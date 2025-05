HQ

HQ

Für viele Menschen sind die Serien Dark Souls und Elden Ring gleichbedeutend mit sperrigen Rittern und methodischen Kämpfen, bei denen es darum geht, feindliche Angriffsmuster zu studieren und nach Möglichkeiten für einen Gegenangriff zu suchen. Bloodborne hat das Gameplay von Souls in eine aggressivere Richtung gelenkt, indem es schnelleres Ausweichen und die Möglichkeit einführte, verlorenes Leben durch Angriffe zurückzugewinnen, und Sekiro: Shadows Die Twice setzte auf ein Kampfsystem, das nur durch Aggression gemeistert werden kann. In Elden Ring: Nightreign, dem Elden Ring -Spinoff und Multiplayer-Teil von FromSoftware, ist die Aggression zurück, wenn auch auf eine ganz andere Art...

Die Roguelike-inspirierte Gameplay-Schleife von Nightreign belohnt kluge Planung und Priorisierung, und aggressives Zeitmanagement ist eine Voraussetzung, um eine Expedition in einem Stück zu überstehen. Eine Expedition findet über drei Tage statt, von denen die ersten beiden (jeweils etwa 15 bis 20 Minuten) mit Erkunden und Farmen verbracht werden, bis ein giftiger Regen in echter Fortnite -Manier die Karte schrumpfen lässt und einen Bosskampf auslöst. Der dritte und letzte Tag besteht ausschließlich aus einem nervenaufreibenden Kampf gegen einen von acht Superbossen namens Nightlords. Zu Beginn jeder Expedition wählt ihr mit zwei anderen Spielern eine von acht vordefinierten Klassen, die Nightfarers, als die ihr spielt (mehr dazu gleich), und dann werdet ihr in Limveld abgesetzt, einer alternativen Version des Limgrave Bereichs aus dem Hauptspiel, der aus einer Reihe von zufälligen Orten besteht.

Werbung:

Es wird kleine Festungen, größere Burgen, Kirchen, Tunnel, Lager, Arenen, mysteriöse Wetterphänomene und andere Sehenswürdigkeiten geben, die es zu navigieren gilt. Anfangs wird es sich verwirrend anfühlen, herauszufinden, wohin man gehen (oder besser gesagt, sprinten) und in welcher Reihenfolge, da die Karte mit kleinen Symbolen übersät ist, die schwer voneinander zu unterscheiden sind. Wenn du mit zufälligen Spielern spielst, besteht deine primäre Art der Kommunikation darin, Stecknadeln auf der Karte zu platzieren. Es ist kein sehr elegantes System, zum Teil, weil die Karte visuell überladen ist, aber auch, weil in der Regel mehrere Pins gleichzeitig aktiv sind und es schwierig ist, sich auf die Reihenfolge zu einigen, in der man sie sucht, wenn man nicht miteinander sprechen kann.

Es dauert auch eine Weile, bis man herausgefunden hat, womit man an den verschiedenen Orten belohnt wird, und hier wird das Wissen über die Welt von Elden Ring und die breitere Designsprache den Spielern einen unmittelbaren Vorteil verschaffen. Veteranen werden zum Beispiel schnell feststellen, dass die kleinen Kirchen mit Marika Statuen dich mit einer zusätzlichen Flaschenladung belohnen, Tunnel zu Schmiedesteinen führen, um Waffen aufzurüsten, und die Rätsel mächtige Ausrüstung bieten.

Die meisten Waffen und Gegenstände stammen direkt aus Elden Ring, aber selbst als Veteran, der weit über 100 Stunden mit dem Hauptspiel verbracht hat, musste ich bestimmte Gegenstände unter die Lupe nehmen, um herauszufinden, dass sie zum Beispiel Schadensminderung und erhöhte Ausdauerwiederherstellung bieten. Ich fragte mich, ob die absichtlich obskure Designsprache von Elden Ring für Neulinge zu unlogisch wäre und vielleicht nicht für diese Art von Spiel geeignet wäre, bei dem die Zeitnutzung von größter Bedeutung ist und es keinen Raum für Mehrdeutigkeiten gibt. Vielleicht sollte eine Waffe einfach Waffe genannt werden, nicht "Bewaffnung" oder so ein schickes Wort.

Werbung:

Glücklicherweise wurden bestimmte Aspekte des Gameplays von Elden Ring erheblich gestrafft. Zum Beispiel werden Werte automatisch vergeben, wenn die EP des Spiels, die Runen, an den bekannten goldenen Orten der Gnade eingelöst werden. Und wenn du eine neue Waffe aufhebst - ähm, Bewaffnung - zeigt ein einfacher grüner Pfeil nach oben oder rot nach unten an, ob es sich um ein Upgrade oder eine Herabstufung deiner aktuellen Waffe handelt, ohne dass du dich mit dem zugrunde liegenden Skalierungssystem auseinandersetzen musst. Und wenn wir schon beim Thema Waffen sind, zeigt eine Farbe an, wie mächtig und selten sie sind, wie wir es aus MMO-Spielen wie World of Warcraft kennen. Als erfahrener Elden Ring Spieler macht es Spaß zu sehen, welche Waffen aus diesem Spiel FromSoftware für die "epischsten" und "legendärsten" hält.

Nightreign dass es sich um einen Elden Ring -Ableger handelt, bedeutet auch, dass die überwiegende Mehrheit der Feinde und Bosse, denen du begegnen wirst, Wiederholungen sind, wenn auch viele von ihnen mit aktualisierten und aggressiveren Move-Sets. Glücklicherweise sind die acht Nightlords Originalkreationen, und obwohl Elden Ring einen riesigen - und größtenteils hervorragenden - Katalog von Feinden hat, aus dem man schöpfen kann, vermisse ich Neuzugänge, die nicht nur Rückblicke auf die vorherigen Spiele des Entwicklers sind. Diese verleihen dem Spiel unbestreitbar das Gefühl, eine "FromSoftware Greatest Hits"-Sammlung zu sein, und dieses Gefühl entpuppt sich am Ende als zweischneidiges Schwert, das einerseits zu einigen coolen Fan-Service-Momenten führt (schön, dich wiederzusehen, Nameless King!), aber auch die Spielwelt und die Geschichte schwer ernst zu nehmen. Die Geschichte ist hier mehr denn je ein nachträglicher Gedanke, und obwohl es Spaß macht, ein wenig über dieNightfarers verschiedenen Hintergründe zu erfahren, war das Lesen von Beschreibungen von Waffen und anderen Objekten, um eine Erzählung zusammenzusetzen, noch nie so reizvoll.

Wo sich Nightreign von Elden Ring unterscheidet, liegt insbesondere in der bereits erwähnten Gameplay-Schleife und den vordefinierten Klassen. Die acht Nightfarers haben alle ein hervorragendes visuelles Design und eine ebenso hervorragende Kampfmechanik. Auf den ersten Blick erfüllen die Klassen verschiedene traditionelle RPG- und MMO-Rollen. So scheint es zum Beispiel naheliegend, dass der Guardian, ein humanoider Adler mit einem riesigen Schild in der einen und einem Speer in der anderen Hand, als Tank fungieren soll, während die blitzschnelle Duchess mit ihren beiden Messern schweren Schaden anrichten soll und der Magier Recluse oder Bogenschütze Ironeye aus der Ferne dito ist. Und obwohl ich zu Beginn eine vielfältige Teamzusammensetzung empfehlen würde, ist dies keine Voraussetzung. Es gibt nichts, was dich und deine Freunde aus allen drei Klassen davon abhalten könnte, die gleiche Klasse zu spielen.

Ich bin ein einfacher Mann. Ich sehe einen Charakter mit prallen Armen und einem großen Bonkstick und vergesse schnell alles über Magie, Bögen und Geschicklichkeitswaffen. Deshalb wurde Raider, ein aufgepumpter Pirat mit einer kolossalen Zweihandaxt, schnell zu meinem Favoriten. Sein einzigartiges Character Skill, "Vergeltung", führt dazu, dass er weniger Schaden erleidet, während er Hände wirft, die hohen Haltungsschaden verursachen. Und sein Ultimate Art, "Totem Stela", lässt eine Steinsäule aus dem Boden schießen und umliegende Feinde Schaden zufügen, während er sie auch als Deckung oder sichere Plattform nutzt, um einen Bogen abzuschießen oder Zauber zu wirken. Ein anderer Nahkampf-orientierter Nightfarer, Wylder, das Aushängeschild des Spiels, kann seinen Enterhaken verwenden, um Feinde zu sich oder sich gegen sie zu ziehen, und der Adler Guardian kann vom Himmel springen, um gefallene Nightfarers in einem weiten Radius wiederzubeleben. Alle Klassen sind immun gegen Fallschaden, können sprinten und Wände hochspringen, was es befreiend einfach macht, große Entfernungen zu überqueren und sich schnell von einem Wahrzeichen zum anderen zu bewegen.

Der Einsatz der passiven und aktiven Fähigkeiten der verschiedenen Klassen ist entscheidend gegen Bosse, insbesondere gegen die furchterregenden Nightlords. Elden Ring und seine Erweiterung Shadow of the Erdtree boten einige sehr herausfordernde Bosse mit fast durchgehenden Angriffsmustern, die blitzschnelle Reflexe erforderten, und diese umstrittene Designphilosophie wird in Nightreign auf die Spitze getrieben. In diesem Spiel ist es jedoch eine Notwendigkeit, dass die Bosse extrem wendig sind, riesige Lebensbalken haben und fast ausschließlich AoE-Angriffe austeilen, da sie sonst leicht von drei Spielern überwältigt werden könnten. Der dämonische dreiköpfige Hund, Gladius, beschwört Feuersäulen, schwingt ein riesiges Schwert mit einer Kette weit und teilt sich in drei kleinere Hunde, während der riesige Eisdrache, Caligo, Eiszapfen vom Himmel regnen lässt und eisige Winde speit. Es erfordert eine sorgfältige Koordination und den Einsatz von Ultimate Arts und Verbrauchsmaterialien, um diese Bestien zu besiegen, aber es ist ein großartiges Gefühl, wenn du Erfolg hast.

Zumindest beim ersten Mal. Ob die Motivation, sie immer wieder abzubauen, weiterhin da sein wird, wage ich nicht vorherzusagen. Ich denke, acht Nightlords und Nightfarers sind eine solide Auswahl zum Start, aber ich denke, es ist entscheidend, dass FromSoftware dem Spiel schnell neue Inhalte hinzufügt, um sein langfristiges Überleben zu sichern. Am wichtigsten ist, dass neue Karten hinzugefügt werden. Ich hatte bereits genug von Limgrave in Elden Ring, daher war es ein kleiner Schlag in die Magengrube, als ich feststellte, dass Nightreign fast ausschließlich in einer zufällig generierten Version davon stattfindet. Andere Umgebungen tauchen zwar in Form der sogenannten "Shifting Earth"-Events auf, bei denen sich ein definierter Bereich von Limveld in einen Schneeberg oder einen Lavakrater mit separaten Gegnern und Zielen verwandelt, aber sie bieten nicht die Abwechslung, die ich erwartet hatte, wenn das Hauptspiel so viele schöne Umgebungen zum Schöpfen hat. Das schnelle Hinzufügen neuer Karten nach dem Start sollte meiner Meinung nach die oberste Priorität der Entwickler sein.

Als jemand, der große, weitläufige Einzelspieler-Spiele liebt und den neuen Multiplayer-Fokus von FromSoftware schnell verurteilt hat, bin ich von Nightreign ziemlich angenehm überrascht. Ich hatte ehrlich gesagt einen Riesenspaß mit dem Spiel und kann mir gut vorstellen, immer wieder zurückzukehren, vorausgesetzt, die Entwickler schaffen es, dem Spiel regelmäßig neue Inhalte hinzuzufügen. Nightreign ist meiner Meinung nach ein sehr erfolgreiches Experiment zu einem fairen Preis, und obwohl es einige offensichtliche Probleme gibt, die ausgebügelt werden müssen - der Mangel an neuen Gegnern und Karten außer Limveld ist am akutesten - ist die Gameplay-Grundlage felsenfest, und das ist das Wichtigste. Allerdings hatte ich das Glück, während des Testzeitraums an der Seite meines Bruders und Gamereactor's eigenem Ketil Skotte zu spielen, und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich das Spiel denjenigen empfehlen würde, die keine Freunde oder Familie haben, mit denen sie spielen können. In der Lage zu sein, richtig zu kommunizieren, ist eine Voraussetzung, um Spaß an Nightreign zu haben, weshalb es eine Schande ist, dass das Spiel Crossplay nicht unterstützt. Dies so schnell wie möglich nach dem Start hinzuzufügen, sollte eigentlich die oberste Priorität des Entwicklers sein.