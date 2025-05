HQ

Ein neues Jahr, ein neuer Anfang. Mit anderen Worten, es ist Business as usual bei EA, wenn es darum geht, wie sie ihre Sportlizenzen behandeln, und ob dies positiv oder negativ ist, ist etwas, über das man ewig diskutieren kann. Für Codemasters und ihr Team, die seit 2009, also seit 16 Jahren, auf die eine oder andere Weise F1-Spiele entwickeln, ist es wichtig, dass die diesjährige Ausgabe wirklich liefert (und sich verkauft). Sowohl die Einschaltquoten als auch die Verkaufszahlen sind in den letzten Jahren gesunken und unter EA hat sich die Spielereihe in eine nicht ganz positive Richtung bewegt.

Früher sehr beliebte, historische Teile wurden gestrichen und stattdessen Energie in Dinge gesteckt, die im Grunde sehr wenig mit dem Sport zu tun haben. Nicht zuletzt F1 World, die später zu F1 Life wurde, sowie Fanzone Modus, Podium Pass und PitCoins. Dies, kombiniert mit dem, was viele langjährige Fans als das schlechteste Fahrerlebnis der Serie seit langem bezeichneten, machte das letztjährige Spiel zu einem der ungleichmäßigsten in der Franchise seit vielen Jahren, was sich deutlich auch in den schlechten Verkaufszahlen widerspiegelt.

Nun, ich werde kein offenkundiges Versagen begehen, aber es braucht kaum Einsteins Intelligenz, um zu erkennen, dass deutlich weniger verkaufte Exemplare eines Spiels, das auf einem der größten Motorsportspiele der Welt basiert, über fünf Jahre hinweg nicht nachhaltig sind. Die offizielle Lizenz ist kaum kostenlos und die Arbeit dahinter ist kostspielig, keine Frage. Und in dieser Hinsicht muss ich dem Team viel Anerkennung zollen, denn trotz des Fiaskos im letzten Jahr, denn ja, genau das war es, haben sie nicht vom Gas gelassen und die Bemühungen in diesem Jahr sind unter den gegebenen Umständen ziemlich beeindruckend.

Die Modelle der Fahrer lassen noch zu wünschen übrig.

Werbung:

Die bisher ehrgeizigste Ausgabe? Nein, so weit würde ich nicht gehen, aber die Änderungen sind die größten seit langem und nicht zuletzt haben sie (endlich) die alten Konsolen hinter sich gelassen, da das Spiel nur für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wird, was wiederum bedeutet, dass sie mehr Leistung hatten, mit der sie arbeiten konnten. was sich auch vielerorts bemerkbar macht. Eine etwas schärfere Präsentation, eine etwas bessere KI und etwas mehr Tiefe in den verschiedenen Spielmodi, in denen unter anderem MyTeam das erfahren hat, was man am besten als eine komplette Renovierung bezeichnen kann.

Aber fangen wir mit dem an, was mich persönlich und wahrscheinlich viele von euch anderen wiederkehrenden Fans am meisten interessiert, das Fahrerlebnis. Das ist ja ein Punkt, an dem die Spiele in den letzten Jahren immer wieder in die Kritik geraten sind. Trotz der Bemühungen, die Reaktion der Autos auf alles, von Wetter und Wind bis hin zu Oberflächen und schmutziger Luft, zu verfeinern, fühlt es sich so an, als hätte Codemasters in diesem Punkt wiederholt herumgefummelt. Ob dies auf die Suche nach einem sogenannten goldenen Mittelweg zurückzuführen ist, einer Balance zwischen Simulation und Zugänglichkeit, ist schwer zu sagen.

Ich verstehe, es ist keine leichte Aufgabe, alle glücklich zu machen, aber warum nicht den gleichen Weg gehen, wie sie es mit ihren Rallye-Spielen getan haben, zumindest bis EA beschlossen hat, alle Arbeiten im Zusammenhang mit der WRC einzustellen. Aber Tatsache ist, dass ich nicht mehr glaube, dass es möglich ist, etwas zu schaffen, das sowohl die Hardcore-Nerds besänftigen kann, als auch sich warm und einladend für den glücklichen Enthusiasten anfühlt, der einfach nur ein paar Runden in Monza in einem Ferrari drehen möchte, ein Gefühl, das sich auch nach einigen Stunden des Herumfahrens in F1 25 verstärkt hat.

Aber zumindest während der Rennen ist das Spiel wirklich atemberaubend.

Werbung:

Im Guten wie im Schlechten ist dies eher das Gleiche, obwohl die Änderungen auch hier und spürbar sind. Insgesamt ist das Spiel in diesem Jahr langsamer, was eine positive Veränderung ist, wenn auch etwas, das kaum jemand außer denen bemerken wird, die Jahr für Jahr regelmäßig F1 spielen. Es ist jedoch ein Schritt in die richtige Richtung im Vergleich zur letzten Ausgabe, der irgendwo zwischen F1 23 und F1 24 landet. Die Autos sind zugänglich und reaktionsschnell, wenn auch immer noch viel zu freundlich und fehlerverzeihend.

Es ist großartig, wenn du vorhast, mit einem Controller in der Hand herumzufahren, aber weniger aufregend, wenn du vorhast, F1 25 mit aufwendigerer Ausrüstung wie einem Lenkrad und Pedalen zu spielen. Es ist erwähnenswert, dass ich zwar im wirklichen Leben ein großer Fan des Sports bin, aber als Gamer bin ich viel lässiger. Die Steuerung war mir nie gut genug, und meine Beobachtungen und Gedanken zum Fahrerlebnis basieren ausschließlich darauf. Trotzdem kann ich das Spiel immer noch eher als Arcade-artig denn als realistisch erleben.

Randsteine und Bodenwellen sind im Vergleich zum letzten Jahr abgeschwächt und die Autos fühlen sich im Allgemeinen viel mehr auf der Straße an. Nicht zuletzt bei hohen Geschwindigkeiten, bei denen der Grip wirklich spürbar ist, im positiven Sinne, während er bei niedrigeren Geschwindigkeiten genauso schnell abfällt. Ebenso wurden die Bereiche außerhalb der Strecke härter gestaltet. Nicht in dem Sinne, dass man alle Geschwindigkeit verliert, wenn man in den Sand oder ins Gras fährt, sondern eher in dem Sinne, dass man praktisch jeglichen Grip verliert, kontrolliertes Aquaplaning, wenn man so will. Wenn ich eine realistischere Interpretation gewollt hätte, funktioniert das wie ein Zauber, aber als Kompromiss ist das in Ordnung.

Tonemapping wurde großzügig eingesetzt, um das Tageslicht während der Rennen in den Griff zu bekommen.

Leider kann ich das nicht über den Einfluss des Wetters auf die Rennen und die Autos sagen. Das letztjährige F1-Spiel war in dieser Hinsicht bereits viel zu sanft, etwas, das F1 25 geerbt hat, und obwohl Rennen im Regen sicherlich dramatisch aussehen, spiegelt sich dies nicht genug in der Fahrweise selbst wider. Ist es auf jeden Fall eine größere Herausforderung? Aber kaum annähernd so viel, wie es sein sollte. Außerdem ist die Sicht durch die Gischt von vorausfahrenden Autos viel zu gut.

Diese Intensität und das Gefühl des Balancierens an der Grenze zwischen Kontrolle und Katastrophe stellen sich einfach nicht ein, was ich sehr traurig finden kann. Klar ist, dass es noch viel Luft nach oben gibt, denn obwohl das Fahrerlebnis aktualisiert und aufgefrischt wurde, fühlt es sich eher wie ein Schritt zur Seite als eine tatsächliche Verbesserung an. Wenn überhaupt, ist das Spiel wahrscheinlich zugänglicher als je zuvor, und obwohl mir persönlich das nicht allzu viel ausmacht, bin ich mir nicht sicher, ob es etwas ist, das den hartgesottensten Simulator-Nerds da draußen gefallen wird.

Aber wenn das Fahrerlebnis ein bisschen ein Status Quo ist, wurden die Strecken einer Generalüberholung unterzogen. Nun, eine Handvoll davon, um genauer zu sein. Mithilfe von LiDAR-Scans hat Codemasters Details wie Höhenänderungen, Bordsteine, Kurvenradien und benachbarte Umgebungen mit chirurgischer Präzision nachgebildet. Dies hatte große Auswirkungen auf Strecken wie Suzuka, Melbourne und Miami, was neben der neuen Saison von Braking Point tatsächlich die große Attraktion des Spiels ist. Der Traum wäre, wenn das Codemasters -Team alle Strecken des Spiels auf diese Weise aktualisieren dürfte, aber Zeit kostet Geld, und wenn die Formel 1 nächstes Jahr immer noch unter dem Dach von EA existiert, sollten wir in der Lage sein, eine weitere Handvoll zusätzlicher LiDAR-gescannter Strecken zu genießen.

Jetzt könnt ihr schöne Fahrzeuge dekorieren, wenn ihr auf so etwas steht.

Ein weiteres großes Gesprächsthema rund um F1 25 war die Möglichkeit, mit einem umgekehrten Layout zu fahren, was nun zum Beispiel in Silverstone und Zandvoort zum ersten Mal tatsächlich möglich ist. Es mag wie ein Gimmick erscheinen, aber Tatsache ist, dass es die Rennen ziemlich verändert, und am Beispiel von Silverstone wurde eine zusätzliche DRS-Zone hinzugefügt, wenn das Layout umgekehrt fährt. Klassiker mögen Klassiker sein, aber es lässt sich nicht leugnen, dass die veränderten Bedingungen diesen Strecken tatsächlich neues Leben einhauchen.

Leider dürfen insgesamt zunächst nur drei Strecken rückwärts fahren, die bereits erwähnten Silverstone und Zandvoort sowie die Red Bull Ring in Österreich. Auf diesen sind auch die Computergegner trainiert worden und ich persönlich konnte keinen großen Unterschied feststellen, wie sich die KI auf den Rückwärtsstrecken im Vergleich zum "normalen Fahren" verhält. Wie auch immer, es ist eine lustige und geschätzte Ergänzung, von der ich mir aber wieder wünschte, es gäbe mehr davon.

Aber die große Attraktion des Jahres und der absolute Hauptgrund, tatsächlich Geld für F1 25 auszugeben, ist eindeutig Braking Point. Ja, der übermäßig dramatische, aber unverschämt unterhaltsame Story-Modus kehrt für eine dritte Staffel zurück, nachdem er in F1 24 nicht vorhanden war. Wieder einmal ist es das Fiktive Konnersport, das im Mittelpunkt steht und die Geschichte ungefähr dort weitermacht, wo sie beim letzten Mal aufgehört hat. Bekannte Namen wie Aiden Jackson und Devon Butler kehren zurück, werden aber auch von neuen Charakteren begleitet, komplett mit einer Drive to Survive -würdigen Erzählung, von der man sich wirklich nur schwer losreißen kann.

In diesem Jahr fühlen sich die Autos auf der Strecke stärker angepflanzt an und reagieren weniger auf Randsteine und Unebenheiten. Ist das eine gute Sache? Ich bin nicht allzu überzeugt.

Erwartungsgemäß gibt es sowohl interne als auch externe Konflikte, und das Drama ist durchweg auf hohem Tempo. Es ist eine perfekte Abwechslung zu den ansonsten trockenen und ernsten Rennen, die das Spiel darstellt, genauso gut, wie wir es in Erinnerung hatten, und dank der gut komponierten Sequenzen, verbesserten Gesichtsanimationen und der glaubwürdigen, aber möglicherweise etwas übertriebenen Schauspielerei. Diese dritte Saison von Braking Point ist wirklich, wirklich gut und etwas, das Jahr für Jahr ein wiederkehrender Teil des Spiels sein sollte. In diesem Punkt ist Codemasters wirklich gelungen und es ist etwas, von dem mehr Rennspiele lernen und einbeziehen sollten.

Wie bereits erwähnt, ist MyTeam auch wieder da, hat sich aber im Vergleich zu den Vorjahren stark verändert. Eine willkommene Komplettrenovierung dessen, was es schon seit 2020 gibt und was sich schon im letzten Jahr eher langweilig anfühlte. Der Spielmodus, der einfach "MyTeam 2.0" genannt wurde, beinhaltet jetzt mehr als nur die Wahl der Farbe Ihres Autos und die Einstellung eines Teammitglieds. Es ermöglicht Ihnen endlich, ein Team von Grund auf neu aufzubauen oder, wenn Sie möchten, ein bestehendes Team wie Konnersport oder APXGP zu übernehmen. Ja, das fiktive Team des F1-Films ist auch hier.

Vorbei ist das Gefühl, ein glorifizierter Career -Modus zu sein, hier bist du gezwungen, Budgets auszugleichen, Personal zu verwalten und viele Entscheidungen zu treffen, die den Ausgang einer ganzen Saison bestimmen können. Wie wird sich das Auto entwickeln und welche Sponsoren möchtest du gerne im Team begrüßen? Dies sind nur einige der Fragen, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen, während Sie ein Auge darauf haben, was Codemasters die Fan Rating nennt, was ziemlich genau das ist, wonach es sich anhört, ein Wettbewerb, um so seriös und attraktiv wie möglich zu sein, was wiederum auch einige der anderen Elemente betrifft. Wenn Sie die renommiertesten Sponsoren gewinnen wollen, müssen Sie auch ein gut geführtes Team haben.

F1 25 ist im besten Fall wirklich schillernd und fesselnd.

Auch die Fahrzeug- und Fahrerentwicklung wurde nun aufgeteilt, sodass du kluge Entscheidungen darüber treffen musst, wie und wo du deine verfügbaren Ressourcen tatsächlich einsetzt. Es ist kein richtiges F1 Manager, aber es besteht kein Zweifel, dass Codemasters ein- oder zweimal auf die jetzt (leider) nicht mehr existierende Serie zurückgeblickt und einige der besten Teile herausgemeißelt hat. MyTeam 2.0 bietet zwar nicht den gleichen Deep Dive wie Frontier Developments ' Gegenstück, aber es ist mehr als genug, um zumindest etwas deutlich anderes zu bieten, als nur Runde für Runde hinter dem Lenkrad herumzurasen.

Wenn es um die Präsentation geht, ist es wieder einmal der Ego -Motor, der für die Leistung sorgt, und wie in den Vorjahren sieht F1 25 sehr gut aus, vor allem auf einem Computer mit genügend Leistung, um dem Spiel wirklich zu erlauben, seine Muskeln spielen zu lassen. Mit Path-Tracing kann es furchtbar spektakulär aussehen, und das ist zum Zeitpunkt des Schreibens völlig exklusiv für den PC. Konsolenspieler hingegen werden darauf verzichten müssen, und von einem PS5 Pro Update war (bisher) keine Rede, also werden wir sehen, was in Zukunft an dieser Front passiert.

Was man jedoch auf allen Plattformen genießen kann, ist die allgemein verbesserte Beleuchtung. Die F1-Spiele haben sicherlich lange Zeit lächerlich gut ausgesehen, und der Ego -Motor hat immer wieder fantastisch dramatische Szenen im Nachmittagslicht, am frühen Morgen oder am späten Abend gezeichnet. Aber aus irgendeinem Grund war helles Tageslicht ein Bereich, in dem das Spiel hinterherhinkte und sich visuell geradezu enttäuschend anfühlte. Codemasters hat dies nun endlich behoben und den leicht cartoonartigen Look abgeschüttelt, unter dem frühere F1-Spiele bei Tageslicht gelitten haben. Der Unterschied ist spürbar und wird sehr geschätzt, ganz zu schweigen davon, dass F1 25 jetzt grafisch viel einheitlicher wirkt.

Braking Point 3 ist das absolute Highlight des Spiels.

Nichtsdestotrotz hat auch der Sound einen Schub bekommen, nicht, dass er vorher in irgendeiner Weise schlecht war, aber jetzt wurden noch authentischere Soundclips von früheren Rennen eingebaut und die Vielfalt ist größer denn je. Ein kleines, aber nicht unbedeutendes Upgrade, das auch seinen Teil dazu beiträgt, das Erlebnis zu verbessern. Ich würde sagen, dass das Motorendröhnen in F1 25 etwas ausgeprägter ist, und in Bezug auf den Ton erlebe ich einen etwas größeren Unterschied zwischen beispielsweise dem Motor von Ferrari und dem Gegenstück von Mercedes.

Aber am Ende des Tages ist die größte Frage, die ewige, ob es sich lohnt, in das diesjährige Spiel zu investieren, wenn Sie bereits F1 24 besitzen. Naja, oder 23, was das angeht... Wie immer basiert diese Antwort darauf, wie interessiert und besessen Sie tatsächlich an dem Sport sind und ob Sie viele Stunden online verbringen und gegen andere Gleichgesinnte antreten werden. Das Fahrgefühl ist noch ein kleines Fragezeichen, und auch die Computergegner habe ich im Vergleich zum Vorjahr nicht viel besser gefunden. Das Eintauchen in Kurven funktioniert leider immer noch etwas zu gut und die KI ist recht nett, wenn es darum geht, rückwärts zu fahren, um Kollisionen zu vermeiden.

Ebenso bemerkte ich einige unangenehme und scheinbar zufällige Fehler, einschließlich Bordsteine, die eine aggressive und explosive allergische Reaktion auslösten, die mehr als einmal zu einem Besuch auf dem Kies oder in einer Barriere führte. Es ist kaum ein Dealbreaker, da dies in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen ist, aber es ist immer noch traurig, dass es passieren und unter den falschen Umständen einige Spielstunden ruinieren kann.

Regen und Graupel fühlen sich immer noch zu leicht zu überwinden an.

Sicher, die Rewind -Funktion gibt es (vielleicht aus einem bestimmten Grund?), aber das sollte überhaupt kein Problem sein. Das Ergebnis der begrenzten Zeit für Spieltests und eines engen Zeitplans? Ja, wahrscheinlich, aber wir können bei und kurz nach dem Start einige Updates erwarten, die die schlimmsten Probleme beheben sollten. Doch wie viel sich am Fahrerlebnis ändern wird, wage ich nicht zu sagen.

Aber inhaltlich gibt es absolut nichts zu meckern. Braking Point an sich ist ehrlich gesagt Grund genug, das Portemonnaie zu öffnen und selbst das komplett renovierte MyTeam ist sein Geld wert. Das Spiel ist zwar teurer als im letzten Jahr, aber für diejenigen, die den Sport verfolgen oder das vorherige Spiel übersprungen haben, ist dies eine großartige Gelegenheit, noch einmal in den schnellsten Motorsport der Welt einzutauchen, denn F1 25 ist enorm unterhaltsam, obwohl es definitiv Raum für Verbesserungen gibt.

Sie erfinden das Rad hier kaum neu, und wenn es nicht Braking Point und die neuen LiDAR-gescannten Strecken gäbe, wäre es ehrlich gesagt schwierig, F1 25 irgendetwas anderem als den engagiertesten zu empfehlen. Und auch auf die Gefahr hin, dass es sich wie eine kaputte Schallplatte anhört, ist mein Fazit so ziemlich das gleiche wie im letzten Jahr. Muss es jedes Jahr eine neue F1 geben? Nein, auf keinen Fall. Aber ich bin unbestreitbar dankbar für die Anstrengungen, die Codemasters hier unternommen hat, und F1 25 ist schließlich die vollständigste und fesselndste Darstellung des Sports, die man bisher auf PC oder Konsole bekommen kann. Es ist nur eine Schande, dass es ziemlich einfach und nicht sehr realistisch ist, und wenn Sie es spielen werden, sollten Sie auf einige Fehler vorbereitet sein. Nicht zuletzt auf dem PC...