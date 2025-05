Pixel-Artwork und Top-Down-Abenteuer haben einfach etwas, das in der Lage zu sein scheint, die Zeit zu transzendieren. Jedes Jahr kommt eine Schiffsladung neuer Spiele auf den Markt, die in diese Kategorie passen, und zum größten Teil neigen sie dazu, zu unterhalten. Dies führt zu einer ganzen Reihe von Herausforderungen und einer Übersättigung des Raums, was es schwierig macht, würdige Highlights auszuwählen, aber zum Glück hat die Kreation von Pocket Trap ein großes Merkmal, das sie von den anderen abhebt: Es ist eine Yoyovania.

Sie sind wahrscheinlich absolut verblüfft und verwirrt von diesem Begriff und dem, worauf er anspielen mag, aber lassen Sie mich jede Verwirrung zerstreuen. Pipistrello and the Cursed Yoyo, wie dieses Spiel genannt wird, ist ein von oben nach unten animiertes 2D-Pixel-Abenteuer, das Metroidvania-ähnliche Erkundungen und Rätsel mit Kämpfen kombiniert, die von einem mystischen Jo-Jo angetrieben werden. Daher Yoyovania. Auch das mag wie ein Sammelsurium von Begriffen erscheinen, die direkt aus dem Thesaurus des Spielers gerissen wurden, aber das Wichtigste ist, dass Pipistrello im Grunde das ist, was Sie bekommen würden, wenn Sie die Schwerter und Schilde von The Legend of Zelda: Link's Awakening oder Tunic durch ein Kinderspielzeug ersetzen würden. Und das ebnet auch den Weg für eine ganze Reihe interessanter und einzigartiger Gameplay-Elemente.

Bevor ich jedoch darauf eingehe, möchte ich kurz auf den Gesamtkörper eingehen, der dieses Spiel ausmacht, und wie es für das Format recht traditionell ist. Du wirst in eine skurrile Welt versetzt und musst sie erkunden, mit dem Ziel, vier Bosse zu besiegen, um den Gegenstand zu beanspruchen, den sie beschützen. Es gibt einen erzählerischen Grund, der sich um ein Energiekonglomerat und lokale Gangster dreht (natürlich), und auf dem Weg, während du neue Gebiete erkundest und erreichst, erwirbst du zusätzliche Fähigkeiten und Moves, die den Zugang zu zuvor unzugänglichen Zonen ermöglichen. Es ist der Metroidvania-Standard, mit dem die meisten zu diesem Zeitpunkt vertraut sein werden, passend zu Nebenquests, optionalen Kampfbegegnungen und zusätzlichen Rätseln, die zu Sammelobjekten oder Gegenständen führen, die deine Gesundheit oder Kampfeffizienz dauerhaft verbessern. Dann haben wir das Jo-Jo.

Wie zu erwarten, sind Bewegung und Kampf mit einem Jo-Jo nicht sehr ähnlich... irgendetwas. Du schlägst zu, indem du das Jo-Jo in vertikaler oder horizontaler Richtung hinauswirfst, was es dir ermöglicht, jeden Feind zu treffen, der seinen Weg kreuzt, während du dies mit Spezialbewegungen kombinieren kannst, bei denen du das Jo-Jo zerreißt und es wie ein Beyblade durch den Raum hüpfen lässt. Der Haken an der Sache ist, dass man ohne das Jo-Jo in den Händen praktisch nutzlos ist, was bedeutet, dass man verrücktere Angriffe ausbalancieren muss, um sich selbst schützen zu können, und das gilt auch für Bewegung und Erkundung. Das Jo-Jo kann verwendet werden, um Lücken zu überqueren, Schalter zu betätigen, Gegenstände aufzuheben und sie zu dir zurückzubringen, indem du sie von abgewinkelten Teilen des Levels abprallen lässt und vieles mehr. Was wie ein ziemlich typisches Metroidvania aussieht, verwandelt sich schnell in ein geometrisches Puzzle, in dem du über jeden Raum nachdenken und wie ein Snookerspieler begegnen musst, um den perfekten Schuss zu finden. Es ist eine faszinierende Kombination, die die Erwartungen an traditionellere Kämpfe auf den Kopf stellt, und zum größten Teil funktioniert sie.

Das Hauptproblem, das Pipistrello plagt, ist, dass es sehr retro-orientiert ist und fest daran interessiert ist, auf zwei Ebenen zu existieren: vertikal und horizontal. Das macht Präzision manchmal zu einer kleinen Herausforderung, sei es im Kampf, wenn man versucht, einer großen Anzahl von Feinden auszuweichen, oder wenn man erkundet und versucht, den perfekten Jo-Jo-Wurf auszurichten. Es ist auf keinen Fall ein Dealbreaker, aber die Ungenauigkeit, wenn man sie mit ziemlich komplizierten Gameplay-Mechaniken kombiniert, die vielleicht ein bisschen viel für diese eher rudimentäre Gameplay-Suite sind, wird dich dazu bringen, hörbar zu seufzen, wenn du das "grundlegende" Umgebungs-Jump'n'Run zum fünften Mal erneut versuchst...

Ansonsten leistet Pocket Trap bewundernswerte Arbeit, indem es ein detailliertes und breites Metroidvania serviert, das viele Stunden lang unterhalten wird. Es gibt mehrere Kernbiome zu erkunden, die jeweils ihre eigenen Themen, Mechaniken und Spinoff-Bereiche haben, und auf der Reise findest du viele Möglichkeiten, gegen neue Bedrohungen zu kämpfen, neue Verbündete zu treffen und neue Fähigkeiten und Gegenstände zu erwerben, die Pipistrellos Machtpotenzial verbessern. In der Tat lohnt es sich, an dieser Front das Upgrade-System hervorzuheben. Die Hauptidee dabei ist, dass Sie beim Erkunden Münzen und Säcke mit Geld finden, die Sie zu einer Gesamtsumme hinzufügen. Dies wird verwendet, um Abzeichen zu verbessern und als Ressource für die Finanzierung von Respawns, aber es wird mit Schulden kombiniert, die du auf dich nehmen kannst, um dauerhafte Attributsverbesserungen freizuschalten. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, in irgendeiner Form eingeschränkt zu sein - vielleicht dadurch, dass Sie einen Gesundheitsblock weniger zum Spielen haben - bis Sie die Schulden abbezahlt haben, indem Sie einen Teil des erworbenen Geldes in den Fonds einzahlen. Es ist eine nette Idee, die wirklich reibungslos funktioniert und es dem Spieler ermöglicht, Pipistrello ständig zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus wirst du während deiner Zeit beim Spielen von Pipistrello natürlich die Pixel-Art-Richtung und die Retro-Ästhetik genießen, die sich anfühlen, als gehörten sie auf eine Game Boy. Der Soundtrack ist auch in Ordnung und passend, aber wenn man dieses Spiel mit der Fülle anderer Pixel-Titel auf dem Markt vergleicht, fühlt es sich audiovisuell nicht kopfüber über den anderen an. Zugegeben, die Konkurrenz ist sehr groß.

Wenn du also zu den Menschen gehörst, die gerne in einem Metroidvania herumhacken und jede einzelne Nebenaktivität und Quest auf dem Weg abhaken, wirst du in Pipistrello and the Cursed Yoyo viel zu tun und zu schätzen wissen. Es ist am besten, wenn es die Jo-Jo-Mechanik und das Rätseln in den Mittelpunkt stellt, was vielleicht auch ein wenig ironisch ist, da das Spiel am frustrierendsten ist, wenn die Jo-Jo-Mechaniken versagen und in ihrer Präzision zu kämpfen haben. In der Regel gibt es jedoch für ein Indie-Spiel und noch dazu ein sehr preisgünstiges Spiel (ca. 17 £!) viel mehr zu feiern als zu verprügeln. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Lustigem und überraschend Vollgepacktem sind, vielleicht als letztes Hurra für die Switch, dann ist Pipistrello sicherlich einen Blick wert.