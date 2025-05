Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster

HQ

Während andere jedes Mal, wenn ein Gaming-Event ansteht, über Bloodborne, F-Zero, Half-Life und Hollow Knight: Silksong gesprochen haben, drücke ich die Daumen für ein Lebenszeichen von Onimusha. Vor allem die ersten beiden Spiele hatten vor fast 25 Jahren etwas an sich, das bei mir so unglaublich gut geklickt hat, dass ich sie seitdem nicht mehr ganz vergessen habe.

Glücklicherweise hat Capcom meine Schreie gehört. Während The Game Awards im Dezember war es endlich soweit, Onimusha: Way of the Sword wurde angekündigt, und vielleicht, um alle an die Serie zu erinnern und die Marke wieder relevant zu machen, wurde auch ein Remaster von Onimusha 2: Samurai's Destiny von 2002 angekündigt, und in der letzten Woche hatte ich das Privileg, das Abenteuer durchzuspielen.

Für diejenigen, die die japanische Geschichte mögen, gibt es viel zu genießen, mit einer übernatürlichen Note.

Dieses Remaster ist dem Original sehr nahe gekommen, und es gibt keine neuen Inhalte, von denen man sprechen könnte, abgesehen von etwas Fan-Service in den Menüs, die aus einem Haufen Konzeptkunst, der Möglichkeit, sich die Musik anzuhören und eine Reihe von Minispielen zu spielen. Capcom hat jedoch einige Änderungen an der Spielsteuerung vorgenommen, wie z.B. die Möglichkeit, die Waffen schneller zu wechseln, und wenn ich in den zwei Jahrzehnten, seit ich es das letzte Mal gespielt habe, kein viel geschickterer Spieler geworden bin, denke ich, dass auch der Schwierigkeitsgrad etwas heruntergedreht wurde. Es hat dies jedoch mit einem besonders herausfordernden Modus namens Hell kompensiert, für den ich keine Energie verschwenden werde.

Wenn du Onimusha noch nicht gespielt hast, ist es eine Art fehlendes Bindeglied zwischen den ursprünglichen Resident Evil -Spielen und Ninja Gaiden. Capcom nutzt seine statischen Hintergründe und Kamerawinkel, um eine ultra-japanische Geschichte zu erzählen, anstatt Raccoon City zu überleben, und man muss nicht einmal in die Richtung navigieren, in die man blickt, wie es Chris Redfield und Jill Valentine getan haben, außerdem fehlen die stilvollen Schlachten völlig. Stattdessen steht dir ein wirklich flüssiges Kampfsystem zur Verfügung, bei dem du es mit größeren Mengen an Feinden auf einmal aufnehmen kannst.

Die Kämpfe sind flüssig mit einem interessanten System von Gegenangriffen.

Im Großen und Ganzen stehen dir Nahkampfwaffen (Varianten von Schwertern, Speeren und dergleichen) und Fernkampfwaffen (wie Pfeil, Bogen und Gewehre) zur Verfügung, bei denen du Feinde am Fließband niedermähst. Um dem Spiel etwas Tiefe zu verleihen, gibt es auch Spezialfähigkeiten, die verschiedene Arten von Magiepunkten kosten, um eine übermäßige Nutzung zu verhindern. Diese sind vor allem gegen Bosse nützlich und bestehen aus der Fähigkeit, einen Gegner zum Stillstand zu bringen, sowie der Aktivierung einer Superfähigkeit, die es dir ermöglicht, kurzzeitig viele Schläge auszuteilen, ohne selbst Schaden zu nehmen.

Die große Wendung findet sich jedoch in einem wirklich aufregenden Konterangriffsmodus. Anstatt zu versuchen, eine Blocktaste zu timen, ist Angriff die beste Verteidigung, und wenn du deinen Angriff ausführst, während dein Gegner seinen ausführt, tötest du den Bösewicht sofort, und du kannst sogar mehrere abschließen, wenn viele Gegner gleichzeitig vor dir sind. Darüber hinaus gibt es ein ziemlich flexibles System, bei dem deine Gegner "Genma" freisetzen, das du absorbieren kannst, was dir Leben, Magie und die Möglichkeit gibt, deine Ausrüstung zu verbessern. Allerdings sind diese Genma flüchtig und verschwinden und man hat nicht viel Zeit, sie mit einem Druck auf die B-Taste zu absorbieren, was oft für interessante Situationen im Kampf sorgt, weil ich gerne mein Genma habe, aber auch gerne vermeide, getötet zu werden.

Es gibt eine entzückende Besetzung potenzieller Verbündeter mit charmanten B-Movie-Dialogen.

Soweit so gut, aber das System aus festen Hintergründen und Kamerawinkeln zeigt im Kampf leider oft sein Alter. Wenn du etwas zu weit nach links gehst, kannst du in einem neuen Bildschirm landen und plötzlich in die falsche Richtung blicken und den Feind, gegen den du gerade gekämpft hast, nicht mehr sehen. In Bosskämpfen wird es oft noch schlimmer, wenn sie schnell aus dem Blickfeld verschwinden und man nicht sehen kann, wo sie hingegangen sind, weil man die Kamera nicht drehen kann. Es hat einen gewissen Charme, aber tun wir nicht so, als ob wir uns das in der heutigen Gaming-Welt mehr wünschen. Es ist aus einem bestimmten Grund verschwunden und wird während des zehnstündigen Abenteuers unzählige Male frustrierend.

Durch die festen Kamerawinkel bekommst du eine völlig andere Perspektive, wenn du dich zu viel bewegst, und du musst oft gegen Feinde kämpfen, die du nicht sehen kannst, obwohl du ihnen gegenüberstehst.

Die Geschichte dreht sich um den Dämonenfürsten Oda Nobunaga, der wiederbelebt wurde, um Tod und Zerstörung um sich herum zu verbreiten, was wir in einem besonders brutalen Intro zu spüren bekommen. Das können wir nicht haben, und so übernehmen wir die Rolle von Jubei Yagyu, einem Onimusha, der den Auftrag hat, Nobunagas dämonischen Amoklauf zu stoppen. Die Geschichte wird hauptsächlich in Zwischensequenzen und Texten erzählt und erinnert an japanische Low-Budget-Filme, was vielleicht hart klingt, aber etwas ist, das ich eigentlich mag. Diejenigen, die ihre Mangas und Anime kennen, werden es auch wiedererkennen, da die Geschichte geradlinig ist, voller trockenem Humor ist und Elemente bietet, die in der heutigen Gesellschaft völlig unmöglich zu schreiben gewesen wären, und ich bin fast überrascht (aber glücklich), dass Capcom sich nicht dafür entschieden hat, einige Teile zu streichen oder neu zu schreiben.

Denken Sie an die alten Resident Evil-Spiele von der ersten PlayStation, ergänzt durch die Action von Ninja Gaiden, und Sie haben Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster.

Hinzu kommen Verbündete, die im Laufe des Abenteuers auftauchen, je nachdem, wie du sie behandelst. In echter Animal Crossing -Manier wird von dir erwartet, dass du Geschenke für sie sammelst und kaufst, wobei es darum geht, zu wissen, wer was haben sollte. Ist es Magoichi Saiga, der den Schnaps oder das Fernglas holen sollte, und ist es angemessen, Kotaro Fuma einen roten Papagei zu geben? Die einzige, die leicht zu durchschauen ist, ist Oyu von Odani, eine Frau, die Schmuck, Parfüm und Spiegel mag. Indem du deine Freunde verwöhnst, kannst du sie dazu bringen, dir bei verschiedenen Gelegenheiten zu helfen, was es dir in gewisser Weise ermöglicht, ein ansonsten sehr einfaches Abenteuer zu personalisieren.

Es ist oft schwierig, ein Remaster zu rezensieren und sie mit den heutigen Spielen zu vergleichen. Das Alter scheint oft durch - es sind schließlich alte Titel - und wenn heute ein Spiel mit dem gleichen Setup veröffentlicht worden wäre, wäre ich nicht so nachsichtig. Es ist eine Art Sonderbehandlung, aber Tatsache ist, dass ich denke, dass Onimusha 2: Samurai's Destiny immer noch ziemlich gut hält. Sicher, alle Anweisungen werden durch eine Wand aus Text präsentiert, anstatt pädagogisch gelehrt zu werden, die Dialoge wirken unterentwickelt und nach heutigen Maßstäben mangelhaft, und die Kämpfe werden durch die gesperrten Kameraeinstellungen behindert.

Die Bosse können leider ein wenig frustrierend sein, aber der Schwierigkeitsgrad fühlt sich dieses Mal etwas niedriger an, so dass es nie problematisch wird.

Aber gleichzeitig gibt es nichts Vergleichbares zu dem, was die Onimusha -Serie bietet. Es gibt jede Menge japanischen Hokuspokus zu genießen, die Welt aus dem 16. Jahrhundert ist wunderbar gestaltet und Jubei Yagyu und seine Freunde sind allesamt großartige Charaktere. Außerdem wird das Spiel dank des etwas flüssigeren Gameplay-Systems und der Tatsache, dass es nur etwa zehn Stunden lang ist, nie frustrierend oder langwierig. Also... Wenn du ein ultra-japanisches Samurai-Abenteuer suchst, das du genießen kannst und das der Tatsache standhält, dass die Grundlagen für PlayStation 2, Gamecube und Xbox gelegt wurden, dann solltest du dich definitiv dafür entscheiden.