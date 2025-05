Monster Train 2

HQ

Ich fand Roguelikes schon immer ein faszinierendes Genre. Spiele, die in diesen Sektor passen, können aus gestalterischer und mechanischer Sicht außergewöhnlich sein, aber wenn die Natur, am Ende eines "Laufs" den gesamten Fortschritt zu verlieren und bei Null anzufangen, nicht zumindest einigermaßen erfüllend ist, kann das Gesamtganze in fast einem Augenblick zusammenbrechen. Persönlich denke ich, dass genau dieses Konzept Spiele wie das ansonsten hervorragende Blue Prince zurückhält, da das Scheitern die Motivation zu belasten beginnt und das Interesse am Abspann schwindet. Es ist auch der Grund, warum Entwickler Shiny Shoe Monster Train - und jetzt seine Fortsetzung - beeindruckt, denn während die Roguelike-Natur brutal und demoralisierend sein kann, ist der Kern des Gameplays so unterhaltsam, dass man sich am Ende nie allzu sehr um das Scheitern kümmert.

HQ

Für alle, die das Original Monster Train nicht gespielt haben, verhält sich diese Fortsetzung auf sehr ähnliche Weise. Es handelt sich um einen abgestuften Deckbuilder, was bedeutet, dass du eine Reihe von Kampfbegegnungen auf einem Schlachtfeld auskämpfst, das sich über drei Etagen erstreckt, wobei es darum geht, angreifende Feinde zu besiegen, bevor sie die Stockwerke stetig hocharbeiten und dein "Herz" angreifen, das in diesem Fall die Lokomotive des Zuges ist. Wenn deinem Motor genug Schaden zugefügt wird, ist der Lauf vorbei, aber bis dein Motor irreparabel zerstört ist, kannst du in den zufälligen Levels weitermachen, neue Upgrades und Karten erwerben und auch neue Schlachten bestreiten. Die eigentliche Namenskonvention des Spiels hat nicht wirklich viel Gewicht, wenn man sich das Gameplay ansieht, da der Zug meist nur ein Set-Piece und ein Umgebungswerkzeug ist, um durch die Welt voranzukommen, und die Monster sind die Karten, mit denen man kämpft.

Was die Handlung betrifft, so gibt es eine, aber du wirst ihr wahrscheinlich nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken. Anstatt in der Hölle angesiedelt zu sein und sich um die Rückeroberung des verdrehten Reiches zu drehen, haben sich jetzt Engel und Dämonen zusammengetan, um einen Angriff auf den Himmel zu starten, um die himmlische Stadt von den eindringenden Titans zurückzuerobern. Dazu musst du dich durch die Regionen des Himmels bewegen, die durch Stufen definiert sind, die jeweils zufällige Begegnungen beinhalten (z. B. ein Geschäft, die Möglichkeit, neue Karten zu erwerben, vielleicht einen Brunnen, um einen Teil deines Zuges zu heilen) und mit einer Kampfmission enden. Wenn du es schaffst, in letzterem Bereich erfolgreich zu sein, kannst du weitergehen, bis du das Zentrum des Himmels erreichst und mit den Bemühungen beginnst, die Stadt zu befreien. Auch hier gibt es eine Erzählung, die dies miteinander verbindet, aber Sie werden wahrscheinlich nach ein oder zwei Stunden alles vergessen und Ihre Aufmerksamkeit und Zeit den saftigeren Teilen von Monster Train 2 widmen; Nämlich das Deckbuilding-Gameplay.

Werbung:

Was Shiny Shoe in dieser Fortsetzung eingebaut hat, ist eines der besten Deckbuilding-Gameplays, die du je gesehen hast. Es ist nicht nur vollgepackt mit Tiefe und Komplexität, die es dir ermöglicht, alle möglichen skurrilen Dinge zu tun, die zu deiner Spielabsicht in einem Lauf passen, sondern es ist auch vom Design her intuitiv und ziemlich unkompliziert. Dies ist keine Kartenkampferfahrung wie Magic: The Gathering oder Pokémon: The Trading Card Game, bei der man über die Feinheiten jeder Karte nachdenken muss und ob es plausibel ist, tatsächlich einen Zug innerhalb der breiten und grauen Regeln zu machen. Du musst kein Experte sein oder sehr pedantisch sein, was die Einzelheiten angeht, denn es ist eher Hearthstone oder Gwent, wo die Effekte klar dargestellt sind, wie eine Karte in deinen Build passt, gut erklärt wird und normalerweise die größte Herausforderung, der du gegenüberstehst, darin besteht, deine Deckgröße zu verwalten und das Fett mit jedem Durchgang zu reduzieren.

Shiny Shoe scheint dir auf dem Weg dorthin ein paar Überraschungen zu werfen, normalerweise in Form von neuen Deck-Optionen, die die Art und Weise, wie du dein Geschäft anlegst, überarbeiten. Es gibt zwei Startdecks oder Clans, wie sie im Spiel genannt werden, aber du kannst drei weitere freischalten, von denen jedes seinen eigenen Champion, seinen eigenen Spielstil und seine eigenen Karten hat. Es braucht Zeit, um ihre Feinheiten zu lernen und sich mit ihrer Funktionsweise vertraut zu machen, aber es ist keine große Verpflichtung und man kann ganz einfach zwischen Clans in verschiedenen Durchläufen wechseln und sogar zwei als Teil eines Hybrid-Decks kombinieren. Du könntest zum Beispiel die mächtigen und widerstandsfähigen Drachen des Clans Pyreborne nehmen und sie mit den verrückten Wissenschaftlern zusammenbringen, die die Lazarus League bilden. Der Punkt ist, dass die Option ganz Ihnen gehört.

Werbung:

Dann, wenn es ans Eingemachte geht, verlagert sich der Fokus darauf, ein ausgewogenes Deck zu erstellen, das die richtige Menge an leicht platzierbaren und nicht zu teuren Einheiten enthält, aber auch lächerliche und gefährliche Einheiten, kombiniert mit hilfreichen und mächtigen Zaubern, Räumen, die das Blatt in der Schlacht wenden können, und Ausrüstung, die eine schlechte Einheit in eine außergewöhnliche verwandeln kann. Das mag einfach erscheinen, aber in der Praxis verspreche ich dir, dass du dein Deck die meiste Zeit mit Mist vollgestopft findest, so dass du herausfinden musst, wie du jeden Kampf meistern kannst, ohne zu wissen, was du nach jeder Runde aus deinem Deck ziehen wirst.

Auch hier kann die zufällige Natur und die Endgültigkeit des Roguelike-Elements manchmal erdrückend und frustrierend sein, aber das ist auch die Natur des Biests für diese Art von Spielen. Bei manchen Läufen fühlt es sich an, als wäre die Welt von der ersten Minute an gegen dich, bei anderen schwebst du auf Wolke sieben und fühlst dich unaufhaltsam, bis sich dein Glück plötzlich wendet. Für Monster Train 2 bedeuten jedoch das Deckbuilding, die intuitive und einfache Natur der Action, die Geschwindigkeit und das Tempo des Gameplays und die Tatsache, dass ein Lauf nie zu viel Zeit in Anspruch nimmt, dass sich eine Niederlage eher wie ein Ärgernis als ein Tritt in die Zähne anfühlt. Sie werden sich wünschen, dass Sie nicht routinemäßig von vorne anfangen müssen, aber gleichzeitig werden Sie genauso aufgeregt sein, noch einmal von vorne anzufangen, und das ist ohne Frage die größte Stärke von Monster Train 2.

Shiny Shoe hat mit dem Originalspiel die Beleuchtung in einer Flasche eingefangen und diese Fortsetzung baut einfach weiter auf dieser großartigen Formel auf. Für jeden, der auf der Suche nach einem unterhaltsamen und fesselnden Spiel ist, das er etwa 30 Minuten am Stück spielen kann, oder für jeden, der sich stundenlang verkriechen möchte, werden Sie mit Monster Train 2 wirklich nicht viel falsch machen. Spiele sollen Spaß machen, und genau das ist diese Indie-Fortsetzung.