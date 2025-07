Gex Trilogy

Ein Charakter namens Gex sagt der jüngeren Generation von Spielern wahrscheinlich nicht viel, da das letzte Abenteuer 26 Jahre her ist, das den Namen des Charakters trug. Auf der anderen Seite würde es mich nicht wundern, wenn der Name für viele erfahrene Gamer neu ist, da der Gecko nie einen nennenswerten Erfolg erzielt hat.

Gex begann seine Karriere als Maskottchen für die 3DO-Konsole. Als schnell klar wurde, dass der 3DO nicht viel Erfolg haben würde, wechselte Gex schnell auf andere Konsolen und PCs der damaligen Zeit. Da es zu dieser Zeit auf jeder Plattform unterschiedliche Maskottchen-Charaktere gab, war es schwierig, sich von der Masse abzuheben, und Gex fiel schließlich hinter seine älteren Kollegen zurück.

Jetzt, 30 Jahre später, ist das erste Gex ein voll funktionsfähiger 2D-Plattformer. Der Gecko ist ziemlich flüssig zu steuern und das Leveldesign enthält einige schöne neue Ideen. Das Spiel ist keineswegs ein Fest der Originalität, aber neben seinen anderen guten Seiten sieht es immer noch ziemlich beeindruckend aus und klingt auch so. Da diese neue Spielesammlung auch kostenlose Spielstände enthält, müssen Sie sich keine Sorgen mehr über das altmodische passwortbasierte Speichersystem machen.

Der Entwickler des Spiels, Crystal Dynamics, sah ungenutztes Potenzial in dem Charakter, und als die 3D-Plattformer das Feld von ihren zweidimensionalen Gegenstücken übernahmen, wurde auch Gex in die dritte Dimension verschoben. Gex: Enter the Gecko, das 1998 veröffentlicht wurde, und war für seine Zeit ein absolut kompetentes Spiel, auch wenn es der Idee folgte, die von Collect-a-thons wie Super Mario 64 entwickelt wurde.

3D Gex enthält also eine zentrale Karte im Stil, der von vielen anderen Spielen bekannt ist, mit Türen zu den verschiedenen Welten des Spiels. In diesen Welten werden Steuerelemente gesammelt, die dann verwendet werden, um verschlossene Türen auf der zentralen Karte zu öffnen. Bekannter Unsinn. Leider hat die erste Reise von Gex in die dritte Dimension nicht sehr lange gedauert. Vor allem die Kamera ist absolut schrecklich und zielt vor allem darauf ab, das Spielen zu erschweren. Die Levels sind unnötig verlassen und verwirrend, und auch das Erscheinungsbild des Spiels hat den Test der Zeit nicht sehr gut bestanden.

In Anbetracht dieser Mängel ist es eigentlich überraschend, wie gut das Spiel ist, das die Sammlung abschließt, Gex 3: Deep Cover Gecko. Die Kamera wurde stark verbessert und vor allem das Leveldesign hat sich so sehr verbessert, dass ich das Spiel fast in einem Zug durchgespielt habe. Natürlich sind die Polygongrafiken vom Ende des letzten Jahrtausends nicht mehr so schön anzusehen wie damals, aber das Spiel ist immer noch recht erträglich und vor allem kann man alle Ereignisse ohne Probleme nachvollziehen. Das dritte Gex ist mit Abstand das beste Spiel im gesamten Set.

Warum ist Gex damals letztendlich nicht gelungen, obwohl vor allem das erste und dritte Spiel immer noch gut zu spielen sind? Es gibt sicherlich viele Gründe, und der wichtigste ist sicherlich das Überangebot an Plattformern, sowohl in Bezug auf Maskottchenspiele als auch auf 3D-Plattformer. Ein Grund könnte auch der einzigartige Humor der Spielreihe sein, der sicherlich nicht jedem gefallen hat. Gex ist eine Kreatur, die aus verschiedenen Filmen zitiert, bis sie ermüdend ist, und außerdem waren die Spielskripte eindeutig auf das Teenager-Publikum seiner Zeit ausgerichtet. Der Humor ist stellenweise wirklich minderwertig, vor allem im dritten Teil.

Trotzdem ist Gex eine Spielserie, die es wert ist, in Erinnerung zu bleiben. Auf ihre eigene Art und Weise fassen die drei Spiele die gesamte Entwicklung des Plattformer-Genres gegen Ende des letzten Jahrtausends wunderbar zusammen. Zuerst ein maskottchengesteuerter 2D-Plattformer, der sich fröhlich in die dritte Dimension bewegt, bis das nächste Spiel sorgfältig aus Fehlern lernt. Viele andere Spielfiguren erlebten damals eine ähnliche Entwicklung und ein ähnliches Schicksal, aber im Fall von Gex ist es deutlich spürbar.

Gex Trilogy bringt die Spiele so wie sie sind auf moderne Fernseher, was bedeutet, dass die Sammlung keine grafischen Verbesserungen oder ähnliches bietet. Es gibt ein paar verschiedene Filter in den Menüs, aber außer dem kostenlosen Speichern gibt es keine weiteren Verbesserungen. Wenn Sie glückliche Erinnerungen an den Charakter haben oder wenn diese spezielle Spielserie etwas war, das Ihnen damals nicht aufgefallen ist, ist Gex Trilogy kein schlechter Kauf.