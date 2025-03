HQ

Sonic Rumble ist derzeit in Form eines sogenannten "Pre-Launchs" für iPhone/iPad verfügbar, die restlichen Formate folgen im Sommer.

Jetzt sind anscheinend Sonic the Hedgehog und seine Freunde an der Reihe, über Hindernisparcours im Stil von Fall Guys und Stumble Guys zu stolpern, einem beliebten Genre, das im Laufe der Zeit in seiner Bandbreite und Relevanz etwas ausgedünnt zu sein scheint, aber immer noch eine gewisse Präsenz hat. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass Sega in diese Richtung blickt, aber gleichzeitig fühlt sich der Schritt unerwartet an. Passt das Sonic -Franchise wirklich in diesen Kontext? Die schnelle Antwort lautet... Nein. Tauchen wir hier aber trotzdem etwas tiefer ein, auch wenn das Spiel selbst überhaupt keine Tiefe bietet.

Eigentlich gibt es überhaupt keinen Unterschied zu den anderen Spielen des Genres, außer dass dieses Spiel in die Kleidung von Sonic gekleidet ist. Du musst der Erste sein, der fertig ist, nachdem du einer Reihe von Hindernissen ausgewichen bist, oder du musst deine Gegner auf einigen Plattformen überdauern, die sich drehen oder deren Böden unter deinen Füßen verschwinden. Du verstehst, was ich meine. Wir haben es schon einmal gesehen und es gibt nicht viel, was hier einzigartig ist. Sicher, wir stoßen gelegentlich auf den klassischen Sonic -Stoßfänger, bei dem man wie ein kleiner Flipper durch die Levels geschoben wird, und man kann auch von Zeit zu Zeit herumlaufen und ein paar goldene Ringe in klassischer Sonic -Manier sammeln. Auf die Gefahr hin, wie ein leicht seniler Papagei zu klingen, ist es dasselbe, was wir schon einmal gesehen haben, nur in einem neuen Gewand.

Unordentlich? Ja.

Werbung:

Ich bin ein wenig traurig über dieses Arrangement. Sonic ist insgesamt ein fantastisches Franchise mit vielen großartigen Spielen und Filmen, die überraschend gut sind. Es ist klar, worauf sie hier aus sind, und das ist nicht wirklich überraschend. Es ist eine Strategie, die leider von Gier zerschmettert wird, da das Ziel von Sonic Rumble darin besteht, neue kosmetische Gegenstände und neue Charaktere freizuschalten, und damit fallen wir in das andere schreckliche Loch, das durch Mikrotransaktionen gekennzeichnet ist. Sonic Rumble verlangt in keiner Weise, dass Sie Geld bezahlen, um das Spiel zu spielen, aber wenn die Zielgruppe offensichtlich Kinder sind, wissen Sie, wie das Gespräch zu Hause mit denen ablaufen wird, die Jugendliche haben, die Sonic Rumble spielen; "Papa, kann ich 5 Pfund bekommen, damit ich neue Skins kaufen kann? Es gibt einen wirklich coolen Sonic Charakter, der schwarz und rot ist."

Ja, wir geben etwas Anerkennung für die Musik, die Grafik und das allgemeine Design. Aber das ist nicht wirklich ein Schock, da es sich um Sonic handelt, über das wir sprechen. Es gibt klassische Sonic -Musik, einen Designstil, der von früheren Sonic -Iterationen bekannt ist, und obendrein ist er eigentlich sehr hübsch, solange man stationär bleibt. Wenn sich die Dinge jedoch beschleunigen, sinkt die Bildrate erheblich, was zu einer ziemlich hässlichen Erfahrung führt. Ich hoffe, dass sie das beheben können, denn es funktioniert nicht, es so zu machen, wenn das Spiel eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass es schnell sein sollte, und man auf der Hut sein muss, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Ein bisschen wie Fall Guys/Stumble Guys, aber in Sonic-Kleidung.

Werbung:

Ansonsten fand ich nicht, dass das Spiel viel war, worüber man reiten konnte. Die Leistungsprobleme können nicht einmal auf meinen Mangel an hochwertiger Hardware geschoben werden, da ich das Spiel auf einem iPhone 16 getestet habe. Ich fand es auch generell eine ziemlich unübersichtliche Erfahrung und schwer zu erkennen, was man tat. In meinem Fall wurde es eher eine Art Achterbahnfahrt, bei der ich mich über die Strecke schleudern ließ und es seltsamerweise schaffte, einige Male zu gewinnen, ohne zu wissen, was ich tat. Es hinterließ keinen bleibenden Eindruck. Ich würde empfehlen, ein anderes Sonic -Spiel zu finden, wenn du Lust auf so etwas hast, denn dieses ist nicht sehr gut.

Handyspiele sind immer ein Glücksspiel. Manchmal findest du die Juwelen, die es schaffen, dich über lange Zeiträume zu unterhalten, aber meistens sind es Geldgraber mit schlechter Spielmechanik. Sonic Rumble ist nicht schrecklich. Wenn Sie über die Tatsache hinwegsehen können, dass es chaotisch ist und unter abgehackten Bildraten leidet, gibt es ein Spiel, das zumindest funktioniert und definitiv Menschen jüngeren Alters unterhalten wird. Für mich als Sonic-Fan ist es jedoch kaum etwas, wofür ich mich in Zukunft einsetzen werde.