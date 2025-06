HQ

Ich liebe neue Konzepte im Gaming – also mechanische und strukturelle Innovationen. Leider gibt es heutzutage nicht viel Innovation in der Spieleindustrie, in der Fortsetzungen und das Recycling alter Konzepte und Methoden zur Spieleentwicklung allgegenwärtig sind. Deshalb ist es großartig zu sehen, wenn ein Entwickler etwas völlig Neues oder vielleicht eine neue Art der Verwendung eines alten Konzepts entwickelt hat, das ein Genre völlig frisch und lebendig erscheinen lässt.

Deswegen war es toll, mit The Alters ein Spiel in die Finger zu bekommen, das ich schon lange auf dem Schirm hatte, das aber immer wieder verschoben wurde. Du hast es zweifellos schon einmal gesehen, auf einer Show oder einfach nur als zufälliger Trailer hier und da, aber du weißt vielleicht nicht, dass es tatsächlich morgen, am 13. Juni, erscheint, da der Entwickler 11 bit Studios in seinem Marketing viel vage war. Und das ist schade, denn das ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein cooles Konzept, bei dem sie verschiedene Genres auf eine völlig neue und aufregende Art und Weise miteinander vermischt haben. Du schlüpfst in die Rolle von Jan Dolski, der in seiner Raumkapsel aufwacht, nachdem diese auf einem unbekannten Planeten abgestürzt ist. Schnell entdeckt er, dass er der einzige Überlebende ist und muss nun versuchen, einen Weg zu finden, um aus eigener Kraft zu überleben.

Schnell findet er eine riesige mobile Raumstation, eine Art Basis in Form eines riesigen Rades, aber sie ist leer. Durch den Kontakt mit der Firma, die hinter der Mission steht, wird er beauftragt, den Planeten zu erkunden. Bei seiner ersten Reise außerhalb der Basis findet er ein mysteriöses Mineral namens Rapidium. Es stellt sich heraus, dass es sich um etwas handelt, das Wissenschaftler seit Jahren jagen und das die Menschheit retten kann. Als er zur Basis zurückkehrt, erhält er Zugang zu einem Quantencomputer, mit dem er sich selbst klonen kann.

Aber das sind nicht nur Kopien. Die Klone sind Versionen von Jan aus alternativen Lebenswegen. Zum Beispiel eines, bei dem er bei seiner Mutter wohnte und eine Leidenschaft für die Mechanik entwickelte. Der Computer erstellt neue Erinnerungen für den Klon, die zu diesem alternativen Hintergrund passen, und plötzlich werden aus eins zwei: Jan und Mechaniker Jan. Und das ist noch nicht alles. Alle Klone haben einzigartige Spezialisierungen und Namen, die zu ihren neuen Rollen und Persönlichkeiten passen. Zum Beispiel könntest du bei Chef Jan, Ingenieur Jan, Botaniker Jan und einigen anderen landen. Jedes Alter hat seinen eigenen Hintergrund, Dialog und Bedürfnisse, und es liegt an Ihnen, herauszufinden, wie sie zusammenarbeiten sollten.

Es ist ein super cooles Konzept, und genau deshalb heißt das Spiel The Alters. Die Geschichte ist überraschend gut gemacht und faszinierend. Du musst ständig mit deinen Klonen sprechen, die alle ihre eigenen Traumata, Gedanken und Reaktionen haben, und du wirst sogar mit Menschen von der Erde in Kontakt kommen, die Teil der ursprünglichen Lebensgeschichte waren, von der die Klone jetzt abstammen. Diese Gespräche können zu existenziellen Reflexionen und emotional intensiven Momenten führen, in denen man wirklich spürt, dass es sich nicht nur um einen Strategiesimulator handelt, sondern um eine menschliche Geschichte.

Okay, in der Praxis handelt es sich zu gleichen Teilen um eine Third-Person-Erkundung wie im ursprünglichen Jan und zu gleichen Teilen um die Wartung, Aufrüstung und Erweiterung deiner Basis, bei der du dich selbst klonst und sicherstellst, dass die Klone, die du hast, gedeihen. Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Spiel mit so vielen RTS- und Ressourcenmanagement-Elementen so sehr auf die Charakterentwicklung konzentriert. Die Klone reagieren auf deine Entscheidungen, werden fröhlich oder nervös und können sogar miteinander streiten. Man muss Stellung beziehen, vermitteln und dafür sorgen, dass alle gut zusammenarbeiten, sonst geht es bergab. Sie können depressiv oder wütend werden oder sich weigern zu kooperieren. Man muss gleichzeitig eine Führungskraft, ein Freund und ein Psychologe sein.

Gleichzeitig musst du den Planeten erkunden, der Geheimnisse, Gefahren und verborgene Geheimnisse birgt. Es geht nicht nur ums Überleben, es ist eine Art langsame Entdeckungsreise, bei der man nie genau weiß, was hinter der nächsten Ecke wartet. Das Spiel kombiniert Basenbau, Ressourcenmanagement, Charakterpflege und Erkundung in einem Paket, und es funktioniert überraschend gut. Zum Beispiel kannst du in der Wildnis seltsame Objekte finden, die keiner deiner Klone versteht, bis du sie mit nach Hause nimmst und sie vom richtigen Experten analysieren lässt. Das eröffnet kleine Nebengeschichten und trägt zum Gefühl bei, auf einem fremden, aber lebendigen Planeten zu sein.

Im zentralen Gameplay geht es darum, deine mobile Basis am Leben zu erhalten und sie von der Sonne wegzubewegen, die alles in Brand zu stecken droht. Aber dafür braucht es Ressourcen, und die müssen auf der Oberfläche des Planeten ausgegraben werden. Dies geschieht über ein kleines Minispiel, in dem du den Boden abscannst und eine Minenstation einrichtest. Er muss aber mit einem Klon bemannt sein, sonst passiert nichts. Du musst also ständig Prioritäten setzen: Soll man die Ressourcen nutzen, um neue Module für die Basis zu bauen oder eine neue Version von sich selbst mit den nötigen Fähigkeiten klonen? Diese Motivationen sind für diese Art von Spielen nicht neu, aber in diesem Zusammenhang wird der eigentliche Spielablauf einzigartiger.

Das Spiel zwingt dich ständig, Entscheidungen zu treffen und deine Bedürfnisse auszubalancieren. Ein Klon braucht vielleicht einen Platz zum Schlafen, und ohne Schlaf wird er reizbar und ineffektiv. Ein anderer Klon ist der Meinung, dass man sich auf die Botanik konzentrieren sollte, während ein dritter neue Systeme bauen möchte. Wem hörst du zu? Was ist das Wichtigste? Es liegt an dir, zu entscheiden, und es fühlt sich ständig so an, als würdest du eine weitere Hand brauchen, aber eine weitere Hand wird mehr Probleme mit sich bringen. Das macht das Gameplay intensiv und fesselnd. Es fühlt sich an, als stünde man an der Spitze einer Expedition, bei der jede Entscheidung Konsequenzen hat und bei der Zusammenarbeit nicht nur ein Mechanismus, sondern eine Notwendigkeit ist.

Die Basis ist wie ein riesiges Rad aufgebaut, in dem man die Module ständig neu anordnen kann. Es ist ein bisschen wie das Basismanagement in XCOM, wo man für alles Platz schaffen und logistisch denken muss. Es gibt Abteilungen für jeden Klontyp, eine für den Botaniker, eine für den Mechaniker usw., und man muss ständig erweitern und anpassen. Die Zeit ist dein größter Feind, und du hast selten das Gefühl, dass du die Nase vorn hast. Das bedeutet, dass Sie ständig optimieren, anpassen und auf neue Herausforderungen reagieren.

Es muss jedoch gesagt werden, dass all dies dazu neigt, ein wenig überwältigend zu werden. Ich habe auf dem PC gespielt, wo Makros und Maussteuerung es ein wenig einfacher machen, schnell durch verschiedene Systeme zu navigieren, und es ist schwer vorstellbar, wie das auf der Konsole funktioniert. Auch das Onboarding durch Tutorials fehlt und ich bin ein wenig besorgt, dass viele Spieler aussteigen werden, da das Spiel seine Tiefe durch eine solide Lernkurve in den ersten Stunden einfach nicht effektiv vermittelt. Glücklicherweise werden Sie belohnt, wenn Sie durchhalten.

Eines der Dinge, die ich wirklich genossen habe, war die Erkundung des Planeten. Es ist schön, düster und fühlt sich wirklich gefährlich an. Es gibt Radioaktivität, magnetische Stürme und andere Phänomene, die an die S.T.A.L.K.E.R. -Spiele erinnern. Es ist super aufregend, sich auf einem Planeten zu bewegen, der dich dort nicht zu haben scheint. Und vielleicht steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht? Man hat das Gefühl, dass der Planet ein Charakter für sich ist, ein stiller Gegner, der einem ständig Steine in den Weg legt.

The Alters ist eine wunderbare Mischung aus Genres, die sich zu einem kraftvollen und einzigartigen Ganzen verbinden. Es ist ein Spiel, das Denken, Führung und Strategie erfordert, aber auch ein Spiel, das eine tiefgründige Geschichte, starke Charaktere und eine Welt bietet, die man verstehen möchte. Ich kann es von ganzem Herzen empfehlen, wenn Sie auf so etwas stehen.