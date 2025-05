HQ

Saber Interactive, bekannt für seine MudRunner und SnowRunner Spiele, geht mit RoadCraft den nächsten logischen Schritt. Das Spiel bewegt sich unter den gewohnt schwierigen Bedingungen von der Lieferung von Vorräten bis zum Wiederaufbau.

RoadCraft ähnelt in vielerlei Hinsicht den vorherigen Spielen von Saber. Der Spieler setzt sich immer noch hinter das Steuer großer Fahrzeuge, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Die Schlüsselidee hinter diesen Spielen ist nie das Ziel, sondern die Reise selbst. Jedes Jahr erzeugt eine verbesserte physikalische Modellierung die glaubwürdige Illusion dieser tonnenschweren Heavy-Metal-Giganten, deren schiere Drehmoment zu Leistungen fähig ist, die einen durchschnittlichen SUV in den ersten Minuten überhitzen würden.

Diesmal stehen die Spieler (oder Spieler) an der Spitze einer Baufirma, die sich auf besonders herausfordernde Aufgaben spezialisiert hat. Von der ersten Kampagnenmission an wird klar, dass das Fahren auf Asphalt ein seltener Luxus ist, bei dem alles, von Straßen über Schlaglöcher bis hin zum Wetter, aktiv zurückschlägt. Wie bei den vorherigen Teilen ist RoadCraft kein Spiel für Ungeduldige, da es eine Weile dauern kann, selbst eine kurze Strecke zurückzulegen. Eile zahlt sich auch oft selten aus, da der Motor im Wasser ertrinken oder das Fahrzeug auf die Seite kippen könnte.

Manchmal ist ein bisschen Schlamm einfach zu viel und die schwächere Maschine bleibt total stecken. Als neues Feature müssen die Spieler nun sichere Routen für ihre computergesteuerten Trucks erstellen. Dazu gehört in der Regel zunächst die Kartierung des Gebiets mit einem Jeep und das Erstellen einer Route, wie das Spiel sie nennt. Sobald die Route erstellt ist, machen sich die Lkw-Konvois automatisch auf den Weg. Wenn alles gut geht, beginnen sie, Rohstoffe in neue Gebiete zu liefern, ohne dass der Spieler sie selbst dorthin fahren muss.

In vielerlei Hinsicht macht es sehr viel Sinn, dass es im Mehrspielermodus ist. Wenn du alleine spielst, musst du die gesamte Fahrzeugflotte nacheinander verwalten, wobei Fehler oft dauerhaft sind. Mit Freunden beschleunigt sich die Action, und wenn man gemeinsam daran arbeitet, eine Straße zu asphaltieren, wobei eine Person das Material kippt und eine andere es sanft hinter sich herrollt. Eine Winde, die an verschiedenen Gegenständen (und dem Fahrzeug eines Freundes) befestigt werden kann, ist auch Gold wert. Für ein Einzelspieler-Erlebnis ist das Spiel viel bestrafender.

Trotz einiger kleinerer Probleme mit der Bildrate spielt sich RoadCraft gut und ist sogar ziemlich hübsch anzusehen, wenn ruiniertes Gelände Ihr Interesse weckt... Die sieben Karten des Spiels bieten eine gute Vielfalt an Terrains, von Wüsten bis hin zu schottisch inspirierten, regnerischen Highlands. Alle haben eine Spur von Verwüstung oder Niedergang und malen einen deprimierenden, aber effektiven Hintergrund für Verbesserungen. Wenn Sie gehofft haben, stundenlang große Dieselmotoren zu hören, wird Sie die Klanglandschaft nicht enttäuschen. Der Soundtrack lehnt sich stark an die Seite der Backing-Tracks an, ohne viel Identität zu haben.

Obwohl es in der Geschichte von RoadCraft darum geht, ein Unternehmen zu führen, könnte es sich leicht um ein Spiel über Katastrophenhilfe handeln. Die einzigartige Idee ist eine logische Erweiterung der bisherigen Produktionen von Saber und dient als hervorragende Motivation für den Bau von Straßen und die Reparatur von Infrastruktur. Spiele neigen dazu, ungebremste Zerstörung zu fördern, daher ist die Reparatur dieser Zerstörung eine erfrischende Abwechslung.