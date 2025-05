HQ

Es ist jetzt mehr als sechs Jahre her, dass wir The Siege and the Sandfox zum ersten Mal gesehen haben, ein Spiel, das mit seiner wunderbaren Genre-Mischung aus Metroid und Prince of Persia, aufgepeppt mit einer kräftigen Portion Stealth, bereits einen starken Eindruck auf mich gemacht hat. In der Gegenwart, einige Jahre später, tatsächlich die Möglichkeit zu haben, die wunderschönen Umgebungen zu erkunden, die märchenhafte Essenz aufzusaugen, die jede Szene, jeden Raum und jedes kleinste Detail so klar charakterisiert, fühlt sich wie ein echtes Privileg an. Vor allem, wenn man bedenkt, welchen langen Weg The Siege and the Sandfox tatsächlich zurückgelegt hat, um ein fertiges Stadium zu erreichen.

Stealthvania, gibt es das jetzt? Denn wie sonst kann man am besten versuchen und dieses 2D-Abenteuer beschreiben, das sich zu gleichen Teilen von Prince of Persia, Mark of the Ninja und Castlevania: Symphony of the Night ausleiht. Ja, es gibt hier sogar einen Spritzer Mega Drive Edelstein Aladdin, was sicherlich zu der etwas seltsamen, wundersamen Verbindung von Plattforming, Parkour und Stealth beiträgt. Von den Tiefen der dunklen Höhlen unter der Stadt bis zu den Spitzen der glänzenden Minarette gibt es viel zu erkunden und noch mehr zu lieben. Lassen Sie uns also ein wenig tiefer graben und sehen, was The Siege and the Sandfox tatsächlich zu bieten hat.

Nehmen wir es von oben. Du bist The Sandfox, ein berühmter Attentäter und Beschützer des Reiches, der zufällig in eine politische Verschwörung gerät, die dazu führt, dass du fälschlicherweise des Verrats beschuldigt und in einen Kerker geworfen wirst, wo du für immer verrotten sollst. Du schlagst aus einer Position der Unterlegenheit und Dunkelheit zurück, mit Freiheit als erster Priorität, gefolgt von Rache, einer Einrichtung von klassischen Proportionen, einer Reise, die dich von den unterirdischen Ruinen durch verwinkelte Gänge bis zur Spitze des Palastes mit seinen herrschaftlichen Sälen führt, alles auf der Suche nach Wahrheit und Vergeltung.

Auf deinem Weg triffst du auf Hindernisse, bei denen du Fähigkeiten freischalten musst, die du überwinden musst, und wie erwartet gibt es viele Feinde und Geheimnisse zu entdecken. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass man keine Waffe zücken und den Gegner mit Lasern oder Raketen wegschießen kann. Der Kampf ist nicht etwas, auf das sich das Spiel konzentriert, und du kannst nicht einmal die Feinde vernichten. Dies ist kein weiteres Samus-Abenteuer oder Hollow Knight, in dem du mit Waffen herumspringst und Feuerbälle nach links und rechts wirfst.

Bei The Siege and the Sandfox dreht sich alles um Finesse und darum, einen Schritt voraus zu sein, ein bisschen schärfer als alles andere. Es ist eine Reise durch die Schatten, auf der man in so viel Stille wie möglich dahinplätschert. Ein Dieb ohne die Momente, in denen man sich an die Wachen heranschleicht, um sie außer Gefecht zu setzen oder sogar ganz zu umgehen, etwas, das sich anfangs etwas ungewohnt anfühlt und definitiv eine Geduldsprobe sein kann, aber im besten Fall sehr befriedigend ist. Es ist eine andere Art von Herausforderung, die bei dieser Art von 2D-Abenteuer nicht gerade die Norm ist. Man muss dem Ganzen etwas Zeit geben, bis alles an seinen Platz passt und das Gameplay tatsächlich klick macht, was sich unglaublich lohnend anfühlt, wenn es passiert.

Visuell glänzt meiner Meinung nach The Siege and the Sandfox. Nicht unbedingt auf technischer Ebene, obwohl sowohl die Animationen als auch die Pixelarbeit phänomenal sind. Nein, der eigentliche Star hier ist die Einheit. Wie gut alle Elemente tatsächlich zusammenarbeiten, um dieses fast ätherische Gefühl zu erzeugen, mitten in einer von Scheherazades Geschichten zu sein. Es ist ein Cocktail aus Flashback, Prince of Persia und Castlevania IV, eine Welt voller schimmernder Mosaike, epischer Architektur, in der Lichtstrahlen von oben in die Unterwelt eindringen. Es ist groß, es ist großartig und es ist sehr charmant, denn auch wenn die Konkurrenz in dem Genre geradezu furchteinflößend ist und schöne Pixelspiele nicht gerade Mangelware sind, schafft es The Siege and the Sandfox hier wirklich etwas Besonderes.

Ein weiterer Aspekt, der ebenso wichtig wie hervorzuheben ist, ist die Klanglandschaft. Brendan O'Callaghan hat meisterhafte Arbeit geleistet, um dieses märchenhafte und magische Gefühl wirklich einzufangen. Der Soundtrack ist gefüllt mit traditionellen Instrumenten und orientalischen Motiven, die ständig im Hintergrund lauern. Es ist oft ruhig und meditativ, was sowohl zu den Umgebungen als auch zum Thema des Spiels unglaublich gut passt. Hier gibt es keine bombastischen Songs, sondern eher ein Gefühl von Ehrfurcht und Ehrfurcht. Und ja, Geräusche von dir selbst spielen natürlich auch eine große Rolle, da verschiedene Oberflächen unterschiedlich viel Lärm abgeben, etwas, das du um jeden Preis vermeiden solltest, wenn du nicht willst, dass wütende Wärter hinter dir herlaufen.

Wenn man auf Stein läuft, macht es ein Geräusch. Wenn Sie auf Sand laufen, macht es weniger Lärm. Wenn du in die Nähe eines Wärters springst, der mit gespitzten Ohren dasteht, nun... Du musst wieder am letzten Checkpoint anfangen. Es ist ein interessantes und ausgewogenes Ballett, in dem man manchmal schleicht, lauscht, wartet und plant. Es geht darum, die Umgebung zu lesen, die Umgebung zu beobachten, sei es der Ton, das Licht, die Augen der Wachen, alles kommt ins Spiel. Umarme deine innere Erpel-Stockente und überliste die Gegner, wie ein Geist in der Nacht.

Aber es gibt einen bestimmten Teil des Spiels, der mich mehr als alles andere überrascht hat - sozusagen der Showstopper. Und das ist die Steuerung selbst, komplett mit all den Bewegungen des Sandfox, die so lächerlich glatt sind, dass sie ein Rotoskop-Gefühl hervorrufen. Laufen, Springen, Rutschen an Wänden und Klettern an Seilen fühlt sich nicht nur natürlich, sondern fast schon poetisch an. Das ist sehr befriedigend, aber manchmal auch ein wenig frustrierend. Es braucht nur einen Fehler, um entdeckt zu werden, und die Another World Vibes sind hier stark, im Guten wie im Schlechten. Aber mit dem Fortschritt wirst du auch mit neuen Fähigkeiten belohnt, du fällst in den Rhythmus und die Bewegungen werden immer natürlicher.

Neben deinem umfangreichen Arsenal an Akrobatik ist die Karte dein absolut bester Freund, die in klassischer Metroidvania-Manier nach und nach erstellt wird, während du die weitläufige Welt erkundest, um es gelinde auszudrücken, und die sich auch mehr öffnet, wenn du neue Fähigkeiten erwirbst und Zugang zu bisher unzugänglichen Orten erhältst. Es ist nicht das, was ich als eine Explosion von Power-Ups bezeichnen würde, sondern es geht eher um subtile und oft nicht ganz offensichtlich nützliche Dinge. Tasten, Stiefel, die weniger Lärm machen und, wie bereits erwähnt, reine Bewegungstechniken.

Das alles macht die Erkundung methodischer in ihrem Tempo, und wie bei vielen Dingen im Spiel brauchen die Dinge ihre Zeit, was wahrscheinlich als ein wenig abschreckend angesehen werden kann und die Spielerbasis wahrscheinlich ein wenig spalten wird. The Siege and the Sandfox ist kein Power-Up-Fest, bei dem du wie ein leuchtender Halbgott herumhüpfen und Blitze aus deinen Fingerspitzen schießen kannst. Nein, hier geht es eher darum, das mentale Notizbuch zu öffnen und alle Details zu notieren, damit man sich tatsächlich daran erinnert, wo "die Tür mit den klapprigen Schlössern vorhin herkommt".

The Siege and the Sandfox ist kein Spiel für diejenigen, die einen Adrenalinschub suchen, mit anderen Worten, was ich hoffe, dass mein Text es geschafft hat, dies deutlich zu machen. Wenn Sie hingegen Freude daran haben, Ihre Umgebung geduldig zu studieren und Ihren Weg nach vorne sorgfältig zu planen, Ihren Moment wie ein Ninja zu wählen und eine perfekt durchdachte Reihe von Manövern auszuführen, dann ist dies das Richtige für Sie. Es ist ein Spiel, das Geduld erfordert, sich oft ein wenig bestrafend anfühlen kann und dich sicherlich in die alten Tage zurückversetzt, als Flashback und Another World deine Ausdauer und deine Fähigkeit, deine Umgebung zu beobachten, auf die Probe stellten.

Es ist ein seltsames kleines Juwel, ein Rohdiamant mit einem unverwechselbaren Charakter. Ein leidenschaftliches Projekt mit großer Persönlichkeit, gewürzt mit Nostalgie und mit einem heimtückischen Schwierigkeitsgrad. The Siege and the Sandfox ist nicht für jeden ein Erlebnis, und es ist kein Geheimnis, dass es sich oft wie ein handgeschriebener Liebesbrief aus dem Jahr 1993 anfühlt, unterzeichnet von Jordan Mechner. Es ist schön, klug, meditativ und manchmal ziemlich brutal. Aber es ist eine Reise, die es wert ist, unternommen zu werden, ein geräuschsensibler Tanz zwischen Schatten und Tod, der ein seltsam ausgefeiltes Erlebnis bietet, das die Taktik und Geduld reich belohnt.