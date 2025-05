HQ

Ende des Sommers letzten Jahres hatte ich die Gelegenheit, nach London zu fahren, um mir eine Handvoll kommender Konami-Spiele anzusehen. Einer dieser fraglichen Titel war ein völlig unerwartetes Projekt, eine Crazy Taxi trifft Destroy All Humans! -ähnliche Idee namens Deliver at All Costs, die vom Entwickler Far Out Games stammt. Damals war ich ziemlich überrascht und unterhalten von dem, was ich erlebt habe, aber jetzt, wo Deliver at All Costs kurz vor der Veröffentlichung steht, hält sich dieser Eindruck auch für die Vollversion?

Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich stattdessen ein wenig näher erklären, was dieses Spiel ist. Es ist ein Abenteuer, in dem du als Lieferfahrer spielst, der bei einer Firma namens We Deliver angestellt ist. Das Ziel ist es, ungewöhnliche Aufgaben für Kunden zu erledigen, und das alles, indem Sie Ihren handlichen Pickup und die Gadgets verwenden, mit denen Sie ihn ausstatten können, und da es in den frühen 1960er Jahren spielt, verkörpert ein Großteil des Themas und der fraglichen Technologie diesen großartigen undWorld Fair innovativen Designansatz, bei dem die Sterne zum Greifen nah schienen und bei dem Gesundheit und Sicherheit eher ein nachrangiger Gedanke waren. Genau hier wird der Vergleich "Crazy Taxi meets Destroy All Humans!" geboren, da Deliver at All Costs das Setting und das Thema des letzteren mit einer Gameplay-Struktur kombiniert hat, die der ersteren etwas ähnelt.

Wie auch immer, du wirst in eine Welt geworfen, die aus mehreren miteinander verbundenen offenen Levels besteht. Du fährst in einem Fahrzeug herum, das einen sehr lockeren und albernen Fahrstil hat, der die gesamte Physik-Engine widerspiegelt, die Verrücktheit fördert, und dann nimmst du Aufgaben an und musst sie erledigen, die beinhalten könnten, eine Atombombe, einen lebenden Marlin, einen kugelförmigen Atomschutzbunker, der an deinem LKW befestigt ist, wie Reyes' Banksafe vor Fast Five, und vieles, vieles mehr. Dann gibt es eine progressive Handlung, die all dies untergräbt und jeden Job und jedes Kapitel miteinander verbindet, und das ist der Punkt, an dem Deliver at All Costs aus den Fugen gerät.

Was zunächst wie ein einfacher Liefersimulator aussieht, macht schnell klar, dass es sich in Wirklichkeit um eine Verschwörungsgeschichte handelt, in der ein Mann, der Protagonist Winston Green, die Aufgabe hat, etwas Seltsames vor neugierigen Blicken zu schützen. Um Spoiler zu vermeiden, werde ich nicht darauf eingehen, was genau das ist, aber lassen Sie mich einfach hinzufügen, dass dieser "Gegenstand" die Geschichte bald in den Bereich der Zeitreisen, der Einmischung der Schattenregierung, der Übernahmepläne führt, und das alles in einer amerikanischen Kleinstadt in einer Zeit, in der der Krieg gegen den Kommunismus immer berüchtigter wurde.

Bevor wir überhaupt zum Gameplay kommen, keimt hier mein erster Kritikpunkt an Deliver at All Costs auf, da die Geschichte zu verrückt und seltsam ist, um sich selbst zu verbessern. Es wird zu einer Herausforderung, den Überblick zu behalten, und die lächerliche Natur bedeutet, dass sich keiner der Charaktere allzu glaubwürdig und vertraut anfühlt. Ich verstehe, dass der Punkt ist, dass das Spiel absurd sein soll, aber Deliver at All Costs hat weder die Struktur noch die Präzision, um eine so seltsame und überwältigende Idee zu umarmen.

Wie auch immer, abgesehen von der Erzählung, lassen Sie uns über das Gameplay sprechen. Die eigentliche Mechanik dieses Spiels ist wirklich gut angeboten und bietet ein unterhaltsames und albernes Arcade-Erlebnis, das alles ist, was man sich von einem Spiel wünschen kann, das DAH-ähnliche Erkundung mit Zerstörung verbindet und den Burnout Fan in deinem Leben zum Lächeln bringen wird. Du fährst durch die verschiedenen Levels und erfüllst die anstehenden Aufgaben, während du ihre ungewöhnliche Mechanik überwindest (zum Beispiel zappelt der Marlin häufig und macht das Handling deines Trucks zu einem Albtraum, den es zu meistern gilt), und darüber hinaus kannst du frei um die Welt fahren, Kisten zerschlagen, um zusätzliches Geld zu verdienen, Truhen für Ressourcen öffnen, die zur Herstellung neuer LKW-Teile verwendet werden. Und sogar skurrile Nebenquests annehmen oder unterwegs seltene andere Fahrzeuge finden. In vielerlei Hinsicht ist das Welt- und Aktivitätsdesign sehr rudimentär, aber es funktioniert, wenn man das akzeptieren kann...

Ich sage das, weil es abgesehen von den Kern-Liefermissionen und den wenigen Nebenquests nicht gerade so viel Spaß macht, den Rest der Welt zu "beenden". Wenn du Trost darin findest, viele (und ich meine, viele) "Sammelobjekte" zu ergattern, dann ist Deliver at All Costs das richtige Spiel für dich, aber wenn das nicht dein Ding ist, oder vielleicht etwas mehr brauchst, um diese Art von Gameplay-Auswahl in das größere Ganze einzubinden, wirst du bald müde sein und dir die Motivation fehlen, über eine weitere der Hunderte von gelb markierten Kisten zu rennen. Dies ist ein größeres Problem als anderswo, aus dem einfachen Grund, dass Deliver at All Costs dem Spieler nicht viel mehr zu bieten hat, als seine Kerngeschichte und das Abhaken seiner Abschlussliste zum Sammeln.

Für mich ist das ein bisschen schade, denn die Idee und die stilistischen Entscheidungen, die im Spiel sind, sind es wert, verteidigt zu werden. Die Zerstörungs-Engine ist hervorragend, das Fahrgefühl und die Arcade-ähnlichen Modifikatoren, die verwendet werden, um dein Leben zu einer Herausforderung zu machen, fügen eine großartige zusätzliche Dimension hinzu, und der isometrische Kamerawinkel funktioniert auch gut. Das Aussehen, die künstlerische Leitung, die Grafik und die kleinen Anspielungen auf authentische Radiosender lassen diese Welt sich anfühlen, als wäre sie in den 60er Jahren angesiedelt, und obwohl die Charaktermodelle in den Zwischensequenzen ziemlich abscheulich sind, sind die Darbietungen auch ziemlich stark.

Es fühlt sich an, als hätte Far Out alle Ideen und die Hauptteile dieses Spiels gut durchdacht und gemeistert, aber es verliert sich einfach und fällt weg, wenn man sich die schwer zu nachvollziehende Geschichte und die ziemlich tristen zusätzlichen Weltaktivitäten ansieht. Deliver at All Costs zeichnet sich durch ein Spiel aus, das Sie in der ersten Stunde fesseln könnte, aber im Laufe der Stunden verliert man stetig den Antrieb, weiterzumachen, da immer weniger neue Gründe zur Aufregung eingeführt werden.

Aus diesem Grund fühlt sich Deliver at All Costs wie eine verpasste Gelegenheit an. Es gibt Teile dieses Spiels, die es wert sind, hervorgehoben zu werden, aber insgesamt ist dies ein Titel, der die Landung nicht ganz hält. Es ist ein bisschen wie ein Paket, das von einem Kurier zugestellt wird; Geliefert in sogenanntem gutem Zustand, bis Sie die Schachtel tatsächlich öffnen und Ihr Produkt verbeult und abgenutzt vorfinden...