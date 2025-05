Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune zeigt alles, was bei Ubisoft richtig und falsch ist, das Genre... Und die Branche?

HQ

Als ich Ende November den Star Wars Outlaws: Wild Card DLC rezensierte, sagte ich, dass es eine neue Hoffnung für das erste Open-World-Spiel in einer weit, weit entfernten Galaxie darstellt. Der Inhalt an sich war ziemlich gut: abwechslungsreich, anders, sogar glamourös... Die verschiedenen Updates und Patches bis zu diesem Zeitpunkt, die harte Arbeit des Massive -Teams (die ich weiß, war mühsam) reichten jedoch immer noch nicht aus, um ein vollständig ausgefeiltes und fehlerfreies Erlebnis zu liefern.

Spulen wir vor bis heute, Ende Mai, wenn der zweite und letzte DLC oder das Erweiterungspack für Star Wars Outlaws mit dem Titel A Pirate's Fortune veröffentlicht wurde, und ich befinde mich in der gleichen Situation: ähnlicher Inhalt wie der vorherige und ein Spiel, das immer noch nicht richtig funktioniert. Und neun Monate nach der Veröffentlichung tut es mir leid, aber es ist viel weniger akzeptabel. Und es tut weh, und es nervt mich, weil ich dieses Spiel liebe, aber die Fehler, auf die ich gestoßen bin, sind über die Kategorie der lustigen Dinge hinausgegangen, über die man lacht, und gingen so weit, dass das Spiel zum Absturz gebracht wurde, die Software geschlossen und der vorherige Speicherpunkt neu geladen werden musste, um weiterzumachen. Mehrmals.

Es gibt einige ernsthafte Speicherlecks und Probleme, weil man merkt, dass bestimmte Elemente überhaupt nicht geladen werden und das Spiel eingeschränkt wird, als wäre es von Funktionen abgeschnitten. Die beiden stärksten Fälle waren auf dem Höhepunkt der Schlacht, mitten in den Kämpfen vor dem Ende eines Schlüsselabschnitts, um die Geschichte voranzutreiben. Für den Fall, dass du das Gleiche erleidest, war das erste kurz vor der Flucht aus dem Gefängnisbereich mit Hondo Ohnaka im Trailblazer, im Suchbereich "Deaktiviere die Gravitationssperre", auf dem Landeplatz des Khepi-Grabes. Die zweite, in diesem Szenario bereits als Rokana Raider getarnt, wenn du die Barriere öffnen musst, um dich in das Quartier von Stinger zu schleichen. Wie schon im Basisspiel ist es plötzlich unmöglich, mit R3 auf der entsprechenden Konsole zu interagieren, aber es ist so kaputt, dass man die Waffen nicht wechseln oder das Spiel sogar anhalten kann, um den vorherigen Punkt zu laden. Sie müssen das Spiel vollständig über das PS5-Startmenü schließen...

Werbung:

Das stört natürlich den Genuss und muss angeprangert werden. Erlaubt ist es an dieser Stelle nicht, so sehr ich auch alles mag, was dieses zusätzliche Abenteuer zu bieten hat. Tatsächlich gibt es immer noch kleinere Pannen, darunter Charaktere, die stecken bleiben, oder Übersteuerungen oder absurde Reaktionen der feindlichen KI. Ich kam sogar zu einem Imperial Endlager auf Tatooine, wo aus irgendeinem Grund die Stimme eines Imperial Soldaten in einer Schleife stecken blieb, als würde er nach einer Verletzung grunzen. Seine Schreie wiederholten sich zehn Minuten lang über alle Lautsprecher, so dass es unmöglich war, ihn zu finden, um sein (und unseres) Leiden zu beenden. Eine groteske und sehr nervige Sequenz, die ich nicht schließen wollte, um meine Mission nicht zu ruinieren.

Wenn Sie weiterhin die Augen vor all dem verschließen möchten, ist A Pirate's Fortune ein Paket von Aktivitäten und wertvollen Inhalten. Wie Wild Card stützt es sich auf ein Sammelsurium von Abschnitten unterschiedlicher Dynamik, eine Art "Gameplay-Greatest Hits" von allem, was in diesem Spiel möglich ist, was eine Menge ist. Natürlich gibt es zum Nachteil der Sabacc -Karten, die im Schiffs-Casino des vorherigen DLCs so prominent waren, andere Alternativen wie Plattform-Abschnitte, Schießereien, Infiltration und vor allem eine erneute Betonung von Weltraum-Luftkämpfen.

Letzteres bietet sogar die Möglichkeit, ein anderes Schiff als das Trailblazer zu steuern, das die Rokana Raiders verwenden. Ähnlich wie bei einem B-Wing, seine Handhabung und verschiedene Möglichkeiten (z.B. der Ionisation in Nebeln spektakulär zu widerstehen und dies sogar zu seinem Vorteil auszunutzen), gepaart mit neuen Schmuggelmissionen, die mit einem neuen Affinitäts- und Reputationszweig mit der Miyuki Trade League verbunden sind, was wiederum neue Frachtraum-Upgrades für die Trailblazer selbst bedeutet, sorgt für etwas Gutes... Ähm, Sternenkrieg. In meinem Fall hat es auch als beträchtlicher Füller und Ausrede gedient, um auch nach Beendigung des Hondo Ohnaka-Arcs weiterzuspielen.

Werbung:

Der Inhalt führt dich auch in ein neues System, Khepi, das auf eine Raumstation ( Die Festung des Trägers ) und die Kraterkulisse der Handlung beschränkt ist und daher keinen neuen Planeten bringt. Auf jeden Fall sind die Geschichten, die sich um ihre Zivilisation ranken, interessant, und alle zusätzlichen Texte sind von Qualität. Obwohl der "Bösewicht", Stinger Tash, schwach ist, behält Hondo Ohnaka sein großartiges Charisma im Stil von Jack Sparrow bei. Es gibt viel über das Piraten- und Schmugglerleben im Allgemeinen zu lernen, und Star Wars Outlaws bleibt die beste Videospiel-Nachbildung des gesamten Lucas-Universums, mit einigen wirklich schönen neuen Szenen, die man bestaunen kann.

Abgesehen davon gibt es in den etwa vier Stunden, die ich A Pirate's Fortune gespielt habe, auch nichts wirklich Bahnbrechendes. Rokanas Schiff ist auf das Khepi-System beschränkt, weil es nicht in den Hyperraum springen kann, und nach einer Weile der Suche nach Schmuggelware und der Beseitigung einiger geflügelter Kreaturen geht man lieber zurück zu seinem geliebten, aufgerüsteten Trailblazer und zu ND-5, der diesmal eine etwas repetitive Rolle spielt. Ich bereue es nicht, diesen DLC gespielt zu haben, und ich hatte eine ziemlich gute Zeit, aber ich bin nicht verrückt danach, und wir können es auch nicht akzeptieren, dass es so kaputt bleibt. Nachdem Star Wars Outlaws kürzlich auf PS5 Pro portiert wurde und bald auf Nintendo Switch 2 kommt, zeigt sich einmal mehr eines der großen Probleme bei Ubisoft, Open-World-Spielen und der Branche im Allgemeinen: Der Ehrgeiz läuft schnell aus dem Ruder und was grandios sein könnte, bleibt zu lange einfach nur "groß".