Es fing so gut an. Wenn die Abenteuer der Geschwister Freja und Muds beginnen, bin ich sofort von der wunderbaren Pixelgrafik überwältigt. Dann, etwa eine Stunde nach ihrer Reise durch die postapokalyptische Landschaft, ist mir auch der Sound mehrmals unter die Haut gegangen, denn die gemütlichen Pixel und die Klanglandschaft sind einfach fantastisch, und ich bin bereit und hoffnungsvoll für ein immersives und aufregendes, retro-inspiriertes Abenteuer. Aber mit jeder Stunde, die vergeht, nimmt mein Engagement immer mehr ab, bis zu dem Punkt, an dem ich mich am Ende enttäuscht fühle. Doch aus welchem Grund? Nun, lassen Sie uns in das eintauchen.

Aber fangen wir von vorne an und mit der Prämisse des Abenteuers. Die Geschwister erzählen von ihrer verstorbenen Mutter und wie sie die Möglichkeit haben, sie wieder zum Leben zu erwecken. Sie machen sich auf die Jagd nach Kreaturen, von denen man sagt, dass sie Leben und Tod kontrollieren, Kreaturen, die unter vielen Namen bekannt sind, von denen einer "Vessels of Decay " ist. Es ist ein Anfang, der sofort in Stimmung versetzt, und wenn sie sich in eine Landschaft begeben, in der die Natur Gebäude mit wirrem Grün bedeckt hat, verlassene Fahrzeuge die Straßen füllen und seltsame Monster überall zu sein scheinen - nun, wie ich in der Einleitung geschrieben habe, war es anfangs nicht schwer, fasziniert und vertieft zu sein. Vessels of Decay funktioniert im Grunde wie ein ziemlich einfaches Action-Adventure; Du kommst voran, löst einfache Rätsel und kämpfst gegen Monster.

Die Grafik ist oft fantastisch, um sich auszuruhen.

Die ersten Probleme begannen jedoch schon recht früh. Nach etwa einer Stunde des Abenteuers stieß ich auf ein paar Fehler und das Spiel stürzte ab. Während eines Bosskampfes löste das Spiel die Fortsetzung nicht aus, wenn der Boss besiegt war, also musste ich den Kampf wiederholen, und dieses Problem, dass das Spiel nach einer Sequenz nicht fortgesetzt wurde, trat mehrmals auf. Das kann ich verzeihen, wenn der Rest des Spiels gut läuft - und ja, wie gesagt, ich war erst einmal hin und weg. Aber danach ist es so, als ob vieles von dem, was ich mir im Vorfeld erhofft hatte, nicht ganz ein höheres Level erreicht hat oder überhaupt nicht existiert hat.

Die Geschichte zum Beispiel ist vielversprechend - die Geschwister sprechen von mysteriösen Kreaturen und Kräften, die ihre tote Mutter wieder zum Leben erwecken können - doch dann verschwinden die Geschichte und die Dialoge fast vollständig. Es ist, als ob die Atmosphäre und Mystik, die sich schnell etabliert haben, völlig vergessen sind, abgesehen von ein paar vereinzelten Dialogzeilen, die ab und zu auftauchen, was schade ist, denn es hätte eine angenehme Abwechslung zu der sonst eher eintönigen Reise durch die Umgebung bieten können. Ich verlange keine Zwischensequenzen oder ein Drehbuch voller Dialoge, aber alles wird ein wenig zu einfach und eher uninteressant, wenn es keine Beziehung, kein Worldbuilding oder eine Story als solche gibt.

Es gibt viele andere Dinge, die sich vielversprechend anfühlen, aber enttäuscht werden, weil sie halbfertig oder fehlerhaft sind. Auch die Bugs treten immer häufiger auf. Nach etwas mehr als fünf Stunden im Abenteuer sinkt meine Lebensanzeige zum Beispiel auf null, und das unabhängig davon, ob ich Herzen aufhebe, die mein Leben zuvor wieder aufgefüllt haben, es nicht sind. Ein Neustart von einem Checkpoint löst einige Probleme, aber nicht dieses. Also musste ich mich einfach mit nur einem Treffer durch große Teile des Abenteuers kämpfen.

Im Freien ist das Spiel am besten, auch wenn die Kämpfe schnell langweilig werden.

So frustrierend die Bugs auch sind, so enttäuscht bin ich auch, dass sich viele Dinge nicht ganz ausgefeilt anfühlen. Die recht einfachen Hack-'n'-Slash-Kämpfe tragen wenig dazu bei, sich zu fesseln, und die Rätsel des Spiels sind eher nach dem Motto "Finde das Ding in dunklen Umgebungen und lege es an diesen Ort"-Typ. Es gibt einen Fertigkeitsbaum, aber die Fähigkeiten, die du freischalten kannst, tragen nur sehr wenig dazu bei, die Kämpfe abwechslungsreich zu gestalten, und stattdessen fühlen sie sich eher wie ein Knopf an, den man drücken muss, um etwas mehr Schaden anzurichten. Es gibt auch Hinrichtungen, die man ausführen kann, wenn man den Gesundheitsbalken seiner Feinde reduziert hat, bei denen man auf Knopfdruck eine coole kleine animierte Sequenz erhält, die aber auf Dauer eintönig wird. Wie so vieles andere, leider.

Im Freien sind die Umgebungen visuell oft wunderbar. Die Tatsache, dass die Entwickler aus Schweden kommen, bietet jede Menge Referenzen, denn auf den Lastwagen steht "mjölk" (Milch), außerdem steht beim Verlassen einer U-Bahn-Station "Hornstull" auf dem Schild über dem Eingang, und es gibt viele andere Dinge, die einen zum Schmunzeln bringen. Was Sie jedoch nicht so sehr zum Lächeln bringt, sind die Innenräume. Sowohl die bereits erwähnte U-Bahn-Station, die meisten Höhlen als auch andere dunkle Umgebungen fühlen sich unglaublich uninspirierend an, und es ist auch in diesen, dass die eher ungenaue Steuerung, frustrierende Momente und das Durchsuchen von Räumen, die gleich aussehen, am langweiligsten werden. Man sehnt sich einfach danach, wieder an die Oberfläche zu kommen, und sobald man das geschafft hat, merkt man, dass der Umfang des Spiels wirklich ermüdend wird. Es gibt ein paar Dinge, die es auflockern und neue Herausforderungen schaffen, aber über lange Zeiträume ist es viel zu ähnlich.

Du musst lernen, ohne Milch zu leben, wenn die Welt untergegangen ist.

In Anbetracht der Pixelgrafiken mag es albern erscheinen, den Ausdruck "Formular über Inhalt" zu verwenden. Aber da die Grafik in vielerlei Hinsicht auch das stärkste Merkmal des Spiels ist, fühlt es sich immer noch angemessen an. Leider gibt es vieles, das sich nicht ganz ausgefeilt oder getestet anfühlt, abgesehen von den Fehlern (und Abstürzen). In den dunklen Höhlen kannst du zum Beispiel eine Art Pflanze treffen, so dass dir ein Licht folgt, aber wenn du stirbst oder eine Klippe hinunterfällst, beginnst du in völliger Dunkelheit von vorne, weil das Licht verschwunden ist. Wie bei vielen anderen Dingen müssen Sie dann in das Menü gehen und auswählen, ob Sie von einem Checkpoint aus neu starten möchten.

All die technischen Pannen haben sich an sich schon stark auf die Bewertung ausgewirkt, aber wenn es daneben ein spannenderes Spieldesign gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich viel davon übersehen können. Leider bleibt eine vielversprechende Prämisse in mehreren anderen Punkten hinter den Erwartungen zurück, was sehr schade ist, und das Ganze endet in einer echten Enttäuschung.