren, um mehr Zeit zu haben, Entscheidungen in hektischeren Schlachten zu treffen, in denen die Feinde zu zahlreich werden.

Werbung:

Darüber hinaus gibt es leichte Rollenspiel-Elemente, bei denen du deine Charaktere aufrüsten kannst und ein klassenbasiertes System, bei dem zum Beispiel unser Hauptcharakter Jack am besten als Mechaniker ist und sein Hund Diesel gut darin ist, Minen zu erschnüffeln und aufzuspüren, die er entschärfen kann, damit keiner deiner Charaktere darauf trifft. Minen gehören ebenfalls zu deinem Arsenal, ebenso wie alles von Fallen über Granaten, Schrotflinten, Flammenwerfer bis hin zu Pfeil und Bogen. Es gibt also ein großes Sammelsurium zur Auswahl, aber leider fühlt sich nichts gut an. Außerdem ist es unnötig, irgendetwas in den Geschäften im Spiel zu kaufen, da man immer gut über die Runden kommt, indem man neue Waffen und andere Gegenstände in der Welt findet.

Es gibt eine große Auswahl an Waffen und Zubehör, aber keine davon ist angenehm zu benutzen.

Ein großes Problem, das in Dustwind: Resistance allgegenwärtig ist, ist, dass die Entwickler relativ große Karten erstellt haben, was ärgerlich ist, weil man kaum joggen kann und es ewig dauert, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Dies wird in der zweiten Hälfte des Spiels noch schlimmer, wenn die Entwickler beschlossen haben, das Spiel mit einer Nebenmission nach der anderen in die Länge zu ziehen, die nicht übersprungen werden kann. Irgendwann ist es aus irgendeinem Grund extrem wichtig, den entlaufenen Hund von jemandem in einer Höhle zu finden, was getan werden muss, damit er glücklich genug ist, dich später Dinge in seinem Laden kaufen zu lassen, Dinge, die du sowieso nie kaufst, da sie sehr leicht in der Welt kostenlos gefunden werden können. Es ist auch extrem einfach, an verschiedenen Objekten auf der ganzen Welt hängen zu bleiben, und Dustwind Studios verlässt sich zu sehr darauf, dass man ständig eine Karte öffnen muss, um zu sehen, wo man sich befindet, was in Ordnung wäre, wenn es hilfreich wäre, aber das ist es selten.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist die KI des Spiels katastrophal, mit deinen Gefährten, die direkt in Minen vor ihnen laufen, obwohl dein Hund Diesel sie entdeckt hat, Feinden, die durch Wände schießen, die Spielsteuerung ist unglaublich klobig und nicht für Konsolen angepasst, und jedes Mal, wenn Dustwind: Resistance etwas so Einfaches wie automatisches Speichern tut, Das Spiel hustet, als ob es gleich abstürzen würde, was es leider schon mehrmals getan hat.

Die Menüs sind extrem klobig und schlecht für die Konsole angepasst.

Da Dustwind: Resistance ein herausforderndes Spiel ist (mit fünf verschiedenen Schwierigkeitsgraden), wird empfohlen, dass du oft speicherst. Das bedeutet, dass man selten viel Spielzeit verliert, aber natürlich ist es trotzdem ärgerlich, wenn es zu einem Absturz kommt. Genauso ärgerlich ist es, wenn man die Aufgabe hat, alle Feinde in einem Raum mehrmals zu töten, und sobald man das getan hat, passiert nichts. Das Spiel denkt, dass einige Feinde noch da sind, stellt dann aber fest, dass dies nicht der Fall ist, und plötzlich kann man weitermachen, nachdem man sich manchmal ein paar Minuten lang gefragt hat, ob man jemanden verpasst hat. Bei mehreren Gelegenheiten sind auch Feinde stecken geblieben, hauptsächlich an Treppen, aber auch in Wänden und anderen Objekten, und wenn sie dort stecken geblieben sind, kann man ihnen keinen Schaden zufügen. Weitere nervige Momente sind Schatten, die beim Verkleinern der Karte auftauchen, gelegentlich lange Ladebildschirme und Stealth-Missionen, in denen man entdeckt wird, obwohl niemand in der Nähe ist.

Die Stealth-Missionen bieten ein wenig Abwechslung, sind aber völlig nutzlos, da man die meiste Zeit entdeckt wird, obwohl niemand in der Nähe ist.

Natürlich war es bisher alles Negativität, aber gibt es nicht auch ein Licht in der Dunkelheit, das positiv ist? Ja, die gibt es tatsächlich. Obwohl Dustwind: Resistance keine Synchronsprecher in seinem Gameplay hat, hat unser Hauptcharakter Jack eine Stimme in den Diashows des Spiels, die einen gewissen Kontext zwischen den elf verschiedenen Missionen im Spiel bietet. Er macht einen relativ guten Job, und dein Hund Diesel ist auch ein netter Begleiter (wenn er nicht auf engstem Raum im Weg ist) und hat mich sofort an Dogmeat in Fallout erinnert.

Der Fortschrittsbaum des Spiels ist auch relativ hilfreich und es macht Spaß, damit zu experimentieren, um deine Charaktere besser zu machen. Die Entwickler versuchen, die zweite Hälfte des Spiels spannender zu gestalten, indem sie ein Fahrzeug einführen, mit dem man sich fortbewegen kann, und die Einführungsgeschichte ist zwar klischeehaft, beginnt aber wie bereits erwähnt relativ spannend, fällt aber letztendlich flach, weil man nie etwas für die Frau empfindet, die man rächen soll. Am Ende, wenn der Abspann läuft, fühlt sich nach den 15 Stunden, die es gedauert hat, um Dustwind: Resistance durchzukommen, nichts mehr wert an.

Die Einführung von Fahrzeugen ist dringend notwendig, kommt aber zu spät, was bedeutet, dass die Levels davor ewig brauchen, um zu Fuß durchzukommen.

Der Hauptgrund dafür ist, dass sich herausstellt, dass deine Frau Amanda den ersten Angriff auf die Farm überlebt hat. Es mag sich wie ein massiver Spoiler anhören (was es in gewisser Weise auch ist), aber da Amanda auf dem Cover des Spiels und im Werbematerial vor der Veröffentlichung zu sehen ist, habe ich mich entschieden, es hier aufzunehmen, da es eine sehr seltsame Priorität seitens der Entwickler ist. Für diejenigen, die das Spiel vor seiner Veröffentlichung verfolgt haben, wird es keine Überraschung sein, aber für mich, der völlig blind hineingegangen ist, war es sicherlich eine Überraschung. Da es mir aber zu Beginn des Spiels egal war, wann sie "gestorben" ist, war es mir egal, als sie plötzlich zurückkam. Es war nur ein Achselzucken, aber zumindest habe ich die Antwort darauf bekommen, warum Dustwind Studios sich entschieden hat, deine tote Frau am Anfang nicht zu zeigen. Es war jedoch eine schrecklich ungeschickte Art, uns akzeptieren zu lassen, dass Jack nicht einmal die Beerdigung seiner eigenen Frau sehen will - an der der Rest des Dorfes teilnahm -, aber dass die Rache für sie trotzdem durchgeführt werden müsste. Natürlich wäre es kein großes Spiel geworden, wenn Jack einfach zu dieser Beerdigung gegangen wäre, wie es jeder andere in seiner Situation getan hätte, aber auch wenn ich hätte vermuten müssen, dass Amanda zurückkommen würde, da sie auf dem Cover des Spiels zu sehen ist, sieht sie im Spiel völlig anders aus als auf dem Cover.

Deine Frau Amanda eignet sich am besten als Scharfschützin und Unterstützerin, aber ihre Rückkehr von den Toten wurde von den Dustwind Studios äußerst ungeschickt gehandhabt.

Am Ende gibt es sehr wenig, was ich über Dustwind: Resistance empfehlen kann. Es stürzt mehrmals ab, die Steuerung ist unglaublich klobig und schlecht für Konsolen optimiert, was auch für die Benutzeroberfläche und die Menüs gilt, es gibt viele Waffen, aber sie sind langweilig zu benutzen, die Geschichte verliert einen von Anfang an, die Musik und die Feinde wiederholen sich, die postapokalyptische Welt fühlt sich wie ein nachträglicher Einfall an, die KI des Spiels ist nutzlos, Feinde bleiben in Wänden stecken, und du kannst kaum in riesigen Levels joggen, die sich viel zu lang und langwierig anfühlen.

Meine Geduld wurde mehr auf die Probe gestellt als in jedem anderen Spiel seit sehr langer Zeit, und mein einfacher Rat ist, dieses Spiel so weit wie möglich zu meiden. Wenn du eine postapokalyptische isometrische Perspektive und Welt zum Erkunden suchst, würde ich eher die Fallout -Spiele von Interplay empfehlen, die das in den 90er Jahren viel besser gemacht haben. Wenn sich diese Titel veraltet anfühlen, ist Wasteland ein zeitgemäßeres Beispiel, das viel besser passt. Ein einigermaßen spaßiger Skill-Baum, ein Gefechtsmodus neben der Kampagne und gute Diashows, in denen Jacks Synchronsprecher ein wenig Leidenschaft zeigt, können Dustwind: Resistance nicht davor bewahren, eine schwache Drei von mir zu vermeiden.