Zu sagen, dass die Mehrheit der jüngeren Videospielfans wahrscheinlich die Anzahl der Second-Person-Titel, die sie gespielt haben, an ihren Händen abzählen kann, ist vielleicht eine Untertreibung. Wir sehen sehr selten Spiele, die eine visuelle Perspektive verwenden, in der die Kamera den Charakter des Spielers zeigt, anstatt als die Augen des Charakters oder über seine Schulter in der Third-Person-Perspektive zu agieren, aber das war nicht immer der Fall. Im Laufe der Jahre gab es viele großartige Beispiele für Second-Person-Videospiele, und diese werden in The Gang 's Horror Adventure Out of Sight eindeutig respektiert.

Dies ist ein Second-Person-Videospiel, da es einen der beiden verschiedenen Kamerastile verwendet. Die erste ist eine typische Ego-Perspektive, aber die zweite ist eine, in der man als Spieler die Hauptfigur Sophie aus einer festen Perspektive sehen kann, ähnlich wie die Spieler sich an die Navigation in Raccoon City Police Department im Original Resident Evil 2 erinnern würden. Das Gameplay von Out of Sight funktioniert so, weil die Protagonistin Sophie ein kleines Kind ist, das versucht, aus einer verdrehten und gequälten Villa zu entkommen, mit dem Vorbehalt, dass sie nicht sehen kann... Oder besser gesagt, es konnte nicht. Eines schicksalhaften Tages erwacht Sophie und erkennt, dass ihr Augenlicht wiederhergestellt wurde, aber nur durch die Vision ihres Teddybären, mit dem sie sich in der Villa zurechtfinden, Gefahren vermeiden und Umgebungsrätsel lösen kann, indem sie den Bären an verschiedenen Orten platziert und wieResident Evil eine Überwachungskamera oder in der Egoperspektive funktioniert, während er wie herkömmliche Augen getragen wird. Es ist ein faszinierender und eigentlich sehr effektiver Spielstil, den wir nicht an vielen anderen Orten sehen.

The Gang muss für ihre ziemlich nahtlose Umsetzung der in Out of Sight verwendeten Perspektiven der ersten und zweiten Person gelobt werden. Die Möglichkeit, den Bären zu tragen, um die Umgebung leichter zu identifizieren und sich darin zurechtzufinden, und ihn dann wieder herunterzuwerfen, um mit der Umgebung zu interagieren und kleinere Rätsel zu lösen, wie z. B. das Finden und Aufnehmen eines Schlüssels, um eine verschlossene Tür zu öffnen, oder das Manipulieren von Kisten, um Druckkissen-empfindliche Luken zu öffnen, all das funktioniert sehr reibungslos. Es ermöglicht auch eine neue Dimension der fraglichen Rätsel und zwingt den Spieler, sie buchstäblich aus einer neuen Perspektive anzugehen, was ein wenig verblüffend sein kann, auch wenn die meisten Rätsel recht prägnant und unkompliziert sind und mit allgemeiner Leichtigkeit überwunden werden können. Das Gleiche gilt dann für den beunruhigenden Horror und die Art und Weise, wie The Gang versucht, Angst zu schüren, typischerweise durch den Einsatz der beiden stalkerartigen Feinde; Die gruselige Mutter und der skrupellose Hausmeister.

In Hello Neighbor -ähnlicher Weise rennt Sophie in Out of Sight ständig um ihr Leben vor schrecklichen und grausamen erwachsenen Bösewichten, die eigentlich einen sehr makabren Plan haben, den sie verwirklicht sehen wollen. Ich werde mich nicht auf Spoiler-Territorium begeben, aber sagen wir einfach, dass Sophie in dieser Geschichte eine letzte Chance hat, den Sonnenaufgang zu sehen... Diese Bösewichte sind nicht gerade furchteinflößend, aber sie erfüllen ihren Zweck als Bedrohung und überraschen dich ständig mit Verfolgungsjagden, verdrehten Absichten und beunruhigenden Erscheinungen, die sich sehr Little Nightmares anfühlen. Die Art und Weise, wie The Gang diese Bösewichte einsetzt, um den Spieler ständig herauszufordern, ist ein Highlight und fordert dich auf, ihnen sowohl in der Ego- als auch in der Second-Person-Perspektive auszuweichen, und auch in Momenten, die an Crash Bandicoot Fluchten erinnern, die auf deinen Blickwinkel zulaufen, während diese bedrohliche Bedrohung von hinten vorbeispringt. Auch hier ist alles sehr einzigartig und anders als das, was wir kennen und erwarten, insbesondere aus dem Horrorgenre, das sich in letzter Zeit darauf festgelegt zu haben scheint, dass Action-Survival oder billige Jump Scares die effektivsten Mittel sind, um Angst zu vermitteln.

Out of Sight beeindruckt vor allem durch seinen genialen Einsatz von Perspektiven, aber seine Optik und Atmosphäre sind sicherlich nicht zu verachten. Das Herrenhaus ist beängstigend und dunkel und bietet viele gespenstische Räume, die es zu erkunden gilt. Die ständig knarrenden Dielen und die Schritte und das tiefe Atmen der suchenden Bösewichte halten dich immer auf Trab, während du durch die Gänge navigierst und Mausefallen und anderen Gefahren ausweichst, die deinen Standort verraten könnten. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen zu typischer Horror mit Versatzstücken und Momenten, die aus einer Meile Entfernung eine Art Falle oder Trick schreien, aber in vielerlei Hinsicht ist dies auch eine der ehrlichsten Erzählungen, dass Out of Sight auch ein effektives Horrorspiel ist.

Was ich etwas weniger wirkungsvoll fand, war die Geschichte, die vielleicht ein bisschen zu sehr in den Händen des Environmental Storytelling lag und nicht genug Enthüllungen und Leckerbissen in Bezug darauf, warum Sophie hier ist, warum sie in Gefahr ist, wer diese Bösewichte sind und wie sie jetzt sehen kann. Vielmehr wird das meiste davon dem Spieler überlassen oder im letzten Moment der Erzählung kurz behandelt, wenn es überhaupt erklärt wird. Auch wenn es angenehm ist, nicht an einem Rätsel hängen zu bleiben, zurückzuverfolgen und jeden verfügbaren Winkel nach einem Hinweis zu durchsuchen, denke ich, dass The Gang mit seinem Rätselaufbau ein paar zusätzliche Risiken hätte eingehen können, da die meisten Herausforderungen rudimentär und sehr leicht zu überwinden sind, so sehr, dass man oft überhaupt nicht nachdenken muss. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, die Bösewichte effektiver und aktiver zu machen, da sie den Spieler unter Druck setzen, schneller und weniger bequem zu handeln.

Aber alles in allem funktioniert Out of Sight für ein kleines und kurzes atmosphärisches Horror-Adventure eigentlich ganz gut und sticht durch seine einzigartige Prämisse hervor. Die Liebe zum Detail und das ausgefeilte Gameplay von The Gang sind einige der Highlights in dieser beunruhigenden Geschichte, die Horror-Liebhaber begeistern wird, die weniger dazu neigen, laute und "billige" Jumpscares zu genießen, sondern eher einen tiefsitzenden Nerv und eine Angst haben, wie das, was Little Nightmares seit Jahren so geschickt kann. Das Gameplay und die Rätsel funktionieren problemlos, auch wenn sie nicht so komplex oder kompliziert sind wie das, was wir von Grundnahrungsmitteln wie Resident Evil kennen, und die Bösewichte sind zwar nicht beruhigend, aber es fehlt etwas von der reinen und etwas ursprünglichen Angst, die Symbole wie das Tyrant oder das Xenomorph darstellen können. Nichtsdestotrotz ist Out of Sight als Ganzes ein leistungsfähiges, effektives, einzigartiges und unterhaltsames Horrorspiel, das für alle Fans des Genres einen Blick wert ist.