Antro ist das erste Spiel des kleinen spanischen Entwicklers Gatera Studio, der hauptsächlich aus einer Gruppe junger Spieleentwickler besteht. Das Projekt begann während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020, kurz nachdem die jungen Entwickler die Universität verlassen hatten. Sie hatten keine Erfahrung in der Spieleentwicklung, aber sie hatten den Traum, "die Underground-Kultur in das Gaming zu bringen", und das Ergebnis ist das kleine Spiel Antro.

Nach The Collapse hat nur 1% der Menschheit überlebt, und sie waren gezwungen, unter der Erde Zuflucht zu suchen. Unter der Altstadt von Barcelona liegt Antro, ein schmutziges und dunkles Loch, das in mehrere geografische Schichten unterteilt ist. Die Bewohner der untersten Ebenen kämpfen mit Zwangsarbeit in den Fabriken ums Überleben, während die Bewohner der höheren Ebenen über die neue Untergrundwelt herrschen.

Antro wird von einem totalitären System regiert, das von einem Unternehmen geleitet wird, das auf technologischer Überproduktion basiert und als La Cúpula bekannt ist. Die Meinungsfreiheit wurde zensiert, Kunst und Musik sind verboten, aber unter der Oberfläche lauert die Rebellion.

Du schlüpfst in die Rolle von Nittch, einer Art Kurier in der dunklen Unterwelt, der ein Paket an einen mysteriösen und unbekannten Empfänger ausliefern muss. Aber als Nittch sich durch Antro bewegt, entdeckt er, dass das Paket helfen könnte, das mächtige Unternehmen zu stoppen, das seine gesamte Welt kontrolliert.

Antro hat, ohne weiteren Vergleich, fast die gleiche Energie wie Inside. In der Regel bewegst du dich von links nach rechts, springst und weichst Hindernissen aus, besiegst Drohnen und Roboter, während du dich auf das Ziel des Pakets zubewegst. Wo Antro sich signifikant von Inside und anderen Spielen dieses Genres unterscheidet, liegt in den sogenannten "Musikleveln" des Spiels.

In diesen Levels wird das Spiel zu einer Kombination aus einem Rhythmusspiel und einem Auto-Runner. Zu den Klängen von wirklich coolem und hartem spanischem Hip-Hop und elektronischer Musik muss man nun im Takt der Musik rennen und springen und über und unter Hindernissen hindurch rutschen. Hier ist das Spiel eindeutig am besten, wenn die Tracks und die Musik zu einem Ganzen zusammenfließen.

Und wenn wir schon beim Thema Musik sind, werfen wir einen Blick auf den Soundtrack, der einer der wichtigsten Aspekte eines Spiels dieser Art ist. Wie bereits erwähnt, ist es ein wirklich cooler und harter Soundtrack mit coolem spanischem Hip-Hop (d.h. mit spanischem Gesang) und elektronischer Musik. Der Soundtrack ist zweifellos das, was das Spiel trägt, denn er ist wirklich gut gemacht und die originalen spanischen Vocals in den Hip-Hop-Tracks tun etwas Gutes für die Stimmung des Spiels.

Wenn Antro nicht diesen coolen Soundtrack hätte, wäre es eine ganz andere Erfahrung. Für sich genommen ist es kein sehr gutes Spiel, und es ist klar, dass es von einem neuen Team produziert wurde. Die Animationen sind steif, die Grafik ist einfach und die Steuerung ist schwer und ungenau, aber wenn das Spiel zu einer Kombination aus einem Auto-Runner und einem Rhythmusspiel wird und sich dem coolen Soundtrack öffnet, funktioniert es.

Ich habe Antro während des Überprüfungszeitraums zweimal abgeschlossen. Beim ersten Mal habe ich geschätzt, dass es etwa 80 Minuten gedauert hat, und beim zweiten Mal habe ich mein Spiel gestoppt und es hat 67 Minuten gedauert. In diesem Spieldurchgang habe ich 11 der 15 versteckten Gegenstände gefunden, die überall verstreut sind, und wenn du sie alle finden willst, solltest du vielleicht 10 Minuten dazu hinzufügen. Antro ist ein sehr kurzes Spiel.

Antro ist das Baby von Gatera Studio. Es ist ihr erstes Spiel, und sie arbeiten schon seit mehreren Jahren daran. Diese Art von Hingabe kann man nur bewundern. Antro kostet etwas mehr als 12 £ (je nachdem, auf welcher Plattform Sie spielen), wenn Sie also Lust auf ein skurriles kleines Indie-Spiel mit einem erstklassigen Soundtrack haben, sollten Sie sich Antro ansehen. Die kurze Spielzeit lohnt sich - und du hilfst gleichzeitig einem kleinen neuen Entwickler. Sie können sich auch die kostenlose Demo ansehen, die zum Download auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC verfügbar ist.