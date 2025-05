Alle Katzenbesitzer wissen, dass Katzen die besten Freunde des Menschen sind – wenn es der Katze passt, versteht sich. Katzen sind einzigartige Tiere, weshalb es besonders für Katzenbesitzer Spaß macht, Spiele zu spielen, in denen man eine Katze steuert und Katzendinge tun kann. Und unkontrolliert miauen. Katzenbesitzer wissen, was ich meine... Wir haben Katzen in Little Kitty, Big City und Stray gespielt, und jetzt gibt es ein neues Spiel, das kleine lineare vierstündige Abenteuerspiel Copycat.

Alles beginnt in einem Tierheim, wo eine ältere alleinstehende Dame, Olive, hereinkommt, um eine Katze zu finden, die sie mit nach Hause nehmen kann. Ihre alte Katze ist von zu Hause weggelaufen und sie vermisst es, einen pelzigen kleinen Freund zu haben, der im Haus herumläuft. Sie sucht sich eine Katze aus, nennt sie Dawn und nimmt sie mit nach Hause. Anfangs gibt es ein paar Probleme, da die neue Katze ein paar zu viele Unfälle im Haus verursacht, aber schon bald beginnen die beiden, eine enge Bindung aufzubauen.

Von da an entwickelt sich das Spiel zu einer überraschend emotionalen Geschichte darüber, verlassen zu werden, sich ungeliebt zu fühlen und nicht zu verstehen, warum niemand dich lieben wird, wenn du so viel Liebe zu geben hast. Man muss Katzen nicht lieben, um diese kleine Geschichte im Bauch zu spüren, aber natürlich hilft es, wenn man eine Katze in seinem Leben hat oder hatte.

Copycat stammt von dem kleinen australischen Entwickler Spoonful of Wonders, der nur aus zwei Personen besteht, und Copycat ist ihr erstes Spiel. Das sieht man leider. Es ist ziemlich ungeschliffen und rau, und es gibt nicht viel Gameplay. Abgesehen davon, dass du als Dawn herumläufst, besteht der größte Teil des Gameplays aus einer Reihe von Minispielen, in denen du Beute fangen, Essen von Menschen im Park stehlen, wilden Hunden in einer kleinen Stealth-Sequenz ausweichen und gegen andere Katzen kämpfen musst. Es ist einfach und nicht besonders unterhaltsam.

Nichtsdestotrotz ist dieses Spiel am besten als rudimentäre kleine Geschichte zu sehen, und wenn man sich dem Spiel mit dieser Einstellung nähert, treten die Grobheit und das einfache Gameplay in den Hintergrund und die Geschichte steht im Mittelpunkt. Die Geschichte ist eindeutig die Stärke des Spiels und es ist eine Geschichte, die du im Kern spüren wirst, und sie ist nicht immer angenehm.

Die visuelle Seite ist sehr gemischt. Die Animationen Ihrer Katze sind tatsächlich sehr beeindruckend und es ist klar, dass viel Arbeit in diesen speziellen Teil geflossen ist. Es gibt auch einige Traumsequenzen mit einem schwarzen Panther, um die wilde Seite der Hauskatze darzustellen, und diese Sequenzen sind wirklich gut gestaltet. An anderer Stelle sieht das Spiel sehr grob aus und es ist klar, dass dies das erste Spiel eines kleinen Entwicklers ist.

Ich möchte wirklich Copycat empfehlen, denn es ist toll, wenn ein kleiner Entwickler ein Spiel macht, das nicht wie alle anderen aussieht, und das vor allem etwas zu sagen hat und eine Geschichte liefert, die man spüren kann. Nicht viele Spiele können sich damit rühmen. Obwohl das Spiel einen eher kleinen Preis hat, ist es schwer, es jemandem zu empfehlen, außer Katzenliebhabern, die auch kleine emotionale Geschichten lieben.

Ich würde Copycat gerne eine höhere Punktzahl geben, aber es ist schwer, mehr als eine Sechs zu rechtfertigen, aber ich würde sagen, wenn Sie ein Katzenbesitzer sind, probieren Sie es aus. Seien Sie nur darauf vorbereitet, das einfache und unbeholfene Gameplay zu übersehen.

Copycat ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.