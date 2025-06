HQ

HQ

Ich sehe eine Marktlücke, die gefüllt werden muss, die nach Aufmerksamkeit schreit. Football Heroes League habe vor ein paar Wochen versucht, Geld zu verdienen, aber es ging völlig schief und war ein sehr offensichtlicher (aber schlechter) Versuch, das Rampenlicht von einem echten Spiel zu stehlen - Rematch. Jetzt ist Rematch an der Reihe zu zeigen, wie es gemacht wird und wie Arcade-Fußball im Jahr 2025 gespielt werden sollte.

Ich habe in der Rezension von Football Heroes League geschrieben, dass es einen Mangel an Spielen in diesem Genre gibt. EA Sports FC ist derzeit weit von der Option entfernt, die ich mir wünsche, wenn ich mich heutzutage für digitales Fußballspielen entscheide, da es durch Mikrotransaktionen und träge Server belastet wird. Ich will schnellen, schnellen, actiongeladenen und unterhaltsamen Fußball, bei dem Realismus zweitrangig ist. Rocket League hat all das, mit dem kleinen (aber großen) Unterschied, dass die Spieler durch raketengetriebene Autos ersetzt werden. "Gib mir einen Rocket League zu Fuß" ist etwas, was ich oft sage, und Sloclap scheint meine Gebete erhört zu haben.

Die Ähnlichkeiten mit Sifu scheinen durch.

Werbung:

Sloclap, das Studio, das vor einigen Jahren das Kung-Fu-Spektakel Sifu realisiert hat, legt mit einem Fußballspiel nach. Der Stil, den wir in Sifu gesehen haben, wiederholt sich tatsächlich in Rematch, wo wir die gleichen stilvollen Cel-Shading-Grafiken und ähnliche Charakterdesigns sehen. Sifu zeichnete sich in mehreren Bereichen aus, und einer davon wurde in die Entwicklung von Rematch übernommen, nämlich die Art und Weise, wie du dich bewegst und mit deiner Umgebung interagierst. Statt Glasflaschen zu treten und Zähne auszuschlagen, werden Fußbälle verprügelt, aber mit der gleichen Geschmeidigkeit.

In Rematch spielst du entweder drei gegen drei, vier gegen vier oder fünf gegen fünf. Es sind Spiele ohne Regeln, es gibt also kein Abseits, keine Freistöße und keine gelben oder roten Karten. Bevor du es mit echten Gegnern aufnimmst, darfst du einen kurzen Prolog durchspielen, der dir die wichtigsten Spielmechaniken zeigt. Obwohl es ein Fußballspiel ist, genau wie zum Beispiel EA Sports FC 25, wird es überhaupt nicht auf die gleiche Weise gespielt; Die Ähnlichkeiten mit Rocket League sind größer. Du steuerst einen Spieler, dein Spieler, und die anderen werden von anderen Spielern gesteuert, was deine Fähigkeit zur Zusammenarbeit wirklich auf die Probe stellt.

Attraktive Umgebung zum Kicken.

Eine weitere Ähnlichkeit mit Rocket League ist die Art und Weise, wie Sie beim Schießen zielen. Es gibt sicherlich mehr Fokus auf Schwerkraft und Physik, aber in Rematch kann man nicht einfach einen Schuss abfeuern und erwarten, dass der Ball in die obere Ecke fliegt, als wäre es eine zielsuchende Rakete. Nein, Rematch wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt, in der du eine freie Kamera zur Steuerung und ein Fadenkreuz hast, mit dem du sowohl beim Passen als auch beim Schießen zielst. Rematch serviert Ihnen nicht alles auf einem Teller; Es erfordert, dass Sie Zeit damit verbringen, sich mit der Steuerung vertraut zu machen, um erfolgreich zu sein. Du musst lernen, wie man den Ball annimmt, effektiv dribbelt, indem man den Ball in verschiedene Richtungen schiebt, und auch Tricks zum richtigen Zeitpunkt ausführt. Nichts wird für dich getan; Es liegt an dir, die Dinge in die Tat umzusetzen und sie auf die richtige Art und Weise zu tun - eine erfrischende Sache, die man heutzutage bei einem Fußballspiel sehen kann.

Werbung:

Fünfminütige Matches sind die Norm. Wenn das Spiel aus dem Ruder läuft und eine Mannschaft zu viele Tore schießt, wird das Spiel durch die "Gnadenregel" vorzeitig beendet. Die Spieler rotieren nach jedem Anstoß, wobei ein Spieler die Ehre hat, im Tor zu stehen, während die anderen Feldspieler sind. Ein Problem, auf das ich beim Spielen von Rematch ständig gestoßen bin, ist, dass alle aufstehen und den gleichen Ball zur gleichen Zeit treten wollen. Das Tor bleibt weit offen und führt mehr oder weniger immer zu einem Gegentor. Die Leute sind im Allgemeinen noch nicht sehr gut in Rematch, aber es wird besser, je mehr du spielst und je höher dein Ranking ist.

Parallelen zu Rocket League ? Ja, es gibt viele. Das Chat-System während der Spiele ist im Grunde das gleiche und funktioniert reibungslos, wenn es darum geht, um einen Pass zu bitten oder jemanden zum Schießen zu bitten, sowie um sich zu entschuldigen, wenn man einen Fehler macht und versehentlich ein Tor vergibt. Ein weiterer ist die Ausdaueranzeige, die anzeigt, wie lange du rushen kannst - obwohl sie sich in Rematch automatisch auffüllt, anstatt dass du Booster aufheben musst, die über das Spielfeld verstreut sind. Eine dritte Gemeinsamkeit ist der starke Fokus auf die Möglichkeit, deinen Spieler mit allem zu individualisieren, von großen Frisuren und Schnurrbärten bis hin zu eleganten Schuhen und Mustern auf deiner Kleidung. In Rematch sehen wir das gleiche Setup auch mit einem Season Pass, bei dem du mehr kosmetische Gegenstände freischaltest, genau wie in Rocket League. Der größte Unterschied zwischen Rocket League und Rematch (abgesehen von Autos gegen Menschen) besteht darin, dass das eine ein kostenloses Spiel ist und das andere 21 £ kostet.

Die Torhüterposition macht überraschenderweise tatsächlich Spaß. Aber wenn du es satt hast, kannst du einfach aus dem Torbereich rennen und wie alle anderen kämpfen.

Ja, Rematch kostet Geld. Viele werden über Game Pass Zugang dazu haben, wo es am ersten Tag verfügbar ist, aber der Rest von Ihnen muss für den Zugang bezahlen. Es fühlt sich eigentlich ein bisschen falsch an, auch wenn es im Vergleich zu der wachsenden Zahl von 70-Euro-Spielen billig ist. Rematch ist eigentlich ein fantastisches Spiel, wenn man es schafft, mit den richtigen Spielern zusammenzuspielen, die tatsächlich wissen, wie man Fußball spielt. Ich sehe mich noch lange Zeit spielen - aber ich bin mir ein wenig unsicher, wie viele Leute 21 Pfund ausgeben wollen, um ein Spiel in die Hände zu bekommen, das voller Mikrotransaktionen und einer Saisonkarte ist, für die man noch mehr bezahlen muss. Rematch fühlt sich eher wie ein F2P-Titel an - vor allem, wenn man seine Ähnlichkeiten mit Rocket League bedenkt.

Die Hauptsache ist, dass jeder zu den gleichen Bedingungen spielt (eine weitere Ähnlichkeit mit Rocket League ) und die Mikrotransaktionen nur die Möglichkeit freischalten, das Aussehen des Spiels zu ändern. Wenn du Schuhe mit einer Glitch-Animation hinter dir hast, wenn du schnell läufst, kannst du nicht genauer schießen oder schneller laufen. Es ist nur kosmetisch und hat keinen Einfluss darauf, wie gut der Fußball gespielt wird. Aber ich habe ein wenig Angst, dass Sloclap sich mit ihrer Preisgestaltung des Spiels selbst in den Fuß schießt. Aber das bleibt abzuwarten.

So "stylisch" können Sie werden. Wenn Sie echtes Geld investieren, können Sie noch attraktiver werden.

Abgesehen von diesem ziemlich großen Nachteil ist Rematch ein sehr gutes Spiel. Es ist das Spiel, das ich mir schon seit so vielen Jahren gewünscht habe, und ich bin überglücklich, dass es endlich da ist. Es macht sowohl Spaß zuzuschauen als auch Spaß zu spielen, und ich hoffe, dass Sloclap die scheinbar unmögliche Aufgabe meistert, die Spieler davon zu überzeugen, für etwas zu bezahlen, das in vielerlei Hinsicht wie ein Free-to-Play-Titel aussieht.