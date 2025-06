Ich erinnere mich noch an Masayoshi Yokoyamas Aussagen aus dem Jahr 2022 (was fast so ist, als würde man vorgestern sagen), in denen der ausführende Produzent der Yakuza-Serie bei Ryu Ga Gotoku Studio es nicht für wahrscheinlich hielt, dass seine Geschichten über die japanische kriminelle Unterwelt auf eine Konsole wie die Nintendo Switch kommen würden. Ich erinnere mich an diese Aussagen, weil sie zu einer neuen Ära für die Serie mit Yakuza: Like a Dragon, seinen Fortsetzungen und Spin-offs, einer TV-Serie führten... und schließlich die Stunde der Wahrheit, mit einem ersten Feldtest Ende 2024 mit einer einfachen, aber effektiven Portierung von Yakuza Kiwami auf Switch 1. Die Verkaufszahlen von Kiwami für Nintendo Switch wurden nie veröffentlicht, aber Yokoyama selbst gab ein paar Tage nach der Veröffentlichung zu, dass er "es falsch gemacht hat" und dass sich Yakuza auf der Switch "wie warme Semmeln" verkaufte.

All diese Entwicklung hat uns in die gegenteilige Situation geführt, als in den Kommentaren von vor weniger als drei Jahren, als Yakuza 0 Director's Cut nicht nur für Nintendo Switch 2 erscheint, sondern in seiner endgültigen Version, als vorübergehende Exklusivität für die Konsole und als Launch-Spiel für die Hardware selbst. Ein sehr solider Vertrauensbeweis zwischen Nintendo und dem von Sega veröffentlichten Franchise... Vielleicht der Beginn von etwas Großem.

Es ist mir jetzt klarer, dass Yakuza Kiwami nur ein Versuch war, um Nintendos öffentliche Reaktion auf das Franchise zu sehen, und dass der nächste logische Schritt darin bestehen würde, alle Spiele des Franchise (von denen es viele gibt) auf die neue Hardware zu bringen, die mehr denn je darauf ausgelegt ist, Drittanbieter zu begünstigen. Und was gibt es Besseres, als dies am Anfang der Chronologie zu tun, was zufällig auch eine der besten Geschichten der Serie ist. Yakuza 0 Director's Cut ist die endgültige Version des ersten großen Abenteuers von zwei der Hauptprotagonisten, Kiryu Kazuma und Goro Majima, und in dem auch wichtige Hintergründe ihrer Persönlichkeiten geschmiedet werden, um in den kommenden Jahren als Japans größte Yakuza-Legenden angesehen zu werden.

Und obwohl ich normalerweise nicht zu viel auf dieses Thema eingehen würde, bin ich mir sicher, dass viele Spieler dank dieses Spiels ihren ersten echten Vorgeschmack auf die Action-Seite von RGG bekommen werden, also kann ich euch versichern, dass ihr eine Geschichte voller Ehre, Verrat und viel, viel Humor erwartet, die in einer ziemlich genauen Nachbildung der Unterwelt des Japans der späten 80er Jahre spielt.

Yakuza 0 Director's Cut ist eine duale Veröffentlichung, die aus den Geschichten von Kiryu und Goro besteht, bevor sie sich treffen und ihr Schicksal für immer mit den Ereignissen von Yakuza Kiwami und insbesondere mit der Figur von Haruka verflechten. Hier sind sie zwei Mittzwanziger, die versuchen, sich in der Yakuza-Welt zurechtzufinden, jeder mit seinen eigenen Problemen. Normalerweise sind die Plots des Franchise ziemlich dramatisch, und dieser ist nicht nur kein Problem, sondern einer der besten, wenn nicht sogar der beste. Yakuza 0 wusste bereits, wie man den neuen Spieler mit seinen Wendungen überrascht, und für den Veteranen bietet es einen tieferen Einblick in diese beiden Protagonisten, aber es ist so viel mehr. Die Minispiele für die Club- und Immobilienverwaltung, die hundert Nebengeschichten voller Humor und urkomischer Karikaturen der damaligen Gesellschaft, Dutzende von klassischen SEGA-Minispielen und Arcade-Spielen, das Kampfsystem mit wechselndem Stil mitten im Kampf... All diese Stücke waren bereits 2017 großartig, und jetzt kehren sie mit überlegener Optik zurück. Yakuza 0 war ein großartiges Spiel, aber was beinhaltet dieser Director's Cut und lohnt es sich, den vollen Preis dafür zu bezahlen?

Wie ich gerade erwähnt habe, sieht es jetzt besser aus als je zuvor. Mit der Nintendo Switch 2 kann der Titel im Handheld-Modus in Full-HD und auf dem Dock in 4K dargestellt werden, aber immer mit konstanten 60 Bildern pro Sekunde. In dieser Hinsicht gibt es wenig zu beanstanden, und es stimmt, dass die grafischen Verbesserungen, vor allem in den Kinoszenen, durchaus spürbar sind. Ich wusste nicht, dass es notwendig war, selbst die Poren von Kiryus Wangenknochen auf der Leinwand so scharf zu zeigen, aber es macht es einfacher, die kleinen verräterischen Gesten in bestimmten Teilen der Geschichte zu bemerken und auch lauter zu lachen, wenn eine der Figuren in den Nebengeschichten eine komische Zugabe gibt. Yakuza 0 Director's Cut wurde um genau 30 Minuten brandneue, noch nie zuvor gesehene Zwischensequenzen erweitert, aber die überwiegende Mehrheit davon sind kurze Ergänzungen zur Geschichte, die keine großen Änderungen vornehmen. Sie dienen vielmehr dazu, die Situationen und Reflexionen der Figuren klarer zu machen. Ein kleines Bonbon für diejenigen, die zu dieser Geschichte zurückkehren, aber sie rechtfertigen nicht unbedingt ein neues Spiel nur um ihrer selbst willen.

Es gibt auch einen neuen Spielmodus für diesen Teil, Red Light Raid, der eigentlich genau derselbe Kolosseum-Modus ist, den wir auch in anderen neueren Teilen der Serie gesehen haben, mit dem zusätzlichen Bonus, dass du dich hier mit bis zu drei anderen Freunden zusammenschließen kannst, um es gemeinsam mit Horden von Feinden aufzunehmen und andere wiederkehrende Charaktere aus der Franchise freizuschalten. Zugegebenermaßen ist es kein Modus, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, aber er reicht sicherlich für ein paar Sessions, in denen ich mit Freunden über GameChat kämpfe und lache.

Die Lokalisierung in mehrere Sprachen scheint das Highlight dieses Director's Cut gewesen zu sein. Yakuza 0 debütiert endlich in englischer Synchronisation mit den klassischen und wiedererkennbaren englischsprachigen Stimmen der Serie (Matt Mercer gibt das Register eines ruhigen Majima ist überraschend), und das Ergebnis ist zufriedenstellend. Ich habe die ersten paar Stunden mit dieser neuen Synchronisation gespielt und die Darbietungen sind makellos. Die andere große Neuigkeit ist, dass wir endlich Untertitel in Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch haben. Die Spieler haben lange darauf gewartet, diesen Titel in ihrer eigenen Sprache spielen zu können, aber hier scheint der Ehrgeiz das Endprodukt vernachlässigt zu haben. Zumindest in der spanischen Version gibt es zahlreiche Lokalisierungsfehler, fehlende Interpunktion und Fragezeichen sowie falsche Sätze und sogar Textfelder, die Englisch und Spanisch vermischen. Nichts Katastrophales, aber auffällig und häufiger als das, was ich als isolierten Fehler bezeichnen würde.

Ich kann nicht bestätigen, dass dieses Problem in anderen neuen Yakuza 0 Director's Cut Lokalisierungen weit verbreitet ist, aber für ein Spiel dieses Kalibers und eines der Flaggschiffe für die Landung von Nintendo Switch 2 bei den Spielern scheint es mir ernster zu sein.

Lohnt es sich also, Yakuza 0 Director's Cut zu kaufen? Trotz seiner Mängel (die hoffentlich in zukünftigen Patches behoben werden) bleibt die Arbeit von RGG Studio ein wahres Juwel von einem Actionspiel und der beste Einstieg in die fantastische Action-Yakuza-Serie. Die neuen Inhalte und hinzugefügten/verbesserten Details allein mögen nicht viele überzeugen, aber es besteht kein Zweifel, dass dies alles in allem die beste Art ist, Yakuza 0 zu spielen, die wir je haben werden.