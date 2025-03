HQ

HQ

Ich kann nur applaudieren, wenn Spiele versuchen, etwas mehr über die Welt zu sagen, in der wir leben, oder darüber, wie sich menschliche existenzialistische Themen um uns herum manifestieren. Natürlich ist der Unterhaltungswert entscheidend, aber glücklicherweise kann diese Unterhaltung aus vielen verschiedenen Quellen kommen, und hin und wieder ist es diese beißende Gesellschaftskritik, die subtile Philosophie oder die fesselnde Kontemplation, die uns interaktiv etwas Auffälliges erlebt, etwas, das wir noch nie zuvor erlebt haben.

Disco Elysium, Terra Nil, Celeste - es gibt viele Spiele, die es schaffen, ausufernde Erzählungen mit etwas zu sagendem Gameplay zu verbinden, und obwohl The Stanley Parable es vielleicht nicht ganz schaffen, einen so überzeugenden Gameplay-Rahmen wie die oben genannten Titel zu bieten, hat es uns damals dazu gebracht, über Interaktivität nachzudenken, darüber, wie wir dem Spiel zuhören und wie es schließlich auf unsere Handlungen reagiert. Jetzt versuchen eine Reihe der Schlüsselpersonen hinter The Stanley Parable, einschließlich des Schöpfers Davey Wreden, es noch einmal zu tun; ein Spiel zu schaffen, das unterhält und gleichzeitig eine Erzählung etabliert, die uns provoziert, lockt und versucht, uns aus unserer Komfortzone zu drängen.

Werbung:

Wanderstop heißt das Spiel, das seinen Namen direkt von einer Fantasy-Teestube auf einer kleinen Lichtung in einem Zauberwald hat, in der skurrile Figuren aus nah und fern aus mysteriösen Gründen landen. Und so auch du, ein Kämpfer namens Alta, der nach einer schweren Panne auf einer Bank neben Wanderstop -Besitzer Boro landet. Am Boden zerstört gesteht Alta sowohl Boro als auch sich selbst, dass ihr bisheriges Leben nicht nachhaltig ist, dass ihre Persönlichkeit mit sich selbst im Krieg steht und dass das ihre Kraft zehrt. Sie hat Angstzustände, sie hat Stress und sie weiß nicht, wie sie in ihr Leben als eine Art Fantasie-Gladiatorin zurückkehren soll, deren einziger Daseinszweck darin bestand, den nächsten Gegner zu besiegen. Hier auf der Lichtung muss sie durch relativ banale und monotone Aufgaben ihre Fassung wiederfinden, Prioritäten neu ordnen und sich selbst neu entdecken. Es ist eine extrem introspektive Reise, die nicht von großen äußeren Ereignissen definiert wird, sondern davon, wie Alta sich nach und nach wieder zusammenfügt, nachdem sie auseinandergebrochen ist.

Und das ist wirklich der Sinn von Wanderstop, sowohl des Spiels als auch der Teestube. Die Charaktere, die du triffst, und du selbst kommen dorthin, um Frieden zu finden, und das manifestiert sich in der Grundstruktur des Spiels. Wenn Sie dachten, das Spiel würde sich zu einem ausgeklügelten Lebenssimulator entwickeln, denken Sie noch einmal darüber nach. Wanderstop bleibt durchweg extrem einfach, und sowohl das Aufbrühen von Tee, das Züchten besserer Pflanzen, die den Zugang zu neuen Geschmacksrichtungen ermöglichen, als auch die Pflege des Ladens sind einfach und zunächst sogar ein wenig verwirrend in ihrer Einfachheit. Du wartest ständig darauf, dass sich das Spiel öffnet, dass eine Komplexität entsteht, aber obwohl das Spiel von Natur aus Systeme hat, die sich allmählich erweitern, sagt dir Wanderstop mehrmals, dass du als Alta versuchen sollst, Frieden in der Monotonie, in der erkennbaren Schleife zu finden. Boro schlägt tatsächlich mehrmals vor, dass du dir eine Tasse Tee machst und dich irgendwo auf die Lichtung setzt, und wenn du das tust, beginnen Altas Gedanken zu wandern.

Es gibt hier absolut goldene Momente, in denen die Ruhe, die Alta überflutet, wirklich auf den Spieler abfärbt. Wo man plötzlich auf die bunten Äste der Bäume blickt, die sich sanft im Wind wiegen, auf eine andere Art und Weise, wo der einfache, aber wirkungsvolle Soundtrack eine andere Kraft auf einen ausübt, oder wo die Wärme des knisternden Kaminfeuers im ersten Stock der Lounge fast an den Händen zu spüren ist. In diesen Momenten kommt Wanderstop wirklich zur Geltung.

Werbung:

Leider entfernen sich diese introspektiven Oasen im Laufe der Zeit immer weiter auseinander, da sich der Verstand nach Systemen sehnt, die ein wenig mehr Interaktion, mehr Einfluss des Spielers und vielleicht am wichtigsten mehr personalisiertes Geschwätz bieten. Du hast eine Kamera, ja, und du kannst Fotos machen und sie in Bildern um den Salon herum platzieren, aber das eigentliche Lebenssimulator-Framework besteht hauptsächlich darin, Tee für die Charaktere zu kochen, die auf die Lichtung wandern, und wenn man bedenkt, dass das Teekochen nicht erweitert oder verändert wird, bleibt man bei den eigentlichen banalen Aufgaben hängen, die das Spiel einem stellt.

Ja, es gibt Momente, in denen man sich gehen lässt, aber es ist erwähnenswert, dass dieses Spiel auch ein effektiver Lebenssimulator sein muss, und es fehlen Systeme, Vielseitigkeit und Persönlichkeit, um den Spieler zu fesseln, weil es auf Dauer einfach ein bisschen zu langweilig wird. Obwohl Langeweile vielleicht ein subtiler Hinweis darauf ist, dass Langeweile ein Teil des Punkts ist... Es gibt eine Art therapeutischen Aspekt, aber gleichzeitig ist es auch ein Spiel, ein Spiel, das leicht 12-15 Stunden dauern kann, und es braucht mehr Fleisch auf den Knochen, damit sich diese Reise erfüllender anfühlt.

Das heißt, Wanderstop macht im Allgemeinen fast alle Grundlagen richtig. Das Spiel hat eine einfache, aber schöne Ästhetik, die durchgehend funktioniert, und vor allem ist der Schreibstil fantastisch. Es ist eine Schande, dass die Sprachausgabe so unglaublich spärlich und auf eine Handvoll Szenen beschränkt ist. Wir bekommen nie all die verrückten, bizarren Charaktere zu hören. Es gibt nichts Falsches am Drehbuch, aber eine lebendigere Klanglandschaft wäre ideal gewesen, um jedem Charakter eine etwas einprägsamere Persönlichkeit zu verleihen.

Ich wünschte, die eigentlichen Gameplay-Elemente von Wanderstop hätten einen zusätzlichen Anstrich bekommen, ein wenig mehr Fokus. Es ist nicht so, dass ich verlange, dass das Spiel anders Prioritäten setzt, als es tut, aber selbst wenn man sich in die therapeutische, ruhige und introspektive Atmosphäre verliebt, wird man sich wahrscheinlich langweilen, bevor der Abspann läuft, und das ist eine Schande.